Смерть на линии электропередач

Это был обычный спокойный вечер. Такие вечера я любила проводить в одиночестве, выходя с кружкой горячего чая на балкон и смотря на открывавшийся вид. Этот раз не был исключением…Я, как обычно, вышла на балкон с чашкой чая. Это был обычный летний день. Было голубое небо над головой с оттенками розового и немногочисленными облаками. По небу летали птицы, на улице играли дети, матери ходили с колясками, кто-то возвращался с работы домой, кто-то с учёбы. Ничего необычного. На фоне неба виднелись здания, железная дорога по которой ехал пассажирский поезд. Виднелись деревья, проезжающие машины, фонари и в дали линии электропередач, которые только недавно там построили.Линии электропередач представляли собой огромных металлических гигантов из прутьев железа. Их прутья переплетались так, будто образовывали узор как крест-накрест. И в данном случае это были воздушные линии электропередач, с них свисали провода, которые соединяли их между собой. Те железные штуки – изоляторы, из которых шли провода, шли вниз и были расположены на железных прутьях напоминающих треугольную форму. А стояли они тоже на железках, будто на металлических ногах. В принципе ничего особенного линии электропередач как линии электропередач ну или как их ещё называли сокращённо ЛЭП.В этот мирный вечер было одно удовольствие наслаждаться покоем и отдыхом, когда единственным сопутствующим звуком был фоновой шум. Красота, одним словом.Девушка отхлебнула чая смотря на картину из окна. Пар из кружки чая медленно шёл наверх, растворяясь, чем-то напоминал облака. Сам же вкус зелёного чая, успокаивал и приятно ощущался во рту. Этот вкус был таким, свежим и лёгким прямо как этот день.Ничего не предвещало беды.Когда девушка перевела взгляд с чая обратно на вид из балкона она удивилась. Разве та линия электропередач не стояла дальше? Ладно, наверное, ей просто показалось.Но когда она моргнула то линия электропередач стала ещё ближе.Что… Разве такое возможно? Ей просто кажется или что?Что происходит?Она протёрла глаза. Но когда открыла их, линия электропередач стала ещё ближе. Небо же за одно мгновение стало темнее. На улице уже никого не было, и стояла кромешная тишина. Ветер перестал дуть, с деревьев будто попадало немного листвы, поезд вдалеке остановился. В зданиях больше не горел свет, по небу больше не летали птицы. И всё так изменилось за одно мгновение… Как за одно мгновение могли так быстро уйти все люди домой? Это было странновато, но ещё не так странно, как приближающаяся ЛЭП. Металлическая конструкция будто двигалась прямо к девушке…Девушка же решила зайти обратно в свою квартиру, отвернулась, потянула ручку балкона, но та заклинила. Странно, что вообще дверь балкона оказалась закрытой, она точно помнила, что оставляла её не закрытой. Что, чёрт возьми, происходит?А ручка двери никак не поддавалась. А когда девушка обернулась то линия электропередач стала ещё ближе, но разглядеть её стало труднее, потому что внезапно стемнело и наступила ночь. Самая мрачная ночь, которую девушка видела в своей жизни. Единственное по чему можно было разглядеть фигуру очертания ЛЭП (к слову изоляторы смотрели не вниз, а вверх, напоминая рога, а провода были оторваны и двигались сами по себе напоминая не то щупальца, не то крылья и это всё на фоне луны) это то, что она стояла на фоне огромной, нет, пожалуй, даже слишком огромной неестественной луне.Что за?Какого чёрта???Разве могло настолько быстро стемнеть?!?Да ещё и кроме ЛЭП на фоне луны виднелись чёрные фигуры рыб в небе.Это напоминало кошмарный сон, но как девушка не пыталась она не могла проснуться.Чем ближе становилась ЛЭП, тем громче было её электрическое жужжание проводов, напоминающее шипение. Гул от ЛЭП становился всё громче с её приближением.Ещё и чай в кружке стал не зелёным, а чёрным, сам собой, без особой причины…Девушка пыталась разбить окно, что бы пролезть внутрь дома, но стекло было слишком прочным. В итоге девушка зря просто принесла боль своим рукам ударами по стеклу…Девушка решила больше не моргать и не сводить глаз с линии электропередач, ведь каждый раз происходило что-то странное, когда она моргала или не смотрела на неё.Но глаза быстро начали уставать от такого постоянного наблюдения без отдыха. Глаза заслезились от этого, и она перестала что либо видеть под пеленой слёз, всё было размытым в этой жидкости. Вскоре слёзы стекли из глаз, и она снова видела, но… То, что она увидела опять изменилось.Линия электропередач снова стала ближе, всё больше подбираясь к её дому, стоя уже на соседней улице через дорогу. А у луны появилось жуткое лицо из чёрных впадин глаз и улыбки с острыми зубами. Луна хоть и не имела глаз, но смотрела ей прямо в душу… А в небе тем временем внизу появились красноватые оттенки, которые плавно переходили в чёрный цвет.Девушка ощущала жжение, зуд в глазах, но старалась не моргать. Но тут какая-то из рыб подлетела к ней будто намеренно слишком близко, пытаясь привлечь внимание и девушка неосознанно рефлекторно перевела взгляд на неё. А когда уже посмотрела обратно то было слишком поздно… Небо окрасилось в полностью в алый цвет крови, а облака стали чёрными как пустота. На улицах теперь были трупы птиц и ранее видимых ею людей. Поезд вдалеке перевернулся, и почему-то девушка была уверена, что внутри никто не выжил, да и будто перевернулся поезд на ровном месте. Рыбы же, которые летали по небу, стали не тёмными силуэтами рыб с чешуёй, а теперь были просто чёрными скелетами рыб. Луна превратилась в полумесяц и лицо пропало, а на самой луне была трещина.