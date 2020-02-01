Хранитель

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Причина: Стилистика автора сохранена.

Эдвард888 Просмотров: 60 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:52 by

ХранительАвтор; Эдвард888Часть — I ДушегубНавязчивый звонок разбудил Павла Геннадиевича с цепких лап сладкого сна.- Алло, я слушаю!- Это Терентьев, я по поводу коллекционера.- Опять тело? - поинтересовался Павел Геннадиевич.- Да, тело, — вздохнул майор Терентьев, но на этот раз, судя по всему, тело принадлежит самому убийце, тут всё очень запутано, вы приезжайте, мы введем вас в курс дела, поворот на село Каменка, за Всеволожском.- Хорошо, скоро буду.Повесив трубку, Павел Геннадиевич встал, помотав головой, отогнал остатки сна и побрёл одеваться. Он работал следователем, и в последнее время у него было крайне мало времени на то, чтобы хоть раз нормально выспаться. Причиной сему был человек, если его можно назвать таковым, чьё бездыханное тело было найдено сегодня рано утром. Маньяк и серийный убийца, убивавший и насиловавший молодых девушек в Ленобласти, отрезал пальцы рук и прочие части тел у своих жертв и забирал их, посему получил кличку коллекционер. Первое тело, без пальцев на руках, было обнаружено на пустыре в прошлом году, на протяжении трех месяцев нашли еще два обезображенных тела, и тогда стало понятно, что это дело рук серийного убийцы. В этом году было найдено еще четыре тела с характерным почерком, и тут, такой поворот. На памяти Павла Геннадиевича, имевшего большой опыт в расследовании подобных преступлений, этот случай является уникальным.Прибыв на место, следователь увидел стоящую на обочине белую Самару, с распахнутыми дверьми, за которой было припарковано несколько полицейских машин, в лесу, за обочиной, копошились люди. Оперевшись об дверь полицейской нивы, его встречал Терентьев с папкой документов в руках.- Доброе утро, Александр Андреевич, что тут у вас? - поинтересовался Павел Геннадиевич.- Утро на редкость доброе, — хмыкнул Терентьев, не каждый раз несостоявшаяся жертва вызывает полицию, чтобы сообщить о гибели маньяка. Говорит, какой-то местный парень спас, убил подозреваемого, когда тот отошел, чтобы отлить. Перед самим приездом полиции скрылся. Жителей уже опрашивали, никто парня, подходящего по описаниям жертвы, тут в глаза не видел.- Откуда уверенность, что это именно коллекционер? - спросил Следователь, ведь жертва жива и, как я понял, невредима.- Наши люди уже установили личность и проверили дом упыря, там были найдены останки как минимум двенадцати жертв, он их помещал в пластиковые пакеты и подписывал, так же фотографии, как выяснилось, он фотографировал своих жертв, после расправы. К тому же у него с собой был охотничий нож, травматический пистолет и садовая пила, полный набор, мать его! Убийцей оказался некий Артур Коробко, 52 года, житель Мурино, семьи нет, с женой разошелся десять лет назад, в 90 -е работал в Госавтоинспекции, затем разнорабочим, ранее не судим, вёл тихий образ жизни, соседи на него не жаловались, наоборот, создавал впечатление добродушного человека. Вот так, Павел Геннадиевич, и попробуй угадай, что у человека на уме…- Понятно, — кивнул следователь. Значит, не все жертвы найдены. Судмедэксперты осматривали тело?- Да, пока что письменное заключение не составлено, но причина смерти - смерть головного мозга, из-за свернутой мощным рывком шеи, видать, парень не простой был, может, служил где или единоборствами занимался. Будь моя воля, я бы вовсе не стал его искать, из-за этой вот падали, — Терентьев кивнул головой в сторону леса.- Ясно, спасибо, а потерпевшая, как её, где она? Хочу задать ей пару вопросов.