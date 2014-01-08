Истории из жизни
Страшно интересно

Врата Ада манят любопытных

Недавно один мой знакомый, коллекционирующий всякое творчество душевнобольных, скинул мне подборку картин израильского художника Элиэзера Зонненшайна. Несмотря на примитивный стиль, сами картины произвели на меня необычное впечатление. Очевидно, что у автора не в порядке с головой, и рисовал он очень быстро, пытаясь что-то передать. Такое ощущение что его посещали какие-то видения, или это только игра больного воображения? Всё это очень похоже на Ад, примерно как его представляют. Считается, что некоторые больные шизофренией могут спонтанно видеть окружающий нас тонкий мир, обитающих в нём незримых существ, которые плавают в пространстве, недоступные для органов чувств простого человека. А так же созерцать более далёкие планы бытия, откуда эти существа прибыли. Считается, что возможность обрести такое ви́дение появляется при активации шишковидной железы - особого дремлющего органа в центре мозга, чьё назначение до сих пор неизвестно, хотя мистики сравнивают его с третьим глазом.

Она неконтроллируемо активизируется у больных шизофренией и у лиц, принимающих психотропные вещества. И всё, что обычно считают галлюцинациями, может быть совершенно реально. Огромный, неисследованный мир вокруг нас, который совершенно недоступен обычным пяти чувствам. И только шишковидная железа может быть органом шестого чувства, тонкого зрения и высшей интуиции. Только неподготовленному человеку лучше этого не видеть, дабы не сойти с ума... В любом случае, можете всему этому не верить. Интересно, что сам Зонненшайн думал о своём творчестве? Фантазия это, или истинные видения Ада, и того, что находится за его вратами? Решайте сами.
+1

