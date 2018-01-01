Basiliscus. Или удар головой. Глава 4

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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 22:10

Nik_dk Просмотров: 2 Комментарии: 0 0 Сегодня, 22:10 by

Когда ребята оказались на кухне (именно оттуда исходил шум), перед ними предстало очень странное зрелище. Кайли зигзагами убегала от Эдуардо. Парень, ничего не понимая, пытался догнать и хоть как-то угомонить напарницу. «Подожди, подожди. Да чего ты?! Неужели я что-то не то сказал?» - бормотал он.Жанин, Игон, Гарретт и Роланд пока что не вмешивались, лишь молча наблюдали. Эдуардо наконец удалось загнать девушку в угол. Кайли, даже в таком невыгодном положении, была намерена защищаться. Она схватила первое, что попалось под руку, а именно — сковородку.— НЕ ПОДХОДИ! — она угрожающе направила орудие на Эдуардо.— Нет, я, конечно, понимаю, что сковородка — оружие свободы, но не до такой же степени! — возмутился парень, едва успев увернуться от удара, направленного в голову.— Что тут происходит?! — Игон характерным жестом поправил очки, — Эдуардо, Кайли, я жду объяснений.— Я не знаю, она будто с дуба рухнула! Сама не своя…— Где я нахожусь?! Что происходит? КТО Я? — будто в подтверждение слов Эдуардо, девушка накинулась с вопросами на Игона. В ее голосе начали звучать истеричные нотки.Как некстати из стены выглянул Лизун. Он не ел минут 20. Личный рекорд для этого обжоры.— Ааа!!! — незамедлительно среагировала Кайли, — Привидение!? Как такое вообще возможно? — девушка схватилась за голову и сползла по стенке. Она потеряла сознание. В который раз за день.— Планы меняются. Гарретт, Роланд, едете на Уолл-стрит. Надо понять, откуда взялся монстр. Может, удастся узнать что-то еще. Возьмите в лаборатории инфракрасные очки. Правда, они еще не протестированы, но хоть какая-то защита от взгляда монстра. Мы не знаем, каких сюрпризов можно от него ожидать. Помните, НЕЛЬЗЯ СМОТРЕТЬ ЕМУ В ГЛАЗА. Жанин, Эдуардо и я останемся здесь, и попытаемся разобраться, что случилось с Кайли. И не связано ли это с вчерашним происшествием? — Игон, немного задумчиво отдавал распоряжения.Все согласно кивнули.— А я пока приготовлю обед, — сказала Жанин, открывая холодильник. Если не считать Лизуна, сыто устроившегося на полочке, и слизи которую он понапускал, то в холодильнике было пусто. — Ребята, и зайдите по дороге в магазин.Экто-1 быстро лавировала в потоке машин.— Как ты думаешь, что случилось с Кайли? — спросил Гарретт, задумчиво вертя в руках очки. — И что случится с нами, если…не повезёт?— Игон во всем разберется, я уверен! — заверил друга Роланд, — А насчет нас, ты чего это вдруг расклеился? Нам не впервой… Вспомни хотя бы Тенабрака. Он отнимал у того, кто на него посмотрит глаза. Ничего, ведь справились.Машина остановилась. Дальше было не проехать.Гарретт съехал по траппу. Его взору предстала ужасная картина. Улица Уолл-стрит была практически стерта с лица города. Руины зданий, кругом битые стекла, от самой дороги ничего не осталось. Даже городским службам не удалось сразу ликвидировать погром. Ребята надели очки и двинулись по «улице».— Будь начеку, — сказал Роланд Гарретту, — Не нравится мне все это.— Ага, будешь тут… — проворчал в ответ Миллер. Ему было трудно передвигаться на своем кресле-каталке. Но, тем не менее, он достал протонную пушку и положил на колени. На всякий случай, мало ли что.Ребята продвигались вглубь улицы. Ни одного целого здания не осталось.— Роланд, пошли, проверим там, — предложил Гарретт, указывая рукой на стройку в конце улицы.— Ох, не нравится мне все это, — в который раз протянул напарник.Они приблизились к стройке. До вчерашней ночи это и впрямь было стройкой какого-то основательного торгового центра, но не теперь. Фундамент был разрушен, будто его долго и основательно выкорчёвывали. Обломки бетонных конструкций и строительный мусор были повсюду. Неподалеку был вырыт котлован, который тоже явно предназначался для каких-то строительных целей. Стенки его были покрыты чем-то блестящим.— Стекло. Монстр расплавил песок, — сразу же определил Роланд. — Он явно выбрался отсюда. Ладно, я спускаюсь, прикрывай меня отсюда.— Будет сделано, ШЕФ, — подмигнул Гарретт и иронично отдал честь.Джексон бросил на него хмурый взгляд, и начал спускаться. Это было достаточно непросто, учитывая пологие стенки котлована, которые, к тому же были жутко скользкими. Откровенно говоря, Роланд скатился на дно, чудом не потеряв очки и не сломав шею вместе с оборудованием.Парень огляделся.— Ну что там? — нетерпеливо крикнул сверху Гарретт.— Пока ничего, хотя постой, тут есть какой-то проход…«Все-таки эти очки достаточно удобная штука» - подумал Роланд, активируя ночной режим. Парень стал аккуратно спускаться по достаточно широком ходу. Тоннель шел под крутым углом, да и потолок был неровным. Джексон уже не раз ударялся головой о выступы. Вскоре тоннель стал расширяться, и, в итоге, начал раздваиваться. Роланд с удивлением отметил, что правый проход выглядит достаточно «свежо». И, поэтому пошёл, для начала, в левый.Он увидел нечто странное. Гигантская каменная клетка. Решетка, которая, по-видимому, была усыпана рунами. На данный момент от нее осталось всего 2 прута. «Строительные работы, которые велись наверху, могли повредить защиту решетки, вот монстр и вырвался» - думал Роланд, сворачивая в правый проход.Гарретт тем временем нетерпеливо ерзал в коляске. «И что он там копается? Чертов котлован, монстр в другое место забраться не мог что ли?» - думалось парню."Гарретт! У нас крупные неприятности! Ну, очень крупные, жди меня, я выбираюсь отсюда. Постараюсь, во всяком случае!" — быстро протрещала рация голосом Роланда.Автор - Fig_Lik.

Ключевые слова: Охотники за привидениями город разрушения творческая история

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