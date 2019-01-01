Санта Муэрте. Глава 2

Глава 2. Первый звоночек

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:36

Nik_dk Просмотров: 34 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:36 by

— Он не берёт трубку, — обеспокоенно сказала Жанин после пятого звонка. Все охотники уже собрались вокруг Экто-1 и ждали, что скажет Мелнитц, ждать им Эдуардо или нет.— Позвони ещё раз, — попросила Кайли.— Да ладно, чего звонить без толку? Поехали уже, не то наш призрак сбежит, — Миллер лихо развернулся спиной к кадиллаку и, пару раз крутанув колёса, заехал внутрь.— Не сбежит, — Игон сунул в руки Кайли, оказавшейся ближе всех, бумажку с адресом, — вызов был из госпиталя Линкольна, там находится предполагаемая жертва привидения.— И всего-то? А я надеялся поймать какого-нибудь стоящего призрака, наконец!— Эдуардо ещё нет, — предупредил Спенглера Роланд, уже усевшийся за руль.Учёный задумчиво окинул их взглядом и замолчал на какое-то время, видимо, прикидывая все варианты. Стоявшая рядом Кайли с тревогой посматривала то на него, то на Экто-1, когда Игон, всё же решившись, ответил:— Ждать больше не имеет смысла, езжайте. Как я понял доктора Харпера, жертве в любой момент может стать хуже. Если Эдуардо появится, отправлю его к вам.Гаражные створки со скрипом приоткрылись, и протиснувшийся внутрь Ривера неприязненно заявил:— Этого не потребуется, босс.— О, а вот и наша спящая красавица! Давай запрыгивай, — Гарретт постучал изнутри по оконному стеклу и, перегнувшись, открыл для приятеля дверцу. — Экто-1 уже рвётся в бой, тебя только ждали.Проигнорировав его насмешки, Эдуардо протопал прямо к машине, но всё же притормозил, решив пропустить вперёд Гриффин. Девушка всё пыталась заглянуть ему в лицо, и Ривере пришлось опустить голову, чтобы не так были видны мешки под глазами. После сегодняшнего «сна» выглядел Эдуардо, мягко говоря, жутко.— Ты как? — наконец, спросила она, когда парень захлопнул за ними дверцу.— Жить буду, — грубо буркнул он. Распространяться на тему очередного кошмара не хотелось, а после такого тона вампирше вряд ли захочется ещё про что-нибудь спрашивать. — Роланд, поехали уже!— Не стоит быть грубым больше, чем ты есть на самом деле, Эдуардо, — как-то обиженно ответил Джексон, но всё же надавил на газ.Взревев сиреной, белый кадиллак выскочил на дорогу и, набирая скорость, помчался в госпиталь. Игон посмотрел вслед уехавшей машине, каким-то излишне нервным жестом поправил очки и полез в карман за счётчиком ПКЭ, который сам же оставил на столе в лаборатории.— Только не говори, что ты волнуешься за них, — с лёгкой улыбкой заметила Жанин, подходя ближе. Выплывший из стены Лизун с восторженным визгом устремился к сэндвичу, который секретарша преступно забыла на столе. — Ребята отлично справляются и без твоей помощи.— Да-да, они прекрасно справляются, но мне не даёт покоя странное состояние Эдуардо и этот вчерашний инцидент. Как бы оно не сказалось на работе! Мне следовало осмотреть его перед выездом, но он опять опоздал...— Ох, Игон, по-моему, тебе уже давно пора... — Спенглер подозрительно посмотрел на неё, и Жанин пришлось выкручиваться, — доверять своим студентам. Если бы они почувствовали что-то неладное, то сказали бы. Тут не о чем волноваться.— Кхм, Жанин, я другое имел в виду...***— Долго ещё?За всё то время, пока Экто-1 мчалась к госпиталю, Эдуардо не проронил ни слова, предоставив Гарретту право доставать Роланда, спрашивая, когда же они приедут. Сам он предпочёл демонстративно пялиться в окно: по крайней мере, это не давало ребятам повода задавать ему ненужные вопросы, например, о том, не боится ли он ехать с ними в больницу. Больница же тесно связана со смертью, а как он боится смерти, очень хорошо показал вчерашний день. Ривера тяжело вздохнул. Что-то в последнее время слишком много таких совпадений, слишком, и это пугало его до дрожи в коленках. Хотя если вспомнить, какой близился день...— Ещё квартал.— Отпуск, что ли, взять, — протянул Эдуардо, как ему показалось, очень тихо.— Эй, ты что там задумал? Я услышала слово «отпуск»?— Не жирно ли будет идти в отпуск только потому, что у тебя бессонница? — немедленно влез Гарретт.— Да никуда я не собираюсь! И это вовсе не бессонница, а.., — Эдуардо понял, что сболтнул лишнего, и захлопнул рот.Правда, было уже поздно: Гарретт ехидно хмыкнул (наверняка представил себе вечеринки и бесконечную череду девчонок), Роланд понимающе улыбнулся, но самое странное впечатление его обмолвка произвела на Кайли. Гриффин, до того смотревшая на Эдуардо с явным скептицизмом, вдруг смягчилась, и в её глазах появилось нечто вроде сочувствия.— Знаешь, мне ведь тоже снятся кошмары.— Тебе? — отразившийся в зеркале заднего вида Джексон Роланд выглядел весьма удивлённым.— Да, ты же среди нас самая помешанная на призраках и прочей ерунде. Какие кошмары тебе могут сниться?— А я и не говорила, что вижу сны только про нашу работу! Я ведь не только ею живу, — Кайли замолчала, надеясь, что парни не почувствовали подвоха. На самом деле, кошмары снились ей много раз, и почти все они были про ловлю призраков... точнее, про самое начало, тот день, когда дух её бабушки превратился в жуткую Акиру. Спустя столько времени Кайли до сих пор просыпалась с криками, едва лицо Розы Гриффин начинало покрываться язвами. — Это нормально, Эдуардо.— Да, нормально, если это происходит не с тобой, а я уже устал. Ни поспать нормально, ни на концерт не сходить, ни в клуб! Мне надоело, в конце концов!— Но ведь Жанин вчера дала тебе снотворное?— Как будто оно могло мне помочь, — буркнул Ривера, досадуя на себя самого. Он ведь решил, что не будет говорить команде про кошмары... не то вампирша и её драгоценный-обожаемый Игон решат, что он больше не подходит для погони за призраками. — Опять вскочил посередине ночи, даже не помню, что мне снилось.Кайли посмотрела на него, на удивление, с искренним сочувствием, и тут Джексон начал притормаживать:— Разбираем оборудование, ребята, мы прибыли.Увидев здание госпиталя этажей в пятнадцать-двадцать высотой, Эдуардо ощутил странный холодок под сердцем и с тоской подумал о том, что избежать похода в клинику не удастся. Больницы он по непонятной причине недолюбливал с детства, слава Богу, что неприязнь была взаимной, и в палате в качестве пациента Ривера ещё не оказывался. И хотя ловить призрака им вроде как не предстояло, все по привычке взяли свои протонные блоки, а Кайли не забыла прихватить ловушку. Эдуардо же, надеявшийся, что в этот раз им не придётся таскать с собой тяжести, поплёлся последним.Госпиталь Линкольна встретил их нездорово-светлым атриумом и, что было более предсказуемо, большой толпой возле регистратуры. Заправляла всем высокая и длинноногая блондинка в белом медицинском халате — точь-в-точь как с плейбоевской картинки; завидев её, Эдуардо шумно сглотнул, ощущая, как к нему возвращаются силы.— Спокойно, я решу эту проблему!— Да мы в общем-то и не волновались, — недовольно ответила Кайли, и не спуская настороженно-разозлённых глаз с приятеля, пока он пробирался к стойке.— Привет, детка! — Ривера почувствовал спиной обжигающий взгляд Гриффин и включил «негодяя» на полную. — Помоги учёным, где тут у вас Харпер, а?Эдуардо даже не удивился, когда этот приём не сработал так, как хотелось. Видок у него был ещё тот — одни воспалённые от недосыпа глаза чего стоили — но попытаться стоило; так что парень почти не расстроился, когда блондинка, презрительно скривив губки, сказала им отправляться на восьмой этаж. Однако Гриффин как будто бы была очень довольна, услышав, что он получил отказ.Доктор Харпер оказался полноватым, начавшим лысеть коротышкой. Он встречал охотников у самого лифта, в нетерпении вышагивая по коридору, а иногда, забываясь, начинал смешно припрыгивать. Чувствовалось, что доктор был невероятно взволнован: маленькая лысинка на его голове блестела от пота, а при появлении посетителей он, стремясь поскорей всё рассказать, начал проглатывал окончания слов.