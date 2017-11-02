Истории из жизни
Истории из жизни

Сумка

Это случилось когда я был с бабушкой на даче. Рано утром встал с кровати, вернее, с матрасов положенных друг на друга. Я собрался в магазин, который находился очень далеко от нашего СНТ. Нужно было пройти несколько километров. Потому и проснулся чуть солнце встало на горизонте.

Так вот, начал я собираться. Оделся, подготовил сумку, про которую и пишу эту историю. Я отлично помню, что положил купюру в 500 рублей и паспорт в разные отсеки сумки. Закрыл ее, а так же прикрыл ее курткой, которая была расстёгнута. Эти детали важны!

Ну, пошел я в долгий путь, миновав шлагбаум. Благо, дорога до магазина была прямая. Пришел я туда, положил в корзинку конфеты к бабушкиному дню рождения и шкалик водки. Пошел, значит, на кассу. Отстоял небольшую очередь. Показал кассирше паспорт. И уже потянулся за деньгой, а ее и след простыл! Как сквозь землю провалилась! Я так и сказал кассирше, у меня, кажись, валюту украли, я не смогу оплатить. Она сказала в ответ, тогда может картой? Я ответил, карты нет. Ну, тогда она убрала эти товары. Положила вниз кассы. А я поплелся весь расстроенный с опущенной головой. Готов был расплакаться... И подумал, как же это так?

Ведь не могли ж залезть. Начал снова шуровать в сумке. Нет. Тогда я увидел в закрытом паспорте торчащий кусочек какой-то бумажки. Открыл, а там аккуратно сложенная купюра 500 рублей. Спрашивается, как она могла туда попасть, если перед тем как показать паспорт, я пролистал все страницы? Ну, вернулся, и все же купил что хотел. Когда пришел домой, рассказал бабушке свои приключения. Говорит, Бог не хотел что бы я водку домой тащил.


Новость отредактировал Estellan - 29-12-2025, 23:35
Причина: Стилистика автора сохранена.
29-12-2025, 23:35 by Ф И Л И Н 7 7 7
+11

Ключевые слова: Сумка деньги перемещение перемещение вещей авторская история

Комментарии

#1 написал: lukery
30 декабря 2025 01:06
+5
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 134
"Знаешь Вовка, не нужна тебе такая машина брат, поверь мне на слово" из к/ф "Бумер".

Бабушка права. Не нужен вам был шкалик.

Такие истории обычно раскрываются не в моменте "мистики", а в событиях происходящих после.
Надо уметь себя останавливать и думать.

+.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#2 написал: Ф И Л И Н 7 7 7
30 декабря 2025 02:27
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 8
Цитата: lukery
"Знаешь Вовка, не нужна тебе такая машина брат, поверь мне на слово" из к/ф "Бумер".

Бабушка права. Не нужен вам был шкалик.

Такие истории обычно раскрываются не в моменте "мистики", а в событиях происходящих после.
Надо уметь себя останавливать и думать.

+.

Спасибо вам большое за комментарий! Я уже давно бросил пить !
Зарегистрирован: 29.12.2025
#3 написал: Eifersucht
30 декабря 2025 10:26
+2
Группа: Посетители
Репутация: (104|-7)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 608
Первая история - верняк, потому вам плюс.
Мы все живём в странном мире, где случаются необычные ситуации. Если всё так было, как вы пишите, то я не вижу ничего в этой ситуации, кроме как знака от духа, что вам нельзя пить.
Следующая вещь, скорее всего, мы все живём в нескольких параллельных мирах одновременно. Где-то уже умерли от пьянства и наши близкие страдают до сих пор, а где-то ещё живы и можем покупать сладенькую белую и потом пребывать в угарном "счастье". Эти миры должны пересекаться, раз главный герой один. Мне кажется, вы переложили купюру самостоятельно, но из другого мира. А почему так? Да потому что там вы уже достигли следствия, а здесь ещё были перед причиной. Знаете, бывает так, что накосячил, а время уже не вернуть, чтобы исправить. Вот ваша ситуация как раз из этой темы.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#4 написал: alice_downtheriver
30 декабря 2025 12:16
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|-2)
Публикаций: 2
Комментариев: 50
Такая доступная для наблюдения всем мистика, которую обычно списывают на "ой да положил сам не туда".
А еще бывает наоборот - когда вещь сама почему-то лезет в руки.
В общем, плюс, пишите ещё, я считаю:)
Зарегистрирован: 26.10.2024
#5 написал: Ф И Л И Н 7 7 7
30 декабря 2025 15:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 8
Цитата: Eifersucht
Первая история - верняк, потому вам плюс.
Мы все живём в странном мире, где случаются необычные ситуации. Если всё так было, как вы пишите, то я не вижу ничего в этой ситуации, кроме как знака от духа, что вам нельзя пить.
Следующая вещь, скорее всего, мы все живём в нескольких параллельных мирах одновременно. Где-то уже умерли от пьянства и наши близкие страдают до сих пор, а где-то ещё живы и можем покупать сладенькую белую и потом пребывать в угарном "счастье". Эти миры должны пересекаться, раз главный герой один. Мне кажется, вы переложили купюру самостоятельно, но из другого мира. А почему так? Да потому что там вы уже достигли следствия, а здесь ещё были перед причиной. Знаете, бывает так, что накосячил, а время уже не вернуть, чтобы исправить. Вот ваша ситуация как раз из этой темы.

