Тихая кладовка

Марина и Алексей долго искали идеальную квартиру в центре города. Когда они увидели объявление о продаже двухкомнатной квартиры в сталинском доме по невероятно низкой цене, не поверили своему счастью.Хозяин был странным - нервным мужчиной средних лет, который постоянно оглядывался и говорил шепотом. "Квартира пустует уже три года," - тихо произнес он, протягивая ключи. "Последний жилец... уехал. Очень спешно."Марина переглянулась с мужем. Что-то в голосе продавца насторожило ее, но Алексей быстро подписал документы. Сделка была слишком выгодной, чтобы упустить ее.Первую неделю все было прекрасно. Квартира оказалась даже лучше, чем они ожидали - высокие потолки, паркетные полы, огромные окна. Но на восьмую ночь Марина проснулась от странного звука.Она лежала в постели, затаив дыхание. Звук шел из коридора, как будто кто-то медленно тащил что-то тяжелое по полу. Алексей спал рядом, ничего не слыша. Марина встала, заглянула в коридор - пусто.На следующей неделе звуки стали усиливаться. Теперь они слышали оба. То был странный стон, похожий на страдание, доносящийся из стен. Иногда - шепот, слишком тихий, чтобы разобрать слова.Алексей, прагматик по натуре, решил найти рациональное объяснение. Он обошел всю квартиру, проверил трубы, вентиляцию, электропроводку. Все было в порядке. Но звуки продолжались.Однажды ночью Марина проснулась от жуткого крика. Она вскочила и увидела, что Алексей стоит у окна, глядя во двор.- Ты тоже услышала? - спросил он, не оборачиваясь.- Да... что это было?!С тех пор они стали нервными, часто засыпали с включенным светом. Звуки усиливались, и теперь казалось, что они идут из определенного места - из стены в коридоре, рядом с маленькой дверцей, которая вела в кладовку.Кладовка была запечатана. Дверь была обита металлом и приварено намертво. Нечего было и думать, чтобы вскрыть ее самостоятельно.- Нужно вызвать сварщика, - сказал Алексей.Через два дня пришел мастер. Он долго работал, разрезая металл. Когда дверь наконец открылась, из проема повалил сильный запах тления и чего-то еще... чего-то невыразимо ужасного.Запаха смерти...Внутри кладовки было темно. Алексей включил фонарик и закричал.На полу кладовки, в позе эмбриона, лежало тело. Точнее не просто тело - мумифицированные останки человека. Кожа была натянута на кости, глаза впали, рот раскрылся в беззвучном крике.Полиция, после недолгих разбирательств выяснила, что это был предыдущий владелец квартиры - Виктор Петрович, человек, который "спешно уехал" три года назад.Экспертиза показала, что Виктор Петрович умер от обезвоживания. Он был жив, когда его замуровали в кладовке. Но кто это сделал? И почему?Полиция так и не нашла ответов. Продавец квартиры исчез. А Марина и Алексей спешно продали квартиру и больше никогда туда не вернулись.Иногда во сне Марина до сих пор слышит шорохи и стоны. Но теперь она знают - это были не просто звуки старого дома. Это крик души, навсегда запертой в тихой кладовке.

Ключевые слова: Квартира мумия жильцы тело

