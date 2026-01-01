Последний статус

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Новость отредактировал Летяга - Вчера, 10:13

Причина: Стилистика автора сохранена

Simens Просмотров: 68 Комментарии: 0 0 Вчера, 10:13 by

Нашёл эту историю на старом форуме в 2010 году. Форум давно закрыли, но текст я успел сохранить. Автор утверждал, что всё произошло летом 2009 года.Верить или нет — решайте сами.Летом 2009 года мне было семнадцать.Мой лучший друг Артём переехал с родителями в небольшой посёлок городского типа. Старые двухэтажные бараки, разбитый асфальт, один магазин, железнодорожная станция и лес почти вплотную к домам.Интернет работал через USB-модем. Иногда страницы открывались по пять минут.Мы почти каждый вечер сидели в ICQ.Однажды ночью, примерно в 02:47, мне пришло сообщение.Артём:«Ты не спишь?»Я ответил:«Нет. Что случилось?»Через минуту:«У нас кто-то ходит по коридору».Я не придал значения.Старые бараки постоянно скрипят.Потом пришло ещё сообщение:«Уже минут двадцать».«Никто не говорит».«Просто ходит».Я написал:«Выйди посмотри».Ответ был почти мгновенным:«Не могу».«Шаги остановились возле моей двери».После этого он исчез из сети.Через десять минут снова появился.Статус сменился на:«Не открывай».Я спросил, что происходит.Он ответил:«Он спросил».«Очень тихо».«Ты один?»Я подумал, что кто-то из местных решил пошутить.Написал:«Не отвечай».Через пару минут.«Он всё ещё стоит».«Не дышит».«Я вообще его не слышу».«Только иногда дверь немного прогибается внутрь».Я хотел позвонить.Телефон был выключен.На следующий день Артём не вышел в сеть.И через день тоже.Спустя три дня мне позвонила его мама.Она сказала, что Артём уехал к родственникам.Но голос у неё дрожал так, будто она сама не верила своим словам.Прошло около месяца.Я приехал к нему.В квартире уже жили другие люди.Они сказали, что предыдущие жильцы съехали очень быстро.Когда я спросил про ночные шаги, хозяин резко закрыл дверь.Позже возле магазина ко мне подошёл пожилой мужчина.Он спросил:— Ты к Артёму приезжал?Я кивнул.Он долго молчал.Потом сказал:— В этом бараке нельзя отвечать ночью.Я решил, что дедушка не в себе.Но он продолжил:— Если после двух часов ночи кто-то спрашивает, дома ли ты... молчи.Я спросил:— Почему?Он только покачал головой:— Потому что тогда он знает, в какую квартиру заходить.Прошло почти два года.Весной 2011-го ICQ неожиданно издала знакомый звук.В сети появился аккаунт Артёма.Статус:«Онлайн».Я сразу написал:«Это ты?»Ответ пришёл через несколько секунд:«Да».Я спросил:«Где ты был?»Долгая пауза.Потом сообщение:«Здесь темно».Я подумал, что кто-то взломал аккаунт.Написал:«Перестань».Ответ:«Он теперь спрашивает через меня».И сразу ещё одно сообщение:«Ты дома?»Я закрыл ICQ.Удалил программу.Сменил номер телефона.Создал новый аккаунт.Прошло много лет.Недавно я решил восстановить старый жёсткий диск.Среди фотографий нашлась папка с переписками.Файл с историей Артёма был открыт последним.Дата изменения файла — сегодня, 03:14.Я его не открывал.В конце переписки появилась строка, которой раньше точно не было:««Теперь моя очередь спрашивать».»Я не помню, чтобы отвечал на тот вопрос.Но иногда ночью мне кажется, что кто-то медленно проходит по лестничной площадке.Шаги всегда останавливаются возле моей двери.И каждый раз, прежде чем наступает тишина, я слышу очень спокойный голос:— Ты дома?

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