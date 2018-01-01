Basiliscus. Или удар головой. Глава 7

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Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:56

Nik_dk Просмотров: 8 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:54 by

Все Охотники собрались возле компьютера. До наступления темноты оставалось менее часа.— Я очень долго искал информацию, — начал Игон, — и вот, что мне удалось выяснить. В начале 17 века на территории современного Нью-Йорка проживали племена индейцев Могауки. У этого народа ходят сказания о монстрах Паучи. Эти легенды рассказывают о двух монстрах, появившихся из одного куриного яйца, высиженного жабой. Один имел голову невиданной ящерицы (в нашем случае, хамелеона) тело жабы и хвост змеи. Голову венчала «корона» - красный хохолок. Звали этого монстра — Гарбадюк. Он славился каменным взглядом, который превращал в камень любого, кто посмотрит ему в глаза. Второй же отличался головой птицы. И был похож на собрата. Но он мог подчинить себе любого, кто, хотя бы на миг, пребывает в забытьи. Это — Василиск. Слюна его смертельно ядовита, но кровь его может излечить от самой смерти. Паучи могли изрыгать огонь. Они достаточно долго «терроризировали» индейские племена. Забирали людей, съедали тело и выпивали душу. Либо жертвы сами шли в их объятия, под взглядом Василиска. Правда, в каком контексте здесь употребляется «пребывать в забытьи» я еще не разобрался. Так вот, эти твари жутко боятся солнечного света. На петушиный крик, Гарретт, они не реагируют.— То есть, они нападут на город сегодня ночью? — Кайли взглянула на Игона.— Нет, они нападут на город, как только станет более-менее темно.Эдуардо подошел к окну, на улице постепенно сгущались сумерки.— Вождь индейцев Акуна решил положить этому конец. Он собрал всех местных шаманов, и они каким-то образом посадили монстров в каменную клетку, перед этим наложив не нее заклинание, — продолжал Игон, — но человеку 20 века свойственно все разрушать.— А что вообще надо этим…Паучи? — поинтересовался Гарретт.— Души, тела для них не так важны, для того, чтобы продлить свое многовековое существование, — Игон поправил очки. — Итак, наш план действий таков.Он встал из-за компьютера и направился к столу.— Это фотонные нейрополяризаторы, — гордо представил Игон свое «детище», — смотрите, здесь находится регулировка мощности, так как фотон может иметь одно из двух состояний поляризации, минимальное значение мощности для этого прибора будет равно излучению света, а максимальное, в свою очередь, в несколько сот раз больше. А мы знаем, что для этих тварей свет губителен, так что это должно сработать.— А если значение поляризации окажется меньше квантового числа изменения? — похоже, из всех присутствующих наиболее точно Игона понял Роланд. — Что тогда? Если система взорвется?— О чем он говорит? — не поняла Кайли.— Не обращай внимания, у этих двоих своя атмосфера, — улыбнулась девушке Жанин.Тем временем Гарретт уже вовсю рассматривал новое оборудование. Небольшой заплечный блок, от него шли провода к «бластеру», если это, конечно, можно было назвать бластером. Рукоятка как у шпаги, от нее отходит штекер, как у электрической вилки. Внутри ощущается кнопка, вот, в общем-то и все.— Гарретт, только не вздумай испробовать их здесь…, — хотел предупредить его Игон, до этого совещавшийся с Роландом по поводу нейрополяризаторов. Эх, сказал бы он это на несколько секунд пораньше.БАБАХ! И в стене напротив Гарретта появилась большая дырка.— Упс! — Миллер старался положить оружие, как было, будто он тут вовсе не причём.Игон лишь нервно вздохнул.— Не хочу прерывать ваше веселье, но на улицах толпы народа, — не очень громко сказал Эдуардо, обращаясь к остальным, видно рана давала о себе знать.— Ну и что? Ночь еще не наступила. Обычное явление для Нью-Йорка, — Кайли встала рядом с Эдом у окна.— Ага, но не когда они идут из своих домов как лунатики. Это тоже «обычное явление для Нью-Йорка»? — передразнил парень. А сам подумал: «И почему я на нее срываюсь?».— Пора начинать! Жанин, нам понадобится и твоя помощь. — Игон бросил на секретаршу виноватый взгляд.— Мне не впервой! — подмигнула ему та, одевая фотонный блок.— И я! И я! — попискивал Лизун, собираясь тоже нацепить снаряжение.— Нет! Тебе лучше остаться в Пожарной башне, — протестовал Спенглер, — Так же, как и Эдуардо!— Еще чего! — проворчал Ривера. — Я иду с вами.— Почему это Эдуардо должен остаться? — Гарретт недоумевающе глянул на остальных.Ривера почувствовал на себе встревоженный взгляд Гриффин.— Это неважно, все равно я еду!Лизуну очень не нравилось, что его оставляют дома, пока остальные, его друзья, подвергаются опасности. Он медленно, с кислой мордочкой летел за Охотниками, пока те быстро спускались в гараж и загружались в Экто-1. Маленькому обжорику хотелось расплакаться. Внутри него, (как это не удивительно) блуждало чувство тревоги.Охотники за привидениями быстро ехали в сторону Уолл-стритт.— На улице и впрямь толпы людей! — удивленно воскликнул Роланд.— Они находятся под каким-то воздействием, — Игон в кои-то веки сказал очевидную вещь.На улицах уже ночного Нью-Йорка было множество людей. Они передвигались медленно, но верно, в определенном направлении, тротуары, проезжая часть — все было заполнено людьми. Это затрудняло движение Экто-1. Ребята приняли решение дальше передвигаться на своих двоих.— Это как в фильмах про зомби. Только они молчат, — Эдуардо потыкал пальцем в проходящего мимо мужчину. Ноль внимания, – Ну, так не интересно! Во всех фильмах зомби что-то бурчат себе под нос, а эти как воды в рот набрали! — возмутился Ривера.— Они все спят, умник! Пошли, нам еще надо уложить двух мутантов-переростков. — Гарретт иронично глянул на напарника.— Да ты что? Ты понял это, потому что все вокруг в пижамах? — спросил с издевкой Ривера.И вправду, все на улице выглядели так, будто только встали с постели. Пижамы, сорочки и многое другое… У нескольких мужчин были даже ночные колпаки.— Да хватит уже! Или вам хватает кислорода, чтобы еще и переругиваться? — крикнула Жанин.Эдуардо и Гарретт в самом деле бежали (Миллер ехал) самыми последними. Да и обмениваться колкостями на бегу было не очень удобно. Они прибавили ходу.— Так можно срезать! — крикнул Роланд, бежавший первым, показывая куда-то рукой.Вся команда обогнула улицу с другой стороны, прямо к стройке.— Похоже, что мы успели! — воскликнула Кайли, — монстров еще и не видно!— Не хочу тебя расстраивать, Кайли, но на твоем месте, я бы так не радовался! — Игон увидел что-то за спиной девушки. — Берегись!Автор - Fig_Lik.

Ключевые слова: Охотники за привидениями монстры город ночь творческая история

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