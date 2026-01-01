Чудеса наших лесов

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 13:07

Причина: Стилистика автора сохранена

зелёное яблочко Просмотров: 153 Комментарии: 0 +1 Вчера, 13:07 by

Тема модная нынче – мистика, значица, наша, уральская. Вот каждое слово тут написанное — правда. В общем, читайте, коли интересно. Только без вступления не получится, по-моему. Так что всё по порядку.Люблю я ходовые охоты в одного. Нет ничего более интересного и мужского, чем прошвырнуться по лесу, не по пригороду затоптанному, а по тайге настоящей.Лет тому десять назад пошел я в новые себе места. Друганы мои расхвалили: координат один с рябцами, и даже глухаря обещали наверняка. Приехал на исходную я, как обычно, с рассветом. Машину оставил у дороги и, накинув рюкзак, взял двухстволочку, снарядив её мелким дробом, да и двинул тихонько по старой лесной колее. Вот взаправду старые люди говорят, что на новом месте везет всегда. Стоило пройти метров 100, как начали рябцы на ветках показываться. Сидят непуганые, как шишки на кедре, ну как тут не стрельнуть? Однако первых двух в азарте не взял, расстояние, видать, не соблюл и сквозь ветки бил. Но третьего с лёту приземлил, подошел и смотрю: хороший такой самчик попался, красавец, однако. Сердце зачастило на радостях, из фляжки хлебнул, с полем, как водится, хозяину лесному поклонился и дальше пошел. Рюкзачишко потяжелел слегка, приятно потягивает. Рябцов уже стрелять азарт не берет. Шёл я сколько-то. Лес разглядывал, думал о своем. Потом усмотрел я, к удовольствию моему, издали, метров за 300, пожалуй, глухариков парочку. Проверился через бинокль. А как вы думали? Бинокль, джипиэска, карта и наз в таких походах обязательны, убедился в правильности своей дальнозоркости и начал скрадывать потихоньку.Идешь так себе, чтобы деревья тебя от дичи скрывали, ногу ставишь, как лыжей скользишь, да с носка ещё, дабы ветка не хрустнула и лист не зашуршал. Дело это до крайности интересное, но сложное и даже, по-своему, утомительное. Нет-нет через ветки глянешь на птичек. С азарту-то аж мандражит слегка. Триста метров — далеко шибко, к глухарику метров на 40 подобраться надобно. Ружьишко у меня неплохое, бой резкий, кучка ровная. Но глухарик-то немолодой, он ведь при хорошем пере дробь стряхнет и не поохает. Улетит, глядя на тебя презрительно и с недоумением. Увлёкся я, значица. Крадуся, сердце барабанит, взмок с азарту и напрягу, себя сдерживаю от любой лишности. Вот так вроде и достиг раскидистой ели, которую себе наметил рубежом. Раздвинул аккуратистски лапы еловые, смотрю, сидит уже в одного петух здоровый. Сидит, в обратную сторону от меня уставился и не шевелится. Как спит вроде. Я стволы-то ужо загодя картечью самой малой перезарядил и ружьё сквозь ветви направил, выцелил тщательно и резнул дуплетом, без лишнего понта. Ну как вам объяснить такой момент? Охотники знают, что попал-не попал нередко чутка загодя чуешь. Адреналины-эндорфины в голову так торкают, никакой алкоголь не сравнится, чувство проходит куражное и восторженное. Тут вот тоже петух замер на миг на ветвях, а потом рухнул, распластав крылья могучие, камнем на землю. Я туда бегом рванул, конечно. Глухарь-то на рану крепок. Сбежать может, как нефиг делать.Но нет, подбегаю, смотрю, лежит красавец. Лежит птица красная. Добыча добрая и почетная, трудом и навыком охотницким взятая. Я присел с ним рядом и любуюсь птицей: лёг он красиво, как на картине голландцев старых. Поглядел его, перо пригладил, достал фляжку, хлебнул малость, краюхой чёрной с сальцом закусил, хозяину лесному поспасибкал и конфекту красивую на куст положил. Сижу, балдею, закурил немного, расслабился совсем и чувствую, что вроде как неуютно мне чуток и тянет меня куда-то пойти. Куда — не пойму, но вот влечёт прям встать и двигаться.Осмотрелся вокруг, а это склон горушки, невысокой вроде, в самом начале своем. Ну, я глухаря собрал аккуратно в пакет и в рюкзак уложил. Потяжелел сидор килограмм на пять, пожалуй, удовольствие дает этот вес, добычу чуешь достойную, ну и, закинув на спину, двинул в гору. Вот на кой леший попёрся? А откуда я знаю? Тянет, и всё. Вроде горушка малой показалась. Время обедать уже. Иду и думаю: вот к вершинке подтянусь и там костерок разведу, буду окрест смотреть, всегда с горушки-то горизонт пошире и красиво изрядно на Урале нашем седом. Иду и иду, иду и иду, ну-ну, сколько топать-то уже можно? Вроде как муха в сиропе, вроде шагаю, но никак до вершины не подтянусь. Чувство вдруг такое накатило, что время другим стало, резиновым каким-то. Лес притих вокруг, поросль не частая, но какая-то не светлая, вроде как солнце сквозь неё не проникает, иль тень какая на всем лежит. Но и отступать вот никак не хочется или не можется уже. Надоть мне вершины достигнуть, и прям морок какой-то напал, тяга некая, и хотя идти тяжело, никак не остановишься, скажи-ка, противоречие какое.А горы-то у нас невысокие. Вот сколько туда восходить-то, ну минут пять-десять, ну пятнадцать-двадцать редко, это уж если по бурелому поперескакивать или тропой извилистой. Я тогда, значит, в форме был хорошей, самый возраст мужицкий, мне четвертной по лесу пройти было на раз. А тут, значит, с трудом иду по склону пологому и, кажется, долго-долго. Впечатление такое, что метров двести минут 30 плелся. Всё ж поднялся я почти на ту горушку, но до вершины метров двадцать не дошёл. Краем глаза зацепил сначала, а потом и вовсе рассмотрел место необычное. Смотрю я, на склоне горушки площадка небольшая, метров так семь-восемь в диаметре, весь склон подъемом ровным, а тут карман такой правильный. Но это чё. На площадке той правильным овалом камни плоские метров от двух до трех высоты стоят. Не плотняком, а как бы оградой несплошной. Вот прям Стоунхендж такой в миниатюре, только без перемычек верхних. Рядом совсем, метров десять до туда. Я, конечно, двинул.Место даже со стороны приятное. Зовущее. Уютное. Тут тебе и костерок развести удобно, и полежать от ветра прикрытым, опять же там издали видно листьев сухих и веток в достатке. И притом лес унылый, а среди камней как бы солнечно. Ярко всё. Подошёл я, значит, туда, вошёл внутрь ограды каменной, только, вспоминая потом уже, не раз и не два, сразу даже и не осознал ничего, покой на меня такой упал, умиротворение хорошее и усталости никакой. А за пределами ограды каменной лес как будто бы ещё потускнел разом. Как сквозь вату всё чуется. Спокойно так рюкзак я уложил, куртку от «горки» постелил вдвое на листву подсобранную, костерок развёл и кружачок с консервой пристроил. А вокруг тишина. Вот не бывает в лесу такого, чтобы тишина сплошная. Вроде осознаю, что звуки должны быть, а тишина полная и ничего не слышу. Ну как-то так вот только и описать могу это. В общем, при несоответствии всём пожевался я с удовольствием, хмельного не захотелось, чайку на второй раз поставил, лежу, сухарь погрызываю, на закипающую воду смотрю и чую, что усталости нету, а я рассказ о хождениях своих сократил, конечно, по моим прикидкам протопал я на момент тот километров пятнадцать, и каким-нибудь притомишься малость всё одно уже.А тут вроде нет усталости, и всё. Покойно на душе стало, ощущение такое, будто спишь с открытыми глазами. Видишь всё, осознаешь всё, чувствуешь всё, но как-то нечетко и как сквозь сон только прервавшийся, состояние, будто момент пробуждения начался и не проходит. Знаете, грань такая между сном и явью, только непроходящая. Полеживаю я, чай второй допил, в небо смотрю, и вяло так в голове думки бродят, хилые какие-то, неважные, мимолетные. Голова пустеет и пустеет. А так ведь не бывает, чтоб человек не думал совсем ни о чём. Окутывает постепенно истома какая-то, отчужденность от окружающего мира пришла, и чувство такое, что ты как бы и не в лесу уже, а вроде бы на картинку за границей каменной смотришь. И совсем явственно стало ощущение, что времени нет. Вроде как нет его напрочь. Не могу понять, сколько я тут, минут двадцать всего или часов несколько прошло. Я б, наверное, уснул скоро по-настоящему или совсем отрешился как-нибудь, но, смеяться будете, вдруг подумал, что не курил давно и не хочется. А курильщик я заядлый. Мне чай без курева не чай, привал и делать нечего, коли не подымить. В лес я с собой специально курево покрепче беру, бывает, и сигарки малые таскаю, балую себя так, когда у костерка сидишь. И вот пристала ко мне мысля такая странная: почему не курю и курить не тянет? Вот ведь сила привычки! Я сигарету достал, как-то через силу почти закурил, как вот обязательное что-то сделать механически пришлось. Раз затянулся, другой, вроде как просыпаться начал, даже не просыпаться, а вроде выныривать из омута, понемногу лес услышал, ветер типа верховой шум свой проявил, птиц какой-то вдалеке посвистнул.