— Накнец! — воскликнул доктор Харпер, едва створки лифта раскрылись, и Гарретт первым выкатился в коридор. Медик тут же схватил его за руку и стал трясти в знак приветствия. — Вы прибыли, ох, я думл, уже не дождёмся! Идёмте, скре!— Не стоит так волноваться, — понять его речь было немного сложновато, и Кайли попыталась урезонить излишне активного врача. Получилось плохо: теперь уже её крепко взяли за руку и потащили по коридору. — Мистер Харпер, стойте!Всего лишь на мгновение на её лице мелькнули испуг и растерянность, а Эдуардо уже рванулся следом, оставив Джексона и Миллера далеко позади. Харпер с неожиданной для него силой волок уже двоих охотников за привидениями, пытаясь что-то объяснять на ходу, только сильная одышка и волнение не позволяли ему чётко выговаривать слова. Эдуардо, стискивавший ладонь Кайли так, что девушка кривилась от боли, пытался хоть как-то затормозить, но пересилить гиперактивного врача ему не удалось: когда до палаты, куда их тащили, оставалось несколько ярдов, оттуда донёсся такой вопль, что у Риверы все волосы встали дыбом, и он невольно разжал пальцы, которыми ухватился за ручку соседней двери.— ... и потм началось эт! — на едином дыхании выпалил Харпер, вталкивая обоих в палату.— Да отпусти же ты меня, наконец, — скривившись, Кайли отпихнула в сторону Эдуардо, застывшего и смотревшего в одну точку.Впервые ему стало странно холодно и неуютно, ещё когда команда охотников вошла в здание больницы, и дело тут было вовсе не в неприязни к госпиталям и клиникам. Стоило только подняться на нужный этаж, предчувствие и вовсе потребовало от него поскорей уносить отсюда ноги.— Ну и что тут у вас? — подоспевшие парни о отодвинули Риверу с прохода, и Джексон со счётчиком в руках подошёл к кровати, на которой бился и страшно изгибался молодой парень.— Нам пришлось его привязать, — отдышавшись, уже нормально сказал доктор Харпер, — иначе он мог покалечить себя.— И давно он так? — Кайли отмерла и, тоже вооружившись счётчиком, на пару с Джексоном начала исследовать несчастного.— Его привезли этой ночью. Родные проснулись от страшного крика, а потом не смогли разбудить Брайана. Мы перепробовали, что могли, послали запрос в клиники Европы и Австралии, пока ничего не помогает, — врач в замешательстве развёл руками. — Родители мистера Скиннера настояли, чтобы мы вызвали вас.— Правильно сделали, — Ривера скрестил руки на груди и привалился к двери, — мы же учёные, разберёмся... что к чему.Гриффин насмешливо фыркнула, но Эдуардо не собирался отделяться от косяка и присоединяться теперь уже к трио охотников, с умными лицами круживших вокруг одной кровати. Там и без него ума палата, а кто знает, может, этот пацан заразный?!— Напоминает Морфея, — задумчиво почесал подбородок Миллер.— Да, только его жертв могли разбудить, а его — нет, — Кайли с жалостью посмотрела на прикованного к постели парня. Кажется, он был их с Эдуардо и Гарретом возраста, но седые волосы... просто ужасно. Было отчётливо видно, как бешено двигались белки его глаз под прикрытыми веками, словно он и вправду видел кошмарный сон и никак не мог проснуться. — Бедняга... — счётчик в её руке внезапно ожил, подав сигнал. — Ребята, у меня что-то есть!— У меня тоже, — Роланд поднёс прибор поближе, — остаточные следы эктоплазменной активности. Он точно подвергся нападению призрака, но привидения тут уже давно нет.— Вот чёрт!— Не понимаю, — Кайли отошла в сторону, не отводя от своего счётчика задумчивого взгляда. — Эти показания ни на что не похожи... словно мы ещё не сталкивались с призраком этого типа.— Но вы же знаете, как его вылечить? — с надеждой встрял в их разговор доктор Харпер.— Эээ... ну да, да, конечно, конечно, док! Знаем, — Миллер с сомнением посмотрел на друзей, которые разводили руками, — а если не знаем, то придумаем.