Двоедушник

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:28

Сделано_в_СССР Просмотров: 72 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:28 by

- Слыхал я от отца такую историю, - повёл разговор дед Семён однажды долгим осенним вечером. - Как в деревне одной двоедушник жил.- А кто это, деда? - подивилась Катя незнакомому слову.- А это человек, - ответил дед. - Обычный с виду-то, вот только внутри него, окромя своей души, Богом данной, поселяется ещё одна… Да и как сказать? И не душа это вовсе, конечно, а сущность какая-то. Днём ни за что не догадаешься, коль в таких делах несведущ, а вот ночью, как ляжет спать такой человек, так эта сущность свободу получает, на волю выходит из него, а там уж и творит, что ей вздумается. Но, кто понимал маленько, те могли распознать двоедушника.- И что же там случилось в той деревне? - спросила снова Катя.- А вот послушайте, - сказал дед и начал рассказ.- Когда отец мой молодым был, неженатым ещё, то пошёл он в город, в рабочие наниматься, денег заработать маленько. Ну а как раньше ходили? Лапти обул, подпоясался, да вперёд на своих двух. До города было два дня пешего пути, и вот идёт мой отец, уже смеркаться начинает, а по дороге деревенька стоит, решил он попроситься на ночлег в какую-нибудь избу. Смотрит, на краю деревни как раз небогатая изба стоит, старая, покосившаяся.- Ну, - думает отец. - Здесь, такой же как я живёт, небогатый человек, такие пустят охотнее.Постучал, дверь отворила старуха, рассказал ей отец что да как, она и пустила его ночевать. А жила она с младшим своим сыном, он вроде как не в себе был, дурачок с виду. Сидит на лавке, со щепочками играется, а самому годков уже немало, лет может сорок. Возле лавки лучина воткнута, внизу бадья с водой стоит. Посреди избы стол, на столе горшок с картошкой.- Садись, ужинать станем, - говорит старуха отцу.Сели, старуха и стала расспрашивать отца про житьё-бытьё, откуда, мол, будешь сам, куда путь держишь? Ну а после, как отец про себя поведал, старуха и про себя речь завела.- Хозяин мой давно помер, лет двадцать как. Остались мы одни с Гришкой, - кивнула она на мужика, сосредоточенно ковырявшего ложкой картофелину и не замечавшего ничего кругом. - Гришка у меня младшенькой, старшие живут отдельно, помогают нам, чем могут, да ведь и у самих большие семьи. Старший, было, звал меня к себе, да куда ж я без Гришки? А Гришку они к себе не хотят брать. А разве ж его вина, что он вот таким уродился?Старуха вздохнула. Отец её спрашивает:- Да ведь он мирный вроде, тихий?- Мирный-то мирный, - опустила старуха глаза. - Да бывает, находит на него, хулиганить начинает.- Дерётся что ли?- Да ты ешь, ешь, - спохватилась вдруг старуха, переводя разговор.Отец поел и поблагодарил хозяйку за еду. А Гришка всё так же сидел и ковырял свою картофелину, так что непонятно было, чем он и сыт. На вид же мужик не выглядел измождённым, видно было, что питался он хорошо, старуха же была напротив сухонькая да маленькая.За окном совсем уже стемнело, стали и спать собираться. Гришке мать постелила на лавке, а отцу на сундуке, что в углу избы стоял, сама же на печь забралась.Гришка, лишь только повалился как куль на лавку, так тут же и уснул. Отец даже подивился, как так можно быстро засыпать? Старуха малость поворочалась на печи и тоже захрапела. А отцу не спалось на новом месте, известное дело, не в родной избе. А тут ещё ночь выдалась яркая, лунная. Полная луна в окно заглядывает, в избе светло сделалось, как днём.Ворочается отец с боку на бок, не идёт никак сон. И вдруг видит — Гришка сел на своей лавке. Ну мало ли, может, по нужде человеку надо. А Гришка сидит и не встаёт, уставился на отца, а взгляд такой страшный, неживой какой-то. Отцу не по себе стало, сделал он вид, будто спит, а сам сквозь веки тихонько подглядывает.