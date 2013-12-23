Туман на перекрёстке

Туман на перекрёстке.Вечерело, сумерки постепенно опускались на бескрайнюю донскую степь, меняя окрас раскинувшегося над ней неба с лазурного на королевский синий. Последний день октября подходил к концу, и степь представляла собой довольно унылое зрелище с преобладанием сероватых и коричневых тонов, и только усохшие стебли и ости ковыля добавляли в общий тон немного серебристого оттенка. По пустой трассе, ведущей из Ростова на восток области, ехал одинокий легковой автомобиль серебристого цвета. За рулём сидел молодой парень, которому недавно исполнилось двадцать лет. Ветер, дувший из наполовину открытого окна, ерошил его чёрные, как смоль волосы с лёгким серебристым оттенком, льдисто-голубые глаза внимательно смотрели на дорогу и в зеркало заднего вида, отражавшее его немного бледное, подтянутое лицо с тонкими губами, впалыми щеками и выразительными льдисто-голубыми глазами. Чёрная кожаная куртка, надетая поверх бежевого блейзера, и брюки песочного цвета удобно сидели на его гибкой, жилистой фигуре с "квадратными" плечами. Рядом с ним, на пассажирском сидении сидела юная девушка семнадцати лет. Её тёмно-каштановые, цвета горького шоколада, волосы с серебристым отблеском, подстриженные в стиле "боб", красиво обрамляли её светлое, с фарфоровой бледностью, лицо с тонкими губами, выраженными скулами и большими распахнутыми глазами цвета зелёного льда. Синие джинсы, светло-голубая джинсовая рубашка и укороченная приталенная куртка цвета крема подчёркивали хрупкость её гибкой, худощавой фигуры с узкими плечами и невыразительными бёдрами и грудью. Юношу звали Александр, а девушку — Алиса. Они приходились друг братом и сестрой, были очень дружны и учились в одном университете. Сейчас Саша и Алиса направлялись в гости к своим бабушке и дедушке, живущим в деревне с красивым названием Берёзовая Поляна, чтобы провести там два последних дня своих осенних канул и последующие за ними выходные. Родители Саши и Алисы не смогли поехать вместе с ними, поскольку были заняты на работе.Они проехали уже большую часть пути и им оставалось миновать последний перекрёсток, когда Алиса, смотря в окно и поигрывая своим серебряным кулоном с изображением четырёх змей, сплетённых в единый клубок, обратилась к брату:— Знаешь, я недавно прочитала на одном сайте, что на протяжении многих лет в конце октября на этом перекрёстке периодически пропадают автомобили. Они просто исчезают без следа и никого из пропавших до сих пор не нашли.— Алиса, тебе следует меньше читать всякую ерунду в интернете. Мы с самого детства ездили вместе с родителями по этой дороге и никуда не пропали, — успокоил сестру Саша.— Но мы никогда не ездили здесь в конце октября... — с долей беспокойства заметила Алиса.Тем временем над землёй начинал стелиться белёсый туман, и, по мере приближения к перекрёстку, его дымка становилась всё гуще и выше, постепенно ухудшая видимость на дороге. Вскоре она превратилась в густую, почти непроглядную пелену, и Саше пришлось уменьшить скорость своей машины и включить фары.— Никогда не видел подобного тумана, — нахмурился парень. — Так и в аварию попасть недолго.— Это очень странно, — проговорила Алиса. — Возможно, этот туман каким-то образом связан с теми, пропавшими без вести.Они благополучно миновали перекрёсток, и с этого момента окружающая их реальность начала странным образом меняться. Все цвета поблекли и потускнели, предметы утратили свои очертания, став нечёткими, затуманенными, призрачными. Звуки отдалились и стали приглушёнными, появилось странное ощущение нереальности окружающего их мира. Это странное чувство усилилось, когда туман немного рассеялся, и взорам Саши и Алисы открылась унылая серая равнина. Кое-где на ней темнели пятнами низкие кусты, а дальше всё сливалось и тонуло в неясной мгле.— Что это за место? — спросила Алиса, с беспокойством озираясь по сторонам.— Я не знаю, навигатор не работает, — ответил Саша, бросив хмурый взгляд на пустой экран встроенного в приборную панель навигатора. — Посмотри, работают ли наши телефоны.