Ощущаю, на груди у меня иконка вроде как покалывает. Образок, мамашей подаренный, и углы у него скругленные, но покалывает слегка. Не больно так, а как будто о себе напоминает. И вижу я, что внутри круга каменного вроде как всё светло, красиво, добро, а за пределами его мир совсем тусклый и блёклый. И вижу это всё, ощущаю всё, но никаких эмоций или мыслей не возникает. Тут меня как торкнуло что-то. Я из каменного круга и вышагнул, резко вставши. Смотрю вокруг, а по всему вечереет. Думаю: это ж я две кружки чая часов шесть-семь, пожалуй, пил. О как! Не может быть того. Но солнце-то оно вот садиться соберется скоро. Ну, думаю, заспал ненароком, поди, а сам знаю, что не спал ни минуты. Вот в какой-то полудреме был, если можно так сказать, но не спал. Спать сидя или полулежа с кружкой в руке и проснуться с ней, позы не меняя и не обронив, вот никак не получится. И тут чую я — морок с меня сползает, как будто мир вокруг из негатива мутного проявляется. Я как протрезвел, что ли, резко. Шагнул собранный внутренне в каменный затон, забрал по-быстрому всё и вышел наружу. Достал джипиэску и решил время посмотреть и маршрут, по какому возвращаться надо. Гляжу на навигатор, а он ничего не кажет. Спутников не видит. Ладно, думаю, компас гляну. А он тоже чудит, стрелка постоит чуть и немного поворачивается, потом постоит чуть и снова крутнёт слегка. Я вроде как помню, в какую сторону идти, двинул, на навигатор посматриваю, нет сигнала.Тут вроде под гору пошел, споро так, легко. Но опять горушка не кончается и как не отпускает. Ну я уж на принцип пошёл и попёр вниз. Спустился когда с горы, сразу мир изменился. Лес добрый кругом стал, красками наполнился, навигатор ожил и кажет мне, что я в другую сторону от машины тащусь, а времени с глухаря и взаправду часов 7 минуло, рюкзак почему-то потяжелел моментом ощутимо. А с горы я, кажись, спустился вперед, как шел, а не в обрат, как казалось. Вот такой казус. Я в гору вновь не поперся, пошел в обход, обход недлинный и нетрудный, навигатор-то когда ожил, на нем пробел в маршруте как раз в гору получился, и до горы от машины навскидку километров тринадцати около. До машины дошел легко, ровно свежим вышел с утра, в раздумьях разных.Вот думал, как так может быть, что время явно по-другому идет, как так спутников навигатор совсем не видит целый день, компас почему чудит и ощущения такие странные по горе идучи. Не пришел я к единому какому-то мнению. Материализм ведь в нас, с одной стороны, вбит накрепко, а с другой, я ведь и себе верю. Лес на горушке другой совсем, пришибленный какой-то, тихий и как напуганный. Камни ровно стоят овалом правильным, камни формы сами тоже овала вытянутого и вроде совсем немного в землю вросшие, как бы и упасть им положено давно уже, а в одном месте, как пошире меж двумя будет, вроде проход обозначен. Когда по горушке идешь, всё тебе сопротивляется ощутимо, в гору не пускает. И тут вдруг подтягивает и ведет наверняка. А то, что время на горке течь иначе начинает, а уж в каменном затоне совсем другое, тут и гадать не надо. А место, видать, само усталость и нервность любую снимает враз, но отпускать не хочет, или самому неосознанно уходить не получается. Но вот ведь возник какой-то момент, который морок скинуть помог, и кто знает, чем бы кончилось всё. Может, малость ещё и так бы и остался сидеть в каменном овале, не видя смены дней, а может, еще что приключилось. Вот такая вот мистика случилась.

Ключевые слова: Лес охотник глухарь гора полянка овал камни морок

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