Истории из жизни

Папа приходил попрощаться

Итак. Случилось это около 35 лет назад. У моей знакомой умирал отец от цирроза печени. Сотовых телефонов тогда ещё не было. Она, её мать (ещё была жива) и 6-летняя, на тот момент, дочь, утром, навестив отца в больнице, отправились домой. Небольшой одноэтажный домик с небольшим задним двориком, в котором живут по сей день. Вечером все втроём сидели ели арбуз на кухне. После трапезы знакомая понесла тазик с арбузными шкурками на задний дворик, где стоял ящик для мусора. Завернув за дом, она увидела над этим самым ящиком, как бы парившим в воздухе своего отца размером с куклу. С её слов, остолбенев от неожиданности, она стояла с тазом в руках плюс-минус с минуту, то есть это не было секундной галлюцинацией, она успела разглядеть его... не помнит точно, что было на ногах, но он точно был в той же одежде, что и в больнице и смотрел на неё из-под очков уставшим взглядом. Опомнившись, выронила свою ношу и понеслась в дом. Дочь моей знакомой утверждает, что они помнят её испуг, но естественно когда втроём вышли, никого уже не было. В эту ночь отец умер. Узнали утром по приезду в больницу. Ничего подобного не повторялось с ней впоследствии, более того, он ей даже не снился.
***
К эпилогу этой истории хочу дополнить её рассказом дочери моей знакомой, которая случилась много лет спустя в этом же доме, и хотя лишь условно имеет отношение к мистике, но непосредственно к теме смерти.
Жил у них пёсик, был он старенький. Будка стояла во дворе прям у окон спальни, где спала дочь моей знакомой. Сама она ушла на работу в ночную смену, а дочь была дома одна и долгое время не могла уснуть от какого-то странного необъяснимого гнетущего чувства, как будто "кошки на душе скребут" (передаю в точности её слова), но причин к этому не было. Легла в дальней комнате, вроде как стало полегче, но всё равно что-то гложило. Их старенький пёсик в эту ночь умер. Как она постфактум поняла, она каким-то образом почувствовала, что за ним приходила смерть.
***
У меня у самой был случай немного "от обратного". В 2004 году после, естественно сначала попыток лечения, я усыпила нашего старенького пса, потому что он уже больше мучился, чем доживал свою жизнь. Таксист мне попался сердобольный, спасибо ему, помог похоронить и закопать. И вот через год, не в этот же день, как я потом силилась вспомнить, но точно в этом же месяце, в октябре у меня случился сонный паралич. Я осознаю себя спящей в своей комнате на свей кровати, а пёсик мой стоит у изголовья и пытается тронуть меня лапкой. А мне так жутко от этого и разбудить себя не могу, как ни силюсь. Так и не поняла, что это было, игры разума или приходил он ко мне, или и то, и другое.. а если приходил, то что хотел передать. Мёртвые меня не навещают во сне с посланиями, ни родственники, ни знакомые. Было подобное единственный раз.


19-12-2025
19-12-2025, 21:41 by Anchytka
+10

Ключевые слова: Мистика смерть необъяснимое по ту сторону умершие видение сны

Комментарии

#1 написал: Eifersucht
21 декабря 2025 22:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (104|-7)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 599
Шестилетняя на тот момент дочь. Это как понять. А в другие моменты она не была дочерью?
Ага. Понял, на тот момент шестилетняя.
Первая история меня впечатлила... . Прочитал ещё позавчера..., а может быть вчера. В общем крепко задумался апосля... .
Перед смертью явился.... . Мда. Или я не так прочитал? В эту ночь... . В смысле, которая прошла или ещё не наступила?
Ну, будем думать, что, которая ещё предстояла. То есть отец той женщины был ещё жив. Это астральный план, то есть астрал умирающего выходил из тела. Мужчина был, скорее всего, уже без сознания. Явился потрёпанный жизнью... . Готовился сбросить в "мусор" все свои переживания за всю жизнь. Символично. Ближайший аналог в момент клинической смерти: вся жизнь пролетает, как киноплёнка - это сброс.
По второй истории: домашние животные через эмоциональный уровень привязаны к хозяевам чуть ли не по-родственному, потому дочь чувствовала уход пса.
По третьей истории: у автора, скорее всего, есть какие-то предпосылки к видению в астрале. Хотя, вот по-честному, думается мне, что именно она видела отца около мусорного ящика. Данные одинаковые. Такие люди - редкость. И две подруги с одинаковыми способностями в огромной круговерти вероятности - это, скорее всего, нонсенс. Но это неважно. Главное, написано изящно. Спасибо за истории. Плюс вам. Правдиво.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.