Достав из кармана своей куртки мобильный телефон, Алиса посмотрела на экран.— Полностью разряжен. Но я заряжала его перед поездкой, и он не должен был разрядиться так быстро... — растерянно сообщила девушка.— Мой тоже, — сказал Саша, проверив свой телефон.— И что нам теперь делать? Повернуть назад? — Алиса почувствовала, как ей постепенно овладевает тревога.— Это не будет иметь смысла. Позади нас, на сколько хватает глаз, тянется та же серая пустошь, — покачал головой Саша, глядя в зеркало заднего вида. — Нет, мы должны ехать вперёд, пока не найдём кого-нибудь, кто сможет подсказать, как отсюда выбраться. Уверен, что поблизости должны быть какие-нибудь поселения.Саша и Алиса продолжили свой путь, пока их автомобиль не остановился у развилки, где от шоссе отделялась грунтовая дорога, и заглох. Саша вышел из машины и посмотрел под капот.— В чём там дело? — спросила Алисы, выглянув из окна.— Я ничего не могу с этим сделать. Здесь нужен автомеханик, — ответил парень, опустив крышку.Неожиданно на дороге показался старый советский автомобиль белого цвета, за рулём которого сидел мужчина тридцати пяти лет с приглушённо-чёрными, цвета угля, волосами с пепельным переливом. Увидев заглохшую машину и Сашу с Алисой, он остановился и выглянул из окна. У него было болезненно-бледное лицо с прямыми чертами, угловатыми скулами и глубоко посаженными дымчато-серыми глазами. Его взгляд — рассеянный и отрешённый, но, в тоже время, до жути пронзительный вызывал в душе Алисы мрачное предчувствие.— Сломались, ребята? — поинтересовался мужчина.— Сломались, — подтвердил Саша.Незнакомец вышел из своей машины и подошёл к ним. Высокий, стройный, с широкими плечами, он был одет в чёрный ватник и чёрные же брюки-галифе, заправленные в сапоги. Осмотрев их автомобиль, он изрёк:— Я могу это починить, только потребуется время и инструменты. Я живу в посёлке поблизости, можно отбуксировать вашу машину ко мне во двор, и я всё исправлю, — его монотонный голос был лишён каких-либо эмоций.— Мы будем вам очень признательны, — ответил Саша.Вскоре, действительно, из тумана проступили очертания одноэтажных домиков, окружённых серыми от времени дощатыми заборами. Большинство из них были старыми, построенными из красного кирпича, но встречались и срубы, также простоявшие уже не один десяток лет. На покрытыми тёсом двухскатными крышами поднимались клубы дыма. Видимо, дома отапливались по старинке — дровяными печами. Дом вызвавшегося помочь им человека, которого звали Кантемир, находился на самой окраине посёлка, это был небольшой одноэтажный домик из кирпича. Загнав обе машины во двор, Кантемир направился в гараж, чтобы взять нужные инструменты. Во дворе их встретила жена Кантемира, которую звали Мирена. Это была женщина тридцати трёх лет, чью фигуру типа "песочные часы" с тонкой талией и объёмными бёдрами и грудью не скрывали тёмный ватник и длинное тёмно-синее платье в горошек. Длинные: тёмно-русые, цвета кофе мокко, волосы с пепельным отливом обрамляли её чувственное лицо мягких очертаний, с объемом в области скул, аккуратным носом, полными губами и большими тёмно-зелёными, болотного цвета, глазами. У неё был такой же пустой и неподвижный взгляд, смотрящий в никуда, как и у Кантемира.— Вы, наверное, устали с дороги, — обратилась к ним женщина. — Может быть, останетесь у нас на ночь? Не стоит вам ночью ехать по этой дороге, да ещё и в тумане.— Да мы не хотели бы стеснять вас, — попытался возразить Саша. — К тому же нам осталось совсем немного проехать до Берёзовой Поляны.— Не переживайте, вы никого не стесните. Опасно ночью ехать по здешним дорогам, а мой муж как раз собирался завтра утром съездить туда. Вы можете завтра поехать вместе, — её голос был таким же ровным и лишённым эмоций, как и у её мужа.Прежде, чем Саша и Алиса решили, принять им приглашение Мирены, или нет, Кантемир вернулся из гаража.— Это займёт, примерно, полчаса времени, — сказал он, приступая к работе. — Вы погуляйте пока по посёлку, только далеко не уходите и постарайтесь вернуться до наступления темноты.Саша и Алиса решили последовать совету Кантемира и немного прогуляться, чтобы скоротать время. Они заметили, что на улице очень мало людей, да и те, кто им встретился, производили мрачное впечатление. На первый взгляд это были обычные крестьяне, занимающиеся своими привычными делами по хозяйству, но, присмотревшись, Саша увидел в них нечто странное и противоестественное. Вот, например, молодая девушка двадцати двух лет, с фигурой типа "песочные часы" с тонкой талией, округлыми бёдрами и грудью, покатыми плечами, сидит на скамейке во дворе своего дома и укачивает спящего у неё на руках ребёнка. Она делает это автоматически, подобно кукле, слегка раскачиваясь из стороны в сторону. Длинные светло-каштановые, цвета кофе глясе, волосы с пепельными бликами ниспадают на плечи, почти касаясь лица ребёнка. Её лицо с полными губами и мягкими щеками болезненно бледно, а неподвижный взгляд миндалевидных серых, подёрнутых дымкой глаз устремлён в пространство перед ней. Или вот, юная девочка шестнадцати лет, с угловатой фигурой и небольшими бёдрами и грудью, идёт по улице, неся в руках вёдра, полные молока, вероятно, чтобы обменять их на что-то у соседей. Русые, цвета кофе с молоком, волосы с пепельным переливом падают на бледное кукольное лицо с пухлыми губами, округлыми щеками и большими глазами мягкого зелёного цвета. Её движения заторможены, потерянный взгляд устремлён куда-то в пустоту, пока она, словно сомнамбула, бредёт вдоль дороги. А вот маленький мальчик шести лет со светло-русыми, мягкого пепельного цвета волосами и серыми, отдающими голубым глазами отрешённо рисует что-то палочкой на земле с совершенно безучастным лицом. И такими были все встретившиеся им жители этой деревни: безучастными и отрешёнными от происходящего, с замедленными, заторможенными движениями, тихой, невыразительной речью и пустыми, неподвижными глазами.— Саша, мне немного не по себе от их взглядов, — сказала Алиса, поёжившись от озноба. — Давай вернёмся к нашей машине.Но Саша, казалось, не слышал сестру — в этот момент его взгляд был устремлён куда-то ей за спину.— Обернись, — тихо сказал парень.Обернувшись, девушка увидела, как по дороге неспешно едет ещё один старый советский автомобиль, немного схожий с машиной Кантемира, и тянет на буксире новую иномарку чёрного цвета.— Здесь что, ещё у кого-то заглохла машина? — удивлённо спросила Алиса.— Похоже, что мы с тобой не единственные, у кого здесь ломается машина. Давай посмотрим, куда он её тащит. — Шёпотом предложил Саша, в душу которого постепенно закрадывалось мрачное подозрение.И они тихо и незаметно последовали за машиной. Вскоре Саша и Алиса дошли до края деревни, за которым начинался пустырь. Там находилось настоящее кладбище брошенных автомобилей. Всего их было более сотни, начиная от очень старых советских 1940-х лет выпуска, и заканчивая совсем новыми 2020-х лет. Большинство из них за прошедшие десятилетия уже превратились в труху и ржавый прогнивший металлолом, некоторые, появившиеся здесь всего несколько лет назад, просто покрылись толстым слоем грязи и пыли, и совсем немногие были ещё в удовлетворительном состоянии. Притаившиеся за брошенным домом с покрытыми трещинами кирпичными стенами, проваленной тёсовой крышей и разбитыми окнами Саша и Алиса, похолодев от ужаса перед открывшемся им, смотрели, что будет дальше. Далее старый автомобиль остановился на пустыре, и из него вышел худой, широкоплечий мужчина высокого роста, с серо-русыми, цвета остывшей золы, волосами с серебристым отливом, отцепил иномарку, а после вновь сел в свою машину и поехал обратно в деревню.— Все эти автомобили принадлежали тем пропавшим без вести людям, исчезнувшим на перекрёстке! Теперь ясно, куда они делись. И это всё происходит, начиная с 1940-х годов! — потрясённый, догадался Саша.— Но что случилось с самими пропавшими? — спросила Алиса.— Я уверен, что все они давно мертвы, — мрачно ответил Саша. — И нас ждёт то же самое, если мы не выберемся отсюда как можно скорее. Возвращаемся к машине!— Учитывая открывшиеся обстоятельства, я сомневаюсь, что Кантемир действительно починил нашу машину, — заметила Алиса.