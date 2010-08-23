Запах

Новость отредактировал Estellan - 1-12-2025, 23:05

Причина: Изменен раздел.

NeNormalnaYa Просмотров: 187 Комментарии: 2 +1 1-12-2025, 23:05 by

Эта история произошла со мной когда мне было 20 лет. Я тогда гуляла по своему родному аулу со своими друзьями, было лето. Мы вышли на поле, от нечего делать и тут же вся наша компания почувствовала запах жжёных костей и мяса. Три дня назад этот запах просто стоял над аулом. Мне было интересно, кто же жжёт такое недалеко от населённого пункта. Никаких птицефабрик, или мясокомбината ну в ауле, ни поблизости не было. Кто-то сжигает остатки своей скотины? Конечно, может быть и так, но сколько же скотины нужно тогда иметь, чтобы всё это жечь не один день. И скорее всего по несколько часов, раз запах просто стоял, не выветриваясь.Мы пообсуждали это и решили найти причину этого запаха, потому что терпеть это было невыносимо: ни днём, ни утром, ни вечером на поле никого не было, значит получается, что жгли именно ночами, чтобы никто не заметил. Запах только усиливался, а мы же ходили и искали источник. Неожиданно для всех, одна из моих подруг Соня, увидела костерок не так уж и далеко от нас. Конечно же мы пошли на свет, но пока мы дошли, костерок уже начал медленно тлеть. Рядом мы обнаружили кости и обычный мусорный пакет, который нам тут же захотелось открыть, и от того, что мы увидели, мы знатно прифигели. В пакете лежали отрубленные людские руки и ноги, после этого мы услышали мужской смешок, обладатель которого, судя по звуку, был не так уж и далеко и хорошо притаился, раз никто из компании его не увидел. Конечно же все оттуда побежали с криком.Днём несколько смельчаков из нас решили наведаться на то место уже "вооружёнными". Но ничего не нашли. После той ночи, этот запах перестал разноситься над аулом.

Ключевые слова: Запах ночь тела огонь

Другие, подобные истории: