Якутские охотники за привидениями сняли на телефон призрака

Якутские охотники за привидениями сняли на телефон призракаВ Якутске открылся клуб охотников за привидениями. В отличии от других клубов, которые занимались обсуждением, эти ребята начали активные рейды по заброшенным домам, которые пользуются дурной славой.
В ходе одного из рейдов ребята посетили один из заброшенных домов в районе Покровска.
Как они сами утверждают, когда делали фотографию стены, не было никаких посторонних предметов и вообще чего-либо подозрительного. И только после того, как они отъехали на некоторое расстояние, машина забуксовала. Во время случившейся заминки они посмотрели фото и увидели нечто похожее на призрак, скинули через whats app.
С первого раза я сам ничего не увидел, но когда открыл фотографию в фоторедакторе, то уже начало проступать какое-то изображение. Вот осветленная фотография. Смотрим дальше.
Увеличил контрастность и сделал акцент на фигуре. Действительно, кажется, что кто-то выглядывает из-за угла.
Похоже на призрак или нет - решать вам. На мой взгляд, очень много факторов могло способствовать появлению подобного эффекта на изборажении (снег, грязь на объективе, это мог быть посторонний предмет, похожий на лицо, или маска).
Если у вас есть свои фотографии привидений, то скидывайте их в комменты.
P.S. Небольшой бонус, для тех, кто не поверил, что там привидение. Фото сделано на заброшенной военной базе
Обратите внимание на силуэт, похожий на человеческий, под домом.
То же самое, но крупным планом.
Автор: Trimid2.
Источник.
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:21
Вчера, 21:18 by Nik_dkПросмотров: 54Комментарии: 2
Ключевые слова: Якутия Охотники за привидениями фото призраки