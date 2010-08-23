Тайга

Завывающий ветер кружил со всех сторон, догонял и заставлял прятаться за высокими соснами. В зимний вечер эти древние деревья казались чёрными тенями, намеревающимися схватить тебя своими когтистыми лапами. Чёрная, густая тьма тайги пугала: чем глубже ты уходишь, прячась от бурной метели, тем сильнее казалось, что в глубинах леса кто-то есть. Кто-то пристально наблюдающий, поджидающий. Слышался далёкий волчий вой, угрожающее уханье совы, чьи-то шаги…Кто-то приближался. Медленно подкрадывался, рычал, чавкал, будто доедал предыдущую жертву. Близко, совсем рядом, мелькнула тень. Ни единого источника света — лишь мрак, всё сильнее сгущающийся в глубине.Единственный выход — бег. Бежать! Спасаться… от кого? Может, это всего лишь разыгравшееся воображение? А может... дикие звери, учуявшие тёплую плоть? Голодные, ненасытные, опасные, с острыми, окровавленными клыками. Загонят в чащу и растерзают, сожрут. Ветер выл, усиливался, бил в лицо. Тени подбирались ближе, почти осязаемые.Спасение — это бег. Но куда? Куда-нибудь подальше. Спрятаться, переждать метель. А может, покажется луна и осветит оставшийся путь до дома? Нет, луна не покажется: небо было лишь чуть светлее окружающей тайги. Мутное и очень тёмное. Помимо завывающего ветра и волчьего воя слышен был собственный стук сердца. Тук-тук-тук. Быстрый, взволнованный. Куда бежать? Где прятаться?Позади слышались тревожные шорохи. Громкий лай звучал откуда-то спереди. Резкий поворот направо — в густые, чернеющие кусты. Ветви царапали лицо, хлестали по коже. Совсем рядом послышался противный хлюпающий звук, будто нога скользнула то ли в лужу, то ли в грязь. Рука невольно коснулась густой, непонятной жидкости почти чёрного цвета. На мгновение показалось, что это кровь. Ели, стоявшие рядом, подозрительно шелохнулись. Рывок. Снова бег в никуда. Во мрак.Неожиданно появившаяся кочка заставила упасть. Рядом снова была какая-то тёмная лужица. Неужели кровь? Снова? Нет… нужно бежать дальше, добраться до дома, согреться, забыть об этой странной погоне. Что-то не позволило встать. Страх. Животный страх окутал всё тело. Звери окружили со всех сторон, угрожающе рычали, смотрели с аппетитом, облизывались, пуская слюну. В темноте трудно было их различить: казалось, что это стая волков… или лис… и кто-то ещё. Кто-то крупный, наблюдающий из мрака.Плоть рвут. Смакуют. Наслаждаются каждым куском. Разрывают сухожилия, ломают кости. Кровь для них слаще вина. Она опьяняет, заставляя рвать и рвать. Грызть, насыщаться, упиваться пиром. Танцевать на костях от радости. Способны ли звери на такую ужасную жестокость? Они не просто ели от голода... они с восторгом глотали куски сочного мяса. А может, это были всего лишь люди, переодетые в зверей? Тайга, скрывающая каннибалов?Никто точно не знал, что находится в глубинах леса. И никто не хотел этого знать. Лишь случайные путники, чья дорога пролегала через тайгу, становились жертвами пира. Звери всегда были голодны. Всегда ели с жадным аппетитом. И… прыгали. На костях. Сытые. Довольные.Там, в глубине леса, продолжался пир: тёмные фигуры, едва различимые, метались и прыгали. Им мало. Иммясо.

Ключевые слова: Лес звери тайга мясо кровь авторская история

