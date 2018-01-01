Basiliscus. Или удар головой. Глава 2

Глава 2. "О! Очухалась!"

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:28

Nik_dk Просмотров: 17 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:28 by

Кайли очнулась, открыла глаза. Комната вращалась. «Где я? Что случилось? Почему так раскалывается голова? А, точно, сражение с монстром». Девушка с трудом узнала потолок. Так, значит она в пожарной башне. А где все остальные охотники? Что с ними случилось? И почему ее не тронул монстр? Кайли пыталась по кусочкам вспомнить события вчерашней ночи. Взрыв, кратковременное чувство полета, боль и…два гигантских горящих глаза.— О! Очухалась! — от размышлений её отвлек возглас Эдуардо. Парень сидел на стуле, неподалеку от дивана, где лежала охотница. — Как твое ничего?— А что, не видно? – огрызнулась Кайли.— Выглядишь ужасно, — Эдуардо поморщился, оказывается, Жанин бинтовала ему предплечье.— Что вчера произошло? Последнее что я помню, это как Гарретт вылетел из коляски и глаза этого монстра, — Кайли поежилась. — Почему он меня не тронул? И где все остальные?— Ну-у-у… — Эдди задумчиво потеребил бородку. — Может, вампиры не в его вкусе?Ривера решил наглым образом проигнорировать второй вопрос. Кайли бросила на него испепеляющий взгляд.— Ой-ой-ой! Жанин, ты что творишь?! — взвыл парень.Секретарша слишком сильно затянула бинт.— Кайли, не переживай, со всеми, ну, почти со всеми, — она бросила выразительный взгляд на Риверу, — все в порядке. Вы ничего не могли сделать против монстра, но он все же почему-то отступил. Пока никто не может понять почему, — с этими словами Жанин решительно закрыла аптечку.— Эдди, так что у тебя с рукой? — Гриффин вопросительно смотрела на парня.— Боевая травма, — Ривера ухмыльнулся. — Я упал…эм,…когда…ну, в общем… Когда мы стратегически отступали. Да, именно стратегически отступали, — было видно, что Эдуардо чем-то смущен.— Молодой, кровь кипит, тело смелое. Что тут еще скажешь? По-другому у них никак, — проворчала Жанин.— Ты о чем? — не поняла Кайли.— Да так, погода сегодня хорошая, — ответила секретарша, пряча таинственную улыбку.Тут в комнату ворвался Гарретт. Как всегда он был жизнерадостен и полон сил. Казалось, ночное происшествие никак на нем не сказалось.— Народ... О! Кай, ты очнулась! Ну, и досталось тебе, если бы не Эд…— Кгхм! — Эдуардо, за спиной Кайли, ожесточенно жестикулировал, видно, он своим поведением пытался сказать Гарретту - «Заткнись!».— Ривера, да успокойся ты! — Миллер с хитрым видом подмигнул напарнику. — Так! Ребят, Игон нашел информацию о случившемся. И кое-что о монстре. Роланда я уже позвал, он почти закончил с Экто-1, вчера нашей машинке капитально досталось. Мы ждем только вас.Кайли встала с дивана. Сделала шаг, еще один, как вдруг все поплыло у нее перед глазами. Девушка потеряла сознание. Опять.

Ключевые слова: Охотники за привидениями приключения василиск бой раны

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