Хелен

Новость отредактировал Estellan - 19-12-2025, 21:59

Причина: Изменен раздел.

RaSgor Просмотров: 298 Комментарии: 2 0 19-12-2025, 21:59 by

Тронный зал. Белая крошка штукатурки. Догорающие свечи. Копоть. Молчание. Каждый шаг - эхо. Каждый вдох - эхо. Каждая мысль - эхо.Я у окна. Октябрьская свежесть. Поток воздуха. Раскидистая ива. Слышу воду. Стекает по водосточной трубе. Слышу запах металла. Он в воздухе за окном. Он в комнате. Он у меня во рту. Скрежет зубов.Плеск рыбы в озере. Далекая деревня на другом берегу. Сырая земля. Гниль умершей природы. Олененок. Дымка над могильной плитой.Лодки. Я командовал лодками. Эти стены только возвели. Развевались желтые флаги. Яблоневый сад. Рабочие суетились, словно муравьи. Нежные лепестки персика кружили на майском ветру. Я стоял на пристани. Причаливали лодки с вещами и слугами. Светлые дни. Хелен еще была жива.Снова тронный зал. Стол. Черная роза в стекле. Увядание. Смерть. Сухость. Пусто. Скрежет зубов.Пианино у стены. Пыль на лакированном дереве. Заперто на ключ. С того самого дня.Дверь. Удар. Металлическое кольцо. Бронзовый лев.Запах пыли. Ветхие одежды. Слуга. Проседь. Пуговица с фамильным гербом.- Милорд.Скрежет зубов.- Не ели три дня.Вспышка. Гнев. Черная трость. Желтый набалдашник. Бросаю. Рассекает воздух. Глухой удар. Вскрик от боли. Дверь. Тишина.Внутри меня ярость. Словно дикий зверь.Окно. Скрежет зубов. Звон капель по металлу. Башни устремлены в небо. Запущенность. Змея свернулась кольцом. Время не существует. Мне холодно.Где-то сзади. Тяжелый вздох. Томное молчание. Показалось. Скрежет зубов.Снова тяжелый вздох. В нем вселенское уныние. Скрежет зубов. Оборачиваюсь.Тряска. Пульсирующая дрожь. Пелена в глазах. Сердце сжимается. Спазм в груди. Голова готова разорваться.Мой синий трон. Я растерян.Отвратительное создание. Черные лохмотья. Не человек. Муха. Гигантская муха. Мерзкий хоботок. Крючковатые лапы. Хитин. Жучиный запах. Влага. Грязь. Глаза-стекляшки. Прямо на меня.Недра колючей мохнатой груди. Голос.- Если не перестанешь.Скрежет зубов. Стреляющая боль.- Станешь таким, как я.Привкус металла во рту. Алые капли. Резная плитка тронного зала. Каждая капля - эхо.- Я тоже терял. Я знаю, что это.Орнаменты. Бархат драпировки на стене. Плач воды на оконном стекле.- Я был до тебя.***Пристань. Пирс. Сумерки. Сверчки. Тихие звуки мелодии на пианино со стороны особняка.

Ключевые слова: Мистика монстры насекомые тоска прошлое мрачность особняк авторская история

Другие, подобные истории: