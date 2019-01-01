Санта Муэрте. Глава 1

Глава 1. Затишье перед бурей.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:20

Nik_dk Просмотров: 11 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:20 by

— Есть! — Гарретт победно вскинул руку. Ловушка только что захлопнулась с характерным звуком, надёжно запечатав призрака, и Миллер потянул её за шнур. — Ну что, видали, ребятки? Вот как работают настоящие охотники за привидениями!— Да уж, ты молодец, Гарретт. С мусорным призраком я бы не справился, — мрачный Ривера убрал непонадобившееся оружие и, смачно зевнув, поплёлся обратно.— Ну да, Эдди, а я… что? Почему это с мусорным?— Потому что нас вызвали, когда увидели этого призрака копающимся в мусорных баках, — в другой раз Кайли не стала бы издеваться, но за утро Гарретт уже успел всем надоесть заявлениями, что ему срочно надо победить какого-нибудь мощного призрака, чтобы впечатлить девушку. — Не забудь вымыть руки, когда пойдёшь на свидание.Миллер недоверчиво скосил глаза на ловушку, которую держал за провод, и усмехнулся: в самом деле, кого эта малышня думала обдурить своими шуточками? Да по части приколов Гарретту Миллеру не было равных ни в школе, ни в университете, а они тут… но какая-то доля сомнения всё же заставила парня принюхаться к тонкой струйке дыма, шедшей из устройства.— Фу! Даже Лизун пахнет лучше!— Одним мытьём рук тут не отделаешься, — злорадно пробурчал Эдуардо, когда Миллер догнал их на своей коляске, держа ловушку подальше от себя, — а в Пожарной башне душ протекает... стараниями Игона.— И что ты такой едкий с самого утра? — раздосадованный Гарретт прокатил мимо. — Не лень, а...— Ладно тебе, Гарретт, не дуйся. Эдуардо просто в плохом настроении, я права?— Я в плохом настроении? У меня замечательное настроение! Я всегда хотел утром воскресенья ловить призрака на блошином рынке, чтобы нам потом за это ничего не заплатили!Эдуардо кивнул головой в сторону Роланда, который уже довольно долго разговаривал с вызвавшим их мужчиной. Клиент был в дешёвом костюме и шутовском колпаке, а в руках вертел ярко-красную «венецианскую» маску — ни дать, ни взять цирковой клоун, тут как раз рядышком раскинул свой шатёр бродячий цирк. К цирку у Риверы с недавних пор было особое отношение, а этот ещё и располагался на своеобразной границе между Нью-Йоркским Чайнатауном и «латинским» кварталом… есть от чего завыть даже и без ранней побудки в воскресенье. Поглазеть на охотников собралась едва ли не вся окрестная ребятня (взрослые, большинство из которых явно были нелегалами, к ним приближаться не рискнули) и Гарретт, посмеиваясь, посоветовал другу «пойти пообщаться с роднёй». Эдуардо окинул хмурым взглядом толпу китайских и мексиканских детишек, которые разорвали бы охотника на сувениры, сделай он только шаг, и ответил Миллеру щедрым пинком. Так Гарретт неожиданно оказался возле прятавшегося в куче хлама привидения, получил всю славу от его поимки... и отвратительный запах в придачу. Слава Богу, что ребятню как ветром сдуло после первого же выстрела из бластера.— У нас только одна мазохистка, готовая мчаться за обожаемыми призраками на край света и в любое время суток, — Ривера чудом увернулся от кулака Кайли и на всякий случай отошёл подальше.— Всё в порядке, ребята, — закончивший переговоры Роланд подошёл к ним, бережно складывая полученный чек, — можем загружаться и ехать домой. Мистер Спилет оказался весьма порядочным гражданином и сразу оплатил наши услуги.— Это хорошо, не придётся бегать за ним, как за тем адвокатом из Бруклина… Эй ты, держись от меня подальше со своим вонючкой!Миллер, втихую пытавшийся примостить на протонный блок Эдуардо ловушку, лишь засмеялся и откатился в сторону, подняв руки в знак поражения. Кайли закатила глаза. После знакомства с «прекрасной и загадочной Дейзи» Гарретта невозможно было остановить: количество и масштаб его шуточек возросли в геометрической прогрессии, а все просьбы остановиться натыкались на стену непрошибаемого оптимизма. Больше всех пока доставалось Эдуардо, но неровен час он так ответит Гарретту, что тот переключится на остальных… Гриффин поёжилась и, желая сгладить ситуацию (перепалка парней могла привлечь к ним ненужное внимание), громко произнесла:— Надо радоваться, что нас вообще вызвали. Я думала, здесь предпочтут терпеть призраков, чем звонить охотникам: они же нелегалы и денег у них немного…— У этих, — Роланд посмотрел на старые обшарпанные домики, узкая улочка между которыми была завешана выстиранным бельём, — да, денег нет, ты права. Но мистер Спилет, я так понял, не только директор цирка, но и негласный глава района, а такие всегда при кошельке. Мы ведь не полиция, — он запнулся, когда Эдуардо отвесил Миллеру затрещину, а тот проехался Ривере по ноге, — чего нас боятся?— Посмотрят на Гарретта — будут бояться! — во весь голос заявил Эдуардо, быстрым шагом отходя от охотников. — Он же двинутый! Всю ногу мне отдавил… распугает последних клиентов, а их и так немного осталось, первый вызов за две недели.— Могло быть и хуже.Эдуардо с сомнением покосился на Кайли, пытаясь уловить скрытый смыл в её словах, но Гриффин лишь с независимым видом пожала плечами.— Конечно, — покладисто сказал он, чем вызвал удивлённые взгляды остальных, — если бы кое-кто не услышал звонка, — на сей раз шпилька была в адрес Роланда, заснувшего под конец своего дежурства, — сколько бы мы тогда ещё без вызовов сидели? И вообще, — Ривера зевнул во весь рот, — мы вроде собирались обратно? Я хочу доспать то время, которое у меня отняли.На какое-то мгновение Роланд просиял и даже согласно кивнул: его тоже разбудили ни свет, ни заря (хотя именно очередь Джексона была дежурить этой ночью), и перспектива ещё отдохнуть немного ему явно понравилась. Но парень почти сразу же напустил на себя строгий вид, поймав красноречивый взгляд Кайли:— Рад за тебя. А мне... у меня... мне надо проверить подвеску Экто-1.— Да конечно! А я всё-таки отдохну.— Когда же ты устать-то успел? — ехидно поинтересовалась Гриффин, но Эдуардо сделал вид, что её не услышал.Белый кадиллак был уже в нескольких шагах, и даже появление призрака наподобие Акиры или монстра с Бермуд не заставило бы Риверу повернуть обратно. Плоские приколы этого шутника Гарретта на какое-то время позволили забыть о сне, но привидение быстро поймали, и бегать туда-сюда с двадцатью фунтами потенциального ядерного оружия, больше не требовалось... Эдуардо клонило в сон: глаза слипались и стало страшно лениво что-то делать, даже шевелиться. После недели бессонницы (хотя не было ни ночных вызовов, ни дежурств) надежда прикорнуть на диванчике в офисе замаячила перед Эдуардо весьма настойчиво.— Что за?!Борясь с сонливостью, он остановился в последний момент, едва не налетев на какое-то яркое пятно, внезапно появившееся на пути. Протерев глаза кулаком, Эдуардо обнаружил перед собой маленькую старушку в цветастом мексиканском платье. Она хоть и испугала его своим неожиданным появлением, но выглядела вроде бы вполне безобидно... на первый взгляд. Не успел Ривера опомниться, как женщина схватила его за рукав комбинезона — он инстинктивно вздрогнул — и подняла голову:— Мементо мори, ниньо, мементо!