Спасибки! Да, тогда я был глуп. А сейчас, немножечко умнее. Тоже считаю теперь, что мне вообще не следовало никогда притрагиваться к спиртному. Вы правы, на счёт параллельных миров... Иногда проскакивала такая мысль. Может, в альтернативной версии реальности, я спился и умер. И что бы не допустить такого трагичного финала, высшие силы решили так сказать, объединить разные паралели.

Цитата: alice_downtheriver
Такая доступная для наблюдения всем мистика, которую обычно списывают на "ой да положил сам не туда".
А еще бывает наоборот - когда вещь сама почему-то лезет в руки.
В общем, плюс, пишите ещё, я считаю:)

Агась. С одной стороны, мистика из разряда обыденного. То есть, тута оказалась вещичку, тама... Но с другой... Когда ясное осознание, что положил в определенное место, и после не притрагивался, а она, глядишь и словно сама перебежала... Что-то в этом есть. От всей души благодарю! Конечно же напишу еще что-нибудь интересненькое из своей жизни! Благо, на мистику жизнь богатая :)
Зарегистрирован: 29.12.2025
#6 написал: Black Bagira
30 декабря 2025 18:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 772
Цитата: Ф И Л И Н 7 7 7
Благо, на мистику жизнь богатая :)


Везёт же людям! blush
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#7 написал: ebegen31
30 декабря 2025 20:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 766
Всё равно обидно, что не можешь в нужный момент найти то, что пропасть не могло.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#8 написал: serg-kil-inc
30 декабря 2025 20:59
+4
Группа: Посетители
Репутация: (8|-1)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 119
Та не, это тупо перепутал, никакой мистики. Я так однажды тоже пятихатку скомкал и вместе с каким-то мусором в ведро бросил. Потом вспоминал, типа, а куда купюра делась? Стал пошагово вспоминать, что делал, пока держал её в руке, вспомнил, пошёл рыться в ведре. Нашёл. Никакой мистики, просто запара.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#9 написал: Ф И Л И Н 7 7 7
30 декабря 2025 21:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 8
Цитата: ebegen31
Всё равно обидно, что не можешь в нужный момент найти то, что пропасть не могло.

Цитата: serg-kil-inc
Та не, это тупо перепутал, никакой мистики. Я так однажды тоже пятихатку скомкал и вместе с каким-то мусором в ведро бросил. Потом вспоминал, типа, а куда купюра делась? Стал пошагово вспоминать, что делал, пока держал её в руке, вспомнил, пошёл рыться в ведре. Нашёл. Никакой мистики, просто запара.

Но... Все же факт остаётся фактом. Сумка была все время в моем поле зрения. А я не притрагивался к ней, до того момента как подошёл к кассе. mmm
Зарегистрирован: 29.12.2025
#10 написал: serg-kil-inc
30 декабря 2025 22:05
+3
Группа: Посетители
Репутация: (8|-1)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 119
Цитата: Ф И Л И Н 7 7 7
Все же факт остаётся фактом. Сумка была все время в моем поле зрения. А я не притрагивался к ней, до того момента как подошёл к кассе.

Может, всё же на автомате сунул купюру в паспорт. Рефлекс. Просто я не знаю людей, которые бы положили деньги в кармашек сумки просто так, без кошелька или того же паспорта.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#11 написал: Ф И Л И Н 7 7 7
30 декабря 2025 22:15
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 8
Цитата: serg-kil-inc
Цитата: Ф И Л И Н 7 7 7
Все же факт остаётся фактом. Сумка была все время в моем поле зрения. А я не притрагивался к ней, до того момента как подошёл к кассе.

Может, всё же на автомате сунул купюру в паспорт. Рефлекс. Просто я не знаю людей, которые бы положили деньги в кармашек сумки просто так, без кошелька или того же паспорта.

Но я правда перед выходом сунул в разные отделения... Ну да ладно. В принципе, все может быть...
Зарегистрирован: 29.12.2025
#12 написал: Ааа; вдвбыб
31 декабря 2025 14:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 18
Цитата: Ф И Л И Н 7 7 7
Цитата: lukery
"Знаешь Вовка, не нужна тебе такая машина брат, поверь мне на слово" из к/ф "Бумер".

Бабушка права. Не нужен вам был шкалик.

Такие истории обычно раскрываются не в моменте "мистики", а в событиях происходящих после.
Надо уметь себя останавливать и думать.

+.

Спасибо вам большое за комментарий! Я уже давно бросил пить !

Молодец! А история неплохая, но страшилкой её вряд ли можно назвать.
Зарегистрирован: 25.11.2025
#13 написал: Ф И Л И Н 7 7 7
31 декабря 2025 15:33
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 8
Цитата: Ааа; вдвбыб
Цитата: Ф И Л И Н 7 7 7
Цитата: lukery
"Знаешь Вовка, не нужна тебе такая машина брат, поверь мне на слово" из к/ф "Бумер".

Бабушка права. Не нужен вам был шкалик.

Такие истории обычно раскрываются не в моменте "мистики", а в событиях происходящих после.
Надо уметь себя останавливать и думать.

+.

Спасибо вам большое за комментарий! Я уже давно бросил пить !

Молодец! А история неплохая, но страшилкой её вряд ли можно назвать.

Спасибо!! Очень приятно!! relaxed
Зарегистрирован: 29.12.2025
#14 написал: Talisha
Сегодня, 06:56
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (2091|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 579
Тоже сразу подумалось, что что-то не то с покупками, вот денежка и "ускользнула". Бережёт вас кто-то и отворачивал от спиртного. Молодец, что поняли это.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.