Эдуардо брезгливо поморщился, когда Кайли со словами, что для Игона надо взять образцы, полезла ватной палочкой в рот их клиенту. Всё равно, как если бы он полез в рот Лизуну за своим сэндвичем, однако Гриффин, похоже, не видела в этом ничего зазорного. При одном только виде ребят, развивших кипучую деятельность, Эдуардо хотелось плюхнуться в кресло да ещё и с чизбургером и колой, желательно; но тут некстати проснулась совесть и потребовала прекратить стоять столбом и сделать что-нибудь полезное. Поколебавшись, Ривера всё же отделился от стены, которую подпирал большую часть времени, распихал коллег в стороны и, немного подумав, вынес свой вердикт:— А пацан-то спит!— Мы знаем, профессор, — ехидно сказала Кайли, — ещё соображения, Шерлок?— Для тебя — какие угодно, Ватсон, — машинально съязвил Эдуардо в ответ и только по воцарившейся следом тишине сообразил, что ляпнул. — Что? Я же говорил, что читаю книги!— Ну да, уровня школьной программы, — вот уж от кого-кого, но от Роланда Ривера такого не ожидал. — Кайли, я модифицировал наши счётчики, добавил возможность сохранения информации.— Это как скриншоты на компьютере?— И давно он так? — Кайли отмерла и, тоже вооружившись счётчиком, на пару с Джексоном начала исследовать несчастного.— Его привезли этой ночью. Родные проснулись от страшного крика, а потом не смогли разбудить Брайана. Мы перепробовали, что могли, послали запрос в клиники Европы и Австралии, пока ничего не помогает, — врач в замешательстве развёл руками. — Родители мистера Скиннера настояли, чтобы мы вызвали вас.— Правильно сделали, — Ривера скрестил руки на груди и привалился к двери, — мы же учёные, разберёмся... что к чему.Гриффин насмешливо фыркнула, но Эдуардо не собирался отделяться от косяка и присоединяться теперь уже к трио охотников, с умными лицами круживших вокруг одной кровати. Там и без него ума палата, а кто знает, может, этот пацан заразный?!— Напоминает Морфея, — задумчиво почесал подбородок Миллер.— Да, только его жертв могли разбудить, а его — нет, — Кайли с жалостью посмотрела на прикованного к постели парня. Кажется, он был их с Эдуардо и Гарретом возраста, но седые волосы... просто ужасно. Было отчётливо видно, как бешено двигались белки его глаз под прикрытыми веками, словно он и вправду видел кошмарный сон и никак не мог проснуться. — Бедняга... — счётчик в её руке внезапно ожил, подав сигнал. — Ребята, у меня что-то есть!— У меня тоже, — Роланд поднёс прибор поближе, — остаточные следы эктоплазменной активности. Он точно подвергся нападению призрака, но привидения тут уже давно нет.— Вот чёрт!— Не понимаю, — Кайли отошла в сторону, не отводя от своего счётчика задумчивого взгляда. — Эти показания ни на что не похожи... словно мы ещё не сталкивались с призраком этого типа.— Но вы же знаете, как его вылечить? — с надеждой встрял в их разговор доктор Харпер.— Эээ... ну да, да, конечно, конечно, док! Знаем, — Миллер с сомнением посмотрел на друзей, которые разводили руками, — а если не знаем, то придумаем.Эдуардо брезгливо поморщился, когда Кайли со словами, что для Игона надо взять образцы, полезла ватной палочкой в рот их клиенту. Всё равно, как если бы он полез в рот Лизуну за своим сэндвичем, однако Гриффин, похоже, не видела в этом ничего зазорного. При одном только виде ребят, развивших кипучую деятельность, Эдуардо хотелось плюхнуться в кресло да ещё и с чизбургером и колой, желательно; но тут некстати проснулась совесть и потребовала прекратить стоять столбом и сделать что-нибудь полезное. Поколебавшись, Ривера всё же отделился от стены, которую подпирал большую часть времени, распихал коллег в стороны и, немного подумав, вынес свой вердикт:— А пацан-то спит!— Мы знаем, профессор, — ехидно сказала Кайли, — ещё соображения, Шерлок?— Для тебя — какие угодно, Ватсон, — машинально съязвил Эдуардо в ответ и только по воцарившейся следом тишине сообразил, что ляпнул. — Что? Я же говорил, что читаю книги!— Ну да, уровня школьной программы, — вот уж от кого-кого, но от Роланда Ривера такого не ожидал. — Кайли, я модифицировал наши счётчики, добавил возможность сохранения информации.— Это как скриншоты на компьютере?Эдуардо поймал себя на мысли, что если Игон станет повторять эту свою фразочку, он возненавидит и её тоже.