Оторопевшему Эдуардо показалось, словно на него вылили ведро холодной воды. Старушка широко улыбалась полубеззубым ртом, но её глаза, которые вроде бы смотревшие на парня из-под короткой седой чёлки, были плотно закрыты, как будто... как будто... он же видел такое в комиксах про инопланетян! Те зашили команде похищенного корабля веки, чтобы люди не увидели их базу. Глупые ассоциации промелькнули стрелой, когда до Эдуардо, наконец, дошёл смысл сказанных слов... и откуда-то из глубины души всплыла единственная мысль – нужно бежать.— Не трогай меня! — заорал он, дёрнувшись с такой силой, что ткань комбинезона затрещала. Отскочив, Ривера машинально выхватил протонное ружьё и уже собирался нажать на курок, когда кто-то схватил его бластер.— Эдуардо, ты с ума сошёл? — рассерженный Роланд с силой дёрнул приятеля на себя. — Она же живой человек!— Она-то?! — Эдуардо не мог отвести взгляда от плотно прикрытых век женщины. — Да ты на её глаза посмотри!— Что? — Джексон повернулся к мексиканке, но Кайли успела первой.— Мэм, вы в порядке? — кинув на парней уничижающий взгляд, Гриффин осторожно приобняла старуху за плечи. — Мы очень сожалеем, мэм, это просто недоразумение...— Что, Эдвина, испугался маленькой и слабенькой старушки?!Язвительного вопроса Гарретта Ривера не слышал — его всего трясло. Эта мексиканка была ростом с Кайли, не выше, она улыбалась и казалась совсем безобидной, только её слова... Эдуардо плохо помнил латынь, но был уверен — старуха говорила о смерти. О смерти!.. Она сама — дряхлая, морщинистая, с седыми волосами — показалась Эдуардо олицетворением загробного мира, и это словно запустило какие-то древние, до того дремавшие инстинкты. Ривера сообразил, что начал пятиться, и заставил себя остановиться.— Он-на... — в горле пересохло, и парень с трудом сглотнул. — Она пожелала мне умереть!— Да?! Это афоризм, придурок! За афоризмы в людей не стреляют из протонного оружия, — огрызнувшись, взбешённая Кайли попыталась мило улыбнуться пожилой женщине, которую вела в сторону. — Ещё раз примите наши извинения, мэм, нам очень-очень жаль.— И кто тут лишит нас последнего клиента, а?— Гарретт, замолчи.— Не, Роллстер, с чего это я должен затыкаться? Чудит Эдуардо, а молчать мне?Когда все отвлеклись, Ривера отступил назад. Он и сам не понимал, как же всё это получилось, но приступ паники уже прошёл, и Эдуардо внезапно почувствовал себя... полным придурком. Да, ему сказали что-то там про смерть — парня снова обдало замогильным холодом — однако Кайли права... Из всей команды только у него одного хватило мозгов попытаться пальнуть в самую обычную старушку.— Я не виноват, — по привычке он попробовал оправдаться, хотя сам понимал, как глупо это звучало, — что она выскочила прямо передо мной?— А смотреть на дорогу тебя мама не учила? — едко ответила Кайли и резко изменилась в лице, когда край полотнища, заменявшего цирковому шатру дверь, приподнялся. — Отлично, вот и наш клиент. Сам будешь с ним объясняться, Эдуардо?Мужчина в клоунской шляпе на несколько секунд остановился, с удивлением рассматривая застывших охотников, и с испуганным лицом рванул прямиком к Кайли. Ривера трусливо попятился назад, надеясь спрятаться за спиной Роланда или вовсе удрать, если ситуация примет совсем уж дурной оборот, но клиент, ловко отстранив Кайли в сторону, быстро-быстро залопотал по-испански.— Ээээ, простите, сэр, произошла ошибка, мы... — Гриффин умолкла, беспомощно посмотрев на парней. Кажется, её совершенно не хотели слушать, и Эдуардо уже представил себе, чем всё может закончиться, когда Спилет — вроде бы так звали их клиента — повернулся к нему:— Прошу нас извинить.