— Тогда мы возьмём его "ретро-автомобиль". Я не думаю, что он станет обращаться в полицию.И они поспешно отправились к дому Кантемира.Ночь опустилась на землю, и на тёмно-синем куполе неба зажглись первые тускло мерцающие звёзды, а из-за облаков выглянула сияющая белая луна. В её холодном свете над землёй вновь стелился густой, низкий туман, сопровождаемый ледяным ветром. Из домов начали выходить люди. Теперь их глаза светились в темноте, подобно кошачьим, а взгляды были направлены на Сашу и Алису. Их мертвенно-бледные бледные лица обрели осмысленное выражение, и на них читались голод и жажда. Их движения стали плавными и крадущимися, они медленно приближались к брату и сестре, намереваясь взять их в кольцо. Не теряя времени, Саша схватил Алису за руку, и они бросились в ту сторону, где круг ещё не успел сомкнуться. Вырвавшись из окружения, Саша и Алиса побежали к дому Кантемира. Он уже ожидал их, стоя на крыльце.— Быстро заходите в дом! — крикнул мужчина, не оставляя ребятам времени на раздумья.Последовав за ним, Саша и Алиса сначала прошли в холодный коридор, где стенам в один или в два яруса располагались полки для хранения посуды и инструментов, а после—в жилую комнату. Здесь была белёная русская печь с лежанкой, в углу располагались настенные полки и буфет, а в центре комнаты стоял круглый раздвижной стол со стульями. Войдя в комнату, они сразу подошли к окну, которое выходило на улицу. Их преследователи стояли вдоль забора, отчего-то не решаясь войти во двор, и смотрели на окна дома своими светящимися глазами, подобно стае голодных гиен.— Вот почему здесь нельзя гулять ночью по улице, или отправляться в путь на ночь глядя, — сказал Кантемир.Из другой комнаты вышла Мирена.— Как видите, вам придётся остаться здесь на ночь. Я постелю вам на печке, там достаточно места для вас двоих. Алиса, помоги мне достать одеяла с антресолей.Когда Алиса и Мирена покинули комнату, Саша, продолжая стоять у окна, спросил у Кантемира:— Что это за создания?— Навьи — души умерших, не нашедшие покоя после смерти и обитающие в потустороннем мире Нави, — ответил хозяин дома. — Днём они ведут бессмысленное и безрадостное существование, подобно бесплотным теням, лишённым каких-либо чувств и желаний. Ночью же они вспоминают о том, что когда-то были живыми, их мучает холод, и почувствовав тепло, исходящее от живых, они стараются отнять его, чтобы вновь почувствовать себя живыми.— Значит, на протяжении нескольких десятилетий, они убивали всех приезжих, отнимая у них тепло жизни, а их машины за ненадобностью отвозили на пустырь! — в ужасе, осознал Саша. — Но почему они не осмеливаются приблизиться к вашему дому?— Потому что это я сделал их такими, и никто их них не посмеет отнять мою добычу. — Прежде монотонный и лишённый эмоций, теперь голос Кантемира обрёл интонацию.Саша почувствовал, как по спине пробежали мурашки, и зашевелились волосы на затылке. Резко обернувшись, он увидел, как на мертвенно-бледном лице хозяина дома зажглись сверкающие глаза. Их пронзительный взгляд, прежде рассеянный и отрешённый, теперь был направлен прямо в душу парня. В этот момент Саша понял, что надо действовать, а в следующее—осознал, что не может пошевелиться: всё его тело было словно парализовано. Далее он почувствовал, как из его ушей, носа и рта потекла кровь и закапала вверх. Подобно облаку алого тумана, капли крови устремились к губам нечисти. Саша почувствовал, как тепло и сама жизнь вместе с кровью покидают его тело, переходя к Кантемиру, а его самого всё сильнее окутывает холод, горячая кровь превращается в студёную жидкость, биение сердца становится всё слабее...