Вахта в «Капролактаме»Дело было в ноябре. Погода — самая мерзкая: мокрый снег с дождем, под ногами каша из грязи и химреагентов. Виталику выпала ночная смена. Цех старый, еще советской постройки, половина пролетов пустует, освещение — через одну лампу, и те гудят так, что голова через час раскалывается.
Около двух ночи он пошел обход делать. Нужно было проверить манометры на линии, которая через пустой неотапливаемый склад проходит. Идет он, фонариком подсвечивает, эхо от сапог по бетону разлетается. Слышит — впереди, за штабелями пустых бочек, кто-то возится. Шуршание такое, будто мешки таскают.
Виталик подумал: «Ну, началось. Опять охранники медь решили подрезать или кто из своих шарится».
— Эй, кто там? — крикнул он.
Шуршание прекратилось. Тишина мертвая, только пар изо рта идет. Виталик зашел за штабель, светит фонарем — никого. Только бочки стоят, и на полу, в слое пыли, тянется след. Знаешь, будто что-то тяжелое и мокрое волочили. И запах… вот тут Виталика и проняло. Пахло не химией, а болотом. Застоявшейся, тухлой водой, как от зацветающей Оки в жару.
Он прошел по следу до конца склада, к запасной двери. Дверь закрыта на засов изнутри, заржавела намертво — её лет десять не открывали. А след упирается прямо в неё и обрывается.
Виталик плюнул, подумал: «Может, крысы или показалось». Вернулся в операторскую, заварил чаю в облезлой кружке. Сидит, телевизор без звука смотрит. И тут по рации, которая на столе лежала, пошли помехи. Сначала просто треск, а потом сквозь него — голос. Тихий такой, хриплый, будто человек горло песком забил:
— Виталя… Виталя, ключи от четвертого отсека на месте?
Виталик похолодел. В смене всего трое: он, Михалыч в соседнем корпусе и пацан-стажер. По голосу — вообще не они. Да и четвертого отсека в этом цехе нет уже лет двадцать, его после аварии заложили кирпичом и зацементировали.
Он берет рацию:
— Кто это? Михалыч, ты шутишь?
В ответ — тишина. А через минуту в окно операторской кто-то постучал. Спокойно так, три раза: тук, тук, тук. Операторская на втором этаже. Снаружи — только голая бетонная стена и эстакада с трубами, по которой даже кошка не пролезет.
Виталик подходить к окну не стал. Он просто сел в углу, взял разводной ключ в руку и так до рассвета и просидел, глядя на дверь.
Утром, когда сменщик пришел, Виталик ему всё рассказал. Тот мужик опытный, сорок лет на заводе, только усмехнулся в усы, но глаза как-то сразу посерьезнели.
— Ты, — говорит, — в четвертый отсек не ходи больше. Там в восьмидесятых одного парня завалило, когда перекрытия меняли. Нашли только каску. Говорят, он до сих пор ключи ищет, смену сдать хочет.
Виталик после этого случая уволился. Сейчас в автосервисе работает, в городе. Там, говорит, хоть и масла много, зато окна на первом этаже и из рации никто по имени не называет. А на промзону дзержинскую даже мимо проезжать не любит — говорит, кажется ему, что на трубах, между дымом, кто-то сидит и вниз смотрит.
