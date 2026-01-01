Последний статус

Последний статусНашёл эту историю на старом форуме в 2010 году. Форум давно закрыли, но текст я успел сохранить. Автор утверждал, что всё произошло летом 2009 года.
Верить или нет — решайте сами.
Летом 2009 года мне было семнадцать.
Мой лучший друг Артём переехал с родителями в небольшой посёлок городского типа. Старые двухэтажные бараки, разбитый асфальт, один магазин, железнодорожная станция и лес почти вплотную к домам.
Интернет работал через USB-модем. Иногда страницы открывались по пять минут.
Мы почти каждый вечер сидели в ICQ.
Однажды ночью, примерно в 02:47, мне пришло сообщение.
Артём:
«Ты не спишь?»
Я ответил:
«Нет. Что случилось?»
Через минуту:
«У нас кто-то ходит по коридору».
Я не придал значения.
Старые бараки постоянно скрипят.
Потом пришло ещё сообщение:
«Уже минут двадцать».
«Никто не говорит».
«Просто ходит».
Я написал:
«Выйди посмотри».
Ответ был почти мгновенным:
«Не могу».
«Шаги остановились возле моей двери».
После этого он исчез из сети.
Через десять минут снова появился.
Статус сменился на:
«Не открывай».
Я спросил, что происходит.
Он ответил:
«Он спросил».
«Очень тихо».
«Ты один?»
Я подумал, что кто-то из местных решил пошутить.
Написал:
«Не отвечай».
Через пару минут.
«Он всё ещё стоит».
«Не дышит».
«Я вообще его не слышу».
«Только иногда дверь немного прогибается внутрь».
Я хотел позвонить.
Телефон был выключен.
На следующий день Артём не вышел в сеть.
И через день тоже.
Спустя три дня мне позвонила его мама.
Она сказала, что Артём уехал к родственникам.
Но голос у неё дрожал так, будто она сама не верила своим словам.
Прошло около месяца.
Я приехал к нему.
В квартире уже жили другие люди.
Они сказали, что предыдущие жильцы съехали очень быстро.
Когда я спросил про ночные шаги, хозяин резко закрыл дверь.
Позже возле магазина ко мне подошёл пожилой мужчина.
Он спросил:
— Ты к Артёму приезжал?
Я кивнул.
Он долго молчал.
Потом сказал:
— В этом бараке нельзя отвечать ночью.
Я решил, что дедушка не в себе.
Но он продолжил:
— Если после двух часов ночи кто-то спрашивает, дома ли ты... молчи.
Я спросил:
— Почему?
Он только покачал головой:
— Потому что тогда он знает, в какую квартиру заходить.
Прошло почти два года.
Весной 2011-го ICQ неожиданно издала знакомый звук.
В сети появился аккаунт Артёма.
Статус:
«Онлайн».
Я сразу написал:
«Это ты?»
Ответ пришёл через несколько секунд:
«Да».
Я спросил:
«Где ты был?»
Долгая пауза.
Потом сообщение:
«Здесь темно».
Я подумал, что кто-то взломал аккаунт.
Написал:
«Перестань».
Ответ:
«Он теперь спрашивает через меня».
И сразу ещё одно сообщение:
«Ты дома?»
Я закрыл ICQ.
Удалил программу.
Сменил номер телефона.
Создал новый аккаунт.
Прошло много лет.
Недавно я решил восстановить старый жёсткий диск.
Среди фотографий нашлась папка с переписками.
Файл с историей Артёма был открыт последним.
Дата изменения файла — сегодня, 03:14.
Я его не открывал.
В конце переписки появилась строка, которой раньше точно не было:
««Теперь моя очередь спрашивать».»
Я не помню, чтобы отвечал на тот вопрос.
Но иногда ночью мне кажется, что кто-то медленно проходит по лестничной площадке.
Шаги всегда останавливаются возле моей двери.
И каждый раз, прежде чем наступает тишина, я слышу очень спокойный голос:
— Ты дома?
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 10:13
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 10:13 by SimensПросмотров: 68Комментарии: 0
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