Следуя за Миреной, Алиса прошла в другую комнату, где стояла металлическая кровать с панцирной сеткой, поверх которой лежала перина, рядом с ней — массивный платяной шкаф, а вдоль одной из стен стояли шкафы и этажерки с книгами. В душе девушки нарастала тревога, неясное ощущение предстоящей опасности. Она даже не удивилась, увидев сияющие глаза Мирены, когда та повернулась к ней лицом. В следующее мгновение Алиса почувствовала холод, сковавший движения и даже дыхание. Волна холода прошла по её рукам и ногам, постепенно приближаясь к центру груди и сердцу. Когда холод достиг этой точки, девушка неожиданно ощутила тепло, исходящее от её кулона. Это был подарок от её бабушки, сказавшей тогда: "Это Солнцеворот-Змеевик, согласно давним поверьям, он защищает от сглаза, проклятий и тёмной магии, связанных с миром Нави, куда уходят души умерших и откуда приходят в наш мир тёмные силы, когда дверь между мирами приоткрыта". Тепло разлилось по телу, согревая онемевшие конечности и возвращая способность двигаться. Подскочив к Мирене, Алиса с силой оттолкнула её от себя, заодно поставив подножку. Когда её противница упала, потеряв равновесие, девушка бросилась на помощь брату, но успела вскочить на ноги и схватила Алису за ворот куртки. Тогда Алиса ударила женщину локтем с разворота, попав той в висок, отчего последняя потеряла сознание. Вбежав в соседнюю комнату, девушка сняла с шеи кулон и прижала его ко лбу Кантемира. Мужчина отшатнулся, по-змеиному зашипев от боли, и прижал ладонь ко лбу. Саша же почувствовал, что вновь может двигаться. Не теряя времени, он подскочил к Кантемиру и, из последних оставшихся сил, нанёс точный удар в переднюю часть нижней челюсти. От этого удара голова противника резко повернулась в сторону, после чего он потерял сознание.— Спасибо, сестрёнка, смерть была близко! — выдохнул Саша.Он был бледен, как покойник и дрожал от озноба, в его смоляных волосах появилась тоненькая серебристо-седая прядь.— Ты как себя чувствуешь? — обеспокоенно спросила Алиса, вновь надевая на шею кулон.Чувствовал себя Саша не лучшим образом: его дыхание стало редким и поверхностным, пульс замедлился, мышцы словно окоченели.— Чувствую сильную усталость и слабость в мышцах, голова кружится и в глазах темнеет, — ответил парень, тяжело дыша.— Тогда я поведу машину, — решительно сказала девушка.Отыскав ключи от машины в кармане у бесчувственного хозяина дома, брат и сестра вышли во двор. "Ретро-автомобиль" Кантемира завёлся не с первого раза, но всё-таки завёлся. Когда они выехали из двора, собравшаяся у забора нечисть окружила машину. Они били по стёклам, отчего те покрылись паутиной трещин, и раскачивали машину, пытаясь перевернуть её, но Алиса сумела выехать на дорогу. Автомобиль постепенно набрал скорость, и вскоре нечисть осталась позади. Туман же к этому времени уже полностью окутал деревню и стелился дальше, покрывая унылую серую пустошь. Как только Саша и Алиса вернулись на трассу, густой туман начал постепенно заволакивать всё вокруг, и Алисе пришлось уменьшить скорость машины и включить фары. Когда же, наконец, туман остался позади, наваждение прошло, и мир вновь обрёл чёткие очертания, к нему вернулись яркие краски. За окнами автомобиля снова простиралась осенняя донская степь.— Сашка, у нас получилось! — радостно воскликнула Алиса. — Мы сумели выбраться оттуда!— Представляю, как бабушка и дедушка волнуются из-за нашей вынужденной задержки, — устало вздохнул Саша.— Ничего, уже скоро мы будем на месте, — ответила Алиса, поворачивая на дорогу, которая вела непосредственно к деревне Берёзовая Поляна.Вскоре на горизонте показались первые одноэтажные домики: кирпичные, обшитые сайдингом, или просто покрашенные, с двухскатными крышами, покрытыми керамической черепицей. Впрочем, встречались и крепкие бревенчатые деревянные срубы, белёные известью. А к югу от посёлка простирались зеленеющие поля озимой пшеницы. Подъехав к одному из кирпичных домов, Саша и Алиса увидели своих бабушку и дедушку, стоящих возле калитки, с тревогой выглядывая их. Их бабушку звали Анна Андреевна, ей было шестьдесят пять лет, в её волосах цвета воронова крыла, слегка отливающих синевой, блестели серебристо-седые пряди. Её лицо с точёными, симметричными чертами, полными губами покрывала сеточка из неглубоких, мелких морщин, но синие, цвета сапфира глаза были по-прежнему ясными. Дедушку звали Владимир Александрович, ему недавно исполнилось шестьдесят восемь лет, его волосы уже полностью поседели, а лицо с тонкими, гармоничными чертами и слегка выдающимися скулами прочертили глубокие морщины. Глаза же его были серыми, цвета грозовой тучи. Бабушка и дедушка были очень удивлены, когда возле их дома остановился старый, незнакомый автомобиль с потрескавшимися стёклами, и оттуда вышли их внуки, причём Алиса осторожно поддерживала бледного, пошатывающегося Сашу.