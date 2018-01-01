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Творческие истории

Зачет. Часть третья

«Что же могло случиться в библиотеке? Нападение призрака 10 уровня? Никогда не слышал Кайли в таком состоянии. Эта девушка паникует редко, а уж истерит и подавно, еще реже. Значит дела, возможно обстоят еще хуже…» - думал Игон, глядя в окно автомобиля.

— Приехали, — из размышлений его вывел голос Роланда. И вправду, за окном виднелось здание библиотеки.

— Что ж, надерем этим призракам задницу! — воскликнул Гарретт. Он, как обычно, пребывал в приподнятом настроении.

Охотники вошли в фойе библиотеки.

— Почему тут так тихо? — поразился Роланд.

— Мне это не нравится…, — пробормотал Игон, включая ПКЭ-счетчик. Прибор начал попискивать.

— Приступим? — Гарретт разогнался и со всего маху врезался в дверь, тем самым распахнув ее с сильным грохотом. — Работают охотники за привидениями!

На Миллера уставилось несколько десятков пар глаз. Весьма удивленных.

— Молодой человек! Это библиотека, а не парк аттракционов! — начала возмущаться мадам Блейк.

— Упс! Извините, я, кажется, ошибся дверью.

— Я в этом сомневаюсь, — показался в дверях Игон со счетчиком в руке. — Здесь достаточно сильное эктоплазменное излучение… — он прошёл дальше.

Гарретт с Роландом последовали за ним. Спенглер свернул направо. Охотники увидели Кайли. Она стояла к ним спиной и с кем-то разговаривала. Но так как рядом никого не было, смотрелось это странновато.

— Кайли, что стряслось? — Роланд подошел к девушке. — И где Ривера? Вы же вместе пошли заниматься?

Гриффин повернулась к ним лицом. В руках она держала Эдуардо. Ну, какую-то его часть… Ривера скорчил подобие улыбки.

— Привет, ребят.

— Как такое возможно?! — лицо Игона вытянулось, глаза стали квадратными.

— Ну, кгхм! Ничего себе! — Гарретт не стеснялся ярких выражений.

— Эдди! У тебя нет ног! — воскликнул Роланд.

— Да ты что?! А я был не в курсе, представляешь? — съязвила голова.

— Что тут произошло? Счетчик просто зашкаливает! – Игон потихоньку приходил в себя.

Кайли молчала. Казалось, до нее только стало доходить, что она держит в руках отрубленную голову друга! Девушка потеряла сознание.

— АААА! Ловите меня кто-нибудь! Падаю! — завопил Эдуардо.

— Оп! Я тебя поймал, — Гарретту пригодились баскетбольные навыки, но руки его тряслись, — Хе-хе — нервно рассмеялся он, — Ты выглядишь неважно, Эдди.

Роланд тем временем пытался привести Кайли в чувство.

— Это постшоковое состояние. Вначале шок не дал ей осознать всю картину действительности, — Игон старался держаться молодцом, но это ему не очень удавалось, лицо было зеленоватым, а лоб покрывала испарина. — Кгхм! Эдуардо… Что все-таки здесь произошло?

— Где твое тело? — Роланд перестал хлопотать над Кайли, та открыла глаза.

— Может, оно невидимое? — Миллер стал крутить отрубленную голову в разные стороны, пытаясь найти хоть что-то интересное.

— ПЕРЕСТАНЬ МЕНЯ КРУТИТЬ, БОЛВАН!!! — рыкнул Ривера. Все ситуация его очень раздражала. Тоже мне, называется, пошел готовиться к зачету — остался без головы. Точнее, одна голова и осталась.

— Эдуардо, расскажи, что здесь произошло, ПКЭ-счетчик показывает не ниже 9 уровня, — Игон, наконец, взял себя в руки.

Парень повторил то, что уже рассказал Кайли.

— А где эта книга? — поинтересовался Роланд. — И как она выглядела?

— Куда смылось твое тело? — не понимал Гарретт.

— Оно исчезло, — Кайли кое-как встала. — Просто взяло и испарилось.

— Эд, вспомни, как выглядела книга.

— Синий переплет такой, — Ривера нахмурил брови.

— Как она называлась? — Игон взволнованно схватил голову. — Эдуардо, как она называлась?

— А я откуда знаю? Не могу вспомнить! ЭЙ, ЭЙ-ЭЙ-ЭЙ! ИГОН, НЕ НАДО МЕНЯ ТРЯСТИ!

Спенглер с ошалелыми глазами тряс говорящую голову. Тут до ученого дошло, что он творит.

— Ой, извини, что-то я увлекся.

Гарретт с Роландом пораженно следили за происходящим.

— Эдуардо, ты уверен, что переплет был синим? Тут нет не одной такой книги, — Кайли успела пересмотреть все книги во втором ряду.

— Да, на обложке были какие-то иероглифы, как только я взял ее в руки, они вспыхнули, — уверенно проговорила голова в руках Спенглера.

Час тщательных поисков не принес ровно никакого результата.

— Ничего нет! Надо вернуться в Пожарную башню, — подвел итог Игон.

— Кайли, что ты творишь? Ты унижаешь мои человеческие достоинства! Нет! Не смей этого делать! — ворчал Ривера, пока Гриффин пыталась засунуть его в свой рюкзак. Эдуардо отчаянно сопротивлялся, он чуть было не укусил девушку за палец, но вовремя опомнился.

— Сиди тихо и не брюзжи! Ты же не хочешь, чтобы тебя кто-нибудь заметил?! — с этими словами Кайли закинула рюкзак на плечи и вышла из читального зала.

Из рюкзака слышалось очень недовольное: «Бу-бу-бу-бу-бу-бу…».

Автор - Fig_Lik.
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Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 23:09
Вчера, 23:07 by Nik_dkПросмотров: 9Комментарии: 0
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Ключевые слова: Охотники за привидениями библиотека обезглавливание загадка творческая история

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