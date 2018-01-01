Basiliscus. Или удар головой. Глава 8

Глава 8. Последний "гигантский кусок комбикорма"

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:25

Nik_dk Просмотров: 7 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:13 by

Кайли ушла перекатом, от прыгнувшего на нее монстра.— Всем надеть очки! Нельзя смотреть им в глаза! — отдавал приказы Игон, — оружие на минимальную частоту и максимальную мощность!Все переключили «бластеры». Монстры, тем временем, выбрались из своего укрытия. Ночью перемещались они быстро. Василиск издал пронзительный рев. И бросился бежать по улице.— Он поработил людей, — Жанин бросилась за монстром.— Жанин, постой! — Игон поспешил за ней.— Я помогу им, а вы попытайтесь завалить эту тварь, — Гарретт посмотрел на остальных.— Хорошо, в который раз спасем город! — проворчал Эдуардо.***Тем временем Жанин спряталась за руинами здания. Зомбированные стали постепенно собираться вокруг мутанта. Тот снова заревел.— Он аккумулирует энергию! — похоже, Игон был впечатлен, — Паучи вначале выпивают души тех, кто находится в забытьи, а потом питаются телами. Точно, «находится в забытьи» значит спать! Все эти люди находятся под воздействием! Они спят!— Да ты что?! — с издевкой переспросил Гарретт. У него сдавали нервы. Он уже который раз выстрелил в монстра. Бесполезно! Тот даже и не заметил. Василиск выпустил из пасти зеленоватый луч, который, рассеиваясь, постепенно окутывал людей.— Мы находимся слишком далеко! Фотонный пучок рассеивается! Надо подобраться ближе! — Игон первым вышел из укрытия.— Ну да, это же так просто, — эта идея явно не понравилась Жанин.Охотники медленно приближались к Паучи. Вот их разделяет уже около 6 метров. Монстр их заметил! Оторвавшись от своего увлекательного занятия, он направил часть «лунатиков» на команду.— Блин, такое чувство, что попал в малобюджетный фильм ужасов, — пробормотал Гарретт, смотря, как люди в пижамах постепенно обступают его, — Надеюсь, вреда то они нам не принесут?Как бы ни так. Толпа стремилась раздавить охотников своей массой. И что делать? Не стрелять же по людям из «оружия».— Гарретт, сюда! — Игон и Жанин забрались на крышу машины и кое-как втянули туда парня. — На счет три!— ТРИ! — дружно крикнула команда. Фотонные пучки, слившись в один, ударили монстру прямо в затылок.Он покачнулся.— Эм, похоже, что мы его разозлили! Берегись! — крикнула Жанин, спрыгивая с крыши и утягивая за собой двоих Охотников. Над головами троицы пролетел огненный шар. Приземлились они мягко — на головы людей.— Все живы? — поинтересовался Спенглер, быстро вскакивая, и помогая подняться Жанин, а вот с Гарреттом оказалось сложнее, его коляска была на другом конце улицы. В то время на них несся разъяренный Гарбадюк.— Миллер, мать твою, скорее — Игон подбежал к Гарретту с намерением понести его на руках.— Нет! Постой! Глаза! Надо выстрелить ему в глаза!— С чего ты взял, что это сработает?— Это озарение.Игон положил Гарретта на землю, Жанин, бежавшая впереди них, тоже остановилась. Расстояние, между тем, сокращалось, четыре метра…три…два… Они выстрелили! Это их последний шанс…выжить.Жанин после того, как нажала на кнопку выстрела, зажмурилась. ВСПЫШКА! Секретарша ждала чего угодно: боли, удара, хоть чего-то. Несколько секунд ничего не происходило. Она решилась открыть глаза. Монстра больше не было.— Он взорвался, — ответил Игон на ее немой вопрос и обнял Жанин.— Ура! Мы его сделали! — Гарретт радостно махал руками, — А теперь сделайте милость, притащите мою коляску, — он с надеждой глянул на пару.— Держи, — Игон прикатил ему коляску, — но радоваться еще рано, второй монстр цел и невредим.***Действительно, со вторым монстром – Гарбадюком, дела обстояли не столь хорошо.