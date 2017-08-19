Якутские охотники за привидениями сняли на телефон призрака

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:21

Nik_dk Просмотров: 54 Комментарии: 2 +1 Вчера, 21:18 by

В Якутске открылся клуб охотников за привидениями. В отличии от других клубов, которые занимались обсуждением, эти ребята начали активные рейды по заброшенным домам, которые пользуются дурной славой.В ходе одного из рейдов ребята посетили один из заброшенных домов в районе Покровска.Как они сами утверждают, когда делали фотографию стены, не было никаких посторонних предметов и вообще чего-либо подозрительного. И только после того, как они отъехали на некоторое расстояние, машина забуксовала. Во время случившейся заминки они посмотрели фото и увидели нечто похожее на призрак, скинули через whats app.С первого раза я сам ничего не увидел, но когда открыл фотографию в фоторедакторе, то уже начало проступать какое-то изображение. Вот осветленная фотография. Смотрим дальше.Увеличил контрастность и сделал акцент на фигуре. Действительно, кажется, что кто-то выглядывает из-за угла.Похоже на призрак или нет - решать вам. На мой взгляд, очень много факторов могло способствовать появлению подобного эффекта на изборажении (снег, грязь на объективе, это мог быть посторонний предмет, похожий на лицо, или маска).Если у вас есть свои фотографии привидений, то скидывайте их в комменты.P.S. Небольшой бонус, для тех, кто не поверил, что там привидение. Фото сделано на заброшенной военной базеОбратите внимание на силуэт, похожий на человеческий, под домом.То же самое, но крупным планом.Автор: Trimid2.

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