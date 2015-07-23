"Чумные Псы" Ричарда Адамса - от мрачной антиутопии и сатиры до приключений бродячих собак

Ричард Адамс - путь от защитника животных до знаменитого писателя



"Чумные псы". Многообещающее введение романа, настраивающее на остросоциальную сатиру по антививисекции с диалектом джорди впридачу

"Richard Adams



THE PLAGUE DOGS



To Elizabeth ,

with whom I first discovered the Lake District



QUEEN: I will try the forces

Of these thy compounds on such creatures as

We count not worth the hanging, but none human…

CORNELIUS: Your Highness

Shall from this practice but make hard your heart".



—Shakespeare, Cymbeline



There is in this passage nothing that much requires a note, yet I cannot forbear to push it forward into observation. The thought would probably have been more amplified, had our author lived to be shocked with such experiments as have been published in later times, by a race of men that have practised tortures without pity, and related them without shame, and are yet suffered to erect their heads among human beings.

—Dr. Johnson



Maps in the text

Lawson Park to Levers Hause

To My American Readers



In 1715, when the Scotch Jacobites rose against the newly crowned English King George I, the citizens of Newcastle-upon-Tyne, near the English-Scotch border, shut the city’s gates against the southward-moving rebels, thus contributing to their defeat. The disgruntled rebels nicknamed them “Geordies” (the North Country pronunciation of “Georgie”) and this became the term for any inhabitant of Tyneside, or of Northumberland and Durham generally, as well as for the dialect spoken there.

Of all dialects spoken in the British Isles, Geordie, to a foreign visitor, is the hardest to understand. Listen to Tyneside workingmen talking among themselves and in all probability you’ll understand hardly a word. This is largely because, as recently as a thousand years ago, this area of England—the Scottish border—formed part of the Danish Viking realm. Many Geordie words (e.g., hyem, meaning home ) are Scandinavian, and several are entirely different from their English counterparts. (E.g., hoy = throw; clarts = mud, dirt; lum = chimney etc.) It is almost another language.

In this book the “tod” (fox), who is a wanderer, speaks Upper Tyneside, a rural form of Geordie, in contradistinction to the farmers and other inhabitants of Dunnerdale and Coniston in the Lake District (where the story takes place), who speak North Lancashire (an easier dialect to understand). In view of the formidable problems, for Americans, of understanding Geordie, even on the printed page, the tod’s speech has been a good deal simplified in this American edition. However, to alter it entirely would have been to take much of the salt out of the tod’s talk and character. Several Geordie words have therefore been retained. The following is a list of those not likely to be readily comprehensible to American readers.

• • •

Assa!: A common exclamation of emphasis, roughly equivalent to “Oh, boy!” or “I’m here to tell you!”

By : Another common exclamation of emphasis. E.g., “By, I’ll tell thee it were cold!” This is simply an oath with the oath left out, e.g., “By (God!),” much as Americans sometimes tone down “goddam” to, e.g., “golddurn.”

Canny : A much-used adjective, with many meanings. Clever, courageous (e.g., “canny lad”). Useful, welcome, helpful (e.g., “a canny drop of rain”). Careful (e.g., “Ca’ canny”—take care). Numerous (e.g., “a canny few sheep”), etc.

Clagged : Fastened.

Fash : Trouble, upset (verb), e.g., “Dinna fash yersel’”—don’t upset yourself.

Femmer : Faint-hearted, lacking in energy, courage, or drive.

Fyeul: Fool.

Haddaway !: Go away! Get away! Equivalent to “Get the hell out of it!” but also used figuratively, as equivalent to “What rubbish!” E.g., “Haddaway, ye fond fyeul!”

Hause : The neck or dip of lower-lying land between two peaks in a range; the “band” (as they sometimes call it) connecting one hilltop and the next.

Hemmel : Shed.

Hinny (also marrer) : Geordie contains several words meaning mate or friend , and these are used constantly in colloquial speech. In conversation, a Geordie continually addresses almost anyone (not only personal friends) as “lad,” “hinny,” or “marrer.” E.g., “Why ay, hinny” = “Yes, of course, my friend.” “What fettle the day, marrer?” = “How are you today, pal?” Interestingly, one of these many “pal” terms is “butty,” which crossed the Atlantic and has become the American “buddy.”

Hoo : How.

Howway! : A gentler form of Haddaway! Haddaway! is critical, even derisive. It means “You go away!” (not me). Howway , though it can certainly be used sharply, means no more than “Let’s go!” (i.e., you and I). Also a jovial greeting. When President Carter landed at Newcastle-upon-Tyne in May 1977, his first words to the waiting Geordie crowd were “Howway, tha lads!” (i.e., “How are you, lads?”). Naturally, they were delighted.

Hyem : Home.

Lonnin (really lonning , but in Geordie ultimate g’s are elided): An unmade lane leading from a farm to the nearest road. A lonnin may be anything from a few yards to half a mile long, or more.

Lugs : Ears. (As in “Wind? By, sennuf te blaa yer lugs off!”)

Marrer : See Hinny , above.

Mazer : One who amazes; a winner, a smasher. A common term of praise and commendation. E.g., “Yon Raquel Welch—by, mind, she’s weel-stacked, a reet mazer!”

Neet : Night.

Noo : Now.

Reet : Right.

W’ (sometimes wuh) : We.

Weel : Well.

Whin : Gorse. A large, gold-flowering bush, growing wild and often profusely on waste land. It is covered with very sharp thorns, and a thicket of gorse is virtually impenetrable to humans and to larger animals. A fugitive fox, dog, cat, etc., may well leave traces “clagged to the whin.”

Wor : Our.

Yaw : Ewe, a female sheep.

Preface

The entry to the Seathwaite coppermine shaft was blocked up some years ago, though the cavern at Brown Haw is still open. Otherwise the topography of the story is, to the best of my knowledge, correct.

The place-names are those in use by local people, and in the few cases where these differ from the names printed on maps, I have preferred local use. Thus the story speaks of “Wreynus,” not “Wrynose” Pass, of “Bootterilket” rather than “Brotherilkeld” and of “Low Door” rather than “Lodore.” (The poet Southey romanticized the spelling of what is, surely, a local name in plain English.) Similarly, words like lonnin and getherin are spelt phonetically, since no Lakelander would speak of a “lonning” or of “gathering sheep.” The old genitive it (see, e.g., King Lear , I, IV:216–17) is commonly used throughout the Lakeland, not having been superseded by the modern its .

