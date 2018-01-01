Basiliscus. Или удар головой. Глава 5

*

**

*

**

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 00:00

Nik_dk Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 00:00 by

Остальные Охотники расположились в гостиной. Эдуардо опять отнес девушку на диван и сел на стул, немного поодаль.— Игон, как ты считаешь, чем это вызвано? Она все вспомнит? — парень посмотрел на ученого.— Пока я ничего не могу сказать, Эдуардо. Для начала мы должны узнать, не призрак ли это, — Спенглер характерным жестом поправил очки. — Для этого мне нужен ПКЭ счетчик. Принеси один из лаборатории.Ривера вздохнул и потопал за счетчиком. В подвале все было как обычно. Хранилище с призраками, приборчики Игона и не очень хорошее освещение. Эдуардо спустился по лестнице, как вдруг его пронзила сильнейшая боль. Казалось, она наполняет каждую клетку его тела. Парень сжался в комок, чтобы стать меньше, незаметнее. Может, тогда станет легче? От боли он почти ослеп. Перед глазами висела белая пелена. И через секунду…все закончилось. Боль прошла так же внезапно, как и началась. Пот лился ручьями, парня бил озноб.Через некоторое время он пришел в себя. Кое-как сорвав бинт с предплечья. «М-да, рука совсем в плохом состоянии, и кто меня просил? Зачем я так поступил? Но иначе я не мог». Эдди прекрасно это понимал. Он ни за что не смог бы, поступить иначе.Эдуардо встал, отряхнулся, более-менее забинтовал руку. Кое-как придал себе божеский вид. Взял счетчик и, стараясь выглядеть как можно более непринужденно, зашел в гостиную. Пока он отсутствовал, кое-что изменилось.Кайли наконец пришла в себя. Удивительно, но она была практически спокойна, сидела и внимательно слушала Игона, который что-то ей доказывал. (Ну, прям, как в старые-добрые времена). В кресле, возле дивана, сидела Жанин и пила чай. Еще 3 кружки чая стояли на подносе.— …ница за привидениями, — Эдуардо услышал лишь окончание монолога Игона.— Вот, держи счетчик — Ривера протянул приборчик Спенглеру. — Пойду, наведу себе кофе, в сон клонит! — сказал он и вышел из комнаты.— Так значит, «Охотники за привидениями»? А это что за странный парень? И почему он за мной гонялся?! — Кайли возмущенно махнула рукой на дверной поем, куда вышел Эд.— Это Эдуардо Ривера. Один из «Охотников» и твоих друзей. А про его странное поведение спросишь у него. Окей? У нас сейчас есть проблемы поважнее, — с этими словами Игон встал, взял ПКЭ счетчик и начал ожесточенно водить им вокруг Кайли. Приборчик молчал.— Значит, не призрак. Надо искать другие причины. Ты не против, если я осмотрю твою голову? — Игон поправил очки.— Э-э-э... Ну, ладно. Вы внушаете хоть какое-то доверие, — протянула Кайли.Спенглер очень осторожно стал ощупывать голову девушки. На затылке обнаружилась огромная ссадина. Часть волос на голове девушки была покрыта коркой из запекшейся крови.— Кайли, где ты могла так сильно удариться?— Я не помню, — Гриффин печально опустила голову.— А почему все скисли?.. Игон, а эта «потеря памяти» не может быть вызвана тем, что она на голову отбитая? — Ривера стоял, облокотившись на дверной косяк, и хлебал кофе.— Да я тебя сейчас..! — вспыхнула Кайли.— Тише. Тише-тише-тише, — парень примирительно выставил вперёд руки. — Я только хотел сказать, что ты могла стукнуться головой, когда падала в обморок. Я слышал, ты здорово грохнулась. И еще на ночном…э-э-э…дежурстве, ты здорово приложилась о камень, когда…э-э-э…монстр напал, — на последних словах Эдуардо немного стушевался и почесывал затылок.— Мне думается, что это амнезия. Какая из ее форм я смогу сказать немного позднее, — Игон задумчиво глянул на Кайли. — И Эдуардо, как это ни удивительно, может быть прав. Посттравматическая амнезия достаточно распространенная вещь. К сожалению, я не знаю, как долго она может продлиться. Кстати о ночных дежурствах. Надо узнать, как там дела у остальных, а то уже смеркается, а от них нет вестей.Игон отошел к столу, где стояла рация. В это время Эдуардо подсел к девушке.— Извини меня, не хотел тебя обидеть. С меня чашка зеленого чая, твоего любимого. Пошли на кухню? Заодно глянем, как там дела у Жанин и…Лизуна, — немного виновато сказал парень. Он искренне надеялся, что даже, если Кайли все забыла, то хотя бы вкусы у нее остались прежними.— Ну…пошли, — пробубнила девушка. Она еще капельку дулась. — Жанин?..— Не помнишь? Рыжая тетка в очках, — Эдуардо ухмыльнулся, — Она работает у нас секретаршей, а Лизун это такая маленькая зеленая бяка, которая вечно хочет жра…кушать.Они вошли на кухню. Там Жанин вовсю трудилась над ужином. К тому времени, она сама успела сходить в магазин и спрятать купленные продукты подальше от Лизуна. Призраку не понравилось такое положение вещей, он летал с кислой миной и густо капал слизью. Увидев Кайли, обжорик очень обрадовался, полез обниматься. Лизун просто хотел выразить свою радость. Девушке же стало, мягко скажем не по себе. Эдуардо, увидев это, кое-как отлепил призрака от Кайли.— ЛИЗУУУН! Поумерь свой пыл! — проворчал Ривера, брезгливо вытирая слизь о тряпку.Кайли села за стол. Эдди занялся чаем.— Как твое самочувствие? — поинтересовалась Жанин, не оборачиваясь. Она была занята крайне важным делом — жарила картошку и следила, чтобы Лизун ничего не стащил.Грифин не успела ничего ответить, так как в комнату вошел крайне мрачный Игон.— Плохие новости. Я только что связался с Гарреттом и Роландом. Город в большой опасности. Кайли, нам без тебя не обойтись. Поверь, мне очень не хочется подвергать тебя опасности, но другого выхода я не вижу. Эдуардо, я думаю у нас в запасе часа 2. Пока не стемнеет. За это время ты должен ее обучить.Послышался звук бьющейся посуды. Эд выронил из рук чашки с чаем…«Строительные работы, которые велись наверху, могли повредить защиту решетки, вот монстр и вырвался» - думал Роланд, сворачивая в правый проход.Парень вышел в небольшую пещеру и был повергнут в шок. Он увидел двух гигантских монстров, один из которых уже был ему знаком: не отличался сильно большими размерами, около 3 метров, но вид его был жутким, голова петуха, туловище жабы, и змеиный хвост, все это дело венчал, наподобие короны, красный хохолок. А вот второй…Он был меньше своего собрата. Уродливая, узко вытянутая морда, чем-то напомнила голову хамелеона. Очень большие непропорциональные глаза. В остальном он был как две капли воды похож на василиска. Все тот же хохолок на «голове». Туловище, хвост. Один в один.Чудовища спали. Роланд, стараясь сильно не шуметь, дотянулся до рации на поясе. «Гарретт! У нас крупные неприятности! Ну, очень крупные, жди меня, я выбираюсь отсюда. Постараюсь, во всяком случае!» быстро проговорил парень. Но даже этого хватило… В темноте зажглось 2 пары красных глаз.Роланд среагировал быстро. Он уставился в пол. «Нельзя смотреть в глаза, нельзя смотреть в глаза» - билась в голове единственная мысль. А потом, спустя долю секунда появилась вторая: «Беги дурак, беги». И он побежал. За спиной слышался шум нагоняющих монстров. «Только не упасть, только не упасть» - мысли прыгали в черепной коробке как взбесившиеся блохи. Казалось, он бежит целую вечность.Свет впереди! Еще немного. На поясе надрывается рация: «Что там у тебя творится?! Ты где есть, черт возьми? Роланд! Ответь! Ты меня слышишь? Черт!». У Гарретта тоже нервы «ни к черту». Спина взмокла. Подозрительно жарко. Выход всего в паре метров. Бежать на подъем все труднее. Выхода нет. И Роланд прыгнул.Гарретт увидел, как напарник вылетает из тоннеля. Прямо ему в спину летел файербол. Роланд успел плюхнутся на землю. И тут появились ОНИ.Но Миллер не растерялся. Он принялся стрелять из протонного ружья в своды тоннеля. Прямо над монстрами. Тоннель обвалился. Мутантов придавило камнями.Роланд с трудом поднялся.— Только сегодня! 2 монстра по цене одного! — Гарретт уже вовсю праздновал победу. Как оказалось — преждевременно.Гора обломков вздрогнула. Из-под нее пытались выбраться монстры. Роланд тем временем пытался взобраться по стенкам котлована. «Василиск» с головой хамелеона стал медленно приближаться к своей жертве, надежно, казалось бы, загнанной в угол. Но приблизиться к Охотнику он не смог.Гарретт пытался отпугнуть страшилу выстрелами, но тому было плевать. ОН НИКАК НЕ МОГ ДОБРАТЬСЯ ДО СВОЕЙ ЖЕРТВЫ! Свет! Он не мог выйти на свет! Этот яркий противный жгучий свет, пусть постепенно заходящего уже солнца. Ну, ничего, ничего. Впереди длинная ночь, людишки. Длинная славная ночь.Оба монстра отступили. Второй еле откопался из кучи камней и, прихрамывая, убрался в лаз.Гарретт протянул Роланду руку.— Спасибо. Я твой должник,— поблагодарил друга тот.«Прием. Почему не выходите на связь? Как обстановка?» - послышался в рации голос Спенглера.«Игон, у нас двойные неприятности…» - прокомментировал Гарретт.Автор - Fig_Lik.

Ключевые слова: Охотники за привидениями подземелье монстры творческая история

Другие, подобные истории: