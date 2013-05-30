Забытый узелок

У неё в 90-е годы умерла прабабка. Старуха была тяжелая, характер — кремень, полдеревни её побаивалось. Когда она преставилась, вызвали обмывальщицу, местную бабку Марью. Та пришла, сделала всё, что положено, а потом шепнула матери моей знакомой:​— Покойница ваша уходить не хочет. Глаза до конца не закрылись, и палец на левой руке крючком. Будет приходить. Надо путы не просто развязать, а в гроб под подушку заговорить.​Мать тогда отмахнулась — мол, 20-й век на дворе, какие путы, какие заговоры. Схоронили, справили поминки. И вот тут началось.​Дом у них был старый, крепкий. На вторую ночь после похорон мать проснулась от того, что в сенях кто-то ходит. Тяжело так: шаг — волочение, шаг — волочение. Будто человек ногу за собой тащит. Пройдет до двери в комнату, постоит и обратно.​На третью ночь звук переместился в дом. В три часа ночи на кухне загремела посуда. Мать вышла — никого. Но на столе стоит кружка, которую прабабка всегда использовала, и в ней налито молоко. Свежее, холодное. А в доме молока-то и не было, не покупали.​Но самое жуткое случилось на девятый день. Знакомая моя тогда еще девчонкой была. Просыпается она среди ночи и видит: у её кровати в кресле кто-то сидит. Тень густая, плотная. И звук такой идет — чмок-чмок-чмок. Как будто старый человек беззубым ртом причмокивает.​Она одеяло на голову натянула, лежит, дышит через раз. И тут чувствует — на одеяло ложится рука. Сухая, костлявая, и пахнет от неё не гнилью, а чем-то пыльным и очень старым, как от забытых на чердаке вещей. И голос прабабкин, тихий, дребезжащий:— Подушку-то поправь… Неудобно мне… Шея затекла…​Девчонка в крик, мать прибежала, свет включила. Кресло пустое. Но на сиденье — вмятина, будто там только что кто-то сидел.​Побежали к бабке Марье. Та пришла, посмотрела и говорит:— Я же говорила — заговорить надо было. Она за путы свои держится, что вы в могилу не так положили. Теперь она дом за свой считает, а вас — за гостей.​Бабка Марья велела найти узелок, которым руки покойнице связывали (его почему-то не в гроб кинули, а на подоконнике в сенях забыли). Взяла она этот узелок, что-то над ним долго шептала, колола иголкой, а потом сказала матери:— Иди на кладбище, подкопай у головы и положи. И не оборачивайся, что бы ни услышала.​Мать пошла. Рассказывала потом — идет по аллее к могиле, а сзади отчетливый топот. Кто-то бежит за ней, за полы пальто хватает и дышит прямо в затылок. Она дошла, землю разрыла, узелок бросила и шепчет: «Тебе твой путь, нам — наш уют. Спи, не вставай, нас не май».​В ту же секунду за спиной как будто дерево рухнуло — такой грохот стоял. Она бегом оттуда, до ворот долетела, зубы сжала, чтобы не обернуться.​Дома всё сразу стихло. Больше не ходил никто, посудой не гремел. Но через месяц они этот дом продали. Знакомая говорит — не могла там находиться. Каждое утро находила на подоконнике в сенях дохлую муху, аккуратно завернутую в клочок старой серой ткани. Как будто покойница «гостинцы» оставлять продолжала.​В тех местах говорят, что если покойника неправильно «заговорить», он не как зомби из кино ходит, а становится частью дома. Скрипом половиц становится, тяжелым воздухом в углах, тенью в зеркале. И выселить такого «жильца» можно только вместе с самим домом — если только сжечь его дотла.