— Эээ, — протянул Ривера, ещё ничего не понимая. — Повторите-ка, вы — что?— Мы очень извиняемся, — мужчина снял свою дурацкую шляпу и улыбнулся чуть виновато, — наверное, абуэла напугала вас, — пожилая женщина при этих словах снова расплылась в улыбке, глядя своими невидящими глазами точно на Эдуардо. — Она не со зла. Обычно мы не приветствуем американцев, бабушка их не любит, но вот к вам вышла, и, — он оценивающе осмотрел парня, — я понимаю почему. Должно быть, услышала ваш акцент.— У меня нет акцента, — возразил Эдуардо, ощущая на себе недоумевающие взгляды остальных.— Самая малость, — снисходительно кивнул мексиканец, хотя по его лицу было заметно, что он думает иначе. — Большинство наших сотоварищей пытаются слиться с культурой этой страны и забывают о родных традициях, поэтому бабушка каждый год напоминает всем в общине, что скоро праздник...— Какой праздник?— День всех святых... не изображай из себя Эдуардо, Гарретт!— ... и, видимо, приняла вас за одного из новеньких. Не сердитесь, абуэла не хотела никого напугать.— Серьёзно? — Ривера скептически скривился, но оказавшаяся рядом Кайли ткнула его локтем в бок. — Ладно-ладно, извинения приняты, — старушка, наградив Эдуардо ещё одной улыбкой, произнесла что-то непонятное. — Извини, бабуля, но я не понимаю латынь, - теперь, когда конфликт вроде бы разрешился сам собой, к парню вернулось его прежнее самообладание, и Эдуардо ухмыльнулся. — А за призрака можешь не благодарить.Улучив момент, Ривера поспешил исчезнуть. Может, конкретно эти «сородичи» и не держат на него зла, но находиться рядом с ними было... не очень приятно, мягко говоря. Один только вид их хлипких, грязных домиков без нормальных ванных и канализации вызывал у него мурашки при мысли, что и они с Карлосом, возможно, могли бы жить где-нибудь здесь, сложись всё у родителей иначе. Жить... это громко сказано, скорее выживать: днём ругаться с соседями-китайцами, а вечером давать представление в местном цирке или уходить с бандой в другие районы.— Благодарю покорно, — пробормотал он и, захлопнув багажник Экто-1, где остался его протонный блок, поспешил сесть в машину.Когда остальные охотники заняли свои места, Эдуардо усиленно делал вид, что спит.— Эй, — Гриффин развернулась к нему с переднего сиденья, — не собираешься рассказать, что тут было?— Я расскажу! — не дав ему вставить и слова, заявил Миллер и схватил Риверу за плечи. — Наш Энди просто до смерти боится смерти, ууу!— Очень смешно!— Это совсем не смешно, Эдуардо, — Роланд вывел Экто-1 на пустую утром дорогу и тоже пустился в нравоучения. — Ты ведь мог её покалечить. Мы не должны расслабляться на работе, нужно быть постоянно собранным!Эдуардо, скрестив руки на груди, сполз на самый край сиденья, старательно глядя в окно. Если уж ребята ухватились за эту тему, то не отцепятся, будут ещё долго припоминать... словно не видят, что он и так всё понял, осознал и так далее.— И вообще, как вышло, что такой храбрый учёный, как ты, испугался маленькой старой женщины? — ехидно протянула Кайли. Ривера поймал в зеркале заинтересованные взгляды Роланда и Гарретта и поморщился:— Никого я не испугался! Просто она так неожиданно выскочила...— Прыткая бабушка!— И потом, Роланд, ты же видел её лицо? Эти глаза слепые, во рту половины зубов нет, — при воспоминании об этом парень поёжился. — Она же страшная, как... как Кайли! — не сумев увернуться от затрещины, Эдуардо возмущённо продолжил: — А что?! Да у нас половина призраков так выглядит!