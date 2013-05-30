Квартирант

Дом был из тех, что называют «гнилушками»: первый этаж каменный, второй — деревянный, почерневший от времени. По документам там жила одна старушка, но соседи говорили, что в квартире на первом этаже постоянно слышны шаги, хотя она официально пустовала лет десять.​Риелтору, назовем его Максим, нужно было сделать замеры и фотографии для оценки. Приехал он туда в ноябре, в сумерках. Ключи у него были. Зашел, в нос сразу ударил запах старых газет, плесени и… почему-то горелого сахара.​Максим включил фонарик на телефоне, начал обходить комнаты. Полы скрипят, обои клочьями висят. Заходит в дальнюю комнату — бывшую кухню. Там стоит старая чугунная плита, а на ней — начищенный до блеска медный чайник. Совершенно новый на вид, не вписывающийся в общую разруху.​Максим сфотографировал его, пошел дальше. И тут слышит — сзади, на кухне, чиркнула спичка. Громко так, в тишине. Он замер.— Кто здесь? — спрашивает.​Тишина. Он возвращается на кухню — никого. Но от плиты идет отчетливое тепло, и на конфорке лежит обгорелая спичка. Чайник при этом стоит на том же месте, но крышка у него начинает мелко-мелко дрожать, как будто вода закипает. Хотя огня нет.​Максим парень не из пугливых, решил, что, может, какой-нибудь бомж в подвале живет и через щели в полу развлекается. Он быстро доделал замеры и уже на выходе решил заглянуть в кладовку под лестницей.​Дверь была заперта на обычную задвижку. Он её отодвинул, открыл… и чуть телефон не выронил. Кладовка была снизу доверху забита детскими игрушками. Но не современными, а старыми: тряпичные куклы, деревянные лошадки, какие-то жестяные машинки. И все они были расставлены лицами к двери. Ровными рядами, как в витрине магазина.​И в этот момент сверху, со второго этажа, раздался звук. Будто кто-то тяжелый спрыгнул с кровати на пол — бум! — и начал быстро бегать кругами. Прямо над головой. Потолок аж затрясся, пыль посыпалась.​Максим выскочил из дома, закрыл дверь на замок, сел в машину и сидит, дышит часто. Достал телефон, чтобы глянуть фото — проверить, не померещилось ли. Листает снимки: вот комната, вот обои, вот кухня…​На фото с кухней чайника не было. На плите лежала куча старого тряпья, напоминающая по форме свернувшегося калачиком ребенка. А на месте, где он видел спичку, на фото четко видна чья-то рука — длинная, бледная, с неестественно короткими пальцами, которая тянется к объективу.​Дом этот через месяц сгорел. Считается, что из-за проводки, но пожарные потом шептались, что очагов возгорания было сразу несколько, и все — в пустой закрытой кладовке с игрушками.​Максим теперь старые дома не берет. Работает только с новостройками в «Цветах» или на Автозаводе. Говорит, там стены тонкие, всё слышно, и ты хотя бы точно знаешь, что за стеной сосед телек смотрит, а не кто-то из прошлого века чай пить собирается.

