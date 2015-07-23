Тайна дома на Вишнёвой улице. Глава 5

Тайна дома на Вишнёвой улице.Глава 5.Когда Константин и Камилла вернулись домой, Амелия находилась на втором этаже и укладывала спать свою младшую дочь. Услышав, как Камилла прошла в свою комнату, расположенную напротив, женщина укрыла одеялом заснувшую Мелиссу и направилась туда. Войдя в комнату старшей дочери, Амелия неожиданно, на какое-то мгновение, она испытала странное чувство тревоги и неопределённой угрозы, словно здесь притаилось нечто мрачное и таящее в себе опасность. Камилла к этому времени уже успела переодеться в пижаму и теперь сидела на своей кровати.— Камилла, тебе недостаточно было приключений в том заброшенном доме? Зачем вы пошли на кладбище поздним вечером, да ещё одни? Что вы собирались там делать? — Устало вздохнув, спросила Амелия.— Мама, я не помню, как оказалась там.. .Всё как в тумане, словно я заснула на детской площадке, а проснулась уже на кладбище. — Камилла виновато опустила голову.Когда же она вновь подняла глаза на мать, Амелии показалось, что это непроницаемый, пронзительный взгляд направлен прямо ей в душу. На губах девочки появилась насмешливая полуулыбка, когда она произнесла на латыни:— ...Facilis descensus Averno; noctes atque dies patet atri ianua Ditis.— Открыты днём и ночью двери Ада, и лёгок путь к нему, не знающий преграды. Вергилий, "Энеида". — Без труда перевела Амелия, учившая латынь в университете.— Да, и не волнуйся, мама, я не стану сумасшедшей, какой была бабушка.— Откуда тебе это известно? — Спросила потрясённая Амелия, ведь она не делилась этой тайной своего прошлого ни с кем, даже с Константином.— Ты сама сказала. — Вновь усмехнулась Камилла и добавила. — А сейчас я очень устала и хочу спать.Покинув комнату старшей дочери, Амелия почувствовала, как ей всё больше становится не по себе, и прислонившись спиной к стене, медленно сползла вниз. Это взгляд Камиллы не был похож на "стеклянный" взгляд шизофреника, какой Амелия привыкла так часто видеть у своей больной матери. Нет, это было нечто иное, гораздо более страшное! И всё это началось с посещения Камиллой того злосчастного дома.Утром следующего дня Амелия встала пораньше, проводила мужа на работу, а старшую дочь—в школу и, движимая каким-то шестым чувством, отправилась к дому № 6 на Вишнёвой, чтобы выяснить, что могло там произойти с Камиллой. Погруженный в тень и окутанный безмолвием, даже в ярком свете утреннего солнца этот дом производил мрачное, гнетущее впечатление. Амелия на несколько мгновений задержалась у калитки, рассматривая дом и не решаясь войти. Неожиданно она заметила, как в одном из окон мелькнула тень, словно только что кто-то стоял и смотрел в пустоту. Кто это? Ещё одни подростки, решившие пощекотать себе нервы? Или же нечто иное? Собравшись с духом, Амелия пересекла заросшую сорной травой лужайку и приблизилась к двери. Войдя в дом, она успела краем глаза заметить, как по стене на лестнице метнулась таинственная тень, словно кто-то только что поднялся на второй этаж. Тихо ступая по пыльному паркету и прислушиваясь к каждому шороху, женщина направилась к лестнице. Поднимаясь на второй этаж, Амелия чувствовала, как с каждым шагом в её венах стынет кровь, а сердце начинает биться всё чаще. Первой комнатой, куда она вошла, оказалась бывшая спальня. Здесь жуткое чувство присутствия кого-то незримого стало ещё сильнее, словно на ней остановился чей-то пристальный взгляд. Посмотрев в том направлении, откуда исходило это ощущение, женщина увидела большое, старинное зеркало, висящее на стене. Подойдя к зеркалу, Амелия застыла на месте, увидев в отражении тёмную фигуру стоявшей в дверях спальни женщины. Её чёрное, струящееся платье в готическом стиле было разорвано в нескольких местах, открывая взору Амелии глубокие рваные раны, покрывавшие тело несчастной. Жгуче чёрные, как воронье крыло волосы женщины спутанными прядями падали на её мертвенно-бледное лицо. Амелия резко обернулась, но в спальне кроме неё никого не было. Вздохнув с облегчением, Амелия вновь повернулась к зеркалу и похолодела от страха, потому что теперь таинственная женщина стояла прямо позади неё. Вблизи Амелия смогла разглядеть, что у несчастной не было глаз, только пустые чёрные глазницы, из которых, подобно слезам, текли струйки тёмной крови. Этого зрелища Амелии было достаточно, чтобы без оглядки броситься бежать отсюда как можно дальше.В себя Амелия пришла только по возвращении домой. Пройдя в гостиную, она села за ноутбук и принялась просматривать все новостные сайты в поисках информации о жестоком убийстве женщины в коттеджном посёлке "Приречье" в прошлом году. Вскоре женщина узнала всё то, что Тёма рассказывал Мартину и Камилле в тот вечер, неделю назад. Но кроме этого была ещё одна статья, где упоминалось, что пятой участнице ритуала, успевшей сбежать из того дома до приезда полиции, вероятно, понадобится курс психотерапии. "Так их было пятеро!"—Изумилась Амелия—"Эта девушка осталась в живых и в своём уме, она должна что-то знать о том, что именно случилось с Камиллой в том доме". Выжившую девушку звали Алисава, Амелия нашла её в социальных сетях и написала: "Здравствуйте, меня зовут Амелия, я знаю, что вы были в доме № 6 на Вишнёвой улице в ночь Вальпургии. Моя старшая дочь неделю назад побывала в том доме, и теперь с ней происходит нечто странное и жуткое. Мне необходимо поговорить с вами, где мы можем встретиться?". После недолгой паузы Алисава ответила: "Я могу встретиться с вами сейчас". Встречу она назначила в одном из живописных скверов в центре города. Не теряя времени, Амелия села за руль своего легкового автомобиля чёрного цвета и отправилась В Ростов.Спустя двадцать минут она подъехала к месту встречи. Это был красивый сквер с идеально чистыми тенистыми аллеями, выложенными плиткой пастельных цветов, ухоженной травой и красивыми клумбами. Рядом находился небольшой белоснежный храм, построенный в стиле модерн с элементами православного стиля. На одной из скамеек, в тени клёнов сидела девушка двадцати лет. Невысокая, худая и гибкая, она была одета в чёрные джинсы и чёрную же кожаную куртку, надетую поверх топа в готическом стиле. Тёмные, почти чёрные волосы с лёгкими рыжеватыми отблесками подчёркивали болезненную бледность её лица с большими миндалевидными глазами глубокого карего, почти чёрного цвета, тонкими губами и впалыми щеками. Амелия поняла, что это и есть Алисава, заметив в волосах той такую же тонкую серебристо-седую прядь, какая появилась у Камиллы после посещения дома на Вишнёвой.— И что же случилось с вашей дочерью? — Спросила Алисава, когда Амелия присела рядом на скамейку.И Амелия рассказала ей свою историю от начала и до конца. Закончив, она сказала.— А теперь вы расскажите, что произошло в доме № 6 на Вишнёвой улице в ночь Вальпургии.— Я, Элеонора и ещё трое наших единомышленников состояли в тайном эзотерическом обществе "Dragon Noir" и занимались изучением тёмной магии Гоэтии и Клифот. — Начала свою историю Алисава. — Вначале мы просто призывали демонов, которые могут наделить заклинателя определёнными способностями и знаниями. В гримуаре "Лемегетон" сказало, что Герцог Астарот знает все о прошлом, настоящем и будущем и даже может помочь человеку раскрыть тайну через и видения пророческие сны. Герцог Данталион раскрывает самые сокровенные мысли и желания людей и может влиять на разум другого человека без их ведома. Он знает все человеческие стремления и может играть с ними по своему желанию. Герцог Агарес учит всем языкам мира.— Вчера вечером моя двенадцатилетняя дочь процитировала Вергилия в оригинале на латыни, затем прочла мои мысли, как открытую книгу, и заглянула в моё прошлое, которое я всеми силами пыталась забыть. — Вспомнила Амелия, уже начиная догадываться, что произошло в Камиллой в том доме.— Но потом мы захотели большего. — Продолжала оккультистка. — Мы хотели проникнуть во внутренние пределы религий и обрести знание тайных истин. Получив эти знания, мы смогли бы научиться контролировать механизмы бытия и влиять на них в соответствии со своей волей. В тот вечер мы собирались совершить астральное путешествие в тёмный мир Ситра Ахра. Готовя своё сознание к этому, мы не спали двое суток. Собравшись в подвале, мы медитировали на тени и тьму, постепенно погружаясь в транс. Мы были уже близки к цели, когда что-то пошло не так, и демона почувствовали наше присутствие на их плане бытия, а они не любят делиться своими тайными знаниями, не взимая платы за это. Почувствовав опасность, мы поспешили вернуться. Я и Элеонора успели, остальные—нет, и демоны, которых мы ранее призывали, вселились в их тела и набросились на Элеонору. Я ничем не могла ей помочь. Воспользовавшись моментом, я придвинула алтарь к стене и сбежала через подвальное окно.