Баба Яга

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 17:36

максик83 Просмотров: 142 Комментарии: 3 +5 Вчера, 17:36 by

Розовый Mini Cooper затормозил у поляны на которой стоял старый бревенчатый дом, к дому дороги не было, только узкая тропинка. Из машины выскочила пышногрудая брюнетка в мини-юбке и покачивая бёдрами направилась к избушке.- Бабушка-Яга, ааа Бабушка-Ягаааа! - заголосила красотка.Кот Васька запрыгнул на подоконник, стал накручивать по нему пируэты и громко мурлыча, словно радуясь, призвал свою хозяйку к окну настойчивым: «Мряяяууу!».- Чему радуешься? Рано радоваться, - пробубнила Яга. Она рассматривала названную гостью и поглаживала рыжего Ваську, который извивался и терся о её костлявую руку.- Бабушка Яяяягаааа! - раскачивая в руке Айфон, надрывалась девушка, - Блин!!! Избушка, избушка! Повернись к лесу задом, а ко мне...- Ей! Нету у моей избы, ни зада, ни переда, ни курьих ножек! Начитались! Не ори, гусей мне распугаешь. Чегой надо-то? Заходь,осторожно, ноги о ступени не сломай!- Здравствуйте. Я Белла, мне вас посоветовали, сказали только вы поможете!- Белла, говоришь?- прищурилась старуха, - а мне кажется тебя Женечкой звать?- Фу, это имя мне совсем не подходит, слишком банале, я уже три года как Белла! Мне срочно надо решить личный вопрос. Может присядем?- Ну Белла, так Белла, что ж не присесть, давай присядем. Чаю не предлагаю, всё равно не будешь, а смузей у меня не водиться.Старуха жестом показала скамью, придвинутую к окну возле стола и села напротив гостьи.- Нусь, говори, пошто честь имею?- Вы знаете, мне человека приворожить надо, приворожить так, чтобы жить без меня не мог! Чтобы женился на мне, чтобы кольцо с брильянтом, свадьбу в Барвихе, чтобы машину Porsche купил и чтобы медовый месяц на Бали, ах да и особняк на озере Комо! Всё!- Всё?! Всего-то?- А вы считаете как моя подруга Мэри, я достойна большего? Ну-ууу тогда ещё...- Погоди, погоди, я всё сразу и не запомню, - Яга стала шарить по огромному карману в переднике и через пару минут извлекла от туда смартфон, к великому удивлению и разочарованию девушки.- Ну-с, давай посмотрим, - проводя кривыми пальцами по экрану телефона, сказала она, - как твоего суженного звать-то?- Володя.- А ты, значится у нас Белла? Инстаграм твой /белланамберуан? А он Володя, а по батюшке Георгиевич?- Да, да, Золотарёв!- Вижу, вижу, а кто это с ним? Что за красна-девица?- Жена это, но он меня любит! А она второго ребёнка специально родила, чтобы его держать, звонит ему каждый вечер на работу, как будто беспокоиться, жизни нам спокойной от неё нет.- Жизни нет, говоришь? А это что за молодец?- Фиии! Это Сашка из автосервиса, год уже ко мне клеиться, проходу не даёт, замуж звал. Но я себя не на помойке же нашла! Вы же видите, где я, а где он? Небо и земля! Мне бы Вовочку, да чтобы любил и жену чтобы бросил, и...- Да поняла, поняла уже! Васька, э Васька! Тащи зелье, будем колдовать!Кот Васька аж подпрыгнул от счастья, его рыжий хвост распушился, глаза заблестели, он одним прыжком взлетел на печь и вернулся от туда с пучком трав. Баба-Яга достала из печи котелок с кипятком и выдернув клок шерсти из рыжего хвоста Васьки, бросила его и пучок травы в бурлящую воду, подмигнув хитро, стала нашёптывать что-то над зельем, затем налила в кружку через ситечко и придвинула к девице:- Пей!Красавица поморщилась и, понюхав жижу, с недоверием спросила:- И всё? И он мой? И машина? И Бали?- Пей, пей, не ты первая, не ты последняя!Глубоко вдохнув пышной грудью Белла опустошила кружку до дна.- Мряууу! Шшш-ссс! - зашипела чёрная кошка, вцепившись в передник Бабы-Яги.- Пошипи мне ещё! - стряхнув с передника ощетинившееся животное рявкнула старуха. - Машину ей! Свадьбу! Бали! Семью разрушить Вовочки и Анечки задумала! Детишек сиротками оставить вздумала! Я тебе мозги то вправлю. Поживешь месяцок в подполье, Сашку из автосервиса как брильянт полюбишь, а коль хорошей женой ему станешь, так он тебе и медовый месяц заработает, и колечко, и деток.- А ты чего расселся? - обратилась она к рыжему парню, сидящему тут же на полу, - беги домой Василий к Маше своей беги, да смотри мне: никакого аборта,балбес рыжий, обрюхатил так имей благородну душу отцом и мужем достойным стать. Всё понял?- Всё понял, понял всё, бабушка! - оправляя мятую рубашку бормотал он, кланяясь и покидая избу.- Погоди! На, телефон твой возьми, у меня теперича айфон имеется!Проводив глазами убегающего в лес паренька, бабка изловила кошку и засовывая её в подполье напутствовала:- Чернушкой звать тебя буду, как посмиреннее станешь, молоком кормить стану, а пока мышей лови, там их полно. Ах, чуть не забыла, там чернявый, кучерявый крысёныш бегает, не ешь его, это Каренчик на перевоспитании, чтобы знал как пенсионеров в своём ларьке обвешивать, да обсчитывать!Автор: Nino Kacharava.

Ключевые слова: Баба-Яга приворот зелье кот мыши

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