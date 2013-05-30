Однажды вечером

Хотел бы рассказать историю друга моего двоюродного брата. О нём я уже писал. Этот друг был "кладезем" мистических историй и знаний о нечистой силе - вроде Илюши из "Бежина луга". Он погиб в двенадцать лет, получив смертельную травму при падении, когда исследовал с приятелями заброшенный дом. В последнее время я почему-то о нём часто вспоминаю.История короткая, быть может, не слишком эффектная. Но тогда, в детстве, она меня напугала.У этого мальчика кто-то из родственников, по-моему, бабка с дедом, жил рядом с кладбищем. Это место я знал: окраина одного из пригородных посёлков, частные дома, за ними -не очень широкое, метров в пятьдесят, пространство, на котором густые заросли кустов перемежались с небольшими полянками, а сразу позади начинались голубые и белые оградки и памятники.Серёжа (кажется, так звали мальчика) регулярно гостил в этом доме, нередко оставался ночевать, и историй оттуда у него было много - мы слушали, разинув рты. Чему-то верили, чему-то нет, но излагал Сергей так увлекательно, что мы радовались любой свежей истории и просили снова рассказать старые. Буквально в эту минуту одна из них всплыла у меня в памяти: они с друзьями стояли у зарешёченного входа в старую штольню и кричали в неё матерные ругательства, а оттуда кто-то ругался в ответ, хотя людей там быть не могло...Так вот, Сергей в компании местных мальчишек часто проводил время на том самом пространстве между домами и кладбищем. Там на одной полянке был небольшой пятачок, на котором не росла трава, и они играли на нём в ножички. Как-то вечером, наигравшись, пацаны решили переместься на скамейку у дома серёжиного деда: смеркалось, и рядом с кладбищем стало неуютно. Вдруг Сергей обнаружил, что в карманах его куртки нет ножика. Он сказал друзьям, что сходит на место, где они играли, и поищет там. Надо сказать, Серёжа был смелым мальчиком (отчего и погиб в том заброшенном доме, единственный из всех решившись забраться на чердак и упав, когда под ним провалился пол). Он отказался от предложения сходить вместе с ним, хотя сумерки к тому моменту заметно сгустились. Ушёл один, а пацаны остались сидеть у дома.Дальше Сергей рассказывал со слов мальчиков, ожидавших его на скамейке. Значит, ушёл он искать нож. Проходит пять минут, десять - Сергея нет. А место было где-то в минуте ходьбы, почти напротив дома. Но от дома оно не просматривалось из-за кустов и деревьев. Ребята забеспокоились и решили вместе пойти узнать, где там Серёга. Приближаются они к тому месту и видят, что Сергей ходит вокруг пятачка голой земли, куда они втыкали ножики. Ходит строго по кругу, склонив голову, и идёт как-то медленно, как будто спит на ходу. Мальчики вдруг, не сговариваясь, остановились и стали наблюдать за происходящим со стороны.- Ножик свой, что ли, ищет?- Что-то он странный какой-то...Только они собрались его окликнуть, как сбоку зашуршали кусты. Пацаны разом повернулись. Из кустов вышел Серёжа. Они вновь посмотрели в сторону пятачка. Там никого не было.- Это ты там только что ходил?- Где?- Да вон там, где мы играли?- Нет... Я сейчас здесь был, в кустах.Выяснилось, что свой ножик он обнаружил не там, где они играли, а недалеко в траве. А потом отошёл по малой нужде в кусты (людей нет, но всё-таки близко дома, а вдоль них дорожка - кто-нибудь может пройти). То есть, в последние несколько минут Серёжа определённо не мог ходить вокруг того пятачка. Все пребывали в полном недоумении. Да ещё кладбище рядом, и скоро совсем стемнеет. Мальчишкам стало страшно, и они решили поскорее вернуться к дому.Потом ребята весь вечер разговаривали только об этом и не могли остановиться. Еле расстались - разошлись, когда родители стали их ругать.Что же это было? И правда ли? Связано ли как-то с кладбищем? Мы с братом поверили Сергею, тем более, что сам он даже не был участником истории, а услышал всё от друзей. Было их, кажется, трое, и все видели бродящего по кругу Серёгу: именно его, вернее, кого-то, кто выглядел один в один как он.

