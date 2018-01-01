Египетские приключения. Глава 3

Глава 3. О том, что иногда полезно не выполнять свои обязанности

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:53

Nik_dk Просмотров: 27 Комментарии: 0 +1 Вчера, 16:53 by

- Он просто пошел домой, - в который раз повторил Миллер.- Без ключей? – Кайли помахала брелком с ключами перед лицом инвалида.- Ключи выпали, а наш самый смышленый друг поймет это, когда дойдет до дома. Тогда-то и спохватится и вернется в башню. А Игон передаст ему ключи. Все просто, как дважды два, - Гарретт посмотрел на девушку с видом учителя, поясняющего простые истины.- Но ведь он собирался поехать с Роландом, тем более мы разговаривали, и он хотел что-то сказать, - не унималась Гриффин.- Пфф, просто струсил. Ты говорила, что он хотел извиниться? Это же Ривера, он вообще таких слов не знает, - покачал головой Гарретт.- Может, ты и прав. Это вполне в духе Эдуардо, - согласилась девушка.Вообще Эдуардо действительно бы скорее сбежал, но что-то казалось девушке неестественным. Как будто что-то произошло. Хотя вполне вероятно, что девушка просто себя накручивает. Да и ссора эта. Нет, она не сердилась на Риверу, по крайней мере, последние два дня уже не сердилась. Поначалу да, один вид латиноса раздражал. Тем более они столько друг другу наговорили, после того злополучного задания. А потом он сказал, что «охотники – это мужская работа». И это засело где-то голове. Кайли пыталась не думать о такой ерунде. Сколько уже успешно выполненных заданий и пойманных призраков позади. Но если подумать, сколько раз жизнь девушки была в опасности? То призрак вселится, то кусок здания отвалится. Но если отбросить случайности, Гарретт, хоть и инвалид, но вполне хорошо со всем справляется, да к тому же, силы ему не занимать. Роланд тоже неплох, тем более если бы не он, то Экто-1 давно бы была на свалке. Да, даже Эдуардо, хоть и бывает не выносим, но все же мужчина, а его реакции можно только позавидовать. А что она? Какая польза от тощей девушки? Нет, она и спортом занимается, и бегает неплохо, и даже тяжести может потаскать, но ей никогда сделать большего, чем она может. Она и раньше об этом думала, но когда Эдуардо озвучил все это вслух, Кайли поняла, что он в кои-то веки оказался совершенно прав. Охотники – мужская работа. В старой команде не было девушек, да и сейчас быть не должно. Но она не может все бросить сейчас. Или может. В конце концов, какой от неё толк?- Приехали. С тобой точно все в порядке? – спросил Роланд, взглянув на напарницу.- Да, все нормально. Просто я устала, - ответила девушка, выходя из машины. – Если Игон позвонит, сообщишь? – спросила она, слегка пригнувшись.- Как обычно, - улыбнулся Джексон, и Кайли, кивнув, направилась домой.- Как дети, то ссорятся, то мирятся, но друг о друге беспокоятся как никто другой, - Джексон покачал головой и выехал на дорогу.***Следующий день принес охотникам сразу несколько поводов для беспокойства. Во-первых, Эдуардо так и не явился за ключами. А значит, дома он не ночевал. Роланд предположил, что у его брата есть ключи, и тогда Спенглер позвонил домой к Карлосу. На что невестка Риверы Бэт ответила, что Эдуардо не появлялся со вчерашнего утра. Тогда Гарретт позвонил некоторым общим друзьям из университета, но те не видели парня еще больше. И вот обеспокоенные охотники собрались в гостиной.- Конечно, Эдуардо взрослый парень, и мог пойти куда угодно, но мне не дает покоя это дело, - Игон задумчиво расхаживал по комнате.- Потому что пропадают только мужчины? – предположил Роланд.- Именно. Боюсь, вчерашнее внезапное исчезновение Эдуардо как-то с этим связано, - ученый на минуту остановился и задумчиво потер подбородок.- Погодите, все очевидцы говорили, что мужчины исчезали внезапно и бесследно, - вдруг вспомнил Гарретт.- Да, как и Эдуардо вчера.Кайли молчала с самого утра, она места себе не находила. Неужели с Эдуардо действительно что-то стряслось?- Да, я вот что еще вспомнил, та женщина рассказывала, что муж хотел показать ей что-то, прежде чем пропал, - добавил Роланд, листая блокнот с записями.- Точно, может быть, это как-то связано с его исчезновением? – Жанин стояла чуть поодаль и следила за беседой.- И та рыжеволосая девушка рассказывала, что её парень пропал, перед тем как вручить ей подарок, - добавил Гарретт.- Стойте! – внезапно воскликнула Кайли. – Перед тем как Эдуардо исчез, он как будто что-то хотел мне дать.- Он собирался подарить тебе подарок? – удивился Гарретт.Жанин эта новость напротив не удивила, а наоборот насторожила. Конечно, хорошо, что Ривера к ней прислушался, но это означало, что парень действительно пропал.- Получается, что да. Ой, вот откуда была та обертка! – вскочив с дивана, воскликнула Кайли, будто ухватилась за последнею соломинку.- Какая обертка? – не понял Миллер.- Ну, когда я пришла, я нашла кусок оберточной бумаги на полу.- Да, это может быть важной уликой. Где она? – Спенглер подтолкнул очки к переносице.- Я её выбросила, - обескуражено произнесла девушка, садясь обратно на сиденье.- Ты - что?- Выбросила, а что мне надо было с ней делать? Я же не знала, что она может пригодиться. Подумала, просто мусор.- Так, без паники, может, мусор еще не успели вывезти, - Роланд не терял надежды.- О, об этом можно не беспокоиться. Кое-кто снова халтурит свою очередь, - Жанин укоризненно посмотрела на инвалида.- Да, не думал, что когда-нибудь твоя лень, Гарретт, будет нам на руку, - усмехнулся Джексон.- Да, я предчувствовал это, - Гарретт сделал серьезное лицо и положил руку на сердце.- Ну, в таком случае, такая важная миссия, как поиск обертки в этом мешке, возлагается на твои плечи, - секретарша положила мешок с мусором перед Миллером, который был явно не доволен таким оборотом дел.Через несколько минут нужная бумажка уже изучалась Игоном.- Что ж, твои поиски не были напрасными, - заключил Спенглер.- Хоть что-то радует. Хотя попадись мне этот козлик, я ему припомню мои мучения, - сердито произнес Гарретт, собирая мусор обратно в мешок.- Эта обертка была бы бесполезной, если бы не логотип магазина в углу, - продемонстрировал ученый находку.- Что ж, тогда осталось выяснить, что это за магазин, а там, я думаю, уже все встанет на свои места, - заключил Роланд.- Да, и чем скорее мы там окажемся, тем лучше. Кто знает, сколько еще людей пропадет.Охотники кивнули и принялись за поиски. Через пятнадцать минут адрес с нужным магазином был найден.- А вот и адрес, - Роланд помахал листочком. – Это не так далеко, доберемся быстро.- Чего ж мы ждем? Поехали, - Гарретт отложил мяч и направился к лифту.- Я поеду с вами, ждите меня внизу, - добавил Спенглер и скрылся в лаборатории.Ребята согласно кивнули и поспешили вниз.- Эй, а вы куда, мистер? - окликнула секретарша Миллера. - Вы кое-что забыли, - женщина всучила инвалиду мешок с мусором и с довольным видом удалилась.А Гарретт лишь тяжело вздохнул - день определенно не задался.Автор: Natica.

Ключевые слова: Египет охотники за привидениями приключения

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