- Да, конечно, Дарья Черненко, 24- года, она сидит в машине, на заднем сиденье. Крепкая девочка, молодцом держится, учитывая пережитое.Следователь подошел и сел в Ниву, где на заднем сидении ожидала девушка с взъерошенными тёмными волосами и расплывшимся по щекам, от слёз, макияжем.- Здравствуйте Дарья, меня зовут Павел Геннадиевич, я следователь, хочу, чтобы вы рассказали мне в мельчайших подробностях события этой ночи, начиная с того, как вы попали в эту ситуацию.- Но я же уже рассказала и хочу домой, я ведь очень устала, — пыталась возразить Дарья.Но следователь стоял на своём.- Я всё понимаю, уверяю вас, Дарья, последний раз, и вы сразу же поедите домой, даю слово! Только, пожалуйста, подробно.- Хорошо, - вздохнула девушка и начала свой рассказ. - Вчера вечером, возвращаясь с работы, я опоздала на свой автобус, хотела в магазин забежать за продуктами и не успела, в итоге решила пешком добраться. Хоть до дома от работы примерно 10 — километров, но я часто так хожу, так как работа у меня малоподвижная, таким образом компенсирую постоянное сидение на работе. И вчера вечером я возвращалась пешком, шла через парковую зону, в наушниках слушала музыку, и последнее, что помню, это боль в затылке, очнулась уже в багажнике машины, со связанными руками и ногами, заклеенным скотчем ртом. Стала бить ногами о дверь багажника, и вскоре почувствовала, что машина останавливается, потом этот, — Дарья кивнула в сторону леса, - открыл багажник, ударил меня и сказал, что если буду брыкаться, убьет и мою маму и младшую сестру, затем поднял и понес меня в лес. Уже в лесу опустил меня на землю и отошел куда-то, затем услышала какую-то возню, а потом уже подошел тот молодой человек и начал развязывать верёвки на ногах. Сначала я испугалась, подумала, может, сообщник, но он успокоил меня и сказал, что пришел на помощь, затем отнёс меня к машине, так как ноги у меня затекли из-за пут, и я не могла самостоятельно передвигаться. Нашел мой телефон в машине, отдал мне и сказал, чтобы я вызвала полицию.- А подробнее, как выглядел, во что был одет, манера речи? Рассказывал ли что-нибудь о себе?- Да, Антоном назвался. У него были короткие светлые волосы, голубые глаза. Улыбчивый такой, смешил меня всё это время, шутил, пока ждали полицию, перед самым приездом сказал, что у него отец болеет, и нужно за ним присматривать, затем попрощался и ушел. Только сейчас понимаю, что воздействие от него шло, какое-то непонятное, когда он был рядом, казалось, всё случилось давно и не со мной. Одет он был, полосатую майку, штаны цвета хаки, с карманами по бокам, и ботинки, кажется, берцы называются, в таких охотники и военные обычно ходят.- Хорошо, спасибо, - поблагодарил следователь и открыл дверь, чтобы выйти из машины.- Павел Геннадиевич! - спохватилась Дарья, - а зачем вам Антон? Вы же не арестуете его, он ведь спас мне жизнь!- Думаю, обойдется, - кинул следователь на прощание, улыбнувшись, и закрыл дверь машины.- Везите домой, только через травмпункт, пускай проверят на наличие сотрясения, - сказал он водиле, мерно покуривавшему папиросу возле машины.Следующим утром Павел Геннадиевич сидел за столом, попивая ароматный чёрный кофе и перелистывая паспортные данные жителей Каменки мужского пола, возрастом от 18 до 40 лет, всего таковых насчитывалось 17 человек, но ни одного Антона среди них не было. Вскоре к ним добавилось еще два человека, не проживавших в данном населенном пункте, но имевших там родственные связи и Имя «Антон».Повторный расспрос селян никаких результатов не дал, в деревне, где все знают всех, никто об Антоне, ухаживающем за больным отцом, и не слышал. "Кто же ты такой?" - подумал следователь, ведь вариантов было много. Павел Геннадиевич не сомневался, что кто-то, пришел на помощь девушке, так как сама она вряд ли смогла бы свернуть голову здоровенному мужчине, тут нужна или огромная сила, или особый навык. А кем же мог быть этот загадочный незнакомец? Да кем угодно, и не обязательно житель деревни или даже Ленобласти, вполне вероятно, что просто, проходивший мимо человек, странно, конечно, что ночью, хотя если учесть то, в чем он был одет, вполне смахивает на туриста, и имя Антон, как и историю про больного отца, он вполне мог придумать, как причину не дожидаться приезда полиции. На самом деле Павел Геннадьевич во многом был согласен с Терентьевым насчет этого загадочного молодого человека, то, что он сделал, вероятнее всего спасло не одну жизнь, и в глубине души даже надеялся, что его не найдут. Но есть тело и закон, который обязывает расследовать любое убийство, и именно расследование, является работой Павла Геннадиевича.Уже на следующий день Дарью пригласили в полицейский участок, где ей предстояло опознать Антона на имеющихся фотографиях, но, как и предполагал Павел Геннадиевич, ни на одной из представленных фотографий жителей села, девушка не узнала своего спасителя, и на этом дело, казалось, зашло в тупик. Тогда было решено сделать фоторобот, на что Дарья долго не соглашалась, и только после уверений о том, что Антона обязательно оправдают, она, наконец, согласилась на сотрудничество.Часть-II СпасительПрошло три месяца, и поиски убийцы-маньяка, ни к чему не привели. Фоторобот человека по имени Антон, был опубликован в местной газете, только за первую неделю после публикации поступило несколько звонков, не дающих по сути своей никаких ценных сведений, как, например, домохозяйка средних лет вспомнила своего любовника, который, по её словам, являлся человеком с фоторобота, или же пенсионер грешил на своего соседа, который по ночам включал громко музыку. Время шло своим чередом, и про это дело уже начали забывать, появлялись новые, более важные дела, и казалось, кем был этот загадочный спаситель, так и останется тайной. Пока, наконец, в дежурную полиции не поступил звонок. Звонивший молодой человек представился Андреем, и, по его словам, он встречал человека по имени Антон, подходящего по описанию, находясь в населенном пункте Каменка, но была одна нестыковка, происходило всё это ещё в далёком 98-м году.Павел Геннадиевич к этой истории отнесся со здравым скепсисом, ведь, судя по показаниям Дарьи, человек под именем Антон был именно молодой, и в 98-м году вероятно еще под столом ползал, если вообще родился, но всё же решил проверить, ведь было темно, и девушка могла запросто ошибиться, учитывая её состояние на тот момент, кроме того, что-то подсказывало ему, что вот она, нитка к возможной разгадке всего этого дела, а чуйка в таких делах подводила его крайне редко. Через несколько часов следователь уже сидел в столовой, попивая горячий Эспрессо и беседуя с ранее звонившим Андреем.- И так, вы говорили, что встречали человека по имени Антон, в районе села Каменка, похожего на того, что на фотороботе, не могли бы вы уточнить, при каких обстоятельствах произошла встреча, и уверенны ли вы, что это именно тот человек?- Да, это он, узнал его сразу, как только случайно заметил фоторобот в газете, Затем долго думал, звонить или нет, и под конец решился, так как, если это тот Антон, о котором я думаю, тюрьма ему точно не грозит, — усмехнулся Андрей и продолжил: - Мне было тогда 12-лет, и я проводил лето у бабушки, которая жила в этом селе. В тот вечер я и компания друзей играли в лесу за деревней, и получилось так, что я ушел слишком далеко и заблудился. Помню, я долго бродил, пока в один момент не провалился правой ногой в яму и не сломал её, получился открытый перелом, и то ли от шока, я не сразу почувствовал боль, и просто в панике кричал на помощь, потом пришел он, сказал что-то вроде, «всё будет хорошо» и понёс меня домой. Я смутно помню что было потом, и в какой то момент потерял сознание, очнулся уже в больнице. Уже позже моя бабушка рассказала, что меня принёс Антон.