— Возможно, но ещё никто из нас не спутал призрака с человеком.Ривера открыл было рот, чтобы поспорить с Джексоном, но откинулся на спинку сиденья и махнул рукой. Всё равно бесполезно, этих троих не перекричать, можно даже не пытаться. Парень, насупившись, уставился в окно и молчал до тех пор, пока чьи-то холодные и мокрые пальцы не схватили его за шею.— Какого хрена?! — Эдуардо, подскочив на месте, врезался головой в потолок машины. От неожиданности Роланд едва не выпустил из рук руль, и Экто-1 резко вильнула в сторону, чтобы под сдавленные ругательства Риверы и громкий заливистый хохот Миллера вернуться на дорогу.— Что это было? — Кайли с округлившимися глазами повернулась к ним.— Что-что? Кому-то жить надоело!— Ахаха, вот не могу, вот умора! — Миллер, хохоча, хлопал себя по коленке. — Нервы у тебя, Эдди, ни к чёрту!— На себя посмотри, — огрызнулся Ривера, поднимая воротник жилетки, которую он всё же надел поверх комбинезона. Гарретт уже не смеялся, он хрюкал от смеха, сложившись пополам и стуча кулаком по спинке сиденья. Кайли, поначалу пытавшаяся выглядеть серьёзно, начала тихонько посмеиваться, и Роланд — даже Роланд! — тоже уже щеголял широченной ухмылкой. — Да ну вас всех!***Конец октября в этом году выдался не по-осеннему тёплым и спокойным. С одной стороны, было просто замечательно, что зима ещё не собиралась вступать в свои права, и по улицам можно ходить в лёгкой ветровке, прикрыв шею шарфом. С другой стороны, природное затишье, видимо, как-то отразилось и на активности потустороннего мира: за прошедшие две недели охотники за привидениями не получили ни одного вызова, за исключением сегодняшнего. А денег, полученных за него, вряд ли хватит, чтобы оплатить хотя бы один из накопившихся счетов.Жанин повертела в руках чек, ещё раз вчиталась в написанную на нём сумму и со вздохом отложила на край стола:— Лучше пусть Роланд машину заправит, пользы больше будет.Выглядывавший из-под стола Лизун принюхался к чеку и недовольно заворчал на своём языке.— Да-да, я знаю, но что мы можем сделать? Нет призраков — нет работы, — Жанин усмехнулась. На безрыбье и рак рыба, может, отправить их домашнее привидение «нападать» на город? Заказов будет — не отбиться... Но всё же, Жанин быстро отмела этот вариант как пораженческий: совесть не позволяла так беспардонно обманывать людей, да и Игон, конечно же, не согласится, чтобы на его друга охотились каждый день. — А ведь какая была идея.В гостиной царило молчаливое уныние, когда женщина вошла туда с подносом. Роланд оккупировал журнальный стол и, обложившись книгами, кажется, работал над домашним заданием для университета. Гарретт вяло, без удовольствия забрасывал мяч в баскетбольную корзину, и только Кайли, расположившаяся на диване, с привычным энтузиазмом раскладывала карты Таро.— Подумала, что это может хоть немного вас подбодрить, — стаканы на подносе тихонько звякнули, когда Жанин поставила их на стол. — Холодный лимонад, налетайте.— Спасибо, Жанин, — с одинаковыми возгласами Роланд и Кайли отвлеклись от своих дел и потянулись за стаканами. Почти сразу же прекратился и стук мяча о деревянный пол, а подкативший Гарретт схватил свой стакан и залпом осушил его.— И как нам это поможет? — парень посмотрел через дно посудины на свет.— В лимонаде есть сахар, а сахар способствует поднятию настроения и препятствует возникновению депрессии.— Да я про работу! Хоть бы какого завалященького призрака, что ли... я же с ума сойду, ничего не делая.— Если хочешь, можешь помочь мне с покраской Экто-1, — оживился Джексон.