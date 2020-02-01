Как нечистый к вдове сватался

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 13:02

Сделано_в_СССР Просмотров: 151 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 13:02 by

Это рассказала мне моя бабуля. Она была очевидцем тех событий, и помнит, как прогремела на всю округу странная и необъяснимая история молодой вдовы.Время было послевоенное, тяжёлое. В деревнях много одиноких женщин, стариков и калек, а здоровых мужиков с войны вернулось очень мало.На соседней улице от дома, где провела детство моя бабушка, жила молодая женщина, Людка. Она дружила с матерью бабки моей, и часто бывала у них в доме. Не вернулся к ней её муж, пропал без вести, и детей ей не оставил. А Людка была, как говорят, в «самом соку», лицом и фигурой хороша. Очень она хотела замуж, но только не было никого, кто мог бы стать хозяином в её доме.Вот, как-то раз, присела Людка на лавку возле своей калитки, отдохнуть после тяжёлого рабочего дня. Солнце уже зашло, но было достаточно светло. Вечер был тихим и тёплым. Как вдруг, подходит к ней незнакомый служивый. Сапоги в пыли, солдатская сумка за плечами. «Дай, - говорит, - хозяюшка воды напиться. Целый день на ногах. Утомился!»Людка посмотрела на него, а он её возраста, лицо приятное, фигура ладная. Она и говорит ему: «Так, ты заходи! И водой тебя напою, и ужином накормлю!»Солдат сразу согласился. В дом зашёл и, пока вдова хлопотала, на стол накрывала, он починил ей поломанный стул и перекосившуюся дверь поправил. Долго сидели они тем вечером, за длинным разговором. И было у вдовы такое чувство, что всю жизнь знает она этого служивого! Так и остался он у неё жить.Повеселела Людка, расцвела! Красивые платья из сундуков подоставала. Все уши моей прабабке прожужжала, рассказывая о своём Андрюше. Дома он всё переделал, всё починил, за скотиной ухаживал, Людку страстными ночами баловал. И всё сына просил! Вдовушка дождаться не могла, когда же понесёт.Одна была у него странность. Хозяйством он занимался только после захода солнца! Всю ночь мог работать, а потом весь день спать! Объяснял это он тем, что на фронте ночь с днём попутал. Людка этому совсем значения не придавала. Мужик ведь - мечта просто. Да и с соседями он любезным был. Ведь, как солнце заходило, он на улицу выходил, с людьми знакомился.Время шло, зима настала, а Людка всё не могла дождаться беременности. Сильно она печалилась по этому поводу. И солдатик, масла в огонь подливает, каждый день о сыне спрашивает!Решила, тогда, Людка пойти к местной знахарке, бабке Марфе. Такой силой обладала она, что к ней со всех деревень и даже из городов, люди съезжались!Вот, приходит она к бабке и говорит, так и так, мол, живём с Андрюшей душа в душу, а ребёночка всё нет!Долго знахарка причину искала: и яйцом выкатывала, и воском выливала, и предков вопрошала. Сидела Людка, как мышка, наблюдая за всем этим, а баб Марфа всё мрачней становилась. Наконец, она говорит: «Ох и странное же дело у тебя, молодуха! Беременности твоей родичи твои покойные препятствуют, от беды огородить тебя хотят! Расскажи-ка мне больше о суженом своём, есть в нём что-то необычное?»Людка выложила ей всё, как на духу, упомянула и то, что не выходит на дневной свет её Андрей.Стала бабка ещё мрачней! И говорит: «Значит так! Нужно тебе испытать Андрюшу твоего, человек он, или кто другой…».От этих слов, Людка чуть чувств не лишилась! А знахарка продолжает: «Ты не боись! Приди домой, как ни в чём не бывало! Скажи, что зелье тебе знахарка дала, скоро понесёшь! А сама возьми то, что я дам тебе, и, когда баню натопишь, вылей это в кадки с водой, которой Андрей мыться должен. Сама в баню с ним не иди, скажи, что захворала. Если человек он, то придёт из бани румяным и весёлым, и ты зачнёшь в ту ночь. А если он нелюдь, то вода обожжёт его и откроет его личину. И придёт он к тебе в своём истинном образе. И будет ясно, что это нечистый, который потомства от тебя хочет, чтобы силу свою умножить!» С этими словами, бабка протянула перепуганной Людке пузырёк с тёмной жидкостью, и, приблизившись вплотную, проговорила тихим голосом: «Самое главное! Пока он в бане будет, ты сделай посреди комнаты три соляных круга, встань в середину и жди. Если человеком зайдет, и спросит, что ты делаешь, скажи, что заговор делаешь на ребёночка. А если в другом обличье будет, то соль тебе жизнь спасёт! Что бы ни было, ни в коем случае за круги не выходи!»Пришла Людка домой, старается печали не показывать. А солдатик её радуется, что она скорую беременность обещает.На следующий день сделала Людка всё, как велела ей знахарка! Баню натопила, зелье влила, и говорит Андрею: «Иди в баньке искупайся, и приходи - сегодня я зачать должна!» Тот и пошёл. А она круги из соли начертила, села в середину, и сидит, ни жива, ни мертва, ждёт, что будет.Вдруг, раздался дикий крик, переходящий в звериный рёв, да так, что окна в доме дрогнули! Людка похолодела! Одно желание было - бежать из дома, куда глаза глядят. Но помнила она бабкины слова и в круге осталась.Сидит и слышит шаги, только не человеческие, а, будто конь копытами переступает. Распахивается дверь, и в комнату входит чудище! Огромный, в чёрной шерсти, голова, как у быка, с огромными рогами, а ноги с копытами! Посмотрело оно на Людку горящими глазами, и проревело: «Зря ты, девка, обманула меня! Я с тобой по-хорошему хотел… Но теперь тебя ничто не спасёт!»Сказав это, он кинулся на молодуху, но сдержали его соляные круги, обожгло его огнём, и откинуло к стене.Так кидался на круги он всю ночь, соль потемнела, но нечисть не пропустила. Как начало небо сереть, он развернулся, и, осыпав Людку проклятиями, ушёл!Она пришла в тот день к моей прабабке, бледная, как стена и вся седая! Зашла в комнату, и упала без сил!Жила Людка у них в доме целый месяц, к себе боялась идти. Потом оклемалась и позвала бабку Марфу. Провели они несколько обрядов, и вернулась Людка в свой дом, нечистый её больше не тревожил.Спустя время, жизнь вдовы наладилась. Сошлась она с фронтовиком. Без ноги он был, но это не помешало ему и хозяйство ладно вести и троих детишек Людке подарить. Одно напоминало ей о том, что было - абсолютно седые волосы.Автор - Ирина Шведская.

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