- Весьма интересная история, - признался Павел Геннадиевич. И кто же такой этот Антон, где живёт? Вы его знаете? И почему же по-вашему ему не грозит тюрьма?- Кто он такой, я не знаю, а то, что знаю, в то вы вряд ли поверите. Моя бабушка знала кто он, но её давно нет. В селе живёт человек по имени Никифор Маркович Наумов, он уже в возрасте, но, думаю, он сможет ответить на все ваши вопросы лучше меня.Следователю не терпелось распутать это дело, хотя в чудеса он не верил, но всю жизнь подсознательно мечтал прикоснуться к какой-то тайне, и теперь его интуиция вопила, что вот он, случай не похожий ни на один другой, и именно ему, Павлу Геннадиевичу Плахову, посвятившему своему делу всю свою жизнь, предстояло распутать его.Остановив машину возле забора, за которым виднелся потрёпанный временем деревенский дом, следователь открыл ржавую металлическую калитку и направился к веранде. Дверь ему открыл пожилой, на вид лет 70-ти, седой мужчина в сером, видавшем виды свитере. Прежде чем Павел Геннадиевич успел озвучить причину прибытия, пожилой человек, махнув приглашающим жестом рукой, сказал:- Я знаю, зачем вы пришли, он сказал, что же, заходите, присаживайтесь.- Вы имеете в виду, Андрей вам рассказал? - приподняв бровь, спросил следователь.- Антон сообщил мне, - тяжело вздохнув, произнёс Никифор Маркович.Сказанное пожилым человеком, не на шутку удивило следователя.- Вы знаете его? В таком случае, настоятельно прошу сообщить мне, где он находится, у меня к нему пара вопросов.- Подождите, - произнёс пожилой человек, подняв руку в успокаивающем жесте. - Тут не всё так просто. Я вам должен рассказать кое-что, и мой рассказ может показаться вам выдумкой или даже бредом, но прошу, не перебивайте, дайте рассказать до конца, а потом уже делайте свои выводы.- Хорошо, я вас слушаю, - кивнул Павел Геннадиевич, усевшись поудобнее.Подумав немного, пожилой человек начал свой рассказ:- Антон, это мой сын… Мы с Софьей, женой моей, долгое время не могли иметь детей, врачи даже поставили ей диагноз, бесплодие. Пока, наконец, одним летним утром не свершилось чудо, и мы поняли, что Софья ожидает ребёнка, чему мы были искренне рады, и следующей весной родился наш долгожданный ребёнок, наш Антоша. Он рос не простым мальчиком, уже в раннем возрасте мы стали замечать его способности. То соседке Тамаре спину вылечит, то собаку от лишая избавит. До сих пор помню случай, когда птица со всей дури врезалась в окно нашей веранды, Антохе тогда было 9 лет, и он, играя, носился вокруг дома, а я поднял мёртвую птицу со сломанной шеей, чтобы выкинуть её за забор, подальше от дома, как заметил Антона, стоявшего рядом и протягивающего мне руку, после того как я отдал ему мёртвую птицу, он поднёс её к губам и шепнул «просыпайся», после чего она ожила и вспорхнула по своим птичьим делам, как ни в чем не бывало, сказать, что я был поражен, это не сказать ничего. Говорят, моя прабабка была сильной колдуньей, и к ней за помощью приезжали люди из самой столицы, видимо, маленькому Антоше передался её дар, но, как мне кажется, в ещё в сотни раз сильнее. Шло время, и Антоша рос, и вскоре из белокурого мальчонки вырос в молодого человека. Наконец, в 87-м году его забрали в Армию, он служил в воздушно-десантных войсках, и, как оказалось, сам написал рапорт в Афганистан. Позже, в своих письмах он объяснял, что чувствует, что именно там его предназначение. Ранней весной 1988-го года, мы получили похоронку, как оказалось, он остался прикрывать отход своего подразделения, попавшего в засаду, и, в конце концов, вызвал огонь на себя, выжили все, кроме него. Не знаю всех подробностей, что там произошло, но уже позже приезжали родители выживших ребят, благодарили нас за своих детей. 