— Но почему моя дочь оказалась одержима этими демонами?— То, что мы сделали, создало некий канал связи между тем и этим мирами, и демоны почувствовали пролитую там кровь. Вероятно, они решили, что будет забавно вселиться в бедную девочку.— Вы можете что-нибудь с этим сделать? — Амелия с надеждой посмотрела на оккультистку. — Ведь вы разбираетесь во всём этом.— Хорошо, я попробую провести ритуал экзорцизма. — Ответила Алисава.— Вы готовы поехать со мной прямо сейчас?— Ладно, я поеду.Сев в машину Амелии, они поехали в "Приречье". Приехав в поселок и войдя в дом, Амелия и Алисава в гостиной увидели жуткую картину, от которой у Амелии замерло сердце: маленькая Мелисса без чувств лежала на диване, а Камилла, навалившись сверху, прижимает к её лицу подушку. Опомнившись от секундного замешательства, женщина бросилась на помощь младшей дочери. Обхватив старшую дочь за плечи, она постаралась оттянуть ту от своей жертвы, поражаясь тому, насколько сильной оказалась двенадцатилетняя девочка. Только вдвоём с Алисавой они смогли оттащить Камиллу от Мелиссы. Мелисса задышала, с ужасом глядя на сестру.— Мелисса, беги в свою комнату и не выходи оттуда, пока я не скажу! — Велела Амелия младшей дочери.Мелисса выбежала из гостиной, а Амелия и Алисава общими усилиями уложили Камиллу на диван. Далее оккультистка достала из кармана куртки маленькую книжку в чёрном кожаном переплёте с серебряным тиснением, похожую на молитвенник.— Держите её крепче, пока я буду читать молитвы. — Велела она Амелии.Когда Алисана начала читать подготовительную молитву, начинающуюся со слов: "In nomine Patris, et Filii, + et Spiritus Sancti. Amen...", глаза Камиллы закрылись, казалось, она погрузилась в глубокий сон. Далее оккультистка перешла непосредственно экзорцизму: " Exorcizamus te, omnis immundus spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversarii, omnis legio, omnis congregatio et secta diabolica, in nomine et virtute Domini Nostri Jesu..." В этот момент тело девочки неестественным образом выгнулось так, что её голова и ноги лежали на диване, а остальное стояло дугой. Потом по её телу прошли судороги, а со стеллажей возле камина начали падать книги и прочие предметы. Одна из книг полетела прямо в голову Алисаве, но девушка успела закрыться свободной рукой и продолжила читать: " Ergo, draco maledicte et omnis legio diabolica, adjuramus te per Deum...". Тогда глаза Камиллы открылись, при это закатившись настолько, что были видны лишь белки.— Пытаешься искупить свою вину? По твоей вине те трое несчастных сошли с ума и убили Элеонору, а после покончили с собой. Ведь это ты подговорила их пойти дальше... —Произнесло то, что находилось в теле Камиллы.Оставаясь невозмутимой, Алисава продолжала: "Ab insidiis diaboli, libera nos, Domine. Ut Ecclesiam tuam secura tibi facias libertate servire, te rogamus, audi nos. Ut inimicos sanctae Ecclesiae humiliare digneris, te rogamus audi nos...". Почти дойдя до конца, она почувствовала, как из её носа и рта течёт кровь, заливая губы и подбородок, и некая сила пытается овладеть её телом, чтобы не дать закончить молитву. Из последних сил, стараясь не поперхнуться кровью, оккультистка произнесла последние слова: " Et aspergatur locus aqua benedicta". Тело Камиллы резко расслабилось и опало на диван, а из её горла исторглось нечто, похожее на чёрный дым. Задержавшись на мгновение рядом со своей несостоявшейся жертвой, она разделилось на три облака, вылетевшие открытое в окно. Тяжело вздохнув, Алисава присела на другой диван.— Значит, весь этот кошмар закончился? — Спросила Амелия, садясь рядом.— Да, теперь душа и жизнь вашей дочери вне опасности. Сейчас она крепко спит, восстанавливая силы после пережитого, не тревожьте её. Ну, а мне пора идти.С этими словами оккультистка покинула дом Амелии, пожелав их семье больше не сталкиваться ни с чем потусторонним.