In effect, nearly all the pleasant people in the book are real, while all the unpleasant people are not. For example, Dr. Boycott, Digby Driver, Ann Moss and the Under Secretary are fictitious and bear no resemblance to anyone known to me. But Dennis Williamson, Robert Lindsay, Jack and Mary Longmire, Phyllis and Vera Dawson and several other inhabitants of Seathwaite and the surrounding neighbourhood are as real as Scafell Pike, though fortunately neither Dennis nor Robert has ever had to contend in reality with the activities of Rowf, nor has Phyllis Dawson ever found him in her yard at dawn.

The story is in one respect idealized. Things change. Jack and Mary Longmire are no longer to be found at the Newfield. Tough old Bill Routledge of Long House is dead (a loss to the valley which recalled vividly Milton’s lines on Hobson, the university carrier,

’Twas such a shifter, that if truth were known,

Death was half glad when he had got him down).

Gerald Gray has been gone some time now from Broughton, though the “Manor” is still there; and Roy Greenwood has moved on from the parsonage at Ulpha. John Awdry was, indeed, a brave parachutist, but long ago, in the Second World War. There never was, in fact, a time when all these people were to be found doing their thing simultaneously. I have simply included them in the story as they are best remembered.

There is no such place in the Lake District as Animal Research (Scientific and Experimental). In reality, no single testing or experimental station would cover so wide a range of work as Animal Research. However, every “experiment” described is one which has actually been carried out on animals somewhere. In this connection I acknowledge in particular my debt to two books: Victims of Science by Richard Ryder, and Animal Liberation by Peter Singer.

With the tod’s Upper Tyneside dialect, I received invaluable help from Mr. and Mrs. Scott Dobson.

The diagrams were drawn by Mr. A. Wainwright, already well known for his fine series of pictorial guides to the Lakeland Fells. I seriously doubt whether an author can ever have received more generous help and co-operation from an illustrator.

Sir Peter Scott and Ronald Lockley are, of course, very real indeed. I am most grateful for their good sportsmanship in allowing themselves to appear in the story. The views attributed to them have their entire approval.

Finally, my thanks are due to Mrs. Margaret Apps and Mrs. Janice Kneale, whose conscientious and painstaking work in typing the manuscript was of the highest standard".



Перевод на русский язык:



"По сути, почти все приятные люди в книге реальны, а все неприятные – нет. Например, доктор Бойкотт, Дигби Драйвер, Энн Мосс и заместитель министра – вымышленные персонажи, не имеющие никакого сходства ни с кем из известных мне людей. Но Деннис Уильямсон, Роберт Линдси, Джек и Мэри Лонгмайр, Филлис и Вера Доусон и несколько других жителей Ситвейта и окрестностей так же реальны, как и Скафелл-Пайк, хотя, к счастью, ни Деннису, ни Роберту никогда не приходилось в реальности сталкиваться с деятельностью Роуфа, и Филлис Доусон никогда не находила его у себя во дворе на рассвете. История в одном отношении идеализирована. Всё меняется. Джека и Мэри Лонгмайр больше нет в Ньюфилде. Умер старый суровый Билл Раутледж из Лонг-Хауса"

"There is no such place in the Lake District as Animal Research (Scientific and Experimental). In reality, no single testing or experimental station would cover so wide a range of work as Animal Research. However, every “experiment” described is one which has actually been carried out on animals somewhere. In this connection I acknowledge in particular my debt to two books: Victims of Science by Richard Ryder, and Animal Liberation by Peter Singer".



Перевод звучит так:



"В Озерном крае нет такого места, как Animal Research (Scientific and Experimental). В действительности ни одна испытательная или экспериментальная станция не охватывала бы такой широкий спектр работ, как Animal Research. Однако каждый описанный «эксперимент» — это тот, который действительно где-то проводился на животных. В этой связи я признаю, в частности, свой долг перед двумя книгами: «Жертвы науки» Ричарда Райдера и «Освобождение животных» Питера Сингера".



"Чумные Псы", Ричард Адамс

Эксперименты над животными...забытые через пару глав!

"The water in the metal tank slopped sideways and a treacly ripple ran along the edge, reached the corner and died away. Under the electric lights the broken surface was faceted as a cracked mirror, a watery harlequin’s coat of tilting planes and lozenges in movement, one moment dull as stone and the next glittering like scalpels. Here and there, where during the past two hours the water had been fouled, gilded streaks of urine and floating, spawn-like bubbles of saliva rocked more turgidly, in a way suggestive—if anyone present had been receptive to such suggestion—of an illusion that this was not water, but perhaps some thicker fluid, such as those concoctions of jam and stale beer which are hung up in glass jars to drown wasps, or the dark puddles splashed through by hooves and gum-boots on the concrete floors of Lakeland cattle sheds.

Mr. Powell, his note-pad ready in hand, leant across the flanged and overhanging edge of the tank, wiped his glasses on his sleeve and looked down the two or three feet to the contents below.



“I think it’s packing in, chief,” he said. “Oh, no, wait a jiffy.” He paused, drew back the cuff of his white coat to avoid another, though weak, splash and then bent over the water once more. “No, I was right first time—it is going. D’you want it out now?”



“When it definitely sinks and stops moving,” answered Dr. Boycott, without looking up from the papers on the table. Although there was in the room no draught or air movement whatever, he had placed the two graphs and the log sheet on top of one another and was using the heavy stop-watch as a paperweight to ensure that they remained where he intended them to remain. “I thought I’d made it clear the other day,” he added, in a level, polite tone, “what the precise moment of removal should be.”



“But you don’t want it to drown, do you?” asked Mr. Powell, a shade of anxiety creeping into his voice. “If it—”



“No!” interjected Dr. Boycott quickly, as though to check him before he could say more. “It’s nothing to do with want,” he went on after a moment. “It’s not intended to drown—not this time anyway; and I think probably not the next time either—depending on results, of course.”