— Саша, Алиса, Боже мой, что с вами случилось? — потрясённая, спросила Анна Андреевна.— Подожди с расспросами, дай им немного прийти в себя, — сказал Владимир Александрович, догадавшийся по выражениям лиц внуков, что им довелось пережить нечто страшное. — Идёмте в дом, там всё расскажете.Зайдя в дом, они прошли на кухню. Здесь была белёная русская печь с двумя подвесными полками, где располагалась бытовая техника. В левом от входа углу стоял буфет, справа от него находился столик-тумба, где размещалась электроплитка. Справа от столика стоял круглый раздвижной стол со стульями. В правом углу находился холодильник. Анна Андреевна поставила на стол только что испечённый яблочный пирог и разлила по чашкам горячий чай. Владимир Александрович достал клюквенную настойку и налил Саше полную рюмку.— Пей, и тебе станет легче.Выпив настойку, Саша действительно почувствовал, как тепло постепенно растекается по телу. В тепле родного дома, за чашкой чая, или рюмкой настойки, Саша и Алиса поведали своим бабушке и дедушке, что им пришлось пережить этим вечером. Когда же они закончили, во взгляде Анны Андреевны читалось беспокойство, а Владимир Александрович, посмотрев на них серьёзно, изрёк:— Значит, вы нашли Мирное Пристанище, мне об этом ещё мой дед рассказывал... Вот уж не думал, что когда-нибудь вновь услышу о нём!— Мирное Пристанище? — Алиса вопросительно посмотрела на деда.— Когда-то давно, ещё в 1940-е годы, рядом с нашей Берёзовой Поляной, там, где вы свернули на грунтовую дорогу, находилась ещё одна деревня. Она называлась Мирное Пристанище. По рассказам деда, обе деревни были очень дружны, они нередко приезжали на наш рынок, а у некоторых наших были там родственники. — Начал свой рассказ Владимир Александрович. — А в 1946 году случилась одна из сильнейших засух на территории СССР. Она охватила более половины посевных площадей Советского Союза. Во многих районах дождей не было 60–70 дней подряд. Из-за засухи снизилась урожайность картофеля и овощей, а также численность скота — не хватало кормов. И всё это привело к голоду 1946–1947 годов. Это было тяжёлое время для деревень. В те годы в Мирном Пристанище жил человек по имени Кантемир, чья мать была ведьмой. Она никогда не болела и не старела, потому что отбирала жизненную силу у растений во время цветения, у коров, снимая сметану и сливки с молока, и у людей, укорачивая им жизнь. Ведьма прожила очень долго, а перед смертью передала свой дар сыну. Поговаривали, что он был рождён от нечисти. Как рассказывал дед, однажды до наших дошёл слух, что этот Кантемир собирался провести некий обряд, благодаря которому их деревня могла бы переместиться в иной, лучший мир. В Берёзовой Поляне тогда не придали значения этим слухам, но прошло время, и наши осознали, что уже давно не видели своих соседей. Это встревожило людей, и они собрали отряд храбрецов, которые должны были отправиться в Мирное пристанище и узнать, что случилось с их соседями. Мой дед возглавлял этот отряд. Когда они добрались до деревни, их встретила пугающая картина: пустые улицы, дома с открытыми дверями и в абсолютном порядке, на столах — нетронутая еда, на креслах—раскрытые книги, повсюду лежали вещи и одежда. Ни души. Нигде ни малейшего намёка на поспешный уход или бедствие. Спустя некоторое время власти решили там всё снести, оставив только старый погост.— Но мы были в этой деревне, и там всё было на месте! — возразил Саша.— В Нави вы побывали, ребята, и слава Богу, что вы сумели выбраться оттуда живыми, — произнесла Анна Андреевна. — В ночь с 31 октября на 1 ноября, Велесову ночь, когда открываются границы между мирами, а дороги ведут вовсе не туда, куда ожидалось, любой перекрёсток может привести в Навь. Теперь понятно, в какой мир Кантемир увлёк своих односельчан.

