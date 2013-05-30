Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Однажды вечером

Хотел бы рассказать историю друга моего двоюродного брата. О нём я уже писал. Этот друг был "кладезем" мистических историй и знаний о нечистой силе - вроде Илюши из "Бежина луга". Он погиб в двенадцать лет, получив смертельную травму при падении, когда исследовал с приятелями заброшенный дом. В последнее время я почему-то о нём часто вспоминаю.

История короткая, быть может, не слишком эффектная. Но тогда, в детстве, она меня напугала.



У этого мальчика кто-то из родственников, по-моему, бабка с дедом, жил рядом с кладбищем. Это место я знал: окраина одного из пригородных посёлков, частные дома, за ними -
не очень широкое, метров в пятьдесят, пространство, на котором густые заросли кустов перемежались с небольшими полянками, а сразу позади начинались голубые и белые оградки и памятники.

Серёжа (кажется, так звали мальчика) регулярно гостил в этом доме, нередко оставался ночевать, и историй оттуда у него было много - мы слушали, разинув рты. Чему-то верили, чему-то нет, но излагал Сергей так увлекательно, что мы радовались любой свежей истории и просили снова рассказать старые. Буквально в эту минуту одна из них всплыла у меня в памяти: они с друзьями стояли у зарешёченного входа в старую штольню и кричали в неё матерные ругательства, а оттуда кто-то ругался в ответ, хотя людей там быть не могло...

Так вот, Сергей в компании местных мальчишек часто проводил время на том самом пространстве между домами и кладбищем. Там на одной полянке был небольшой пятачок, на котором не росла трава, и они играли на нём в ножички. Как-то вечером, наигравшись, пацаны решили переместься на скамейку у дома серёжиного деда: смеркалось, и рядом с кладбищем стало неуютно. Вдруг Сергей обнаружил, что в карманах его куртки нет ножика. Он сказал друзьям, что сходит на место, где они играли, и поищет там. Надо сказать, Серёжа был смелым мальчиком (отчего и погиб в том заброшенном доме, единственный из всех решившись забраться на чердак и упав, когда под ним провалился пол). Он отказался от предложения сходить вместе с ним, хотя сумерки к тому моменту заметно сгустились. Ушёл один, а пацаны остались сидеть у дома.

Дальше Сергей рассказывал со слов мальчиков, ожидавших его на скамейке. Значит, ушёл он искать нож. Проходит пять минут, десять - Сергея нет. А место было где-то в минуте ходьбы, почти напротив дома. Но от дома оно не просматривалось из-за кустов и деревьев. Ребята забеспокоились и решили вместе пойти узнать, где там Серёга. Приближаются они к тому месту и видят, что Сергей ходит вокруг пятачка голой земли, куда они втыкали ножики. Ходит строго по кругу, склонив голову, и идёт как-то медленно, как будто спит на ходу. Мальчики вдруг, не сговариваясь, остановились и стали наблюдать за происходящим со стороны.

- Ножик свой, что ли, ищет?

- Что-то он странный какой-то...

Только они собрались его окликнуть, как сбоку зашуршали кусты. Пацаны разом повернулись. Из кустов вышел Серёжа. Они вновь посмотрели в сторону пятачка. Там никого не было.

- Это ты там только что ходил?

- Где?

- Да вон там, где мы играли?

- Нет... Я сейчас здесь был, в кустах.

Выяснилось, что свой ножик он обнаружил не там, где они играли, а недалеко в траве. А потом отошёл по малой нужде в кусты (людей нет, но всё-таки близко дома, а вдоль них дорожка - кто-нибудь может пройти). То есть, в последние несколько минут Серёжа определённо не мог ходить вокруг того пятачка. Все пребывали в полном недоумении. Да ещё кладбище рядом, и скоро совсем стемнеет. Мальчишкам стало страшно, и они решили поскорее вернуться к дому.

Потом ребята весь вечер разговаривали только об этом и не могли остановиться. Еле расстались - разошлись, когда родители стали их ругать.