Перевод на русский язык:





"Вода в металлическом баке переливалась вбок, и тягучая рябь пробегала по краю, достигала угла и исчезала. Под электрическим светом разбитая поверхность была граненой, как потрескавшееся зеркало, водянистый арлекиновый плащ наклонных плоскостей и ромбов в движении, в один момент тусклых, как камень, а в следующий сверкающих, как скальпели. Тут и там, где в течение последних двух часов вода была загрязнена, позолоченные полосы мочи и плавающие, похожие на икру пузырьки слюны качались более набухшим образом, таким образом, наводя на мысль — если кто-то из присутствующих был восприимчив к такому предположению — об иллюзии, что это не вода, а, возможно, какая-то более густая жидкость, например, те смеси джема и несвежего пива, которые подвешивают в стеклянных банках, чтобы топить ос, или темные лужи, разбрызганные копытами и резиновыми сапогами на бетонном полу коровников Лейкленда.

Мистер Пауэлл, держа в руке блокнот, наклонился через фланцевый и нависающий край резервуара, протер очки рукавом и посмотрел вниз на два или три фута на содержимое внизу. «Я думаю, он уплотняется, шеф», — сказал он. «О, нет, подождите секунду». Он замолчал, откинул манжет своего белого халата, чтобы избежать еще одного, пусть и слабого, всплеска, а затем снова наклонился над водой. «Нет, я был прав в первый раз — он плывет. Вы хотите его сейчас вытащить?» «Когда он окончательно затонет и перестанет двигаться», — ответил доктор Бойкотт, не отрывая взгляда от бумаг на столе. Хотя в комнате не было сквозняка или движения воздуха, он положил два графика и журнал один на другой и использовал тяжелый секундомер в качестве пресс-папье, чтобы убедиться, что они остаются там, где он намеревался их оставить. «Я думал, что ясно дал понять на днях», — добавил он ровным, вежливым тоном, «какой точный момент должен быть извлечен». «Но вы же не хотите, чтобы он утонул, не так ли?» — спросил мистер Пауэлл, и в его голосе проскользнула тень беспокойства. «Если он...» «Нет!» быстро вмешался доктор Бойкотт, как будто проверяя его, прежде чем он успеет сказать больше. «Это не имеет ничего общего с нуждой», продолжил он через мгновение. «Оно не предназначено для того, чтобы утонуть — по крайней мере, в этот раз; и я думаю, что, вероятно, не будет и в следующий раз — в зависимости от результатов, конечно».

"Чумные Псы", Ричард Адамс

"“Rowf! Rowf! Grrrrrr-owf!”



As it barked, its head turned quickly this way and that, seeking an assailant.



“Grrrrr-owf! Rowf! Rowf!”



All over the block other dogs took up their cues.



“I’d fight you all right, if I could only get at you!”



“Why don’t you shut up?”



“D’you think you’re the only one who hates this damned place?”



“Why can’t we have some peace?”



“Ow! Oow! That’s the damned dog that wants to be a wolf!”



“Rowf!” said the terrier quickly. “Rowf, lie down before the lorry comes—I mean, before the leaves catch fire! I’m falling as fast as I can. Be quiet and I’ll reach you.”





Перевод текста на русский:





"«Роуф! Роуф! Гррррр-оуф!»



Пока он лаял, его голова быстро поворачивалась в разные стороны, ища противника.



«Гррррр-оуф! Роуф! Роуф!»



По всему кварталу другие собаки подхватили его реплики.



«Я бы с тобой подрался, если бы только мог добраться до тебя!»



«Почему бы тебе не заткнуться?»



«Ты думаешь, ты единственный, кто ненавидит это проклятое место?»



«Почему мы не можем немного пожить в мире?»



«Ой! Ой! Это проклятая собака хочет стать волком!»



«Роуф!» быстро сказал терьер. «Роуф, ложись, пока не приехал грузовик — я имею в виду, пока не загорелись листья! Я падаю так быстро, как только могу. Замолчи, и я до тебя доберусь».



"Чумные псы", Ричард Адамс

"The large mongrel dog in the tank was continuing to struggle with its front paws, but so feebly now that its body, from neck to rump, hung almost vertically in the water. The spaniel-like ears were outspread, floating on either side of the head like wings, but the eyes were submerged and only the black, delicately lyrated nose broke the surface. As Mr. Powell watched, this too went under, rose again for an instant and then sank. The body, foreshortened by refraction as it descended, seemed to move sideways from its former floating position, finally appearing on the bottom of the tank as an almost flattened mass and disturbing round its sides, as it settled, little clouds of dirty silt. Dr. Boycott clicked the stop-watch. Mr. Powell, looking quickly back to see whether he had noticed the silt (for his chief was particular about the cleanliness of equipment), made a mental note to insist to Tyson, the caretaker and head-keeper, that the tank should be emptied and cleaned tomorrow. Then, allowing for the refraction with the skill of a certain amount of practice, he plunged in the crook, engaged the dog’s collar and began to drag it to the surface. After a moment, however, he faltered, dropped the crook and stood up, wincing, while the body subsided once more to the floor of the tank.



"Большая дворняга в резервуаре продолжала бороться передними лапами, но теперь так слабо, что ее тело от шеи до крестца висело почти вертикально в воде. Уши, похожие на уши спаниеля, были растопырены, плавая по обе стороны головы, как крылья, но глаза были погружены, и только черный, изящно лировидный нос вырвался на поверхность. Пока мистер Пауэлл наблюдал, он тоже ушел под воду, снова поднялся на мгновение, а затем затонул.





Доктор Бойкотт щелкнул секундомером. Мистер Пауэлл, быстро оглядываясь назад, чтобы проверить, заметил ли он ил (так как его начальник был особенно внимателен к чистоте оборудования), сделал мысленную заметку настоять на том, чтобы Тайсон, смотритель и главный смотритель, опорожнил и почистил бак завтра. Затем, сделав поправку на преломление с помощью навыка, полученного в результате определенной практики, он погрузил крюк, зацепил ошейник собаки и начал тащить ее на поверхность. Однако через мгновение он запнулся, бросил крюк и встал, морщась, в то время как тело снова опустилось на дно бака".