budil
6 декабря 2025 10:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|-1)
Публикаций: 2
Комментариев: 277
Какие-то инопланетные пейзажи скорее. Ад это в первую очередь тотальнейшая безысходность и отчаяние,стремящееся в бесконечность,и тьма.
Зарегистрирован: 8.01.2014
Eifersucht
6 декабря 2025 19:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: (104|-7)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 598
У хакеров сновидений был один случайный деятель - Путник. Если мне память не изменяет, то именно Путник указал, что шизофрения - это болезнь второго тела.
Я отчасти с ним согласен.
Не смотря на кучу классификаций, невероятных терминов и степеней развития, бред при этом заболевании остаётся основным проявлением.
Был такой деятель, как Карл Густав Юнг, он на заре своих исследований утверждал, что за бредом стоит аффект (сильная эмоциональная реакция), потом его засмеяли коллеги, он отказался от своих слов, затем, уже на старости лет, вернулся к этой теме и вернулся к своим прошлым выводам. Я целиком с ним согласен.
И третий деятель, уже советский кандидат наук, не помню его фамилию, но это неважно, главное то, что он открыл и доказал. Он доказал изменяемость бреда под влиянием объяснений и доказательств, бред не исчезает, но его можно перенести в другой бред.
И четвёртая вещь, которая наблюдалась в немецком обществе. Гитлер в своё время расстреливал больных шизофренией, в Германии он расстрелял всех психов. Что было после войны? Да там был резкий масштабный всплеск заболеваемости шизофренией.
Эти три пазла плюс условие в обществе - это верняк.
Теперь патология. Допустим, живёт человек, в котором срабатывают условия из общества. К примеру, у этого человека есть качества "Я", но общество ему не даёт себя проявить. Возникает своеобразный барьер (недовольство собой человека в обществе, возвышенные качества я, стремления из детства натыкаются на невозможность осуществления). На эти условия ложатся пластом те или иные обычные жизненные проблемы, которые бывают причиной невероятного эмоционального всплеска у данного субъекта. А, поскольку барьер в обществе (семье, коллективе, стране) активен, то эмоциональный порыв гасится. Затем он возникает вновь и так далее. Аффект из-за барьера накапливается, а поскольку ему нет выхода, то включается изменение в энергополе данного человека (болезнь второго тела от Путника) и, пожалуйста, у человека возникает бред и галлюцинации.
Что будут делать в этом случае все близкие родственники больного? Да они будут его адаптировать к ситуации через те или иные советы, через рекомендации, ненужные убеждения и надежды. Без толку.
Затем дело дойдёт до психиатра, который, с умным лицом выслушает пациента, засандалит ему галоперидол днём, а вечером аминазин. И привет родственникам, которые так тщательно убеждали больного ещё недавно. Всё. Диагноз влепят и каждый год или, если повезёт, раз в десять лет, пациент будет с бредом ложиться в психушку. Родственники на этом станут смирными и послушными, а потом будут сопли жевать на свиданиях. Пациент будет рисовать подобные "буклеты", чтобы психиатр будил мог порассуждать об инопланетных пейзажах или об аде с безысходностью и отчаянием.
А теперь перейдём к лечению, каким оно должно быть в случае если эти три пазла сложить с условиями: существует некая база, которая является предпосылкой к сдерживанию аффекта, она есть в обществе, среди друзей, в коллективе, в семье, в стране. Эту вещь надо учитывать обязательно, иначе аффект, который выйдет наружу не будет правильно понят.
Больной поступает в психушку в состоянии ярко выраженного психоза. Не надо ему сандалить после расспроса сразу тяжёлые нейролептики (имеется в виду и большие дозы тоже). Не надо стремиться убирать бред через нейролептики. Надо всего лишь убрать резкие проявления психоза. Потому что завтра или, лучше, через дня три придётся менять бред через убеждения. Для того, чтобы изменить бред нужно очень хорошо разбираться в теме бреда, не знать о бреде всё, а именно разбираться в теме. Вот эти три дня и будут служить достаточными для подготовки психиатра в понимании бреда. Нужно ходить по библиотекам, ковыряться в интернете, а не пространно рассуждать об инопланетных пейзажах. Через три дня, когда врачу будет известно, в буквальном смысле, всё из темы, необходимо попытаться изменить мнение больного. Прямо по ходу беседы очень хорошо будут видны своеобразные промежутки, где будет виден сам аффект, затем будет опять яркий бред, затем убеждение, опять промежуток аффекта. Вот именно хотя бы что-нибудь из аффекта надо обязательно для себя запомнить психиатру и записать. Бред не уйдёт - без сомнения, но само изменение бреда целиком и полностью зависит от знания психиатра по теме бреда. Затем в течение недели надо наблюдать за больным, аффект выйдет, надо обязательно зафиксировать его проявления, потом сразу же пойдёт изменение бреда, он сохранится, но будет несколько изменён, после этого изменения аффект уйдёт, его место займёт бред. Если теперь уже в новый бред будет включён психиатр, который ведёт больного, то специалист должен быть заменён. Дальше надо работать с родственниками и знакомыми, узнавать все особенности пациента в полной связи с аффектом, который выявился за эту неделю. И дальше работать с самим больным. Надо обязательно выявить причину аффекта, именно в эту сторону должно быть направлено лечение: на выяснение причины аффекта. А вот здесь и пригодятся нейролептики с постепенным замещением их на обычные формы психологической защиты. Но опять же, всё должно быть поставлено грамотно в полной связи с аффектом.
И все эти рисунки с такими инопланетными пейзажами, адскими муками - это результат непосредственного изменения структуры энергии человека. Энергию изменить просто через длительный аффект, а вот выправить её возможно только через выяснение причины аффекта. Только в этом случае вернётся всё в русло психического здоровья.
И у будила появится мысль, что не стоит бояться заболеть шизофренией, потому что там какой-то родственник болел, и не стоит верить нынешним исследователям о наследственности этого заболевания. Не правда ли, будил? prazdnik
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
ebegen31
Вчера, 23:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (81|0)
Публикаций: 40
Комментариев: 743
Цитата: budil
Какие-то инопланетные пейзажи скорее. Ад это в первую очередь тотальнейшая безысходность и отчаяние,стремящееся в бесконечность,и тьма.


А вот и нет, я считаю. У тотальной безысходности должен быть фон - условное место, где после смерти находится испытывающий безысходность. К тому же, с помощью рисунков можно лишь приблизительно передать эту обстановку, так что "физичность" ландшафтов на картинах не стоит воспринимать буквально.


***


"Считается, что возможность обрести такое ви?дение появляется при активации шишковидной железы - особого дремлющего органа в центре мозга, чьё назначение до сих пор неизвестно, хотя мистики сравнивают его с третьим глазом.

Она неконтроллируемо активизируется у больных шизофренией и у лиц, принимающих психотропные вещества. И всё, что обычно считают галлюцинациями, может быть совершенно реально. Огромный, неисследованный мир вокруг нас, который совершенно недоступен обычным пяти чувствам. И только шишковидная железа может быть органом шестого чувства, тонкого зрения и высшей интуиции".


Очень интересно. Кстати, если дословно перевести фамилию художника (Зонненшайн) с немецкого (а у евреев-ашкеназов, как известно, фамилии нередко немецкого происхождения), то получится "солнечный свет". Это идёт несколько вразрез с атмосферой картин. blush
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