Что же это было? И правда ли? Связано ли как-то с кладбищем? Мы с братом поверили Сергею, тем более, что сам он даже не был участником истории, а услышал всё от друзей. Было их, кажется, трое, и все видели бродящего по кругу Серёгу: именно его, вернее, кого-то, кто выглядел один в один как он.


Новость отредактировал Estellan - 29-12-2025, 23:30
Причина: Стилистика автора сохранена.
29-12-2025, 23:30 by ebegen31Просмотров: 696Комментарии: 17
+11

Ключевые слова: Кусты ребята кладбище авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Eifersucht
30 декабря 2025 09:51
+1
Группа: Посетители
Репутация: (104|-7)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 608
Тут кто-то заминусил историю, я поставил плюс - получился 0. Ну, как есть так есть. Я думаю, что ваш брат, обладал определённой силой, он мог волей вызывать трансформацию реальности. А погиб, потому что его близкое окружение не способствовало безопасности ребёнка.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Eifersucht
30 декабря 2025 10:04
+1
Группа: Посетители
Репутация: (104|-7)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 608
Вы знаете, вспомнилась мне одна ситуация, которая произошла лет двадцать пять назад. Тесть ещё был жив. Мы с женой как-то собрались по грибы, тесть нам выделил кухонный нож. Сам остался дома. Где-то за часов пять мы насобирали полное ведро. Пришли домой и обнаружили, что потеряли нож. Тесть расстроился... . Он собрался искать его. Я руками развёл, да где его найдёшь... . Мы с женой не пошли искать. Тесть пришёл спустя час - нашёл.
Я с тех пор удивляюсь..., как на площади в несколько километров можно найти потерявшийся нож человеку, который не то чтобы не терял, он даже не был с нами и не знал куда мы ходили.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: alice_downtheriver
30 декабря 2025 12:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|-2)
Публикаций: 2
Комментариев: 50
У меня мурашки побежали, я тут за этим, так что плюс)
Зарегистрирован: 26.10.2024
#4 написал: ebegen31
30 декабря 2025 18:51
+1
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 766
Цитата: Eifersucht
Тут кто-то заминусил историю, я поставил плюс - получился 0.


Спасибо. Есть тут кто-то, кто любит ставить минусы. Ну, если от этого на душе становится легче, то пожалуйста. smiley


Цитата: Eifersucht
обладал определённой силой


Вот это может быть. Он был так по-взрослому, не по-ребячьи погружён в мистическую сторону жизни... Поэтому его на ту сторону и забрали.


Цитата: Eifersucht
как на площади в несколько километров можно найти потерявшийся нож человеку, который не то чтобы не терял, он даже не был с нами и не знал куда мы ходили.


Видимо, была у него какая-то тонкая связь с тем местом.


Цитата: alice_downtheriver
У меня мурашки побежали, я тут за этим, так что плюс)


Спасибо blush . Рад, что история произвела на вас впечатление.


Хотел кое-что добавить. Об этой истории Сергей вспоминал при мне два лета подряд (когда я приезжал в гости к брату). А со своими друзьями, которые были с ним тем вечером, он часто виделся - они с тех пор больше не играли на этой полянке. В общем, было совсем не похоже, что они его разыграли.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#5 написал: Black Bagira
30 декабря 2025 20:42
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 772
Сегодня несколько новых интересных историй. Очень рада. Всем плюсы и спасибо! И с наступающим Новым Годом! Всем здоровья и мирного неба над нами всеми!
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#6 написал: serg-kil-inc
30 декабря 2025 21:03
+3
Группа: Посетители
Репутация: (8|-1)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 119
Ладно, это стрёмно.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#7 написал: ebegen31
30 декабря 2025 21:42
+1
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 766
Цитата: Black Bagira
Сегодня несколько новых интересных историй. Очень рада. Всем плюсы и спасибо! И с наступающим Новым Годом! Всем здоровья и мирного неба над нами всеми!