"Чумные Псы", Ричард Адамс

Поистине трудно написать полноценный обзор на такое многоуровневое, мрачное и глубокое произведение, как "Чумные псы" Ричарда Адамса, английского классика прошлого столетия. Стоит признаться, тяжело было мне даже начать писать, поскольку знакомство с этим произведением и, ранее - с его экранизацией вызвали у меня глубокие и сильные чувства, вплоть до того, что изнутри меня что-то словно испепеляет! Позже. на протяжении нескольких дней тягостные и одновременно - философские впечатления - долго отдавались мне слезами и острой болью в сердце, хотя в свои 27 лет я не должна была позволить себе проявлять подобную слабость...И подобного рода ощущения я испытала на себе впервые в жизни!Вообще, читать "Чумных псов" Ричарда Адамса, особенно - в первоисточнике произведения – это как продираться сквозь заросли борщевика. Кажется, что вот-вот коснешься чего-то опасного, жгучего, что оставит след надолго. И ты не ошибаешься. Эта книга – о жестокости, о несправедливости, о боли и предательстве, и она оставляет такие же болезненные ожоги на душе, как прикосновение к этому злополучному растению. Но, как и в случае с борщевиком, иногда нужно взглянуть в лицо опасности, чтобы понять, что с ней делать. Книга Ричарда Адамса - прямолинейна, пронзительна, жестока, и оставляет долгое, неприятное послевкусие. Но именно в этой боли – её сила. Ричард Адамс не просто написал историю о двух собаках. Он создал мощное произведение, которое заставляет задуматься о нашей ответственности перед животными и о том, как наши страхи и предрассудки могут приводить к жестокости. И наша задача – не "подстригать" его слова, а сохранить их жгучую силу, чтобы они и дальше продолжали "обжигать" сердца и умы читателей.Прежде чем мы перейдем, непосредственно, к роману "Чумные Псы", справедливым будет познакомить вас, дорогие читатели, с самим писателем, полное имя которого звучит так: Ричард Джордж Адамс. Родиной мирового классика XX столетия является Великобритания. Знаменитый писатель появился на свет 10 мая 1920 года в городе Ньюбери, Западном Беркшире, в семье местного врача. Примечательно, что в ранние годы жизни Ричарда Адамса мы не наблюдаем никаких творческих порывов, как у Пушкина, к примеру, да и сам он был чрезвычайно далек от литературного мира. До поры до времени, это был никому не известный и ничем не примечательный рядовой гражданин Англии, житель своей эпохи, который, как и многие дети его возраста, воспитывался и учился в пансионе Horris Hill до достижении 13 лет, с 1926 по 1933 год.Затем Ричард Адамс поступил в колледж Брэдфилд в 1933 году, а пятью годами позже был зачислен в Оксфорд - престижное учебное заведение Великобритании. Также Ричард Адамс служил в армии во время Второй мировой войны, но при этом сам не принимал участия в сражениях. Однако, в годы службы Ричард Адамс и был отобран в Воздушно-десантную роту, где работал связным бригады. После ухода из армии в 1946 году Адамс вернулся в Вустерский колледж, чтобы продолжить обучение еще два года, и получил две степени - бакалавра - в 1948 году, и магистра - в 1953 году. После окончания университета в 1948 году Ричард Адамс поступил на государственную службу , дослужившись до должности помощника секретаря Министерства жилищного строительства и местного самоуправления , позднее входившего в состав Департамента охраны окружающей среды.редставьте себе: выпускник Оксфорда, государственный служащий, прошедший Вторую мировую войну вдали от фронта – казалось бы, что может связывать его с миром страданий животных, так ярко изображенным в романе "Чумные псы"? До определенного момента мы видим вполне обыденную жизнь простого англичанина, который достигал карьерных высот, занимался образованием и даже обзавелся собственной семьей, стал отцом двоих дочерей. Но лишь в зрелом возрасте, в 1972 году Ричард Адамс впервые вышел из тени и обрел мировую известность благодаря своему дебютному роману - "Обитатели Холмов", который в оригинальной версии называется "Watership Down".И здесь мы можем провести параллель с нашим писателем, Корнеем Чуковским, который приобрел мировую известность не только благодаря стихотворениям про Муху -Цокотуху, Мойдодыр и Тараканище, но и поэме "Крокодил". Оба автора своих произведений, получивших мировую известность, начинали с того, что просто рассказывали свои истории своим дочерям. Корней Иванович Чуковский сочинил "Крокодила", чтобы хоть как-то отвлечь и развлечь заболевшего ребенка, а Ричард Адамс поведал дочерям свою историю о кроликах из "Обитателей Холмов" во время одной из автопоездок. Как пишет издание "The Guardian", самому Адамсу на тот момент было 52 года, и он работал на государственной службе. Как-то раз дочери будущего классика английской художественной литературы стали умолять отца рассказать им захватывающую историю по дороге в школу. В своем интервью писатель заявил следующее:«Меня поставили в затруднительное положение, и я начал так: «Жили-были два кролика, Хейзел и Файвер». И я просто взял и продолжил».Ричард АдамсПричем, это была отнюдь не милая сказочка для малышей! "Обитатели Холмов" начинались с нечто вроде обычной страшилки, и в ней говорилось о том, как кроликов заманивали в ловушки или травили газом. Сам Ричард Адамс с гордостью вспоминает, как он сам лично пугал своих дочерей страшными историями перед сном:«Когда ты маленький, ты не различаешь вымысел и реальность. Все это реальность. И слава богу за это. Я не верю в то, что с детьми нужно разговаривать свысока. Читатели любят расстраиваться, волноваться и шокироваться. Помню, как плакал, когда был маленьким, когда мне читали что-то нехорошее, но, к счастью, мои мать и отец были достаточно мудры, чтобы продолжать».Ричард АдамсНо вскоре обычная детская страшилка переросла в нечто большее, чем просто в сказку о говорящих животных. Рукопись Ричарда Адамса отклоняли аж семь раз (!), прежде чем читатели и руководители издательств сумели оценить "Обитателей холмов" по достоинству. Как вспоминает сам писатель, рукопись изначально была отклонена четырьмя издательствами и тремя фирмами агентов, которые все заявили, что стиль написания был «слишком обычным для взрослых» и слишком «взрослым», чтобы понравиться детям. Даже спустя годы Ричард Адамс на подобного рода заявления отвечал так: «Ну, кто говорит о детях или взрослых? Это просто книга. Любой, кому она нравится, может ее прочитать, будь то шесть или 66 лет». Примечательно, что сами дочери писателя фактически уговорили отца опубликовать свою первую книгу! Девочки сказали Ричарду Адамсу, что его история слишком хороша для того, чтобы просто ее рассказывать и тратить время впустую, и что он обязательно должен был её записать!