— Что? Я?! Нет уж, это работа не для бруклинских парней вроде меня. Запряги лучше Эдуардо, он у нас...— Кстати, об Эдуардо, — Мелнитц опустила взгляд на поднос, на котором оставался ещё один стакан с лимонадом, кроме приготовленного для Игона. — Где он?— Я не видела его с тех пор, как мы вернулись из Чайнатауна, — Кайли прикусила губу. Она была уверена, что, вставая, не тронула карты, но они каким-то образом успели перемешаться... и следы бледно-зелёной слизи яснее слов говорили, как это получилось. — Ох, Лизун!.. — отогнав призрака, Гриффин принялась собирать Таро. — Вроде бы он собирался поспать.— Да поспишь тут с вами!Дверь в соседнюю комнату распахнулась как от пинка, и мрачный, взъерошенный больше обычного Ривера появился на пороге. Он и вправду выглядел странно невыспавшимся для человека, который несколько часов провёл на диване в полутёмной комнате и в относительной тишине.— Ты, — Эдуардо ткнул пальцем в Гарретта, — прекрати стучать своим мячом. Роланд, когда ты пишешь исследование, то говоришь не про себя, а вслух и совсем не тихо! — Джексон удивлённо приподнял брови в ответ на такое заявление: все полтора часа занятий он не проронил ни слова. Ривера же повернулся к Кайли. — А ты... ты слишком громко думаешь!— Что-то тебе не стало лучше, приятель, — Миллер подъехал ближе, чтобы похлопать его по плечу, но под тяжёлым взглядом убрал руку. — Мы думали, ты отоспишься и перестанешь брюзжать.— Ты до сих пор на это надеешься? Серьёзно? Я уже давно перестала. По-моему, «Эдуардо» и «нытьё» уже давно пора сделать синонимами...Усмехалась Гриффин недолго: изменившийся в лице Эдуардо шагнул к ней, намереваясь смахнуть все карты с дивана на пол, и уже протянул было руку, как вдруг отшатнулся назад. Присмотревшись, Кайли с удивлением отметила, что его лицо, только что пылавшее от злости, слегка побледнело.— Эдуардо, только не говори мне, что всё связанное со смертью вызывает у тебя панический ужас. Далеко не все вещи, где написано «Смерть», означают именно это, — она убрала с самого верха злополучную карту. — В Таро «Смерть» означает перемены к лучшему, внутреннее перерождение, полное отдаление от существующего положения дел.— Да уж, полное отдаление... Если так будет продолжаться и дальше, у меня будет перерождение в зомби, а это перемены далеко не к лучшему, — выговорившись, Ривера сделал глубокий вдох и плюхнулся на диван. Лизун, вылетевший с софы в последний момент, с визгом врезался в стену, и Эдуардо, проводив его взглядом, злорадно добавил: — И вот тогда вы попляшете.— Да что с тобой происходит, приятель? — на какой-то момент всем в комнате показалось, что из голоса Гарретта исчезли шутливые нотки. — Ведь ты же дрых часа три, если не больше!— Если бы! — раздосадованный парень хлопнул себя по колену. Жанин, воспользовавшись ситуацией, практически впихнула стакан лимонада ему в руку. Ривера опрокинул его в себя одним махом и лишь после этого стал смотреть на всё происходящее немного более спокойно. — Скорей, пытался выбраться из кошмара.Но когда искренне посочувствовавшая Жанин спросила, что же ему снилось, Эдуардо не смог ответить. Ничего снилось... или же всё-таки он что-то видел? Парень никак не мог этого понять. Каждую ночь он засыпал и, кажется, видел какие-то разноцветные сны, но под утро открывал глаза настолько разбитым, усталым и расклеившимся, что впору снова было ложиться спать. Хотя что толку? Вот он и прилёг подремать днём, а результат тот же самый.— У кого-то просто слишком бурно проходят ночи... ай!— А кто-то лезет не в своё дело, — Жанин жестом Спенглера поправила очки на переносице. — Это от переутомления, Эдуардо.