Зачет. Часть третья

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 23:09

Nik_dk Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:07 by

«Что же могло случиться в библиотеке? Нападение призрака 10 уровня? Никогда не слышал Кайли в таком состоянии. Эта девушка паникует редко, а уж истерит и подавно, еще реже. Значит дела, возможно обстоят еще хуже…» - думал Игон, глядя в окно автомобиля.— Приехали, — из размышлений его вывел голос Роланда. И вправду, за окном виднелось здание библиотеки.— Что ж, надерем этим призракам задницу! — воскликнул Гарретт. Он, как обычно, пребывал в приподнятом настроении.Охотники вошли в фойе библиотеки.— Почему тут так тихо? — поразился Роланд.— Мне это не нравится…, — пробормотал Игон, включая ПКЭ-счетчик. Прибор начал попискивать.— Приступим? — Гарретт разогнался и со всего маху врезался в дверь, тем самым распахнув ее с сильным грохотом. — Работают охотники за привидениями!На Миллера уставилось несколько десятков пар глаз. Весьма удивленных.— Молодой человек! Это библиотека, а не парк аттракционов! — начала возмущаться мадам Блейк.— Упс! Извините, я, кажется, ошибся дверью.— Я в этом сомневаюсь, — показался в дверях Игон со счетчиком в руке. — Здесь достаточно сильное эктоплазменное излучение… — он прошёл дальше.Гарретт с Роландом последовали за ним. Спенглер свернул направо. Охотники увидели Кайли. Она стояла к ним спиной и с кем-то разговаривала. Но так как рядом никого не было, смотрелось это странновато.— Кайли, что стряслось? — Роланд подошел к девушке. — И где Ривера? Вы же вместе пошли заниматься?Гриффин повернулась к ним лицом. В руках она держала Эдуардо. Ну, какую-то его часть… Ривера скорчил подобие улыбки.— Привет, ребят.— Как такое возможно?! — лицо Игона вытянулось, глаза стали квадратными.— Ну, кгхм! Ничего себе! — Гарретт не стеснялся ярких выражений.— Эдди! У тебя нет ног! — воскликнул Роланд.— Да ты что?! А я был не в курсе, представляешь? — съязвила голова.— Что тут произошло? Счетчик просто зашкаливает! – Игон потихоньку приходил в себя.Кайли молчала. Казалось, до нее только стало доходить, что она держит в руках отрубленную голову друга! Девушка потеряла сознание.— АААА! Ловите меня кто-нибудь! Падаю! — завопил Эдуардо.— Оп! Я тебя поймал, — Гарретту пригодились баскетбольные навыки, но руки его тряслись, — Хе-хе — нервно рассмеялся он, — Ты выглядишь неважно, Эдди.Роланд тем временем пытался привести Кайли в чувство.— Это постшоковое состояние. Вначале шок не дал ей осознать всю картину действительности, — Игон старался держаться молодцом, но это ему не очень удавалось, лицо было зеленоватым, а лоб покрывала испарина. — Кгхм! Эдуардо… Что все-таки здесь произошло?— Где твое тело? — Роланд перестал хлопотать над Кайли, та открыла глаза.— Может, оно невидимое? — Миллер стал крутить отрубленную голову в разные стороны, пытаясь найти хоть что-то интересное.— ПЕРЕСТАНЬ МЕНЯ КРУТИТЬ, БОЛВАН!!! — рыкнул Ривера. Все ситуация его очень раздражала. Тоже мне, называется, пошел готовиться к зачету — остался без головы. Точнее, одна голова и осталась.— Эдуардо, расскажи, что здесь произошло, ПКЭ-счетчик показывает не ниже 9 уровня, — Игон, наконец, взял себя в руки.Парень повторил то, что уже рассказал Кайли.— А где эта книга? — поинтересовался Роланд. — И как она выглядела?— Куда смылось твое тело? — не понимал Гарретт.— Оно исчезло, — Кайли кое-как встала. — Просто взяло и испарилось.— Эд, вспомни, как выглядела книга.— Синий переплет такой, — Ривера нахмурил брови.— Как она называлась? — Игон взволнованно схватил голову. — Эдуардо, как она называлась?— А я откуда знаю? Не могу вспомнить! ЭЙ, ЭЙ-ЭЙ-ЭЙ! ИГОН, НЕ НАДО МЕНЯ ТРЯСТИ!Спенглер с ошалелыми глазами тряс говорящую голову. Тут до ученого дошло, что он творит.— Ой, извини, что-то я увлекся.Гарретт с Роландом пораженно следили за происходящим.— Эдуардо, ты уверен, что переплет был синим? Тут нет не одной такой книги, — Кайли успела пересмотреть все книги во втором ряду.— Да, на обложке были какие-то иероглифы, как только я взял ее в руки, они вспыхнули, — уверенно проговорила голова в руках Спенглера.Час тщательных поисков не принес ровно никакого результата.— Ничего нет! Надо вернуться в Пожарную башню, — подвел итог Игон.— Кайли, что ты творишь? Ты унижаешь мои человеческие достоинства! Нет! Не смей этого делать! — ворчал Ривера, пока Гриффин пыталась засунуть его в свой рюкзак. Эдуардо отчаянно сопротивлялся, он чуть было не укусил девушку за палец, но вовремя опомнился.— Сиди тихо и не брюзжи! Ты же не хочешь, чтобы тебя кто-нибудь заметил?! — с этими словами Кайли закинула рюкзак на плечи и вышла из читального зала.Из рюкзака слышалось очень недовольное: «Бу-бу-бу-бу-бу-бу…».Автор - Fig_Lik.

Ключевые слова: Охотники за привидениями библиотека обезглавливание загадка творческая история

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