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Творческие истории

Ураган. Глава 9

Глава 9 «Смерч»


- Вот чёрт! – выругался Эдуардо, откидывая в сторону одеяло, которое то и дело запутывалось в ногах и мешало бежать. – Откуда только эта штуковина взялась?
- Я не знаю! Но движется она очень быстро! – Кайли старалась не отставать от длинноного парня, то и дело оглядываясь на смерч и сверяясь с показаниями счётчика. – Эдуардо, это не простой смерч!
- Это я уже понял! – огрызнулся латинос. – Это и без оборудования видно!

Они бежали через поле. Оба понимали, что ушли слишком далеко от домов, что смерч движется слишком быстро и что силы уже на пределе. Кайли начала отставать и, в конце концов, в изнеможении упала на колени. Сердце бешено колотилось, в глазах помутнело, к горлу подкатывала тошнота. Словно сквозь туман она увидела, как Эдуардо развернулся и побежал к ней. Девушка слабо замахала руками – убегай, мол. Латинос упал рядом с ней, пытаясь отдышаться. Стараясь нащупать в траве её руку, он вдруг наткнулся на что-то металлическое.

- Кайли, смотри!

Прямо из земли торчало железное кольцо. Охотники, быстро работая руками, расчистили дёрн вокруг него.

- Это какой-то люк! – крикнула Кайли.

Напрягшись, Эдуардо поднял тяжелую деревянную крышку. В последний раз обернувшись на страшную чёрную воронку, которая буквально пожирала землю позади них, Кайли спрыгнула вниз. Следом соскользнул сам Эдуардо, и крышка захлопнулась с глухим стуком.

- Быстрее, закройте окна на втором этаже! Там ставни опускаются!

Гари Морган навалился на шкаф, придвинув его к окну так, чтобы полностью его загородить. Роланд побежал наверх, а Гарретт бросился к Аманде Ли, которую начала бить мелкая дрожь.

- Что с моей дочерью?
- Не знаю. У неё озноб, руки холоднее льда.
- Вот одеяло!

Гарретт заботливо укрыл девушку предложенным одеялом, подоткнув его со всех сторон.

- Почему она не приходит в себя? – обеспокоенно спросил Гари.
- Я не знаю, - честно признался Гарретт, чувствуя себя беспомощным, как котёнок перед стаей собак.

В возникшей тишине было слышно, как в стекло бьются ветки росшего рядом дерева. Внезапно раздался звон – видимо, в окно прилетел камень. «Сейчас бы надрать зад тому призраку, который это всё устроил, - мрачно подумал охотник. – Но его ведь даже не видно!»

В дверях появился Роланд. Казалось, он отсутствовал всего несколько секунд.

- Мистер Морган, ваш дом выдержит натиск стихии? – нахмурившись, спросил он. – Может, у вас есть подвал, какое-то укрытие на случай урагана?
- Здесь никогда не было никаких ураганов, - ответил Гари, не поднимая глаз на охотника. – За все десять лет, что мы здесь живём, с тех пор как… Никогда такого не было.

Роланд снова нахмурился, услышав, как мистер Морган запнулся. «Он что-то не договаривает», - подумал охотник. Вслух же он сказал, обращаясь к Гарретту:
- Эдуардо и Кайли нет в доме.
- Что?! Ты хочешь сказать, что они где-то там, на улице? Да их же…

Гарретт не закончил фразу, поскольку дом задрожал и послышался странный гул. Гари обнял дочь, зарывшись лицом в её одеяло.

Луч фонарика разрезал темноту.

- Не знаю, что это за место, но еды здесь хватит на неделю, - сказал Эдуардо, разглядывая ящики с консервами, стоявшие вдоль земляных, кое-где укреплённых досками стен. – О, вода тоже есть!

Кайли нервно засмеялась.

- Кажется, мы случайно нашли убежище Странного Оскара. Похоже, он собирается переждать здесь нашествие инопланетян.
- Вот же псих! – хмыкнул Эдуардо, оглядываясь по сторонам.

Потолок, если его можно было так назвать, был слишком низким – латинос не смог бы здесь выпрямиться в полный рост. Стены не выглядели надёжными и уж точно не смогли бы защитить от инопланетных технологий. В углу валялся грязный матрас – вот и все удобства. «Тоже мне убежище», - подумал Эдуардо.

Внезапно фонарик погас. Земля загудела, а с потолка посыпались мелкие комочки грязи. В абсолютной темноте Эдуардо почувствовал, как Кайли прижалась к нему. Она дрожала. Эдуардо шумно выдохнул, крепко обнял совсем не сопротивляющуюся девушку и бодрым голосом сказал:
- Я уверен, крышка выдержит!

Автор: Февраль-Достать-Чернил.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:04
Сегодня, 16:04 by Nik_dkПросмотров: 43Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Охотники за привидениями отпуск путешествие кафе поселок погода смерч

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Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 19:34
0
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Слава Оскару!+
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#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:35
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Кайли с Эдуардо повезло больше всех, а вот кто в домике остался, ещё предстоит ощутить натиск стихии. +
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