А чай в кружке превратился в кровь без причины. Разве может зелёным чай сначала стать чёрным, а потом и вовсе превратиться в кровь?!? Было ощущение, что эта кровь внутри кружки была её собственной.Но самым ужасным во всём это была линия электропередач, которая стояла уже у самого балкона девушки.И пугало не только то, как быстро приблизилась ЛЭП, но и её внешний вид.Это уже была конструкция не из железок, а из костей, соединённые мышцами, небольшими участками мяса. И изоляторы ЛЭП были теперь рогами из костей. Страшно представить было чьи это были кости. В ранее узорах крест-накрест в до этого пустых проёмах этих железных узорах теперь красовались глаза. Множество глаз. И они все были налиты кровью и смотрели прямо в душу девушки. А вот провода линии электропередач были настоящими щупальцами сделанными из чьих-то неестественно длинных кишков. И щупальца эти тянулись прямо к девушке и всё под теперь невыносимо громкий звук жужжания, гудения, шипения проводов, от которого уже болела будто, раскалывалась голова.Увидев это нечто девушка настолько сильно испугалась, что выронила кружку с кровью.Кружка упала и разбилась об пол балкона с треском.Девушка пятилась назад от этого существо. Пыталась нащупать дверь балкона, но ничего не находила. Когда обернулась увидела, что дверь и вовсе исчезла, будто её никогда и не было. Просто глухая стена, не окон, не стёкол. Ничего.Выход пропал, а щупальца ЛЭП становились всё ближе и ближе.У девушки быстро билось сердце, её охватил такой страх и ужас, который никогда не испытывала в жизни. Также ещё испытывала безнадёжность. Она хотела бы спрыгнуть с балкона, но линия электропередач загородила ей выход своими щупальцами, которые поползли по балкону приближаясь прямо к ней.Девушка зажмурилась, не в силах смотреть больше на происходящее и...На утро люди обнаружили, что на одной из линии электропередач были оторваны провода, а на них была повешена, как на петле, девушка в чёрном платье. Очевидно, она была мертва, провода задушили её и также причиной смерти был ток электричества от них. Она висела прямо под одним из изоляторов. Также почему-то у неё не было глаз, а только чёрные провалы вместо них, с которых стекала кровь, в голове была трещина, а на лице улыбка, от уха до уха, острых зубов. Её чёрные длинные волосы будто образовывали рога и расстилались по всем железкам линии электропередач. Но самое жуткое было то, что её тело было вспорото будто какими-то железками. Было видно её рёбра, но худшее это были кишки, которые обвивались вокруг проводов ЛЭП, будто пытаясь стать единым целым.Полиция также опрашивала местных жителей, которые видели её в последний раз на балконе. Они говорили, что видели её с кружкой, стоящей на балконе смотрящей на линии электропередач, но, когда отвернулись через мгновение её там уже не было. Люди тогда это списали, что она просто ушла с балкона в квартиру. Но потом её обнаружили повешенной и зверски убитой на одной из линий электропередач… Но кто мог сделать это???Также спросив у соседей, которые опознали жертву, полиция обыскала её квартиру и выбив не открывающуюся дверь балкона обнаружили на полу разбитую кружку крови, как потом показала экспертиза с помощью ДНК крови и сравнения крови родственников погибшей, кровь принадлежала самой убитой девушке. Больше ничего подозрительного полиция в квартире не обнаружила.Но как всё-таки девушка оказалась так высоко на линии электропередач?ЛЭП была очень высокой приблизительно в 40 метров в высоту, если бы девушка каким-то образом сама зачем-то туда полезла, то не смогла бы из-за высоты и карабкаться на железках ЛЭП не вышло бы, ведь расстояние от одной железки до другой больше роста высокого человека. Да и если бы она сама залезла, то тут же бы умерла от заряда тока в 220кв. Да и зачем кому-то вообще понадобилось залезать на линию электропередач и убивать себя да ещё и таким образом. Но если это сделала не она сама то, кто? Кто мог сделать это? Ответ на этот вопрос так и не был получен.А самое странное в этой истории было то, что, по словам строителей, что делали линии электропередач, в том месте, что они не делали ту линию электропередач, на которой обнаружили труп. Что остальные линии они правда строили, а эту конкретную нет. Её не было не на чертежах строителей, не на фотографиях. Нигде. Будто она возникла сама собой.Но самым странным было то, что после того, как обнаружили труп решили ту вышку линий электропередач снести от греха подальше, но на следующий же день линии электропередач уже не было. Все остальные вышки были на месте кроме той злополучной будто проклятой. Та линия электропередач пропала вместе с трупом.У всех до сих пор нет объяснения что это было. Видимо, тайна трупа на линии электропередач так и останется не раскрытой…

Ключевые слова: Мистика смерть лэп ужасы кровь авторская история