И вот вскоре Англия, а за ней - и весь мир узнал изысканно написанную мрачную, реалистичную и в то же время - захватывающую историю о группе молодых кроликов, сбежавших из своего обреченного логова в поисках нового дома и пытающихся основать новые колонии во время своего путешествия по необъятным просторам Англии. В ходе своих поисков кролики сталкиваются с большим насилием и ужасным диктатором, генералом Ундвортом (англ. Woundwort), что делает историю Ричарда Адамса напоминающей "Скотный Двор" Оруэлла. "Обитатели Холмов" принесли Ричарду Адамсу не только мировую изщвестность, но и и медаль Карнеги, и детскую премию Guardian. О своем творческом пути Ричард Адамс говорит так: «Начинать было довольно трудно. Мне было 52 года, когда я обнаружил, что могу писать. Хотел бы я знать это немного раньше. Я никогда не считал себя писателем, пока не стал им». Адамс следовал принципу Редьярда Киплинга относительно антропоморфной фантастики в плане отображения животных в своем произведении: «Вы приписываете своим животным мотивы, побуждения и идеалы, которых у настоящих животных не было бы. С другой стороны, они в этом смысле очень животные: они никогда не делают ничего, на что настоящие животные были бы физически неспособны».Что бросается в глаза при чтении произведения Ричарда Адамса? В "Обитателях Холмов" писатель мастерски сочетает в себе как инстинкты и поведение реальных животных в дикой природе, так и их социальную структуру и модель поведения, схожую с человеческой. Ричард Адамс намеренно не идет по пути Редьярда Киплинга или Бианки, в доступной форме объясняющих детям поведение животных в природе, он в обличии тех же кроликов показывает читателям нас самих со стороны, в качестве сатиры! Также примечательно, что все локации в произведении "Обитатели Холмов" вовсе не являются плодом воображения автора! Он описывает вполне реальные кадры существующей английской географии, тем самым явно задавая произведению документальный тон. Так, оригинальное название произведения - Watership Down — дословно: Уотершипский холм, было навеяно реальным расположением холма на юге Англии, в графстве Гэмпшир (или Хэмпшир), неподалеку от города Ньюберри, где родился и жил сам писатель.Примечательно, что даже персонажи Ричарда Адамса были взяты либо из других литературных источников, либо - из реальной жизни. Так, кролик Файвер, которого у нас переводили, как "Пятерка" или даже "Пятик", в оригинале "Обитателей Холмов" обладал сверхъестественными способностями, мог предсказывать будущее, был сморделирован автором по образу и подобию древнегреческой вестницы Кассандры, чьи предсказания не воспринимались всерьез, а его компаньон получил необходимые знания о военных действиях после беседы Ричарда Адамса с каким-то офицером. Ричард Адамс также приписывает развитие персонажей-кроликов Хейзел и Шишкова от беглецов до кооперативов в своем первом и самом известном романе двум офицерам, с которыми он был на войне, когда служил парашютистом в Корпусе Королевской Армии. Один — капитан-безрассудный эксгибиционист; другой — спокойный, вежливый командир, который в своей тихой манере говорил, что будет сделано. Эти двое были «соперниками друг другу», как говорит Адамс, тем не менее, помогая друг другу стать лучше. Только теперь, в отличие от греческих мифов о пророчице Кассандре, вместо того, чтобы кликать беду на окружающих и пытаться предупредить о ней остальных, в "Обитателях Холмов" кролик Файвер использует свое ясновидение на благо сородичей, нередко выручает их из опасной для жизни ситуации. Но во многом свое влияние на сюжет "Обитателей Холмов" оказали научные труды британского натуралиста Рональда Локли «Частная жизнь кролика», изданные в 1964 году. Ричард Адамс не только отдал дань уважения этому человеку, но и завязал с ним крепкую дружбу и даже стал упоминать его на страницах собственных произведений!На территории бывшего Советского Союза и Российской Федерации "Обитатели Холмов" издавались ровным счетом шесть раз! Изначально, специально для СССР первый перевод произведения Ричарда Адамса был выпущен в 1975 году в рамках британского журнала, где публиковались отдельные главы из него. Вскоре, в 1988 году отдельно вышел и целый роман Ричарда Адамса в русскоязычной версии, а затем, начиная с 2013 года "Обитатели Холмов" продолжали выходить в печать еще четыре раза. Несмотря на то, что оригинал "Обитателей Холмов" затрагивал преимущественно взрослые, мрачные и тяжелые темы, в частности - смерть, предательство, политика, острое исследование лидерства через персонажей - кроликов в лице Файвера (Пятерки или Пятика в русском переводе), Бигвига (Шишака или Ореха в русской версии) и Хейзел, соответственно, и читатели порой видели в книге Ричарда Адамса то ли притчу, то ли - аллегорию или даже трактовку чрез призму религии, в нашей стране дух произведения был сведен к обыкновенной детской сказке о злоключениях зайцеобразных! И сам оригинал Ричарда Адамса печатался то отдельными главами, то был значительно сокращен из цензурных соображений, и даже не всегда имел устойчивое название! Помимо "Обитателей Холмов", в русскоязычных переводах книги встречались и другие названия: «На Уотершипском холме», «Корабельный холм», «Удивительные приключения кроликов», «Великое путешествие кроликов», но все они сводили всю серьезность повествования к произведениям Женевьевы Юрье для дошкольников и не прижились у широкого круга русскоязычных читателей.За следующие несколько лет «Обитатели холмов» были проданы тиражом более миллиона экземпляров по всему мируКажется, что перед тобой – обычная история про сбежавших собак, но стоит вчитаться, и рискуешь получить болезненный ожог. Ричард Адамс, человек, который большую часть жизни провел на государственной службе, неожиданно ворвался в мир литературы и создал произведение, которое продолжает волновать и тревожить читателей. Его опыт, его забота об окружающей среде и, возможно, его критическое отношение к власти – все это отразилось в "Чумных псах". И наша задача – не смягчать его слова, а сохранить их жгучую силу, чтобы они и дальше продолжали напоминать нам о нашей ответственности перед миром и друг другом.Как сообщает издание "The Independent", Ричард Адамс пронес любовь к братьям нашим меньшим через всю свою жизнь и даже в свое время активно боролся за их права. В детстве Ричард Адамс был очень начитанным - погрузился в книги Беатрис Поттер, сидя на коленях у матери перед сном, буквально «жил» в «Докторе Дулиттле» Хью Лофтинга (история про врача, что лечил животных, которую впоследствии "скрестили" при переводе с доктором Айболитом Корнея Чуковского), отождествлял себя с Кроликом Питером... Кажется, любовь к животным, пусть и в сказочных образах, зародилась у Ричарда Адамса неспроста. Будучи ребенком, будущий писатель, гуляя по побережью реки Кеннетт со своим отцом, наблюдал за поведением животных, а также должен был по заданию отца угадывать их конкретный вид. Также Ричард Адамс вспоминает, как в детстве остро чувствовал жалость к ослику Иа, когда читал Винни-Пуха:Ричард АдамсИ спустя много лет писатель начал задумываться о том, как важно ему было развитие персонажей в его собственных творениях. К сожалению, жизнеописание Ричарда Адамса не дает нам конкретных примеров того, почему он написал "Чумных Псов", что именно послужило источником вдохновения для этого романа. Важнее всего то, что Ричард Адамс в свое время, когда еще зооактивистов и волотеров не существовало в современном понимании, являлся активным борцом за права животных на территории Великобритании. Так, в 1977 году писатель принял живое участие в лекционном туре в Канаде, призывая к оппозиции охоте на детенышей тюленей. Затем Ричард Адамс некоторое время занимал пост президента Королевского общества Великобритании по предотвращению жестокого обращения с животными (аналога "Гринпис"), а затем ушел в отставку в знак протеста, поскольку считал, что организация не уделяет достаточного внимания кампаниям в защиту животных.Ричард Адамс был защитником прав животных, начиная с самого детства, когда он увидел человека, толкающего по улице тележку, нагруженную мертвыми кроликами:«Это заставило меня осознать в одно мгновение, что кролики [рассматривались как] вещи, и что только в мире младенцев они таковыми не являлись»Ричард АдамсТакже стоит учесть, что Ричард Адамс был и ярым противником меховой промышленности в целом, называя ее «главным злом для западного мира». Он объяснил: «Когда вы размышляете о том, что [животные] страдают, этого достаточно, чтобы свести вас с ума. Об этом невыносимо думать». На создание произведения "Чумные Псы" Ричарда Адамса, вероятнее всего, сподвиг целый ряд факторов:Любовь к животным и борьба за их права - самое очевидное из биографии писателя. Ричард Адамс был известен своей глубокой привязанностью к животным и активной позицией в вопросах защиты их прав. Жестокое обращение с животными, вероятно, вызывало у него сильную эмоциональную реакцию, которая могла стать катализатором для написания "Чумных псов".Общественный резонанс вокруг опытов над животными: В период написания романа - 1960-е годы - конец 1970-х - в Великобритании и других странах активно обсуждались вопросы этичности проведения научных экспериментов на животных, которые в те времена были широко распространены, и с точки зрения современности могли быть аморальными и недопустимыми, причиняющими страдания живым существам. Протесты и дискуссии на эту тему могли оказать влияние на Адамса и подтолкнуть его к написанию произведения, которое бы привлекло внимание общественности к этой проблеме.Влияние "Обитателей холмов": Успех "Обитателей холмов" мог дать Адамсу уверенность в том, что он может говорить о серьезных и важных вещах через призму аллегорического повествования о животных. После успеха "Обитателей Холмов" Адамс мог ощущать ответственность за то, чтобы использовать свой голос для освещения важных социальных вопросов. Как мы видим, процесс написания "Чумных Псов" - это, вероятно, результат сложного переплетения личных переживаний, социальных проблем того времени и личного опыта в литературном плане. При этом, важно подлчеркнуть, что "Чумные псы" – это многослойное произведение, которое затрагивает важные и актуальные темы, волнующие многих людей.Перейдем, непосредственно, к сюжету "Чумных псов" Ричарда Адамса, где два пса оказываются втянутыми в кошмар, порожденный человеческой жестокостью и предубеждениями., пусть и через я. переводчик, не имеет значения.. Хотя, даже и англоязычный оригинал, как оказалось, не лишен недостатков в сюжете, и об этом я со злым сарказмом собираюсь Вам подробнейшим образом и рассказать уже прямо здесь и сейчас. Но, начнем с того, что. Озёрный край илив оригинале – это живописное место, известное своей красотой, горными пейзажами, но также - и своей суровостью. Адамс использует этот образ, чтобы создать контраст между идиллическим пейзажем и жестокостью, которую переживают главные герои. Использование реальной местности также подчёркивает экологические проблемы, поднимаемые в романе. Ричард Адамс использует знакомую локацию, чтобы создать ощущение приземлённости и реализма. Это позволяет читателям легче сопереживать героям и воспринимать их борьбу как нечто важное и значимое.Реальный Озёрный край имеет долгую и богатую историю, связанную с кельтами, римлянами, викингами и англичанами. Здесь сохранились древние памятники, руины замков и традиционные деревни. Культурное наследие Озёрного края, включая его фольклор, диалекты и обычаи, также может быть интересным материалом для писателей. Также эта английская местность имеет разнообразие ландшафтов: высокие горы, глубокие озёра, густые леса, заболоченные земли и скалистые берега.... . "Озёрные поэты" сделали этот регион символом романтизма и вдохновения. Наследие этих великих писателей создало особую атмосферу и привлекло в Озёрный край других творческих людей, стремящихся продолжить эту литературную традицию. И Ричард Адамс с его "Чумными Псами" не стал чем-то из ряда вон выходящим в этом плане.Озёрный край – это не только живописное место, но и регион с суровым климатом и сложными условиями жизни. Контраст между красотой и суровостью делает его интересным фоном для историй о выживании, борьбе и человеческих взаимоотношениях. В предисловии к "Чумным Псам" Ричард Адамс пишет: "названия мест (моего романа, прим. ред.) соответствуют названиям, используемым местными жителями, и в тех немногих случаях, когда они отличаются от названий, напечатанных на картах, я предпочел местное название. Таким образом, в истории говорится о «Рейнусе», а не о перевале «Райноз», о «Буттерилкете», а не о «Бразерилкелде», и о «Низкой Двери», а не о «Лодоре». (Поэт Саути романтизировал написание того, что, несомненно, является местным названием на простом английском языке). Аналогично, такие слова, как lonnin и getherin, пишутся фонетически, поскольку ни один житель Озерного края не стал бы говорить о "lonning" или о "gathering sheep".Оригинал строки звучит так:"The place-names are those in use by local people, and in the few cases where these differ from the names printed on maps, I have preferred local use. Thus the story speaks of "Wreynus," not "Wrynose" Pass, of "Bootterilket" rather than "Brotherilkeld" and of "Low Door" rather than "Lodore." (The poet Southey romanticized the spelling of what is, surely, a local name in plain English.) Similarly, words like lonnin and getherin are spelt phonetically, since no Lakelander would speak of a "lonning" or of "gathering sheep."Richard Adams, "The Plague Dogs"Ричард Адамс не только перечисляет реальные географические объекты Озерного края, но и указывает во введении романа, что с незапамятных времен жители Озерного края говорят на самом сложном и трудном в произношении английском диалекте - "джорди". Вот пример из текста:"В 1715 году, когда шотландские якобиты восстали против недавно коронованного английского короля Георга I, граждане Ньюкасл-апон-Тайн, недалеко от Англо-шотландская граница закрыла ворота города перед двигавшимися на юг мятежниками, тем самым способствуя их поражению. Недовольные мятежники прозвали их «Джорди» (произношение «Джорджи» в Северной стране), и это стало термином для любого жителя Тайнсайда или Нортумберленда и Дарема в целом, а также для диалекта, на котором там говорили. Из всех диалектов, на которых говорили на Британских островах, джорди для иностранного гостя является самым трудным для понимания. Послушайте, как рабочие Тайнсайда разговаривают между собой, и, по всей вероятности, вы вряд ли поймете хоть слово. Это во многом потому, что еще тысячу лет назад эта область Англии — шотландская граница — входила в состав датского королевства викингов".Оригинал звучит так:"I n 1715, when the Scotch Jacobites rose against the newly crowned English King George I, the citizens of Newcastle-upon-Tyne, near the English-Scotch border, shut the city's gates against the southward-moving rebels, thus contributing to their defeat. The disgruntled rebels nicknamed them "Geordies" (the North Country pronunciation of "Georgie") and this became the term for any inhabitant of Tyneside, or of Northumberland and Durham generally, as well as for the dialect spoken there. Of all dialects spoken in the British Isles, Geordie, to a foreign visitor, is the hardest to understand. Listen to Tyneside workingmen talking among themselves and in all probability you'll understand hardly a word. This is largely because, as recently as a thousand years ago, this area of England--the Scottish border--formed part of the Danish Viking realm".Ричард Адамс сразу же погружает читателя в специфическую географическую и культурную среду. Это подчеркивает уникальность и самобытность этого региона, отличающую его от остальной Англии. Он показывает, что Озёрный край - это не просто красивый пейзаж, но и место с собственной историей, языком и людьми. яТакже автор заранее задает в своем произведении тон отчуждения, изгойства и непонимания между животными и людьми, а также - между разными группами людей (городскими и сельскими, местными и приезжими). Упоминание исторических фактов о происхождении диалекта "джорди" придает роману ощущение достоверности и документальности. Адамс как бы говорит читателю: "Я хорошо знаком с этим регионом, его историей и культурой". Это усиливает эффект от повествования и заставляет читателя более серьезно относиться к поднимаемым проблемам.Также. Ричард Райдер был британским философом, психологом и одним из основоположников движения за права животных в 1973 году. Его книга - "Жертвы науки" - содержит в себе конкретные примеры экспериментов, проводимых над животными, и, вероятно, она дала Ричарду Адамсу возможность более глубоко исследовать эту тему и детализировать ее в своем романе. Питер Сингер - это австралийский философ и профессор биоэтики Принстонского и Мельбурнского университетов. Его книга «Освобождение животных. Новая этика нашего обращения с животными» (англ. "Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals") была опубликована в 1975 году, за два года до выхода в печать "Чумных Псов" Ричарда Адамса. Вместе с тёзкой писателя, Ричардом Райдером, Питер Сингер разработал термин "видовая дискриминация" по отношению к животным, над которыми проводятся научные исследования. В своей книге философ утверждал, что подопытные животные - это живые существа, и что права животных должны быть основаны скорее на их способности чувствовать боль, чем на их интеллекте. Сингер подчеркивает, что животные заслуживают такого же уважения и защиты, как и люди, и что проведение над ними экспериментов, причиняющих страдания, является морально неприемлемым. Хотя эта трактовка и вызвала споры в научных кругах, Ричард Адамс явно разделял идеи Питера Сингера и отразил право животных на жизнь без боли и страданий в своих "Чумных Псах".Так, Рональд Локли УЖЕ ранее упоминался автором в его предыдущем романе, "Watership Down". Если кто не в курсе, речь идет о реально живших в те времена натуралистах исследователях, причем если Рональд Локли написал книгу "The Private Life of the Rabbit" ("Частная жизнь кролика"), в которой описал повадки дикого кролика в природе и являлся близким другом Ричарда Адамса, то сэр Питер Маркхэм Скотт - так звучит подлинное имя орнитолога, - боролся за сохранение дикой природы и даже в свое время основал Всемирный Фонд по ее защите. Выражая свою благодарность этим двум людям в рамках предисловия к роману "Чумные псы", чьи взгляды Ричард Адамс, безусловно, разделял, автор задает очень высокую планку для своего произведения. Ричард Адамс сразу дает понять читателям, что его книга в конечном итоге станет нечто большим, чем простоРазберем этот отрывок подробнее. Сначала Ричард Адамс цитирует классиков - Шекспира и Доктора Джонсона, подготавливая почву для суровой социальной драмы, обличающей вивисекцию животных. Затем он так упоительно расписывает, чей говор круче — фермеров из Даннердейла или шахтеров из Ньюкасла под названием "джорди", — что ты забываешь, читаешь ли ты трагедию о правах животных или путеводитель для лингвистов., чье и имя, и национальное английское прозвище также фигурирует еще в предисловии с самого начала.Согласно данным из введения, лис Тод является странником, говорит на Верхнем Тайнсайде, сельской форме джорди, в отличие от фермеров и других жителей Даннердейла и Конистона в Озерном крае (где происходит история), которые говорят на Северном Ланкашире (более легком для понимания диалекте). Введение к роману явно подразумевает, что данный персонаж будет играть особую, важную роль в упомянутом автором противопоставлении.Есть еще и другой список важнейших персонажей, которые фигурируют в мире "Чумных Псов" Ричарда Адамса в предисловии:То есть,. Еще двое персонажей, упомянутых Ричардом Адамсом в предисловии - Питер Скотт и Рональд Локли, тоже реальные люди и исследователи, о которых я Вам выше подробно рассказала. В довершении ко всему, в самом конце данного вступления к роману "Чумные Псы" Ричард Адамс знакомит читателей и с некоей лабораторией, собирательным образом "концлагеря" для животных, где проводятся различные эксперименты, в частности - садистские, антигуманные и даже не имеющие ничего общего с научными открытиями и исследованиями:В этой цитате тонко завуалировано крайне негативное отношение автора к экспериментам над животными.. Ричард Адамс как бы в саркастической форме говорит, что проводимые в лаборатории исследования - это полная "задница" (в переносном смысле), и что с научными открытиями и пользой для человечества в целом они явно ничего общего не имеют., лингвистам, чья добросовестная и кропотливая работа по печатанию рукописи была выполнена на самом высоком уровне. Вот как это было написано в оригинале:. То есть, одни реальные люди даже в лицеконца 1970-х годов были не только упомянуты Адамсом лично во введении, но и стали полноценными персонажами его произведения, как и натуралисты Питер Скотт и Рональд Локли, например, а вот другие реальные люди, что помогли автору собрать материал по Озерному краю, составить лингвистику диалекта джорди, были удостоены лишь парой строк авторской благодарности в предисловии!как книги Питера Сингера и Ричарда Райдера, тёзки Адамса. Писатель задает очень высокую планку ожиданий, но оправдывает ли введение то, ЧТО мы видим впоследствии в самом сюжете?!Начиная развивать свою мысль насчет ОЧЕНЬ жесткой критики жестоких опытов над животными, Ричард Адамс с первой главы погружает нас в сам процесс экспериментов в лаборатории Animal Research, упомянутой еще во введении романа, и подробно описывает егодабы проверить животное на выносливость, насколько долго оно сможет продержаться, после чего несчастного пса, когда он достигал дна, часто реанимировали и возвращали в вольер! И да, именно эта собака и стала одним из главных героев романа Ричарда Адамса:Роман знакомит нас с двумя сотрудниками лаборатории Animal Research (Scientific and Experimental)/ARSE - ученым доктором Бойкоттом и его ассистентом - Стивеном Пауэллом. Ричард Адамс не дает нам в начале истории никакого описания внешности этих персонажей, а сразу же сосредотачивает свое внимание на их якобы научной деятельности.. И да, в этом есть определенное сходство. Как и профессор Преображенский, доктор Бойкотт описан в "Чумных Псах" Ричарда Адамса, как черствый и бесчувственный человек, не испытывающий сочувствия ни к животным в своих экспериментах, ни даже к своему подчиненному. Но, в отличие от доктора Борменталя, ассистент доктора Бойкотта - Стивен Пауэлл - показан в книге, как несколько нервный и боящийся своего начальника, относящийся к подопытным животным с сочувствием, которое боится высказать вслух, дабы не выставить себя некомпетентным специалистом.. Именно такая кличка была у персонажа в оригинале произведения, и с нашей стороны будет правильно использовать ее без локализации и адаптаций. Роуф - это не просто кличка подопытной собаки, а сама суть персонажа Ричарда Адамса!как показано в этом отрывке:Примечательно и то, что. И такой выбор породы имеет смысл в контексте повествования.. Роуф, как персонаж, иллюстрирует ту собачью натуру, что позволяет ему адаптироваться к жестоким условиям. Дворняги вообще неприхотливы и непредсказуемы, это - символ маргинальности, уязвимости, бездомной собаки, чрезвычайно агрессивной и не имеющей никакой ценности в глазах общества! Черный цвет часто ассоциируется с мраком, неизвестностью, а в данном контексте – цвет шерсти Роуфа - еще и с бедами, которые несет эксперимент, в котором он участвовал.. И никакие жестокие эксперименты бы не заставили читателей даже того времени сочувствовать этой бойцовской породе.Вот как сам Ричард Адамс пишет об этих экспериментах над Роуфом:Вот так вот жестоко и мрачно начинается повествование про дворнягу Роуфа. Именно его и заставили неоднократно принимать участие в том совершенно бессмысленном и садистском эксперименте с утоплением в металлическом резервуаре, также неоднократно реанимируя при этом. Неудивительно, что вследствие опытов Роуф оказался глубоко травмированным псом - у него развились ПТСР, синдром выученной беспомощности, неконтролируемая ярость, сильная ненависть и глубокое недоверие не только к Белым Халатам, как псы называли ученых, но и к человечеству в целом, и гидрофобия. С каждым днем Роуф вынужден был отчаянно бороться в железных стенах резервуара за каждый вдох. Пёс барахтался лапами, пытаясь выбраться из ледяных вод, пронизывающих его до костей, но с каждым движением словно какая-то неведомая сила постоянно тянула его ко дну. Люди в белых халатах лишь отстраненно наблюдали за происходящим, фиксируя что-то в своих блокнотах и не желая прийти Роуфу на помощь. В глазах черного дворового пса они сливались в неясные, безликие тени. Роуф не помнил, сколько времени минуло с тех пор, как его погрузили в воду. Пес уже переставал даже ощущать, где верх и где низ - все слилось в одну бесформенную массу.Каждый вдох давался Роуфу с неимоверным трудом, он хрипел. Вода заполняла ему легкие, выжигая их дотла. Но самым испепеляющим и...<

