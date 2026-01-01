Чертовщина

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:31

Причина: Стилистика автора сохранена

зелёное яблочко Просмотров: 31 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:24 by

Зульфия КаюмоваЯ живу в Башкирии. В детстве жила в небольшом посёлке. Мне было 5 лет, и жили мы на окраине. Часто с подругой ходили гулять на речку и в поле, когда возвращались домой, на перекрёстке двух дорог в овраге увидели открытую деревянную дверь, а внутри ещё 2 деревянные двери, как в бане, на одной из них висели сушеные грибы. Подруга предложила заглянуть внутрь, но я испугалась и отговорила ее, и мы испуганные убежали. Через какое-то время, набравшись смелости, мы снова вернулись к этому месту. Но уже ничего не было. Прошло уже 45 лет, но мы до сих пор помним этот день и эту дверь. Думаю, если бы заглянули, то не вернулись бы.***александр афанасьевВсем привет! Хочу описать свой случай, он необычный и максимально реальный. В общем, я грибник, всегда любил гулять по лесу, изучать и собирать грибочки. В один момент я помню, что присел возле дерева, чтобы отдохнуть, перекурить. Не знаю, что произошло, но дело было так: я покурил, встал и пошел в глубь леса, после я увидел огромные сосны, диаметром, наверное, в пару метров, я удивился, ведь такого нет в нашем лесу, так я бродил и наслаждался этими прекрасными деревьями еще минут 5, пока не очнулся. Оказывается, я просто сидел возле дерева, не знаю, что произошло, может, я сознание потерял, а может, что-то еще, но я помню все ощущения, как я наступал и чувствовал землю, как я чувствовал холодный ветерок, как я трогал эти деревья, вот такой опыт. :)***highlightbro8607У меня сорок лет назад был случай. Очень странный... Я шел по песчаному пляжу и смотрел на море. Вдруг ко мне сзади подошел мужчина, я услышал его шаги. Остановился, полуобернулся к нему — обычный человек, брюнет. Он спросил время. Я посмотрел на часы, ответил ему, не поворачивая головы, а потом (это было в течение пары секунд) повернул к нему голову. Но он исчез. Я был удивлен, так как в радиусе пятисот метров НИКОГО не было!***channel47744910В детстве мы часто собирались и делились всякими страшными историями. Это было что-то подобное сказкам). Я всегда считала, что любой случай можно разобрать и объяснить. Но несколько лет назад с сыном (на тот момент ему было лет 20) были у моей мамы (частный дом) в гостях. Выходим из комнаты в коридор, и я вижу очень чётко на дверной обналичке (как?) рыжего кота. Он сурово) смотрел на меня, усы аж закручивались, шерсть дыбом, просто огнём горит. И тут он прыгает вниз, пробегает мимо меня и шерстью коснулся ноги, как будто что-то обожгло. Котяра выбежал на улицу, и всё. Самое интересное, что мы с сыном видели это чудище, причём одинаково. Мама говорит, что не было никакого кота и как он мог сидеть на дверной обналичке. Но у меня было неоспоримое доказательство: на ноге покраснение, как лёгкий ожог, и на нём царапины, шерсть у него оказалась жёсткой. Спустя какое-то время я смотрела интервью с Александром Кутиковым («Машина времени»), и он рассказал такой же случай. Будучи дома, он услышал крик дочки на 2-м этаже. Она испугалась такого же кота, тот сидел под кроватью. Александр заглянул туда и тоже увидел его. В итоге кот убежал через окно. Я потом сколько ни искала это интервью, не нашла. Кот из Ставропольского перебежал в Подмосковье)))***ShalheiraПо поводу звона посуды и кошек — у меня есть аналогичная история. Я была беременная, лежали смотрели с мужем сериал, а у нас живет двое кошек, одна лежала с нами на кровати. Второй не было видно, и тут слышим кто-то запрыгнул на столешницу на кухне и пошел по кастрюлям рыскать, муж побежал на кухню — никого, всё это время вторая кошка сидела на подоконнике.Мы шутили, что у нас завелась третья кошка, таких рысканий по тарелкам было несколько, и каждый раз она — третья)После родов всё прекратилось.***Валентин СкубенкоРеал. История. Мой друг-шаман (непьющий, некурящий и грибов не употребляющий) пошел на обряд в лес. Дойдя до опушки, навстречу вышел дед. Одетый в старинную одежду: красные сапоги, вышитая длинная рубаха, подпоясанная золотым поясом. Шаман, мягко говоря, офанарел и потерял дар речи. Дед засмеялся и на стараславянском языке прогутарил: "Нече тебе, отроче, сегодня Боже Славить, завтра приходи". А сам стоит, смеется. У друга ума хватило в пояс поклониться, развернулся и ушел, не оглядываясь. Энергия от деда шла настолько сильная и созидающая, что все болячки ушли.❤😂.***Katyushka777Я верю в такие вещи, хотя изначально была настроена скептически, пока со мной не случились некоторые истории. Домовых я не видела, но слышала, в т. ч. у нас дома он жил долгие годы, а потом и в новую квартиру переехал с нами. Ангела-хранителя я своего видела, причём не пару минут, а несколько часов. Уже став бабушкой, я была свидетелем, как мой внук видел что-то или кого-то в пустом углу комнаты неоднократно.Расскажу одну историю про сущность непонятную, домовой не домовой — не знаю. Ночью проснулась от желания сходить в туалет😊 вернулась, легла на диван, на котором мы спали вместе с дочкой (ей было лет 8–9 на тот момент), только устроилась поудобнее, как со стороны изголовья (угловой диван со спинкой) надо мной сначала что-то пролетело, а потом шмякнулось мне на ноги. Я абсолютно на автомате в темноте нащупываю это что-то (оно мягкое, пушистое, небольшое, будто свернутая в клубок пара тёплых носков, и живое!) и также на автомате в испуге отшвыриваю его от себя и получается в сторону дочери! Моментом я вскакиваю, включаю свет, начинаю шарить по постели (дочь, конечно, просыпается) — ничего нет! Всё это событие длилось какие-то считанные секунды. Я в недоумении — что это было? Побоялись немного и уснули.На следующий день вечером я ухожу в гости, дочь остается дома одна и через какое-то время звонит мне в испуге и кричит, что дома кто-то есть! Я приезжаю быстро, она говорит, что что-то круглое, меховое, с длинным хвостом вылезло из-под дивана и пропрыгало в сторону кресла. Ни глаз, ни рта не было видно, а будто лапки у него, и на них оно не бежало, а скакало, как лягушка. Само собой, я исследовала всё кресло, и разложила его (оно складное было), и сдвинула со своего места — ничего!Легли мы спать, в некоторой опаске, конечно, уснула я, и снится мне сон: длинный коридор, в конце него дверь, я иду по нему, и навстречу мне выскакивает вот это небольшое пушистое существо и говорит мне (голос звучит будто в голове): «Не бойся, я ничего плохого вам не сделаю. Я просто зашёл к вам в гости и вот сейчас ухожу. Пусть у вас всё будет хорошо!» И прощается со мной. Потом скачет к двери в конце коридора и выскакивает в неё. Я тоже дохожу до неё, открываю, а за ней будто космос, бездна, чёрная, бездонная и в сиянии далёких звёзд. И на этом месте я проснулась. Чувство от сна было грустное, будто я потеряла что-то очень хорошее, и в то же время я успокоилась, что дома больше ничего такого не случится, ведь ОНО ушло.Вот если кто прочтёт этот опус, подумает — записки сумасшедшего.😂😂 Но это вправду было.😂😂***ЯрославУ меня тоже был странный случай... Хотя я до этого не верил во всякие сверхъестественные истории. Я военнослужащий, как-то заступил в наряд и, обойдя вечером территорию, пошел спать в санчасть, там не было ни врачей, ни больных, так как в/ч сокращалась. Прилёг в кабинете начмеда, но дверь в коридор оставил открытой, только закрыл глаза (лежал на боку), чувствую, что-то тяжёлое и мохнатое село на кровать, прямо ногами чувствую мех. Самое страшное, то, что я понимаю, что эта сущность хочет, чтобы я на него посмотрел, и просто фонтанирует флюидами злости и ненависти. Брррр. Я открыл глаза и смотрю на освещённый коридор, это сидит в ногах, на него я не смотрю, сердце вот-вот выскочит из груди. Встал рывком, выбежал в коридор, оглянулся... На кровати никого не было... Что это было, не знаю. Кому рассказывал, говорят, что домовой. Но какой-то он уж очень злой.Подборка от разных авторов.

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