Разломные

zepepe Просмотров: 179 Комментарии: 2 +1 27-12-2025, 18:03 by

РазломныеМы — монстры из иного мира. Пришли задолго до отметки «600 суток назад», изучали эту планету, подстраивали её под себя, отчитывались перед высшими. Пока люди воевали друг с другом, мы пробивали путь в новую жизнь.Наше существование было бессмысленно: захватывали планеты, порождали новых существ, уходили. Люди, не ведая своего места во Вселенной, считали свои дела важнейшими. Но ни один политик не сделал больше, чем простой рабочий с фабрики.Мы лишь захватывали миры — несложно, когда не нуждаешься в кислороде. Иногда атмосферы поджигали кожу, но это были лишь царапины.Цель? Та же, что и всегда: поработить планету. Но на этот раз всё иначе — здесь наш правитель. Мы чувствовали его даже за сотни тысяч километров. Следовали за ним, уничтожая всё на пути.При всём нашем знании Вселенной мы занимались примитивным — разрушением. Создавать мог лишь тот, кто противостоял нашей природе, кто желал осмысленной жизни.Мы не убивали своих, не осуждали — каждый жил, как хотел. Стыд и позор — устаревшие человеческие понятия.Наше влияние оказалось подобно усиленному в тысячи раз эффекту бабочки. Одно сообщение в сети — и люди начали враждовать между собой.Были те, кто сопротивлялся. Молодой Войдиец, едва умевший превращаться в человека, вызывал панику. Люди публиковали его фото, раскрывали личную жизнь — но нам было безразлично. Это лишь доказывало их слабость.Хомо сапиенс испугался. Замолчали. Лишь немногие продолжали говорить о нас в сети, называя зелёными человечками, инопланетянами, психопатами. Одно наше слово — и их изгоняли отовсюду.Мы не убивали. Заставить осознать ошибки — сложнее, чем разорвать. Тех, кто извинялся, мы прощали.Мы редко держали зло. Всё было предрешено: любой мир поддавался нашему влиянию. Но мы не уничтожали его — боялись убить нашего Лорда, ставшего человеком. Его нужно было найти, выследить, почувствовать.— Эй, чувак, нам надо идти. Скоро появятся эти… — сказал Никита, мой друг уже 9 лет.Мы стояли у разлома. Раньше тут были военные и политики, теперь — такие же изгои, как мы. Разломные монстры выгнали нас из городов. Мужчин убивали или изгоняли, женщин забирали. Тогда ещё не было разломных людей — только первородные монстры: четырёхметровые тела, переливающиеся пустотными каплями, заражающими мир.Однажды разлом открылся — появились тёмные руки, затем голова хозяина. Существо невиданных масштабов: пасть, вмещающая сотни тысяч душ, тело, вплетающее в себя тьму. Его присутствия хватило, чтобы уничтожить район, затем город, страну, почти всю планету.По миру возникли тысячи разломов, разрушающих экосистему.Через год хаос утих. Люди начали восстанавливать жизнь, иные предались порокам. Некоторые верили, что новый Бог спасёт их, принося в жертву реальных людей.Но недавно случилось худшее: все разломы открылись одновременно, исказив землю, дотянувшись до солнца и закрыв его. Гигантская нить из чёрной жижи протянулась в космос.Дома покосились, водный баланс нарушился, растительность почти исчезла. Мир погрузился во тьму. Кислорода стало меньше, углекислого газа — больше. Мы оттягивали неизбежное.— А какой смысл? — спросил я. — Мы и так умрём.Я показал на пустоши, где раньше была жизнь. Теперь там скитались мимики — существа, имитирующие людей. Они не вредили, но их вид вызывал ужас.— Ты веришь, что мы вернём власть над миром? Военные ничего не смогли.Никита выдохнул:— А что ты предлагаешь?— Пойти напиться, заснуть и не проснуться.Он кивнул, достал алкоголь. Мы пили, пока ко мне не начали возвращаться воспоминания.Очнулся я на полу из чёрных костей и черепов. Позади висели тысячи людей на нитях, превращающихся в коконы. Впереди — тысячи таких же мест. Пол поднялся, превратившись в лестницу. Под ним — океаны пустоты, поднимающие ступени руками.Я шёл вверх сквозь плёнку чёрной жижи, мимо пальцев существа, открывшего портал. Воспоминания накатывали:Наша родина — Voidarium. Там бактерии соединялись в новые формы жизни или умирали. Со временем возникали разломы, из которых выходили титаны. Разломы захватывали планеты, засевая их микроорганизмами.Мы разрывали миры изнутри. Разумная жизнь существовала во множестве форм: живые камни, говорящие океаны, планета желаний (№ 23077), где каждый получал то, что хотел.Я вспомнил, как мы создавали города из собственных тел, королевства, вторую луну, разрывающую спутники.Воспоминания оборвались. Я стоял в коридоре, напоминающем пещеру с нефтью. Вдали светился источник, взывающий о помощи на Линкосе — языке, которого я раньше не знал.Это был зов к Локру — важнейшему существу в экосистеме планеты Локрания.Подойдя ближе, я открыл тёмную полусферу, высвободив первородный свет. Тело пронзила адская боль. Нефть умирала с воплем, пространство погребло под камнями.Я лежал, придавленный грудой камней, чувствуя приближение конца.В космосе тёмные руки и планеты начали исчезать. Тьма отступала, освобождая народы и галактики. Лорд разломных монстров, загадавший на планете желаний стать больше, чем машиной для убийств, стал человеком со стёртой памятью. Его дети медленно шли к патриарху.Люди поднялись с земли, забыв ужас прошлого года. Жизнь возродилась.Расы бездны больше не существовало.

Ключевые слова: Монстры космос фантастика пустота боги языки Свет рабы порабощение планеты вечность тьма Мистика религия расы пришельцев пришельцы

Другие, подобные истории: