Basiliscus. Или удар головой (Глава 1)

Глава 1. Очередной вызов

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:43

Nik_dk Просмотров: 41 Комментарии: 0 +2 Вчера, 16:43 by

Проснулся он от телефонного звонка. Очередной вызов. Кто же еще кроме Игона может позвонить в три часа ночи? Вскочил, помчался в ванную, что б хоть как-то проснуться. Умылся, в спешке натянув штаны и неизменную зеленую рубашку, мельком взглянул на себя в зеркало. Встрепанные волосы, в каждом ухе по серьге (панк как-никак), нос с горбинкой... Он все тот же, или нет? Неужели с ним действительно что-то происходит, и он с этим ничего не может поделать?От размышлений его отвлек звук рации, валявшейся в коридоре.− Ривера! Где тебя черти носят?! – видно Кайли была очень зла. – Мы уже на месте, призрак бушует в квартале от тебя. На Уолл-стрит. Бегом сюда! Не ниже 12 уровня, нам без тебя не справи…В рации послышался крик, а затем лишь шуршание помех…Эдуардо выругался и пулей вылетел из квартиры.***Он преодолел квартал за несколько минут. На соседней улице творилось невообразимое: горели машины, рушились здания. А посреди этого хаоса бушевал…монстр. Он не отличался сильно большими размерами. Около 3 метров. Но вид его был жутким. Голова петуха, туловище жабы, и змеиный хвост. Все это дело венчал, наподобие короны, красный хохолок. Чудовище пускало огненные шары из своей глотки. А все, на что бы оно ни посмотрело, падало замертво.Ребята, спрятавшиеся за перевернутой машиной, безуспешно пытались его подстрелить, но заряд протонных ружей был слишком мал.− Ух ты ж, ё! – воскликнул Эдди. Он едва успел рухнуть на землю, уворачиваясь от пущенного монстром файербола. Парень почувствовал, что чья-то рука хватает его за шкирку и достаточно грубо тащит за машину.— Ну, ты и мамонт! Вроде скелет скелетом, Эдуардо, а неподъемный. — Его пер не кто иной, как Роланд.— Да чего ты!? Будто я сам не в состоянии был добрать до укрытия? — Разозлился Ривера.— Ага, но пока бы ты это делал, превратился бы в хорошо прожаренный шашлык под соусом из протонного блока.— Что вы там копаетесь? — Гарретт терял терпение. — Скорее надо уложить эту монстрятину на лопатки, а то разнесет тут все!Охотники дружно выстрелили по монстру из протонного оружия. Это не дало ровно никакого эффекта.— Что это вообще за бройлер-переросток? — в Эдуардо проснулась «любознательность».Мутант тем временем пытался добраться до Охотников, не прекращая закидывать их файерболами. Хорошо, что на улице кроме команды никого не было, очевидцы этого нечто в панике разбежались. Были жертвы смертоносного взгляда монстра, но их было не так много, как могло бы быть.Ребятам пришлось поменять укрытие, они быстренько перебрались за груду обломков, которая раньше носила гордое название «здание».— Что будем с ним делать? — Гарретт вопросительно глянул на остальных.— Как что? Ловить, уничтожать, спасать город! — выпятил грудь Эдуардо.— Ага, коль такой умный, вперед, поймай его! — Роланд кивнул на монстра, который в то время пока ребята переругивались, крушил стеклянные здания и витрины. И почему он отвлекся от Охотников за привидениями?— Я только что связалась с Игоном. — Кайли протянула Роланду рацию. — Спасибо. Это не призрак, у него отсутствует эктоплазменное излучение. Наши протонные блоки против него бесполезны. Мы даже не можем его просто поджарить…Послышался взрыв. И жуткий грохот. От обломков, за которыми прятались ребята, ничего не осталось. На них несся следующий огненный шар.***Охотники почти успели. Под сам шар никто не попал, но Кайли бежавшую последней (а что вы хотели, за плечами ловушка и протонный бластер. И что бы там не говорили НЕКОТОРЫЕ по поводу «дамского пистолетика», Кайли таскала тяжесть наравне со всеми), и Гаррета ехавшего перед ней, откинуло взрывной волной. Девушка упала, ударившись головой о камень, парня выбросило из коляски. Последнее, что видела Кайли прежде, чем потерять сознание, были два огромных красных глаза.Автор: Fig_Lik.

Ключевые слова: Охотники за привидениями приключения Василиск

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