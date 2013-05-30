Вахта в «Капролактаме»

Дело было в ноябре. Погода — самая мерзкая: мокрый снег с дождем, под ногами каша из грязи и химреагентов. Виталику выпала ночная смена. Цех старый, еще советской постройки, половина пролетов пустует, освещение — через одну лампу, и те гудят так, что голова через час раскалывается.​Около двух ночи он пошел обход делать. Нужно было проверить манометры на линии, которая через пустой неотапливаемый склад проходит. Идет он, фонариком подсвечивает, эхо от сапог по бетону разлетается. Слышит — впереди, за штабелями пустых бочек, кто-то возится. Шуршание такое, будто мешки таскают.​Виталик подумал: «Ну, началось. Опять охранники медь решили подрезать или кто из своих шарится».​— Эй, кто там? — крикнул он.​Шуршание прекратилось. Тишина мертвая, только пар изо рта идет. Виталик зашел за штабель, светит фонарем — никого. Только бочки стоят, и на полу, в слое пыли, тянется след. Знаешь, будто что-то тяжелое и мокрое волочили. И запах… вот тут Виталика и проняло. Пахло не химией, а болотом. Застоявшейся, тухлой водой, как от зацветающей Оки в жару.​Он прошел по следу до конца склада, к запасной двери. Дверь закрыта на засов изнутри, заржавела намертво — её лет десять не открывали. А след упирается прямо в неё и обрывается.​Виталик плюнул, подумал: «Может, крысы или показалось». Вернулся в операторскую, заварил чаю в облезлой кружке. Сидит, телевизор без звука смотрит. И тут по рации, которая на столе лежала, пошли помехи. Сначала просто треск, а потом сквозь него — голос. Тихий такой, хриплый, будто человек горло песком забил:​— Виталя… Виталя, ключи от четвертого отсека на месте?​Виталик похолодел. В смене всего трое: он, Михалыч в соседнем корпусе и пацан-стажер. По голосу — вообще не они. Да и четвертого отсека в этом цехе нет уже лет двадцать, его после аварии заложили кирпичом и зацементировали.​Он берет рацию:— Кто это? Михалыч, ты шутишь?​В ответ — тишина. А через минуту в окно операторской кто-то постучал. Спокойно так, три раза: тук, тук, тук. Операторская на втором этаже. Снаружи — только голая бетонная стена и эстакада с трубами, по которой даже кошка не пролезет.​Виталик подходить к окну не стал. Он просто сел в углу, взял разводной ключ в руку и так до рассвета и просидел, глядя на дверь.​Утром, когда сменщик пришел, Виталик ему всё рассказал. Тот мужик опытный, сорок лет на заводе, только усмехнулся в усы, но глаза как-то сразу посерьезнели.— Ты, — говорит, — в четвертый отсек не ходи больше. Там в восьмидесятых одного парня завалило, когда перекрытия меняли. Нашли только каску. Говорят, он до сих пор ключи ищет, смену сдать хочет.​Виталик после этого случая уволился. Сейчас в автосервисе работает, в городе. Там, говорит, хоть и масла много, зато окна на первом этаже и из рации никто по имени не называет. А на промзону дзержинскую даже мимо проезжать не любит — говорит, кажется ему, что на трубах, между дымом, кто-то сидит и вниз смотрит.