Спасибо!

И вас с наступающим!
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#8 написал: ebegen31
30 декабря 2025 22:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 766
Цитата: serg-kil-inc
Ладно, это стрёмно.


Мы спрашивали, мол, может быть, твои друзья так над тобой подшутили? Но С. был проницательным и в мистич. историях знал толк. Его было нелегко обмануть. Так вот он говорил, что его товарищи действительно серьёзно испугались. Это и в тот вечер было заметно, и потом: они этот случай часто обсуждали.

Говорят, что двойник - к скорой смерти. Но это вроде бы только если сам своего двойника встретишь. А тогда сам Сергей ничего не видел. Хотя вскоре он всё-таки умер. Вот и думай теперь: чем чёрт не шутит, возможно, есть во всём этом правда...
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#9 написал: serg-kil-inc
31 декабря 2025 17:50
+3
Группа: Посетители
Репутация: (8|-1)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 119
Цитата: ebegen31
Цитата: serg-kil-inc
Ладно, это стрёмно.


Мы спрашивали, мол, может быть, твои друзья так над тобой подшутили? Но С. был проницательным и в мистич. историях знал толк. Его было нелегко обмануть. Так вот он говорил, что его товарищи действительно серьёзно испугались. Это и в тот вечер было заметно, и потом: они этот случай часто обсуждали.

Говорят, что двойник - к скорой смерти. Но это вроде бы только если сам своего двойника встретишь. А тогда сам Сергей ничего не видел. Хотя вскоре он всё-таки умер. Вот и думай теперь: чем чёрт не шутит, возможно, есть во всём этом правда...

Скорее всего, вас туда заманивали. Круг ещё этот на земле... В общем, на дружеский прикол не похоже. Да и сознался бы уже кто-нибудь.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#10 написал: ebegen31
31 декабря 2025 17:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 766
Цитата: serg-kil-inc
Да и сознался бы уже кто-нибудь.


Вот именно.
Цитата: serg-kil-inc
Круг ещё этот на земле...


Да... Я об этом даже как-то не подумал.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#11 написал: зелёное яблочко
1 января 2026 09:28
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 155
Комментариев: 7 071
Полагаю, имеет место быть.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#12 написал: Сергей Фомин
1 января 2026 15:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 50
Хорошая история!
Зарегистрирован: 29.12.2016
#13 написал: ebegen31
1 января 2026 22:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 766
Цитата: зелёное яблочко
Полагаю, имеет место быть


Цитата: Сергей Фомин
Хорошая история!


Спасибо за отзывы.



И всем, кто прокомментировал, спасибо и с Новым годом!
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#14 написал: marinaF
Вчера, 02:46
+2
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 94
Наконец-то интересная и страшная история! Огромное спасибо! В 3 часа ночи прям хорошо зашла))
Зарегистрирован: 12.07.2019
#15 написал: Ааа; вдвбыб
Вчера, 15:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 18
Очень понравилась страшилка!И простая,и небанальная.Сто плюсов и историю в лучшие!!!!
Зарегистрирован: 25.11.2025
#16 написал: ebegen31
Вчера, 21:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 766
Цитата: marinaF
Наконец-то интересная и страшная история! Огромное спасибо! В 3 часа ночи прям хорошо зашла))


Цитата: Ааа; вдвбыб
Очень понравилась страшилка!И простая,и небанальная.Сто плюсов и историю в лучшие!!!!


Спасибо за такие хорошие отзывы: прямо бальзам на душу blush
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#17 написал: Talisha
Сегодня, 06:51
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (2091|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 579
Это может быть или фантом, или астральный проекция, или сущность. В первом случае - отпечаток в пространстве, порожденный Сергеем, когда он искал нож, ходил по кругу, возможно, всматриваясь под ноги. Второй вариант был бы обоснован, если бы Сергей, скажем, спал или находился без сознания. У меня есть история, как меня сын видел ночью ходящей по кругу по комнате, в то время, как я спала на кровати.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.