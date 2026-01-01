Папоротник

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 13:04

Причина: Стилистика автора сохранена

зелёное яблочко Просмотров: 18 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:30 by

Шепчет ночь, короткая как вздох:— Мне поверь: в лесу, не на лугу,В старой роще, где медведь издох,Для тебя цветок я берегу.Ты не бойся девок водяных.Ну и что, что им покоя нет.Ну и что, что из миров иных.Там в лесу — там ждёт волшебный свет!Ты не бойся лешего во тьме,Пусть ломает ветки и ворчит.Я доверю тайну лишь тебе.В лес иди. Мой дар в лесу сокрыт.Подарю тебе, одной тебе,Тот цветок, что раз за год цветёт.Тот цветок, что ищут вечно все,Но никто не сыщет. Не найдёт!Будешь речь животных понимать,Будешь ведать, где закрыли клад!В ночь до старой рощи ты дойти —За луной иди, не наугад.С тем цветком откроются тебеТайны предков, параллельный мир...В лес ступай! Ищи его во тьме!В лес ступай! Мой шёпот — ориентир!Я иду и верю, и боюсь:Неужель и правда он цветёт?Если я с дороги не собьюсь,Неужель одной мне повезёт?Или шёпот манкий тот — обман?Там во тьме не спит лесная чудьИ готовит для меня капкан —Аромат цветка мне не вдохнуть...Сколько лет манит лес за собой,Сколько было прожито ночей,Но цветок волшебный тот леснойДо сих пор по-прежнему ничей.

Ключевые слова: Папоротник лес шёпот леший Клад

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