— Мы никогда раньше не видели подобного привидения, — очень задумчиво повторил Спенглер, глядя на распечатки, — скорее всего, и информации о нём в нашей базе данных тоже нет. Соответственно, сравнивать не с чем, поэтому вы и не смогли его идентифицировать.— Слабое утешение, — вздохнула Гриффин.— Роланд, ты сделал фотографии психокинетического излучения Брайана, как я тебя просил?— Да, конечно, — Джексон с готовностью протянул ему уже распечатанные снимки, — но я не уверен, что калибровка ПКФ…— Что такое ПКФ? — нарочито громким шёпотом спросил Гарретт у Эдуардо.— Психокинетический фотоаппарат, слушать надо было!— Вот уж кто бы говорил!— Замолчите вы двое! — оборвала их Кайли и с плохо скрываемым обожанием (Риверу передёрнуло) уставилась на Спенглера: — Игон, есть идеи, что нам теперь делать?— В первую очередь необходимо определить, что же за призрак напал на Брайана Скиннера... Боюсь, что это только его первое появление, и вскоре мы снова о нём услышим. Будьте начеку, в любой момент может поступить новый вызов. Я буду в лаборатории, попытаюсь раскопать что-нибудь об этом существе.— Ну, блеск, — вздохнул Миллер, когда дверь лаборатории захлопнулась за Спенглером. — Что же, теперь из-за неизвестно какого привидения нам тут как привязанным сидеть?Эдуардо, прикинув ситуацию, ужом скользнул к дивану и первым завалился на него, пока этого не сделали Гарретт или Роланд. Правда, Джексон с предсказуемо загоревшимися глазами сгрёб в охапку два счётчика и своё новое устройство, похожее на прибор ночного видения, и заявил, что будет работать в гараже.— Что-то вчера ты говорил совсем другое, Гарретт. Это выходной так на тебя повлиял?— Выходной? Ты же знаешь, Кайли, такие ребята, как я, бесятся от одного слова «безделье»! Просто не хочу, чтобы этот многообещающий призрак на деле оказался не стоящим внимания уровнем три или четыре. Эй, — только тут Миллер, наконец, повернулся к Эдуардо, — выметайся с моей софы!Ривера довольно засопел и повёл плечами, устраиваясь:— Вообще-то это моя софа, а тебе следует опять взяться за мяч, если хочешь согнать лишний жир.— У меня лишний жир?!— А мне казалось, это диван Игона, — некстати встряла Кайли.— И готов поспорить, этот призрак действительно окажется этим самым, как ты сказал, уровнем три, — парень заложил руки за голову, зевнул и расслабленно прикрыл глаза. — Не стоит внимания.Судя по звукам, Миллер тихо выругался и покатил из комнаты, не забыв прихватить баскетбольный мяч. Ривера ухмыльнулся: он и не сомневался, что подколка сработает — и уже собирался придремать, когда его дёрнули за волосы.— Эй! Больно же!— Ты серьёзно думаешь, что этот призрак не стоит внимания?Парень, приоткрыв один глаз, предсказуемо обнаружил перед собой Кайли, трепетно прижимавшую к себе два толстенных тома, явно по паранормальным наукам. И не будь он Эдуардо Риверой, если за прошедшие пару минут не успел каким-то образом её разозлить.— Ты считаешь по-другому?— Привидение напало на человека, мне кажется, этого достаточно, чтобы считать его угрозой. Скиннер может серьёзно пострадать, а ведь он наш ровесник... нельзя думать о нём так презрительно.— Кто сказал, что я думаю? — Эдуардо зевнул ещё раз, надеясь, что девушка поймёт его нежелание продолжать разговор. Он был и рад поболтать с Кайли, но не сейчас, когда появилась возможность хоть немного прикорнуть.Гриффин одарила его непонятным взглядом и отвернулась:— Не думала, что ты настолько легко относишься к чужим жизням.После такого заявления Эдуардо просто обязан был что-то сказать и потому ляпнул:— Ну что ты, к твоей жизни я отношусь более чем серьёзно.Получилось не очень: в него полетел стаканчик из-под колы, в который Гарретт запихал обёртки от шоколадок, а потом хлопнула дверь. Ривера приподнялся на локте, только его уже оставили одного, и даже Лизун, вылетевший из стены в поисках кого-то, промчался мимо.