Папа приходил попрощаться

Итак. Случилось это около 35 лет назад. У моей знакомой умирал отец от цирроза печени. Сотовых телефонов тогда ещё не было. Она, её мать (ещё была жива) и 6-летняя, на тот момент, дочь, утром, навестив отца в больнице, отправились домой. Небольшой одноэтажный домик с небольшим задним двориком, в котором живут по сей день. Вечером все втроём сидели ели арбуз на кухне. После трапезы знакомая понесла тазик с арбузными шкурками на задний дворик, где стоял ящик для мусора. Завернув за дом, она увидела над этим самым ящиком, как бы парившим в воздухе своего отца размером с куклу. С её слов, остолбенев от неожиданности, она стояла с тазом в руках плюс-минус с минуту, то есть это не было секундной галлюцинацией, она успела разглядеть его... не помнит точно, что было на ногах, но он точно был в той же одежде, что и в больнице и смотрел на неё из-под очков уставшим взглядом. Опомнившись, выронила свою ношу и понеслась в дом. Дочь моей знакомой утверждает, что они помнят её испуг, но естественно когда втроём вышли, никого уже не было. В эту ночь отец умер. Узнали утром по приезду в больницу. Ничего подобного не повторялось с ней впоследствии, более того, он ей даже не снился.***К эпилогу этой истории хочу дополнить её рассказом дочери моей знакомой, которая случилась много лет спустя в этом же доме, и хотя лишь условно имеет отношение к мистике, но непосредственно к теме смерти.Жил у них пёсик, был он старенький. Будка стояла во дворе прям у окон спальни, где спала дочь моей знакомой. Сама она ушла на работу в ночную смену, а дочь была дома одна и долгое время не могла уснуть от какого-то странного необъяснимого гнетущего чувства, как будто "кошки на душе скребут" (передаю в точности её слова), но причин к этому не было. Легла в дальней комнате, вроде как стало полегче, но всё равно что-то гложило. Их старенький пёсик в эту ночь умер. Как она постфактум поняла, она каким-то образом почувствовала, что за ним приходила смерть.***У меня у самой был случай немного "от обратного". В 2004 году после, естественно сначала попыток лечения, я усыпила нашего старенького пса, потому что он уже больше мучился, чем доживал свою жизнь. Таксист мне попался сердобольный, спасибо ему, помог похоронить и закопать. И вот через год, не в этот же день, как я потом силилась вспомнить, но точно в этом же месяце, в октябре у меня случился сонный паралич. Я осознаю себя спящей в своей комнате на свей кровати, а пёсик мой стоит у изголовья и пытается тронуть меня лапкой. А мне так жутко от этого и разбудить себя не могу, как ни силюсь. Так и не поняла, что это было, игры разума или приходил он ко мне, или и то, и другое.. а если приходил, то что хотел передать. Мёртвые меня не навещают во сне с посланиями, ни родственники, ни знакомые. Было подобное единственный раз.

