Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Motion Horror Game / Страшилки

Последний статус

Нашёл эту историю на старом форуме в 2010 году. Форум давно закрыли, но текст я успел сохранить. Автор утверждал, что всё произошло летом 2009 года.

Верить или нет — решайте сами.

Летом 2009 года мне было семнадцать.

Мой лучший друг Артём переехал с родителями в небольшой посёлок городского типа. Старые двухэтажные бараки, разбитый асфальт, один магазин, железнодорожная станция и лес почти вплотную к домам.

Интернет работал через USB-модем. Иногда страницы открывались по пять минут.

Мы почти каждый вечер сидели в ICQ.

Однажды ночью, примерно в 02:47, мне пришло сообщение.

Артём:

«Ты не спишь?»

Я ответил:

«Нет. Что случилось?»

Через минуту:

«У нас кто-то ходит по коридору».

Я не придал значения.

Старые бараки постоянно скрипят.

Потом пришло ещё сообщение:

«Уже минут двадцать».

«Никто не говорит».

«Просто ходит».

Я написал:

«Выйди посмотри».

Ответ был почти мгновенным:

«Не могу».

«Шаги остановились возле моей двери».

После этого он исчез из сети.

Через десять минут снова появился.

Статус сменился на:

«Не открывай».

Я спросил, что происходит.

Он ответил:

«Он спросил».

«Очень тихо».

«Ты один?»

Я подумал, что кто-то из местных решил пошутить.

Написал:

«Не отвечай».

Через пару минут.

«Он всё ещё стоит».

«Не дышит».

«Я вообще его не слышу».

«Только иногда дверь немного прогибается внутрь».

Я хотел позвонить.

Телефон был выключен.

На следующий день Артём не вышел в сеть.

И через день тоже.

Спустя три дня мне позвонила его мама.

Она сказала, что Артём уехал к родственникам.

Но голос у неё дрожал так, будто она сама не верила своим словам.

Прошло около месяца.

Я приехал к нему.

В квартире уже жили другие люди.

Они сказали, что предыдущие жильцы съехали очень быстро.

Когда я спросил про ночные шаги, хозяин резко закрыл дверь.

Позже возле магазина ко мне подошёл пожилой мужчина.

Он спросил:

— Ты к Артёму приезжал?

Я кивнул.

Он долго молчал.

Потом сказал:

— В этом бараке нельзя отвечать ночью.

Я решил, что дедушка не в себе.

Но он продолжил:

— Если после двух часов ночи кто-то спрашивает, дома ли ты... молчи.

Я спросил:

— Почему?

Он только покачал головой:

— Потому что тогда он знает, в какую квартиру заходить.

Прошло почти два года.

Весной 2011-го ICQ неожиданно издала знакомый звук.

В сети появился аккаунт Артёма.

Статус:

«Онлайн».

Я сразу написал:

«Это ты?»

Ответ пришёл через несколько секунд:

«Да».

Я спросил:

«Где ты был?»

Долгая пауза.

Потом сообщение:

«Здесь темно».

Я подумал, что кто-то взломал аккаунт.

Написал:

«Перестань».

Ответ:

«Он теперь спрашивает через меня».

И сразу ещё одно сообщение:

«Ты дома?»

Я закрыл ICQ.

Удалил программу.

Сменил номер телефона.

Создал новый аккаунт.

Прошло много лет.

Недавно я решил восстановить старый жёсткий диск.

Среди фотографий нашлась папка с переписками.

Файл с историей Артёма был открыт последним.

Дата изменения файла — сегодня, 03:14.

Я его не открывал.

В конце переписки появилась строка, которой раньше точно не было:

««Теперь моя очередь спрашивать».»

Я не помню, чтобы отвечал на тот вопрос.

Но иногда ночью мне кажется, что кто-то медленно проходит по лестничной площадке.

Шаги всегда останавливаются возле моей двери.

И каждый раз, прежде чем наступает тишина, я слышу очень спокойный голос:

— Ты дома?


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 10:13
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 10:13 by SimensПросмотров: 68Комментарии: 0
0

Ключевые слова: крипипаста Страшная история 2010 форум бараки Поселок-призрак авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.