— Прекрасно, — пробормотал Эдуардо, укладываясь. В Пожарной башне так редко удавалось остаться одному — тем более, для сна — что нужно было наслаждаться каждой минутой, но почему-то ему совсем этого не хотелось. Кайли одним своим постным лицом испортила весь кайф, и парень, поморщившись, стукнул кулаком по софе. А всё из-за каких-то нескольких ничего не значащих слов! Наверняка этой вампирше и в голову не придёт, что он мог иметь в виду совершенно другое.Следующим, что Ривера помнил, была чья-то рука, мягко, но настойчиво трясшая его за плечо. С трудом разлепив глаза, ещё не слыша слов, Эдуардо поднялся: перед ним всё расплывалось, комната была в разноцветном тумане и как-то странно подрагивала.— Что с тобой, Эдуардо?Жанин он узнал только по голосу — выглядела она ещё как большое рыже-синее пятно. Эдуардо поднял руку, предупреждая новый вопрос, и потрогал лоб, оказавшийся, конечно же, мокрым от холодного пота.— Просто дурной сон.Как сомнамбула, ещё смутно соображая, парень добрался до лаборатории, куда его недрогнувшей рукой направила Жанин. Там, кажется, обсуждение только начиналось, когда Ривера, зверски зевая, залез на пустовавший стол за неимением другой мебели.— А вот и первый опоздавший! Эдди, только не говори, что у тебя началась зимняя спячка!— Ты за сегодня уже второй раз проспал, с тобой всё в порядке?Решив, что тревога в голосе Кайли ему послышалась, Эдуардо протёр глаза и приготовился слушать, благо это было единственное, на что у него сейчас оставались силы.— Боюсь, охотники, у меня не очень хорошие новости, — Игон выглядел сердитым и расстроенным одновременно. — Мне удалось выяснить, что хотя приступы этого мальчика, Брайана Скиннера, не были вызваны нахождением призрака в этот момент в его теле, их генез всё-таки эктоплазменный. Сравнение двух фотографий, сделанных нашим экспериментальным психокинетическим фотоаппаратом до и в момент самого припадка, показало резкие скачки в его биологическом поле.— То есть, — Роланд запнулся, — прибор был настроен правильно?— Именно. Эти снимки только подтверждают тот факт, что призрак, находясь на значительном удалении от жертвы, каким-то образом питается её жизненными силами... и сам при этом остаётся абсолютно незаметным. Вот почему, — Спенглер строго взглянул на своих притихших студентов, — я с самого начала сказал, что нам нужно поймать его как можно скорее.Поняв, что начало он пропустил, Ривера встрепенулся, пытаясь выстроить в голове ход событий. Но, по-видимому, такой дар был только у их босса или у Кайли.— Как мы его поймаем-то, если вообще не знаем, что это за штука?— Строго говоря, это не совсем призрак, — огорошил их Игон, — мы раньше с таким не встречались, это правда. В образцах слюны, которые принесла ты, Кайли, я нашёл слабый эктоплазменный след, настолько слабый, что установить его принадлежность... просто невозможно в такой концентрации. К тому же, уникальная эктоплазменная подпись не содержит совпадений, хотя бы частичных, с другими известными нам привидениями и, что самое странное, постоянно меняется.— Может, это Перевёртыш? Они могут трансформировать свою эктоплазматическую подпись в зависимости от того, какого призрака копируют.— Перевёртыши могут, — Спенглер вздохнул, — но их подпись всё равно стабильна. Я долго думал, с чем это может быть связано, а потом вспомнил кое-что, — вроде бы Эдуардо только моргнул, а Спенглер уже держал в руках старую, довольно потрёпанную тетрадь с лекциями. — Кириллиан до того, как… сошёл с верного пути, так скажем, выдвинул одну теорию. Он считал, что разнонаправленность полей нашего измерения и измерения призраков рано или поздно приведет к конфликту экзистенции эктоплазменных образований при переходе между мирами.— Конфликту чего?! — округлил глаза Миллер.— Существования, балда. Ты же ешь столько шоколада, у тебя, что, все калории в вес уходят, а не в мозг? — Эдуардо огрызнулся уже по привычке. Слово «экзистенция» было единственным, которое он нормально понял из этого объяснения.— Не перебивай его!