— От какого переутомления? Сегодня был наш первый выезд за несколько недель, и то Эдуардо не особенно перетрудился. Скорее уж, от безделья.— Возможно, вы оба неправы, и ты, Кайли, и ты, Жанин, — услышав голос Спенглера, Ривера понял, что сейчас у его состояния будут искать паранормальные причины. И действительно, в руке появившийся Игон сжимал счётчик, слава Богу, пока что молчавший. — Очень интересно. Я был уверен, что психокинетическая энергия будет зашкаливать, это бы позволило объяснить, почему...Дальше учёный невнятно забубнил, совершая над Эдуардо странные пассы счётчиком, и неизвестно, сколько ещё бы это продолжалось, не оглянись на них Роланд:— Эээ... Игон, если ты взял этот счётчик с левой стопки книг на столе, то он сломан. Я оставил его там для починки.— В самом деле, — Спенглер внимательно посмотрел на устройство в своей руке и вздохнул. — Видимо, я просто не заметил... Как бы то ни было, Эдуардо, лучше провести комплексное исследование, я не исключаю того, что призраки могли оказать какое-то влияние на твои сны.— Нет, нет, не надо! — парень замахал руками, и по его отчаянному лицу Жанин поняла, что придётся вмешаться:— Игон, я понимаю, ты уверен, что весь наш мир имеет эктоплазменную природу, но в данном случае причины вполне банальны. Может, если ты дашь ребятам немного отдохнуть, они быстро придут в форму. Эдуардо, а тебе я могу дать моё снотворное, помогает заснуть при любых обстоятельствах... оно меня столько раз выручало.Эдуардо перевёл взгляд на Спенглера. Учёный, кажется, всерьёз задумался над словами секретарши насчёт отдыха, и... это было бы очень неплохо! Остальные тоже оживились, почувствовав незапланированный выходной, и Ривера едва сдержал ликующий вопль, когда их босс, почесав затылок, неуверенно выдохнул:— Ну... в общем-то, раз работы у нас сегодня не предвидится, не вижу проблем с этим.— Класс! — Гарретт подпрыгнул на своём кресле и с невероятной для него скоростью помчался из комнаты. — Я в спортзал!— А я —в библиотеку! — почти синхронно воскликнули Роланд с Кайли, и Ривера поморщился, когда они рванули к лестнице.— Пожалуй, и я пойду, — сказал он совсем безрадостно. — Жанин, где это твоё хвалёное снотворное?Шумный Нью-Йорк немного успокаивался только глубокой ночью, когда бесчисленные неоновые вывески редели, а на улицах почти не оставалось машин. А сегодня он притих намного раньше обычного — наверное, потому что в безлунную ночь никому не хотелось оказаться не дома. И, пожалуй, что по этой же причине и рекламная вывеска «Охотники за привидениями» была выключена впервые за последние полтора года.Когда непривычное, жуткое затишье, наконец, стало совершенно невыносимым, город овеяло холодом. Те, кто бодрствовал в этот момент, потом утверждали, что ветер не завыл привычно по-волчьи, а наоборот, принёс с собой дикое конское ржание... но бродяги поговорили об этом и забыли, так и не успев никому рассказать.Чёрно-серебристая тень, гонимая ветром, скользила по улицам, и всюду, где она пролетала, люди в своих домах ёжились от холода и необъяснимого страха. Электрический свет фонарей дрожал и угасал, оказываясь на пути тени, а потом больше не вспыхивал вновь. На несколько мгновений исчезла и подсветка высочайшего здания города, но Эмпайр-стейт-билдинг выстоял перед неведомой угрозой и, кажется, даже не пострадал... лишь только на самой его вершине, на шпиле, сгустилась та неведомая пелена, что недавно изучала город.