Гришка пялился, пялился, а после как упадёт резко на лавку, дёрнулся, вытянулся в струну и затих, отец даже испугался — не помер ли он? Смотрит, а из-под лавки кот вдруг выходит — большой, чёрный, глаза жёлтые горят. Сел этот кот напротив отца, посмотрел пристально, будто проверяя, спит ли он, а после тихонько дверь отворил лапой и в сенцы.Отец обождал немного и за ним. Интересно ему стало, молодой вишь ли был, задор горит. И вот вышел он во двор, видит — кот выходит за калитку. Отец тихонько за ним. Кот, крадучись, вдоль забора пошёл, потом улицу перебежал, дальше и дальше, и вот, пришли они на край деревни, к одной избе, кот шмыгнул под калиткой и пропал.Отец поближе подобрался, через забор перелез, и видит — кот в избу заскочил. Отец к окошку подкрался и заглядывает. В избе от луны светло. И видит, посреди избы Гришка стоит, как есть! Вот это да, откуда он тут взялся? Смотрит отец, что дальше будет. А там люди спят и не просыпаются, так крепко спят, что и не слышат, как Гришка по избе ходит. А он подошёл к девке, что на лавке спит, наклонился к её голове и рот раззявил, огромный ртище, смотреть жутко!Но нет, не стал Гришка грызть, а видит отец, как изо рта той девки, что на лавке-то спала, будто пар голубенькой пошёл, и прямо в Гришкин рот раззявленный.Стоял так Гришка долго, а после глаза поднял, да как зыркнет на отца и захохочет. Отец с перепугу упал на траву, а после поднялся, да бежать! А куда бежать? Деревня незнакомая, до дороги, что в город ведёт, прилично, лес кругом. Как ни крути, а утра надо дожидаться.Ну спрятался отец на старом дубе, что рос аккурат напротив крайней избы, где старуха со своим сыном живут. Решил тут рассвета дождаться, слава Богу, летние ночи короткие. И вот сидит он и видит, кот чёрный снова по дороге бежит, прыгнул на крыльцо, потом в сенцы юркнул, да и пропал. Думает отец:- Как рассветёт, сразу на дорогу пойду, в избу возвращаться не стану.Тут сунул он руку за пазуху, там иконка была небольшая, мать ему в дорогу с собой дала, благословила ею, а иконки-то и нет. Вспомнил отец, что когда спать ложился, иконку ту под голову положил, хочешь - не хочешь, а придётся в избу вернуться, нельзя материнское благословение оставлять.И вот рассвело, слез отец с дерева, тихонько вошёл в избу, а старуха уж не спит, у печи хлопочет. А Гришка на лавке сидит, да его не узнать — толстый стал, румяный, улыбается довольно, отца увидел и глядит на него хитро, мол, знаю я, что ты меня видел, да не боюсь тебя.- Где же ты был? - спрашивает старуха отца.- Да по нужде выходил, скрутило что-то.А старуха в ответ:- Как ночью спалось? Хорошо ли?- Спасибо, хорошо, - отвечает отец. - Пойду я, спасибо вам, что приютили, хлеб и кров дали. Дай Бог здоровья и мира вашему дому!- Ну ступай-ступай, - проговорила старуха. - Да смотри, о том, что ночью видел, никому не болтай. Гришенька теперь долго сытый будет. Но когда проголодается, может и к тебе в гости заглянуть, ему дорога нипочём, он ведь не только котом оборотиться может. Да материнское благословение благодари, оно тебя спасло.Попятился отец из избы, волосы дыбом встали. Вышел он во двор да бежать оттуда скорее. До дороги через лесок долетел как птица, а там мужичок на телеге едет, подобрал он отца, да и дальше на лошадке поехали они вместе.И вот только спустя много лет поведал он матери своей этот рассказ, она ему и пояснила, что был это двоедушник, и повезло отцу, что живой оттуда ушёл. Всяко могло быть. Во время сна может двоедушник тело покидать в своём обличье или же в животном, да людям вредить. А когда помрёт он, то родная его душа на небо отправится, а злая сторона упырём станет, коли похоронят двоедушника не как полагается. Там особые вещи знать надо. Так-то на свете вот бывает.Автор - Елена Воздвиженская.

Ключевые слова: Деревня человек старуха сын кот сущность сон обличие

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