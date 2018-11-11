Баба ЯгаРозовый Mini Cooper затормозил у поляны на которой стоял старый бревенчатый дом, к дому дороги не было, только узкая тропинка. Из машины выскочила пышногрудая брюнетка в мини-юбке и покачивая бёдрами направилась к избушке.
- Бабушка-Яга, ааа Бабушка-Ягаааа! - заголосила красотка.
Кот Васька запрыгнул на подоконник, стал накручивать по нему пируэты и громко мурлыча, словно радуясь, призвал свою хозяйку к окну настойчивым: «Мряяяууу!».
- Чему радуешься? Рано радоваться, - пробубнила Яга. Она рассматривала названную гостью и поглаживала рыжего Ваську, который извивался и терся о её костлявую руку.
- Бабушка Яяяягаааа! - раскачивая в руке Айфон, надрывалась девушка, - Блин!!! Избушка, избушка! Повернись к лесу задом, а ко мне...
- Ей! Нету у моей избы, ни зада, ни переда, ни курьих ножек! Начитались! Не ори, гусей мне распугаешь. Чегой надо-то? Заходь,
осторожно, ноги о ступени не сломай!
- Здравствуйте. Я Белла, мне вас посоветовали, сказали только вы поможете!
- Белла, говоришь?- прищурилась старуха, - а мне кажется тебя Женечкой звать?
- Фу, это имя мне совсем не подходит, слишком банале, я уже три года как Белла! Мне срочно надо решить личный вопрос. Может присядем?
- Ну Белла, так Белла, что ж не присесть, давай присядем. Чаю не предлагаю, всё равно не будешь, а смузей у меня не водиться.
Старуха жестом показала скамью, придвинутую к окну возле стола и села напротив гостьи.
- Нусь, говори, пошто честь имею?
- Вы знаете, мне человека приворожить надо, приворожить так, чтобы жить без меня не мог! Чтобы женился на мне, чтобы кольцо с брильянтом, свадьбу в Барвихе, чтобы машину Porsche купил и чтобы медовый месяц на Бали, ах да и особняк на озере Комо! Всё!
- Всё?! Всего-то?
- А вы считаете как моя подруга Мэри, я достойна большего? Ну-ууу тогда ещё...
- Погоди, погоди, я всё сразу и не запомню, - Яга стала шарить по огромному карману в переднике и через пару минут извлекла от туда смартфон, к великому удивлению и разочарованию девушки.
- Ну-с, давай посмотрим, - проводя кривыми пальцами по экрану телефона, сказала она, - как твоего суженного звать-то?
- Володя.
- А ты, значится у нас Белла? Инстаграм твой /белланамберуан? А он Володя, а по батюшке Георгиевич?
- Да, да, Золотарёв!
- Вижу, вижу, а кто это с ним? Что за красна-девица?
- Жена это, но он меня любит! А она второго ребёнка специально родила, чтобы его держать, звонит ему каждый вечер на работу, как будто беспокоиться, жизни нам спокойной от неё нет.
- Жизни нет, говоришь? А это что за молодец?
- Фиии! Это Сашка из автосервиса, год уже ко мне клеиться, проходу не даёт, замуж звал. Но я себя не на помойке же нашла! Вы же видите, где я, а где он? Небо и земля! Мне бы Вовочку, да чтобы любил и жену чтобы бросил, и...
- Да поняла, поняла уже! Васька, э Васька! Тащи зелье, будем колдовать!
Кот Васька аж подпрыгнул от счастья, его рыжий хвост распушился, глаза заблестели, он одним прыжком взлетел на печь и вернулся от туда с пучком трав. Баба-Яга достала из печи котелок с кипятком и выдернув клок шерсти из рыжего хвоста Васьки, бросила его и пучок травы в бурлящую воду, подмигнув хитро, стала нашёптывать что-то над зельем, затем налила в кружку через ситечко и придвинула к девице:
- Пей!
Красавица поморщилась и, понюхав жижу, с недоверием спросила:
- И всё? И он мой? И машина? И Бали?
- Пей, пей, не ты первая, не ты последняя!
Глубоко вдохнув пышной грудью Белла опустошила кружку до дна.
- Мряууу! Шшш-ссс! - зашипела чёрная кошка, вцепившись в передник Бабы-Яги.
- Пошипи мне ещё! - стряхнув с передника ощетинившееся животное рявкнула старуха. - Машину ей! Свадьбу! Бали! Семью разрушить Вовочки и Анечки задумала! Детишек сиротками оставить вздумала! Я тебе мозги то вправлю. Поживешь месяцок в подполье, Сашку из автосервиса как брильянт полюбишь, а коль хорошей женой ему станешь, так он тебе и медовый месяц заработает, и колечко, и деток.
- А ты чего расселся? - обратилась она к рыжему парню, сидящему тут же на полу, - беги домой Василий к Маше своей беги, да смотри мне: никакого аборта,балбес рыжий, обрюхатил так имей благородну душу отцом и мужем достойным стать. Всё понял?
- Всё понял, понял всё, бабушка! - оправляя мятую рубашку бормотал он, кланяясь и покидая избу.
- Погоди! На, телефон твой возьми, у меня теперича айфон имеется!
Проводив глазами убегающего в лес паренька, бабка изловила кошку и засовывая её в подполье напутствовала:
- Чернушкой звать тебя буду, как посмиреннее станешь, молоком кормить стану, а пока мышей лови, там их полно. Ах, чуть не забыла, там чернявый, кучерявый крысёныш бегает, не ешь его, это Каренчик на перевоспитании, чтобы знал как пенсионеров в своём ларьке обвешивать, да обсчитывать!
Автор: Nino Kacharava.
Источник.
Новость отредактировал Kiria - Вчера, 17:36
Вчера, 17:36 by максик83Просмотров: 142Комментарии: 3
Ключевые слова: Баба-Яга приворот зелье кот мыши