28-го марта того же года, Антона хоронили, на похороны приехало много людей с разных городов союза.И тогда мы с Софьей впервые ощутили то чувство, это сложно объяснить, как будто Антон вовсе не погиб, а стоит рядом, и мы хороним бездушную куклу или манекен, если угодно. Со временем его присутствие становилось всё более ярко выраженным. По ночам с чердака, где его комната, доносились звуки шагов и скрип дверных петель, не редко, когда мы просыпались, была вымыта посуда на кухне и наколоты дрова в сарае. Не смотря на всю неправильность ситуации, мы с Софьей в глубине души были рады тому, что Антон вернулся домой, хотя бы в таком виде. Вскоре он стал появляться в почти осязаемом облике, и вечерами мы сидели и разговаривали с ним, как с вами сейчас. Но со временем замечать его стали не только мы с Софьей, соседи сначала шептались за спиной, и было понятно, что они чего-то боялись. И когда, наконец, Антон спас соседского мальчишку в лесу, соседи пришли к нам, и мы им всё рассказали. В итоге, соседи решили не рассказывать об этом никому постороннему, и всё, что касается Антона, стало в нашей деревне своего рода табу. Для местных он является кем-то вроде ангела-хранителя… Но я знаю, зачем он на самом деле здесь, шесть лет назад ушла моя Софья, а я уйду если не этой зимой, то следующей, стар я уже, и время давит невыносимо тяжким бременем. И когда уйду я, уйдёт и Антон, ведь только ради нас он вернулся, он ведь обещал вернуться и не мог иначе.С этими словами Никифор Маркович встал, открыл выдвижной ящик на древнем с виду серванте, достал оттуда пожелтевший от времени листок бумаги и протянул следователю.- Это письмо он написал за несколько дней до своей гибели.Павел Геннадиевич молча принял листок и начал читать;«Ппаа, мама, привет! Я только вчера получил ваше предыдущее письмо, так как был на задании, рад слышать, что тётя Тамара жива и здорова, ведь инсульт дело не шуточное, и я сильно за неё переживал. Сегодня же узнал, что у нас послезавтра снова выход. Кстати, помните про нашего нового лейтенанта, про которого я рассказывал, который решил заняться дедовщиной, у него случился внезапный приступ диареи прямо на построении (ну вы понимаете), в итоге смеялся весь батальон, и, соответственно, больше никаких проявлений дедовщины с его стороны мы не наблюдали. А как здесь бывает красиво по утрам, словами не описать, даже сам ветер не такой, как у нас на севере, ощущается как бархатный на коже, и пахнет совсем по-другому. А ночи тёмные, дальше носа ничего не видно. Вы за меня не переживайте там и берегите себя, я обязательно вернусь, несмотря ни на что. Скоро увидимся. Антон.»ЭпилогСеребристый внедорожник, УАЗ-Патриот, мчался по просёлочной дороге, поднимая столбы пыли. На небе светило вечернее солнце, обдавая красноватыми бликами макушки деревьев. Вскоре машина остановилась на сельском кладбище, из неё вышли молодая, тёмноволосая, худая девушка и мужчина средних лет.- Вы сказали, что мы едем на опознание, но что мы делаем на кладбище? - спросила следователя Дарья.- Не переживайте, скоро сами всё поймёте.Вскоре, они подошли к могильному памятнику, где с фотографии на них смотрел молодой человек в военной форме. На массивном надгробном камне было написано: Антон Никифорович Наумов 8.4.1967 — 1.3.1988.- Это он? - спросил следователь.- Он, - ответила Дарья, не верящим взглядом смотря на местами выцветшую фотографию, и уголки её глаз стали предательски намокать.Павел Геннадиевич молча повернулся и побрёл к машине, по пути доставая с портсигара сигарету.

Ключевые слова: Маньяк детектив призрак авторская история

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