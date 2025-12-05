Тайна дома на Вишнёвой улице. Главы 3-4

Тайна дома на Вишнёвой улице.Глава 3.Ранним утром беспокойный сон Камиллы был прерван звонкой трелью будильника. Девочка нехотя открыла глаза, понимая, что надо подниматься и собираться в школу. Она совершенно не чувствовала себя отдохнувшей. Странные и мрачные сновидения не давали ей покоя всю ночь. В одном из них взору Камиллы предстал странный зияющий в земле провал. Идеально ровный, он представлял собой окружность диаметром около полутора метров и был подобен колодцу, ведущему глубоко вниз, в кромешную темноту. Из недр провала исходил слабый красноватый свет. Неожиданно девочка ощутила головокружение и сильную боль, растёкшуюся по всему телу. Она упала наземь перед провалом и посмотрела вниз, онемев всем телом. Красный свет, исходивший оттуда стал сильнее, он пульсировал и расходился концентрическими кругами, словно гипнотизируя Камиллу. В какой-то момент девочка почувствовала, что её засасывает туда. И вот она уже падает в бездну, более не различая, где верх, а где низ...Встав с постели, Камилла направилась в ванную комнату, отделанную бежевой плиткой, украшенной лёгким витиеватым узором. Напротив входа, на вместительной подвесной тумбе из светлого дерева располагалась почти плоская раковина-чаша, над которой висело прямоугольное зеркало без рамы. Сбоку, в небольшой нише, стояла белоснежная ванна с овальной чашей. Открыв кран над раковиной, девочка умыла лицо. Прикосновение прохладной воды прогнало остатки сна, а вместе с ними и тревожные воспоминания о вчерашнем вечере и прошедшей ночи. Выйдя из ванной, Камилла почувствовала аромат только что приготовленных блинчиков и прошла на кухню, где одну из стен занимал белый гарнитур с навесными шкафчиками со стеклянными дверцами, украшенными несложным геометрическим рисунком, и столешницей из искусственного камня, имитирующего чёрный мрамор. Напротив стоял чёрный круглый стол на одной ножке, окружённый стульями с мягкими сидениями в тон гарнитура. Её мать Амелия, одетая в домашнее платье с передником, стояла у плиты и готовила завтрак.— Привет, как ты себя чувствуешь? Удалось выспаться после вчерашнего? — Спросила она, повернувшись к дочери.— Да, мама, всё нормально. — Ответила Камилла, садясь за стол.Она решила не рассказывать матери о том странном сне: вчера родители и так переволновались из-за неё. Вскоре на запах блинчиков пришла уже умывшаяся Мелисса и присоединилась к ним. Позавтракав, Камилла надела белую рубашку в неброскую полоску и тёмно-серые брюки-кюлоты, взяла ранец с учебниками и тетрадями и отправилась в школу.Небольшая частная школа, где учились Тёма, Мартин и Камилла находилась в центральной части посёлка и представляла собой двухэтажное здание с окрашенными в белоснежный и пастельный жёлтый цвета стенами. Стены и пол школьного фойе были окрашены в жемчужно-серебристый цвет, местами чередующийся с сочными оттенками оранжевого. В вестибюле, возле стойки рессепшен, была обустроена зона ожидания. Здесь полукругом стояли мягкие модульные диванчики и банкетки ярких расцветок, дополненные столиками и невысокими стеллажами с переодикой. Там же располагались и информационные стенды. Возле одного из стендов стояли Тёма и Мартин.— Привет, Камилла, как ты после вчерашнего? — С сочувствием спросил Мартин.— Кажется, нормально. — Ответила Камилла.— Камилла, расскажи, что случилось после того, как захлопнулась дверь подвала? — Попросил Тёма, которому не давал покоя этот вопрос.— Тогда я попыталась выбраться через окно, но упала и поранила руку. А потом от стен отделились тёмные тени с красными светящимися глазами и двинулись ко мне. Дальше я ничего не помню. — Честно ответила девочка.Их разговор был прерван звонком на урок, и ребята поспешили в класс. Первым уроком был русский язык он проходил в классе с окрашенными в белый и жёлтый цвета стенами и тремя рядами модульных парт. На стене, противоположной доске размещались полка с буккроссингом и книжная полка с литературой для шестого класса. Урок вела их классная руководительница по имени Алиса Александровна. Это была женщина тридцати пяти лет, статная, стройная, с узкими бёдрами и "квадратными" плечами, одетая в классическую белую рубашку и строгие чёрные брюки. Длинные тёмно-каштановые, цвета тёмного шоколада, волосы с отблеском серебра были убраны назад и собраны в хвост, открывая лицо с прямыми чертами, высокими скулами, тонкими губами и большими зелёными глазами с глубоким оттенком.— Давайте вначале повторим пройденную тему. — Обратилась Алиса Александровна к классу. — Камилла, иди к доске.Прежде, чем Камилла успела подойти к доске, окружающая её реальность начала странным образом меняться: мир вокруг застыл, словно кадр на старой киноплёнке. Все цвета поблекли и потускнели, предметы утратили свои очертания, став нечёткими, затуманенными, призрачными. Звуки отдалились и стали приглушёнными, теперь голоса окружающих доносились до Камиллы словно через толщу воды. Это ощущение окутало её внезапно, словно ледяной кокон, сковав сознание и отдалив от реальности. Девочка почувствовала, как земля уходит из-под ног. Сначала лёгкое головокружение, затем—ощущение нереальности происходящего. В следующее мгновение в глазах Камиллы потемнело, она потеряла равновесие и упала на пол, её тело вытянулось в дугу и забилось в судорогах. Глаза девочки закатились, изо рта пошла пена. Несколько мгновений Алиса Александровна смотрела на это с широко открытыми глазами и прижатой к губам ладонью. Придя в себя, она сняла со спинки стула свой жакет и, свернув его, положила под голову Камиллы. Далее женщина аккуратно перевернула тело девочки набок, чтобы той было легче дышать. Припадок длился около двух минут, после чего Камилла, тяжело дыша, медленно открыла глаза. Наваждение прошло, мир вновь обрёл чёткие очертания, к нему вернулись яркие краски.—Что произошло со мной?—Слабым голосом спросила девочка, в замешательстве оглядываясь по сторонам.— У тебя был припадок, похожий на эпилептический. — Ответила Алиса Александровна, помогая Камилле подняться. — Я провожу тебя к школьной медсестре, идём.Кабинет медсестры, которую звали Ольга Владимировна, располагался здесь же, на первом этаже. Ольга Владимировна была женщиной сорока лет, аккуратно сложенной, с фигурой типа "прямоугольник" и покатыми узкими плечами. Несколько прядей русых, цвета кофе с молоком, волос с пепельным переливом выбились из-под медицинской шапочки и падали на её выразительное лицо с точёными, гармонично расположенными чертами и большими глазами мягкого зелёного цвета. Медсестра сидела за своим столом и что-то отмечала в журнале, когда в медкабинет вошла побледневшая и чем-то встревоженная Камиллла, поддерживаемая под руку своей Алисой Александровной. Подняв взгляд на вошедших, она встала из-за стола и помогла девочке пройти к кушетке. С долей беспокойства в голосе Валерия Владимировна спросила:— Камилла, что с тобой? Что случилось?Алиса Александровна рассказала Ольге Владимировне о случившемся. Выслушав её рассказ, медсестра— Ясно, Камилла, ты пока посиди здесь, а я позвоню твоей маме, чтобы она приехала. Мне нужно поговорить с ней об этом.Спустя некоторое время, когда Алиса Александровна вернулась в свой класс, в медкабинет вошла взволнованная Амелия.— Ольга Владимировна, что случилось? Вы сказали, что Камилле стало плохо во время урока... — Обратилась она к медсестре.— Успокойтесь, присядьте. — Ольга Владимировна указала на стул напротив неё и продолжила. — Случившийся с ней припадок по описанию напоминает генерализованный приступ подростковой эпилепсии. Вам стоит обратиться к невропатологу и пройти полное обследование биоэлектрической работы мозга.— Хорошо, я сегодня же запишу Камиллу на приём к врачу.—Кивнула Амелия.Попрощавшись с медсестрой, Камилла и Амелия покинули медкабинет и отправились домой. Уже дома, проводив дочь в её комнату, что та могла отдохнуть от пережитого потрясения, Амелия была удивлена тем, что, несмотря на льющийся из окон солнечный свет, там царил странный, гнетущий полумрак, а в воздухе чувствовалась тяжесть, затрудняющая дыхание. Войдя в комнату, женщина подошла к окну, приоткрыла его и одёрнула шторы, чтобы впустить в помещение ещё немного света и свежего воздуха. Позже она размышляла над словами школьной медсестры, которые очень обеспокоили её. Амелия хорошо помнила первый припадок своей матери. Тогда Аэлита, стоя перед раковиной на кухне, мыла посуду, а тринадцатилетняя Амелия сидела там же за столом и пила чай. Внезапно замерла, тарелка, которую она мыла выпала из её рук, упала на пол и разбилась. Вздрогнув всем телом, Аэлита упала навзничь, её спина выгнулась дугой, а тело забилось в страшных судорогах. Амелия бросилась к матери и села возле неё на колени, совершенно не зная, что делать и как помочь.— Мама, что с тобой? — Плакала девочка, осознавая свою беспомощность.Припадок длился две минуты, потом Аэлита постепенно пришла в себя. Позже врачи заключили, что у женщина страдала приступами височной эпилепсии с дереализацией, и если Камилла унаследовала это от своей бабушки, то не проявится ли и всё остальное, превратившее её детство в кромешный ад?Глава 4.На следующий день Амелия, как и обещала, отвела дочь на приём к врачу-невропатологу. После тщательного сбора анамнеза и полного обследования биоэлектрической работы мозга, включающего электроэнцефалографию, компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию, врач подтвердил у Камиллы височную эпилепсию с генерализованными тонико-клоническими приступами и дереализацией и назначил консервативную медикаментозную терапию. Из-за обследований девочка пропустила несколько дней занятий в школе. За это время здоровье девочки заметно ухудшилось. Она начала чувствовать усталость даже после незначительного физического или умственного напряжения. Помимо этого у Камиллы ухудшилась память, ей стало трудно сосредоточиться на учёбе. Её поверхностный сон усилился тревогой и страхом по ночам. Она с трудом засыпала, несмотря на то, что испытывала чувство сильной усталости и часто просыпалась посреди ночи. И даже после достаточного времени сна Камилла чувствовала себя совершенно разбитой и уставшей. Лицо девочки приобрело болезненную бледность, под её глазами залегли тёмные круги, казалось, что-то поглощает её жизненную энергию, отнимая здоровье и силы. Постепенно Камиллу перестало что-либо радовать, ей стало безразлично, что происходит вокруг и что будет завтра....В тот день Камилла немного опоздала на урок, что не укрылось от внимания двух её одноклассниц.— Смотри, припадочная всё-таки пришла!— А я думала, что её уже отправили в психбольницу!Не поворачивая головы, Камилла бросила взгляд в сторону говоривших. Первая девочка, одетая в белую блузу рубашечного типа, укороченный приталенный жакет тёмно-серого цвета и зауженные книзу брюки в тон жакета, была довольно красива. Светло-русые волосы с белыми прядками и бликами яркой платины падали на плечи по сторонам от немного бледного лица с полными губами, округлыми щеками и большими глазами цвета зелёного льда. Вторую девочку, одетую в белую блузу, тёмно-серый удлинённый пиджак и юбку-карандаш того же цвета, можно было назвать миловидной. Светло-русые, мягкого пепельного цвета, волосы с серебристым отливом были собраны в косу, открывая кукольное лицо с пухлыми губами, мягкими щеками и серыми, подёрнутыми дымкой глазами. Первую звали Альбина, а вторую—Вероника, они были главными сплетницами класса. Неожиданно Камилла почувствовала легчайшее, почти невесомое прикосновение к плечу, и тихий голос прошептал ей на ухо: "Неужели ты просто стерпишь это? Позволишь им так говорить о себе? Где твоя гордость и самоуважение? Ты должна проучить этих девчонок, чтобы впредь не позволяли себе вести себя так!" Девочка почувствовала, что вот-вот выйдет из себя, словно её сознание захватывала некая посторонняя сила. В какой-то момент Камилла просто отключилась, а потом обнаружила, что, как в замедленной киносъемке, бьёт Альбину кулаком в лицо. Далее в класс вошла Алиса Александровна и разняла их. Позже Тёма и Мартин рассказали Камилле, что в тот момент её взгляд изменился, став пустым и неподвижным, её глаза словно смотрели в никуда.Вернувшись домой, Камилла прошла в гостиную. Это была просторная, светлая комната, где у дальней стены располагался камин в белоснежном портале по обе стороны которого тянулись лёгкие стеллажи со стеклянными полками, предназначенными для книг, сувениров и фотографий. В центре комнаты, в окружении двух мягких белых диванов, стоял небольшой журнальный столик со стеклянной столешницей. Здесь девочку встретила Амелия:— Камилла, мне только что звонила Алиса Александровна, она рассказала мне, что сегодня ты набросилась с кулаками на Альбину. Что произошло между вами?— Мама, я не знаю, как это получилось. — Ответила Камилла и пояснила. — Когда я вошла в класс, они начали говорить обо мне гадости у меня за спиной. Потом я словно услышала тихий голос у своего уха, который велел мне проучить их. Дальше моё сознание словно находилось в тумане, я даже не помню, как на неё набросилась.При этих словах дочери во взгляде Амелии отразились печаль и горечь, что не укрылось от Камиллы.— Прости меня, мама, я честно не хотела никого бить. — Попросила девочка.В ответ Амелия обняла дочь со словами.— Я верю тебе, не расстраивайся.Обнимая дочь, Амелия мыслями вновь вернулась в своё прошлое. В её памяти всплыл день, когда она случайно разбила любимую вазу своей матери, стоявшую на подоконнике, нечаянно задев её рукой. Хрупкий сосуд закачался и опрокинулся на пол, разбившись на осколки.— Прости, мама, я не хотела! Это получилось случайно! — Оправдывалась Амелия, понимая, что натворила.Отложив книгу, Аэлита встала с дивана и подошла к окну. Опустившись на колени, она печально посмотрела на осколки.— Амелия, что же ты наделала... — Тяжело вздохнув, проговорила женщина.Они принялись вместе собирать осколки, а потом с Аэлитой случилось нечто странное. Словно пребывая в состоянии транса, женщина медленно встала и с пустым, неподвижным взглядом, устремлённым вдаль, подошла к дочери. Аэлита повалила Амелию на пол, и её пальцы сомкнулись на шее девочки. Задыхаясь и почти теряя сознание, Амелия нащупала один из осколков от разбившейся вазы и воткнула его в руку матери. Взгляд последней прояснился, она вздрогнула всем телом, словно пробуждаясь ото сна. Осознав, что делает, Аэлита отпустила шею дочери. Амелия судорожно вздохнула, Аэлита же дышала тяжело, словно только что вынырнула из холодного омута. Она в ужасе смотрела то на дочь, то на свои дрожащие руки.— Амелия, Боже мой, прости меня! — Воскликнула она, крепко обняв дочь, на её глаза навернулись слёзы.Позже врачи диагностировали у Аэлиты дифференциальное расстройство личности и параноидную шизофрению с бредом воздействия. Всё началось с того, что Аэлита стала замечать периферийным зрением мимолётные тени, которые исчезали, стоило ей сосредоточить на них внимание. Далее к этому прибавились видения глаз, сияющих алым светом, а затем она начала слышать голос над ухом, велевший ей сделать что-нибудь с собой, покончить жизнь самоубийством или убить кого-то из родных ей людей. Аэлита впала в депрессию, она потеряла интерес ко всему, чем ранее занималась, стала отстранённой и замкнутой. Апогеем безумия стал бред воздействия, когда несчастная женщина начала верить, что одержима некими потусторонними силами, которые вкладывали ей в голову свои мысли, контролировали её эмоции и движения, заставляли выполнять приказы. Поведение Аэлиты стало непредсказуемым: она могла резко сорваться с места, пытаясь убежать от демонов. А, когда слышала голоса, то с силой зажимала уши, пытаясь от них избавиться. Она лечилась, выходила, через какое-то время у нее начиналась депрессия, затем снова случался эпизод шизофрении. Это продолжалось в течение года, пока одним утром Амелия обнаружила мать мёртвой, та лежала в наполненной кровью ванне с перерезанными венами. Неужели теперь её дочери суждено пережить всё то, что переживала её несчастная мать?