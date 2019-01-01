Ураган. Глава 6

Глава 6 «Остаётся только ждать»

Nik_dk Просмотров: 22 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:58 by

Охотники собрались в кафе, выбрав наименее шаткий столик. Разномастные стулья и табуреты, которые Гари Морган почти любезно вынес из задней комнаты, буквально ходили ходуном, пока Роланд не предложил подложить под ножки скрученную бумагу и спичечные коробки. Улица была почти не видна через мутные стёкла, с потолка свисали унылые лампочки без абажуров. Впрочем, скудная и неряшливая обстановка кафе компенсировалась свежей выпечкой. Сливочное масло мгновенно таяло, стоило его только намазать на сдобную булочку, щедро усыпанную сахарной пудрой. И это божественный вкус… Охотники с содроганием вспомнили кулинарные изыски Жанин, а в фантазиях Гарретта Аманда Ли уже жила с ними в пожарной башне, и каждое их утро начиналось со свежей ароматной выпечки.- Значит, расклад такой, - сказал Роланд, отставив пустую тарелку на край стола, - Телефон работает только в хорошую погоду. В плохую, если верить Странному Оскару, им могут воспользоваться только пришельцы, - Джексон замолчал, дав Гарретту время просмеяться. – Починить машину без запчастей я не смогу. А это значит, остаётся только ждать. Самое меньшее – до завтрашнего утра. Если будет ясно и солнечно, Оскар позвонит Жанин, и они с Игоном придумают, как нас вытащить. Что с комнатами?- С комнатами возникла небольшая проблема… - начала Кайли, но Гарретт её перебил.- Проблема не с комнатами, а с твоей щепетильностью.- Комнат всего две, - продолжила объяснять Кайли, подавив желание запустить в Миллера тарелкой. – Аманда Ли предложила перенести в одну из них диван, чтобы вы втроём могли там разместиться. Кровати там достаточно широкие, чтобы два человека не мешали друг другу во сне.- А я говорю, у кого-то плохо с математикой, - возразил Гарретт. – Нас четверо, комнаты две. Если четыре разделить на два – получится два. То есть по два человека в каждой комнате!- Да? И с кем же ты мне предлагаешь ночевать? – спросила Кайли, картинно закатив глаза.- Да хотя бы с Эдуардо!Латинос с заинтересованным видом поднял взгляд на напарницу, но, увидев её выражение лица, тут же изобразил оскорблённую невинность и накинулся на Гарретта:- Да как ты можешь такое предлагать!Спор, как всегда, прекратил Роланд, сказав, что Кайли действительно нужна отдельная комната. После этого Эдуардо с грустью доел последний кусочек булочки, и она уже не казалась ему такой вкусной.***Кое-как разместившись («И это они называют комнатами?» «А чего ты хотел, амиго? Можешь ночевать под открытым небом»), команда снова собралась на веранде. Тучи висели низко, вдалеке раздался раскат грома. Затем ещё один. Ветер прошёлся по высокой траве, пригнув её почти до самой земли.- Чувствую, быть дождю, - сказал Роланд, глядя в небо. – Хорошо, что миссис Харди разрешила загнать машину в её сарай.- Да уж, хорошо, - хмуро согласился Эдуардо, вспоминая, как им пришлось толкать машину по изрытому полю. – Как тебе такая погодка, Кайли? Летучие мыши любят дождь?Смерив латиноса уничижительным взглядом, охотница вытащила из сумки счётчик.- Ты взяла с собой счётчик? – удивился Роланд. – Отлично!- Да. А ещё свой протонный блок и ловушку. На всякий случай, - пояснила Кайли, включая прибор.Результат не заставил себя ждать – счётчик тут же запищал, а стрелка дёрнулась и резко пошла вправо.- Довольно странные показания, - нахмурился Роланд. – Вы видите то же, что и я?- Да, - неуверенно согласила Кайли, - как будто… как будто множественное излучение.- И что это значит? – спросил Гарретт.- Это значит, что где-то поблизости находится сразу несколько призраков, - пояснил Эдуардо и, поймав на себе удивлённые взгляды друзей, добавил, - Что? Я же учёный.Автор: Февраль-Достать-Чернил.

Ключевые слова: Охотники за привидениями отпуск путешествие кафе поселок погода

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