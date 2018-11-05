Зов глубины

Зов глубиныТам, где помнит земля лики древних богов,
В диком танце ветра́ у иных берегов
На утёсы швыряют волну за волной,
Омывая неистово камень седой.
Здесь встречаются духи начала начал -
Лунный свет их союз с сотворенья венчал,
И, в безумие чувств уходя с головой,
Неуёмную лаву ласкает прибой.
Неустанно плюются и ночью, и днём
Почерневшие горы тягучим огнем;
Отступив от огня, всюду высится лес,
И секвойи касаются кроной небес.
Над водой пробивается неба лазурь,
Чтобы солнцу взглянуть в колыбель юных бурь,
И за пологом рваных толпящихся туч
Рассыпается искрами всполохов луч.
И неведомой силе тут внемлет компас -
Повинуется стрелка, пускается в пляс.
«Эти воды опасны», - гласит портулан.
«Отклонились на румб! Курс - зюйд-вест, капитан!»
Курит трубку над картами старый моряк -
Галеону сейчас нужен яркий маяк!
Только черепом в картах отмечена смерть -
В непроглядном тумане на ярд не узреть!
В плен немало туман захватил кораблей,
И матросы кричали во мгле: "Э-ге-гей!"
А туман, как во сне, заползал на корму,
И спастись от него не пришлось ни кому.
В голове звуки рынды гремят как набат.
«Страшно, словно, ребёнку, - подумал пират. -
В трюме золота столько, что трудно шагнуть...
Лишь бы не потерять, лишь бы не утонуть...»
... А в подбрюшье скалы есть невидимый грот,
Он в пещеры подводные тайно ведёт.
Слышишь - грозный вулкан издает рык и стон?
Это дышит в пучине гигантский дракон!
Песню древнюю зверь для сокровищ поёт,
Зазывает их, манит в пещеры и ждёт;
Просыпается золото в трюмах судов
И ведёт корабли на губительный зов.
А на илистом дне - корабли всех эпох,
Даже пара лежат из далёких миров....
... На рассвете в пучину ушел галеон -
Злато снова почуяв, спел песню дракон.
Романова Е.В.
DragoNita
05.11.2018
Портулан - морская карта эпохи Возрождения от конца XIII до XVI века
Румб - деление на круге компаса, соответствующее 1/32 части горизонта, для определения положения корабля по отношению к странам света.