— Кхм, спасибо, Кайли, — старая тетрадь раскрылась на одном из разворотов с какой-то схемой. — Так вот, Кириллиан предположил, что данный конфликт приведёт к появлению призрака, который, строго говоря, не будет полностью призраком. То есть, в своём измерении он будет иметь все присущие привидению характеристики — и эктоплазматическую подпись, и плотность ПКЭ, соответствующий уровень излучения, нефизическое тело… но при переходе в наш мир из-за инверсии магнитных потоков призрак станет реальным. Тогда я не придал значения этой его теории, а сейчас вспомнил, потому что Кириллиан указывал в записях, что такой призрак будет, скорее всего, обладать нестабильным психокинетическим полем. И это в точности соответствует тому, что имеем мы.Пару минут все, кажется, переваривали услышанное — по крайней мере, Эдуардо точно. Слова Игона звучали как текст из учебника, выдернутый со случайной страницы, который надо осмыслить и пересказать преподавателю, но только с небольшой разницей — Ривера не понимал ничего, и это раздражало ещё сильней. Искоса посмотрев на остальных, парень немного успокоился: у Гарретта и Роланда были примерно такие же кислые физиономии, одна только Кайли (ну кто же ещё?) выглядела воодушевлённой и готовой засыпать Спенглера вопросами.— Это всё хорошо, — Гарретт почесал затылок и попытался заглянуть в тетрадь Игона, — а в этой чудо-книжке не написано, что это за призрак и как его поймать?— Увы, но нет. Боюсь, всё, чем мы можем располагать в данный момент, — это ожидание. Ничего не остаётся, как ждать нового нападения и быть всегда начеку.— Если этот призрак питается энергией людей, которых он погружает в кошмарный сон, то он должен появиться в клинике.— Я тоже так подумал, Роланд, но что-то мне подсказывает, что до этого ещё рано. Тем не менее, доктора Харпера я предупредил, он обещал передавать мне всю информацию о состоянии Брайана Скиннера, так я надеюсь отследить график его приступов... возможно, каким-то образом они косвенно связаны с активностью призрака.— Ну а что делать нам? — озвучила Кайли вопрос, который вертелся в голове у каждого.— Ждать. Роланд, необходимо, чтобы Экто-1 была готова к выезду в любой момент, вы тоже. Установим посменное дежурство, я скажу Жанин, чтобы принимала любой вызов, любой! — Спенглер, заметно разволновавшись, начал заговариваться. — Гарретт, Кайли, на вас ляжет основная ответственность, так что...— Погоди, погоди-ка, босс, — Эдуардо не понравился его тон и то, как ловко Игон «забыл» про него упомянуть. — Почему это только на них?Короткая заминка насторожила его, и в наступившей тишине у парня по телу побежали мурашки. Спенглер сделал глубокий вдох, ещё раз поправил очки и сказал:— Мне очень жаль, Эдуардо, но я не могу отправить тебя с остальными.— Минутку... повтори, что ты сказал?Когда Игон повторил, ошарашенный Ривера не нашёл ничего лучше, как откинуться назад, забыв, что сидел на столе. Кое-как удержав равновесие и не выругавшись, Эдуардо потряс головой и снова посмотрел на учёного, как ему показалось, просительно и даже как-то жалобно. Однако Спенглер весьма сурово покачал головой:— Ты в плохой физической форме и, если я не ошибаюсь, не спал нормально уже около недели. Я просто не могу позволить тебе поехать вместе с ребятами.— Это из-за того, что я... — озлобленно начал Эдуардо и замолчал, не договорив. Весь вид Игона говорил о том, что спорить бесполезно, и что учёный скорее ляжет на дорогу перед Экто-1, чем даст ему в руки протонное ружьё и отправит на выезд. — Ладно, ты босс, ты решаешь, я понял. Но вы все не рассчитывайте, что я брошусь на выручку, если что-то пойдёт не так.Поймав на себе чей-то взгляд, Ривера повернулся, и Кайли неожиданно кротко потупилась. Не хватало ещё, чтобы его начали тут жалеть! Эдуардо со зверским лицом ухмыльнулся и направился к двери, с трудом сдерживая клокочущую злость. Спенглер ему не доверяет? Что, скоро его из-за плохого настроения будут отстранять от работы?— Чёрт! — дверь лаборатории с грохотом захлопнулась за ним, и Эдуардо ещё припечатал её кулаком. — Чёрт... Вот и будь после этого искренним!Автор: Tinuviel-f.

Ключевые слова: Охотники за привидениями смерть призрак привидение демон

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