Порыв... уже не ветра, а наступающего шторма разметал появившуюся иссиня-чёрную гриву, и материализовавшаяся следом конская голова фыркнула. Небольшие, горевшие изнутри глаза пристально осмотрели город, видный как на ладони, но нужного места, отмеченного перечёркнутым призраком, не было...Над спящим Нью-Йорком прогремел неожиданный для этого времени года грозовой раскат, в котором с трудом угадывалось разъярённое конское ржание. Призрак сорвался со шпиля и понёсся на север, как вдруг, словно что-то почуяв, камнем упал вниз.Умиротворённая Бракнер-бульвар тихо спала, не слыша усиливающийся цокот копыт. Из полумрака вынырнул силуэт громадного чёрного коня, ещё неясный и размывчатый, но не прошло и нескольких секунд, как призрак, наконец, показал себя. Подковы на огромных копытах высекали искры из асфальта, пустые стремена мерно покачивались при каждом шаге демона, и скалились человеческие черепа, прикрепленные к седлу; закусив костяные удила, конь встал на дыбы и дьявольски заржал. В этот миг весь свет на Бракнер-бульвар потух, оставив вместо себя ужасающее чувство пустоты.Люди так и не проснулись в своих постелях, когда призрак начал свой обход. Демон приблизился к первому дому, заглянул в окно, и спавшие в той гостиной мужчина и женщина заворочались, а их лица исказила жестокая мука. Но они не подходили. Всхрапнув, конь одним прыжком перескочил к другому коттеджу, и из спальни оттуда раздался кошмарный женский визг. И здесь неудача...Обезображенный смертью конь метался по улице, взвиваясь и взбрыкивая, когда очередная жертва оказывалась бесполезной. И будь здесь кто-то другой, он бы почувствовал, как с каждым шагом этого чудовищного призрака становилось всё холодней, а к сердцу протягивались мокрые и сколькие щупальца страха, но все жители уже забылись в кошмарном сне и не могли вырваться из него. Разъярённый демон перестал скрываться и мчался по улице во весь опор, так что мыло клочьями летело в стороны, а стальные поводья до крови врезались в лошадиную шею, и призрак уже не ржал — выл, словно несколько волчих стай, когда...Чудовище встало, как вкопанное, вскинув голову и жадно втягивая воздух огромными ноздрями. Чёрные бока лоснились от пота и пены, заставляя металлическую упряжь блестеть, а налившиеся кровью глаза вращались как сумасшедшие, выискивая, где же находился тот, от кого так вкусно пахло страхом... страхом смерти. Резко развернувшись, конь весь напрягся, готовый, подобно сжатой пружине, распрямиться и броситься вперёд, и рванулся, заржав. В мгновение ока он перемахнул несколько домов, просочился сквозь стену, не оставив на ней и следа, и оказался в маленькой спальне. На кровати в самом центре комнаты ёжился и сжимался в комок, заворачиваясь в одеяло, молодой парень, весь бледный и холодный, как мертвец.Конь подошёл ближе, так, что губами мог коснуться человеческого лба, покрытого испариной. Мальчишка, не открывая глаз, тихонько застонал, и один вздох призрака, как светлые волосы парня сначала тронула, а затем и полностью поглотила седина.Люди в своей боязни смерти... восхитительны.Дом семьи Скиннеров прорезал истошный жуткий вопль, а в то же самое время на другом конце Нью-Йорка Эдуардо Ривера резко сел на постели.— Чёрт возьми, — он снова не помнил, что видел во сне, но явно что-то мерзкое и кошмарное, может, даже связанное с его друзьями. Во рту противно пересохло, и хотя Эдуардо во сне умудрился закутаться в одеяло с головой, он страшно, просто дьявольски замёрз. — Хорошее снотворное, всегда помогает, как же!Парень рухнул обратно на кровать, тщетно пытаясь заснуть.Автор: Tinuviel-f.

Ключевые слова: Охотники за привидениями смерть призрак привидение демон

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