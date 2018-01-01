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Творческие истории

Зачет. Часть четвёртая

Глава 4. "Он может ...погибнуть"


Происшествие сказалось на всех: Роланд сосредоточенно вел машину, Игон находился на своей волне, задумчиво смотрел в одну точку и о чем-то думал, даже Гарретт не отпускал свои вечные шуточки, а был немного мрачен. Кайли поглаживала рюкзак, лежащий на коленях и смотрела в окно. Девушка пребывала немного в заторможенном состоянии: произошедшее отказывалось укладываться в голове.

— Представляете, он уснул, — тихо сказала она, чтобы не разбудить и впрямь уснувшую в рюкзаке голову, — Игон, ты когда-нибудь с таким сталкивался?

— Нет, Кайли, ТАКОЕ я вижу впервые, но я вот о чем думаю, — Спенглер почесал подбородок, — ПКЭ-метр выделил 6 класс трансмодификации, это, в свою очередь, говорит о том, что Эдуардо может быть не совсем Эдуардо…

– То есть? — перебил его Гарретт.

— ...этот случай мог оказать воздействие на его психику на подсознательном уровне. Он может вести себя не как прежний Ривера, а совсем иначе, к тому же, сюда можно отнести, я так думаю, защитную реакцию мозга. Если он до конца осознает, что с ним произошло, он может погибнуть.

— Игон, мы должны найти его тело — тихо промолвила Кайли.

— Ага, но сначала надо найти полоумного психа, выпрыгивающего из книжек, если, конечно, он не привиделся нашему Эдуардо, — как обычно, Гарретт вставил свои пять копеек.

— Этим мы как раз и займемся! — воодушевляюще ответил Игон и вышел из машины. Экто-1 как раз подъехала к Пожарной башне.

Стоило Охотникам войти, как к ним бросилась Жанин.

— С вами все в порядке! Я так волновалась! Кайли, ты напугала меня таким звонком…— причитала секретарша, — …а где Эдуардо?!

— Тшшш! — чуть ли не хором произнесли остальные.

— Аааа! — из рюкзака послышался смачный зевок.

— Ну вот… — пробормотала Кайли снимая с плеч рюкзак.

— Вытащите меня отсюда! Ау! Меня кто-нибудь слышит? Людииии! Кайли, сегодня я точно убедился, что ты глухая!

— Что это? Голос какой-то знакомый… — Жанин насторожилась.

— Не переживай, — Игон приобнял ее за плечи, — Пойдем в лабораторию, надо подготовить кое-какое оборудование, — а сам сигнализировал Гриффин, чтобы та, как можно быстрее, вытащила Риверу из рюкзака.

В комнате остались только Кайли с Гарреттом и выуженная из сумки голова бедного Эдуардо Риверы.
Роланд, к тому времени, ушел поковыряться в машине.

— И что будем делать с этим кочаном? — Гарретт настолько пришел в себя, что вновь начал ехидничать.

— Я вам что, скульптура?! — Эдуардо скорчил гримасу. Девушка поставила его на стол. — Я стал украшением интерьера?! Кайли! Я хочу на ручки! — заявил он.

— Знаешь, я не намерена тебя постоянно таскать, — вспылила Гриффин, — Ты не пушинка!
Она развернулась и пошла в другую комнату. Гарретт вначале глянул на голову, потом на спину удаляющейся девушки и пожал плечами. «У этих двоих своя атмосфера», - говорил весь его жест.

— Эдуардо, возможно, ты иногда бываешь чересчур резким, — заметил Миллер. С этими словами парень включил телевизор.

Из стены выглянула любопытная мордочка Лизуна. Призрак, наконец, отвлекся от холодильника. Увидев, что случилось с Риверой, обжорик не поверил своим глазам. От удивления они заняли пол его мордочки. Лизун подлетел к Эдуардо и стал очень пристально, летая взад вперед , положив руку на подбородок, разглядывать его. Вскоре, голове это надоело.

— Ну, может хватит?! — психанул парень. Лизун аж подпрыгнул от его вопля. Затем, призрак взял голову в руки и, недоверчиво стал вертеть.

— Положи меня обратно, ты, эктоплазматическая лужа! — взвыл Ривера.

Полтергейст обиделся. Он уже собирался поставить голову на стол, как Эдуардо, вдруг, что-то ему активно зашептал и сделал виноватое лицо. Лизун согласно закивал. Он схватил отрубленную голову покрепче и полетел в другую комнату.

— Нет, нет, нет, Лизун, только не через стену..!

БУМ!!!

Из стены выглянула виноватая мордочка призрака.

— Лизун, Гарретт, а где…Эдуардо? — на поднявшийся шум прибежала Кайли.

— Лизун, признавайся, что ты натворил? — Миллер смерил обжору пристальным взглядом. Призрак испуганно исчез в стене.

— Я ТУТ! — послышалось из-за горшка с цветами.

Кайли подняла многострадальную голову. Тут в комнату влетел Спенглер.

— Быстро! Новый вызов! — Игон взволнованно глянул на остальных.

— Отлично, второй призрак за день, — Гарретт был доволен, — Если конечно первый вообще был…

— Кайли, у меня к тебе огромная просьба, — ученый виновато посмотрел на девушку, — Мне пока что не удалось что-либо найти, и я боюсь, что это может быть слишком опасно и, к тому же, не хотелось бы тащить с собой го…Кгхм! Эдуардо. Не могла бы ты остаться здесь и что-нибудь найти?

— Почему? А как же Жанин? — Гриффин едва не шмякнула голову на стол, но вовремя опомнилась и аккуратно поставила Эда.

— Эй! А я то, в чем виноват? — возмутился Ривера.

— Понимаешь… — Игон замялся,— Я еще не сказал Жанин, мне не хотелось её шокировать…
Спенглер умоляюще смотрел на девушку.

— Ну, хорошо, я останусь, — наконец, сдалась та, — И постараюсь найти что-нибудь, чтобы помочь Эдуардо.

— Спасибо! — с этими словами Игон вышел из комнаты.

Автор - Fig_Lik.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:25
Сегодня, 10:14 by Nik_dkПросмотров: 9Комментарии: 0
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Ключевые слова: Охотники за привидениями библиотека обезглавливание загадка

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