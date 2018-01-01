Египетские приключения (Глава 1)

Глава 1. О не совсем обычном результате обычной ссоры

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:11

Nik_dk Просмотров: 27 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 11:11 by

- Ты поступил очень глупо, - Кайли хлопнула дверцей машины.- Эй, поаккуратнее, я только вчера покрасил Экто-1! – воскликнул Роланд.- Ой-ой-ой, опять я виноват. Если кое-кто удержал бы веревку, нам не пришлось бы начинать все заново, - Эдуардо тоже вышел из машины и уставился на напарницу, пропустив мимо ушей замечание Роланда и также хлопнув дверцей.Кайли бросила на латиноса гневный взгляд.- Амиго, остынь. Она же девушка, ей такое не по силам, - Гарретт выехал из-за машины и подъехал к Ривере.- Вот именно! Не женское это дело. Охотники – это мужская работа, - Ривера покосился на напарницу.Та продолжила сверлить его взглядом, но промолчала. А потом и вовсе развернулась и пошла наверх, так ничего и не сказав.Вызов, с которого приехали охотники, оказался не таким простым. Так что им пришлось несколько раз ловить призрака, а латиносу, как обычно, лезть в самое пекло, дабы спасти одну зеленоглазую брюнетку. Но, как выяснилось чуть позже, латинос перестарался, и охотники едва не лишились их долговязого члена команды. К счастью всех, все обошлось, но Кайли сердилась на напарника за опрометчивый поступок, что Ривера принял в штыки. Так напарники всю поездку до Пожарной части лишь усиленно спорили, в результате чего и крупно поссорились. Оставшееся время до конца рабочего дня было подозрительно тихо. Роланд и Игон сидели в лаборатории и обсуждали новую идею механика насчет оборудования. Гарретт пропал на кухне, Жанин сидела за своим столом и делала маникюр. Лизун слонялся без дела, решая, навестить ли ему кухню, или обследовать гостиную. Латинос же расположился на диване в полугоризонтальном положении и изредка косился на уж слишком притихшую девушку. Гриффин сидела в кресле с очередной книжкой с нечитаемым для Риверы названием.То, что он её обидел, было очевидно, и Эдуардо ерзал на диване, чувствуя себя виноватым. И поэтому, когда пришло время идти домой, Ривера вздохнул с облегчением. По крайней мере, Кайли не будет маячить перед глазами, а за вечер, скорее всего, успеет остыть. В общем, как обычно. Но стоило только спуститься вниз, как планы нарушил очередной вызов. Разочарованию латиноса не было предела. Загрузившись в машину, охотники направились по адресу.В очень уютном доме их встретила уже не молодая женщина. У неё загадочным образом пропал муж. Он бесследно исчез прямо из дома.- Понимаете, он хотел мне что-то показать. Я вышла за очками. Без них я вблизи совершенно не вижу, - пояснила женщина. - Потом в гостиной что-то произошло. Я вернулась, а его уже там не было.- А он не мог просто пойти куда-нибудь, - Эдуардо стоял в углу, скрестив руки на груди. Он был уверен, что вызов был ложным.- Нет, меня не было меньше минуты, а дверь была закрыта на замок. Он же не мог так быстро выйти, что я даже не услышала щелканье замка.- Так вы ничего не видели? – уточнил Гарретт.- Хм, знаете, мне показалось, что я видела какое-то свечение, а потом оно исчезло.- Свечение? НЛО что ли, - хмыкнул Эдуардо, а Роланд укоризненно посмотрел на него. – Ну а что, мы должны рассматривать все варианты, - латинос развёл руки в стороны.Стоп, это же не Кайли сровняла взглядом его с землей. Из-за этого было как-то не по себе.- Мэм, с вашего позволения мы все здесь осмотрим, - обратился Джексон к клиентке.Через некоторое время усиленных поисков, Роланд с Кайли спустились с верхнего этажа, как раз тогда, когда Эдуардо с Гарреттом закончили осматривать гостиную.- У нас ничего, - Роланд вошел в гостиную.- У нас тоже, - Гарретт опустил счетчик. – Что ж, весело. Мы понятия не имеем, с чем столкнулись.- Да, но боюсь здесь нам больше ничего не найти. Возвращаемся на базу, может быть у Игона возникнут идеи, - Роланд опустил датчик и посмотрел на ребят.***Когда ребята вернулись в башню, Спенглер внимательно выслушал их, но информации было очень мало, чтобы что-нибудь предположить. Так ребята разошлись по домам.Весь следующий день Кайли почти не разговаривала, и не только с латиносом, но и со всеми. Это действовало на Эдуардо угнетающе. Уж лучше бы она злилась как обычно. После обеда поступило еще два вызова похожих на вчерашний. В обоих случаях пропали мужчины. Причем один был молодым парнем, а второй средних лет. Оба мужчины пропали неожиданно и бесследно.На местах происшествия охотники ровным счетом ничего не нашли. Раздосадованные ребята вернулись на базу. Игон лишь развёл руками и засел за поиски неизвестного призрака. Кайли сидела в кресле и листала блокнот с записями показаний свидетелей, пытаясь найти хоть какую-нибудь закономерность в похищениях. Но, кроме того, что всеми жертвами были мужчины, других особенностей найти не удавалось. Ривера устало пялился в телевизор. В теперешнем обществе Кайли он чувствовал себя ужасно неудобно. Но просто извиниться ему в голову не приходило. Однако больше всего его смущало, что это все так его заботило. Дождавшись, когда минутная стрелка пересечёт шесть часов, латинос буквально выскочил из башни. Все, что ему было необходимо – это банка холодного пива.Автор: Natica.

Ключевые слова: Египет Охотники за привидениями приключения

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