Вечером Камилла, Мартин и Тёма вновь собрались, чтобы развлечь себя, рассказывая друг другу страшные истории. Мартин заканчивал рассказывать историю о тайнах ночного кладбища, когда взгляд Камиллы неожиданно изменился. Теперь в нём читалось постижение некой истины, глубокое проникновение в какую-то тайну.— А вы знаете, что на здешнем кладбище тоже есть место, окутанное тайной? — Спросила девочка с загадочной улыбкой на губах.— Я живу здесь уже шесть лет, и я никогда не слышал ни одной истории о здешнем кладбище. — С сомнением заметил Тёма.— Расскажи, что это за место, и в чём его тайна? — Спросил Мартин, предвкушая новую интересную историю.— В мире существуют особые места, где границы между мирами очень размыты, и там могут открыться ворота, ведущие в иные миры. Эти ворота могут открыться самым неожиданным способом в самых неожиданных местах. Небольшой переулок в центре города, по которому по какой-то таинственной причине редко кто-либо ходит, или вообще не замечаемый прохожими, может быть Вратами. Или тенистая аллея, которую все почему-то обходят стороной. Нехоженая тропинка в лесу может оказаться естественными вратами. Странное слово, произнесённое в определённом контексте, может заставить их открыться. Я могу показать вам такое место, но осмелитесь ли вы отправиться поздним вечером на кладбище?Заинтригованные, ребята согласились пойти с ней. Когда дошли до небольшого здешнего кладбища, на вечернем небе зажглись первые, тускло мерцающие звёзды и взошла полная белая луна, осветив своим призрачным сиянием обширное кладбище с надгробиями, памятниками и крестами из снежно-белого, непроницаемо-чёрного и пурпурно-розового мрамора. Холодный, серебристый свет падал на цветы, каждый из которых имел своё значение. Бордовые розы традиционно возлагались на могилы трагически погибших. Махровые соцветия алых, бело-красных и тёмно-вишнёвых гвоздик были символами скорби, траура и сопротивления врагу, они были возложены на могилах героев. Белые хризантемы, символ бессмертия, лежали на могилах пожилых людей, ушедших из жизни тихо и безмятежно. Белоснежные лилии на могилах детей, умерших так рано, говорили о светлой грусти и тоске по ушедшей душе. Дойдя до окраины кладбища, Камилла остановилась и не своим голосом произнесла заклинание: "Marag ama Lilith rimok samalo Naamah!". Внезапно подул сильный ветер. Холодный и пронизывающий, он ерошил волосы ребят и забирался под их одежду, а луна казалась охваченной синим огнём. Далее почва под их ногами покрылась сетью трещин, образовавших некое подобие тропы. Тропа вела туда, где возвышались два дерева, их раскинувшиеся ветви переплелись между собой, образовав некое подобие арки. И там, под этой аркой всё выглядело несколько иначе, словно здесь имело место некоторое искривление и искажение пространства. Затем Камилла посмотрела в глаза каждого из друзей и произнесла: "Идём со мной". При этом мальчикам казалось, что глаза их подруги смотрят им прямо в душу. Словно заворожённые, Тёма и Мартин последовали за Камиллой. Им оставалось пройти всего несколько шагов до арки, когда наваждение нарушил звонок мобильного телефона, лежащего в кармане Камиллы. Девочка вздрогнула всем телом, словно очнувшись ото сна, и с удивлением огляделась по сторонам, не сразу осознав, где она находится. Она совершенно не помнила, как пришла сюда, в её памяти всплывали лишь смутные, неясные образы.— Да, папа? — Ответила Камилла на звонок.— Камилла, где ты сейчас? — Донёсся до неё взволнованный голос отца.— Я на кладбище вместе с Тёмой и Мартином.— Жди меня там, никуда не уходи. Я сейчас приеду.Когда наваждение было разрушено, луна вновь обрела свой белый цвет, трещины на земле исчезли, а арка вновь представляла собой просто два дерева с переплетёнными ветвями. Решив, что сегодня с них уже достаточно приключений, Тёма и Мартин разошлись по домам, а Камилла осталась дожидаться отца.