Как только команда разделилась, у Кайли, Эдуардо и Роланда начались неприятности.Гарбадюк буквально поливал их огнем. Охотники не могли и носа высунуть из укрытия. Прятались за покореженной машиной. Пока, та совсем не нагрелась. Пришлось перебежками перебираться в новое укрытие.— И что будем делать? У кого-нибудь есть план? — Роланд с надеждой глянул на остальных.— Ничего, — Кайли покачала головой.— Надо его как-то отвлечь, что б он прекратил уже плеваться, хуже верблюда, честное слово, — с этими словами Эд выбежал из укрытия.— Эй! Гигантский кусок комбикорма! Посмотри, я здесь! — заорал Эдуардо и для пущего эффекта несколько раз выстрелил в монстра.Паучи переключил свое внимание на новую цель: маленькую, противную, которая испускала частицы ненавистного зверем света. Они врезались в кожу и причиняли боль. «Убью» подумал монстр. Его жертва противно мельтешила совсем рядом ухитряясь уворачиваться от ЕГО огненных плевков.— Ох, ты ж ё! И кто меня просил?! — повторял Ривера петляя и едва успевая уворачиваться от фаейрболов, — Что вы стоите, олухи? Стреляйте! — что было мочи, заорал он.Кайли и Роланд выстрелили. Как и в случае с Василиском, это дало нулевой результат.— Не работает! Почему? — Кайли посмотрела на Роланда, — Надо спасать Эдуардо!— Возможно, его шкура слишком толстая, для того, что бы мы смогли её пробить, надо искать слабые места! — ответил ей напарник.Они выстрелили еще насколько раз — эффект тот же. Ребята побежали спасать друга.И тут Ривера споткнулся о камень. «Чеееерт! Мне кирдык!» пронеслась мысль. По странной случайностион приземлился на что-то мягкое. «Что это может быть? О нет! Хвост этой «Годзиллы!»Монстр был в явно в шоке от такой наглости! Что-то мелкое вцепилось в его хвост, да еще и отпускать не хочет. Гарбадюк забыл обо всем, лишь бы стряхнуть эту блоху.— Этим надо воспользоваться! — сказал Роланд и достал из кармана небольшую коробочку.— Что это? — Кайли мельком глянула на прибор, не прекращая стрелять.— Это пелинговый трансмодикафиционный пеленгатор, — гордо сказал Роланд, — Я собрал его сегодня, на всякий случай, по идее, он должен испускать звуковые колебания такой частоты, которую монстр не выносит, — с этими словами он переключил рычажок.Эдди держался из последних сил. И тут мутант словно взбесился! Парень чувствовал, как хвост вырывается из его рук. «Нет, нельзя, если я сейчас свалюсь, то превращусь в мокрое место на асфальте!» Этот проклятый хвост все-таки вырвался! Парень почувствовал, что летит. Опять. Ну, теперь ему точно конец.***— Что ты наделал?! — Кайли кричала на Роланда. Они наблюдали, как монстр начал сходить с ума. Кружить на одном месте, яростно щелкать клювом и трясти хвостом.— Сейчас же выключи!— Я его уже как несколько минут назад отключил…— Что у вас тут происходит? — к ребятам бежали остальные Охотники.Команда услышала вопль. Это Эдуардо не удержался на хвосте монстра. Парень оказался в воздухе.— О нет! — Кайли хотела кинуться на помощь.***В этот момент Ривера приземлился.. на монстра. Снова. «Я у него на морде?! Ну, просто класс!» Гарбадюк тряхнул головой. Эдуардо ничего не оставалось, как схватится за что-нибудь и покрепче.***— Смотрите! Он закрыл монстру глаза — Жанин указывала на потерявшего всякую ориентацию в пространстве Паучи.— Черт, мы не можем сейчас стрелять, пока Эдуардо на нем! — Игон старался что-то придумать.— Ты предлагаешь его оттуда снять? — немного ехидно предложил Гарретт. — Так что мы стоим, я не понял? Надо помочь другу!***«Черт! Черт! Черт! Только не снова! Только не сейчас!» Эдуардо почувствовал, как начался приступ боли. Сильнейший приступ. Парень потерял ориентацию в пространстве, перестал, что- либо видеть. Ничего кругом не осталось — кроме боли…Автор - Fig_Lik.

Ключевые слова: Охотники за привидениями монстры город ночь

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