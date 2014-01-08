Врата Ада манят любопытных

Врата Ада манят любопытныхНедавно один мой знакомый, коллекционирующий всякое творчество душевнобольных, скинул мне подборку картин израильского художника Элиэзера Зонненшайна. Несмотря на примитивный стиль, сами картины произвели на меня необычное впечатление. Очевидно, что у автора не в порядке с головой, и рисовал он очень быстро, пытаясь что-то передать. Такое ощущение что его посещали какие-то видения, или это только игра больного воображения? Всё это очень похоже на Ад, примерно как его представляют. Считается, что некоторые больные шизофренией могут спонтанно видеть окружающий нас тонкий мир, обитающих в нём незримых существ, которые плавают в пространстве, недоступные для органов чувств простого человека. А так же созерцать более далёкие планы бытия, откуда эти существа прибыли. Считается, что возможность обрести такое ви́дение появляется при активации шишковидной железы - особого дремлющего органа в центре мозга, чьё назначение до сих пор неизвестно, хотя мистики сравнивают его с третьим глазом.
Она неконтроллируемо активизируется у больных шизофренией и у лиц, принимающих психотропные вещества. И всё, что обычно считают галлюцинациями, может быть совершенно реально. Огромный, неисследованный мир вокруг нас, который совершенно недоступен обычным пяти чувствам. И только шишковидная железа может быть органом шестого чувства, тонкого зрения и высшей интуиции. Только неподготовленному человеку лучше этого не видеть, дабы не сойти с ума... В любом случае, можете всему этому не верить. Интересно, что сам Зонненшайн думал о своём творчестве? Фантазия это, или истинные видения Ада, и того, что находится за его вратами? Решайте сами.
Новость отредактировал Estellan - 5-12-2025, 18:58
Причина: Изменен раздел.
5-12-2025, 18:58 by Melog OrbmitПросмотров: 160Комментарии: 3
Ключевые слова: Арты художник картины искусство