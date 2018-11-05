Зов глубины

Там, где помнит земля лики древних богов,В диком танце ветра́ у иных береговНа утёсы швыряют волну за волной,Омывая неистово камень седой.Здесь встречаются духи начала начал -Лунный свет их союз с сотворенья венчал,И, в безумие чувств уходя с головой,Неуёмную лаву ласкает прибой.Неустанно плюются и ночью, и днёмПочерневшие горы тягучим огнем;Отступив от огня, всюду высится лес,И секвойи касаются кроной небес.Над водой пробивается неба лазурь,Чтобы солнцу взглянуть в колыбель юных бурь,И за пологом рваных толпящихся тучРассыпается искрами всполохов луч.И неведомой силе тут внемлет компас -Повинуется стрелка, пускается в пляс.«Эти воды опасны», - гласит портулан.«Отклонились на румб! Курс - зюйд-вест, капитан!»Курит трубку над картами старый моряк -Галеону сейчас нужен яркий маяк!Только черепом в картах отмечена смерть -В непроглядном тумане на ярд не узреть!В плен немало туман захватил кораблей,И матросы кричали во мгле: "Э-ге-гей!"А туман, как во сне, заползал на корму,И спастись от него не пришлось ни кому.В голове звуки рынды гремят как набат.«Страшно, словно, ребёнку, - подумал пират. -В трюме золота столько, что трудно шагнуть...Лишь бы не потерять, лишь бы не утонуть...»... А в подбрюшье скалы есть невидимый грот,Он в пещеры подводные тайно ведёт.Слышишь - грозный вулкан издает рык и стон?Это дышит в пучине гигантский дракон!Песню древнюю зверь для сокровищ поёт,Зазывает их, манит в пещеры и ждёт;Просыпается золото в трюмах судовИ ведёт корабли на губительный зов.А на илистом дне - корабли всех эпох,Даже пара лежат из далёких миров....... На рассвете в пучину ушел галеон -Злато снова почуяв, спел песню дракон.Романова Е.В.DragoNita05.11.2018Портулан - морская карта эпохи Возрождения от конца XIII до XVI векаРумб - деление на круге компаса, соответствующее 1/32 части горизонта, для определения положения корабля по отношению к странам света.

Ключевые слова: Шторм глубина зов авторский стих

