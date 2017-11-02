Сумка

Это случилось когда я был с бабушкой на даче. Рано утром встал с кровати, вернее, с матрасов положенных друг на друга. Я собрался в магазин, который находился очень далеко от нашего СНТ. Нужно было пройти несколько километров. Потому и проснулся чуть солнце встало на горизонте.Так вот, начал я собираться. Оделся, подготовил сумку, про которую и пишу эту историю. Я отлично помню, что положил купюру в 500 рублей и паспорт в разные отсеки сумки. Закрыл ее, а так же прикрыл ее курткой, которая была расстёгнута. Эти детали важны!Ну, пошел я в долгий путь, миновав шлагбаум. Благо, дорога до магазина была прямая. Пришел я туда, положил в корзинку конфеты к бабушкиному дню рождения и шкалик водки. Пошел, значит, на кассу. Отстоял небольшую очередь. Показал кассирше паспорт. И уже потянулся за деньгой, а ее и след простыл! Как сквозь землю провалилась! Я так и сказал кассирше, у меня, кажись, валюту украли, я не смогу оплатить. Она сказала в ответ, тогда может картой? Я ответил, карты нет. Ну, тогда она убрала эти товары. Положила вниз кассы. А я поплелся весь расстроенный с опущенной головой. Готов был расплакаться... И подумал, как же это так?Ведь не могли ж залезть. Начал снова шуровать в сумке. Нет. Тогда я увидел в закрытом паспорте торчащий кусочек какой-то бумажки. Открыл, а там аккуратно сложенная купюра 500 рублей. Спрашивается, как она могла туда попасть, если перед тем как показать паспорт, я пролистал все страницы? Ну, вернулся, и все же купил что хотел. Когда пришел домой, рассказал бабушке свои приключения. Говорит, Бог не хотел что бы я водку домой тащил.

Ключевые слова: Сумка деньги перемещение перемещение вещей авторская история

