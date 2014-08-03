Под сенью деревьев

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 12:17

Причина: Стилистика автора сохранена

Алисава2 Просмотров: 74 Комментарии: 2 +1 Вчера, 12:16 by

Под сенью деревьев.Это был тёплый вечер в самом начале июня, и донская степь, благодаря жемчужным нитям из ещё цветущего ковыля, представляла собой бескрайнее серебристо-зелёное море, на фоне которого ярко выделялись фиолетовые колосья шалфея и лиловые кусты мышиного горошка. По пустой трассе, ведущей из Ростова-на-Дону в область, ехал одинокий легковой автомобиль чёрного цвета. За рулём сидел высокий, стройный парень двадцати четырёх лет, одетый в рубашку узкого кроя и прямые брюки. Ветер, дувший из приоткрытого окна, ерошил его чёрные волосы с лёгкой синевой, бледное лицо с прямыми чертами и льдисто-голубыми глазами выражало тщательно скрываемое ожидание чего-то долгожданного. Рядом с ним, задумчиво глядя в окно, сидела девушка двадцати двух лет, её длинные тёмно-каштановые волосы с отблеском серебра мягкими волнами ниспадали на плечи по сторонам фарфорово-белого лица с глубокими зелёными глазами и полными губами. Лёгкая блуза с воланами и брюки-чиносы подчёркивали её фигуру типа "песочные часы". Парня звали Павел, а девушку — Алина. Они познакомились три месяца назад, в одном из парков Ростова. Тогда, прогуливаясь по живописным пешеходным дорожкам, Алина наслаждалась ароматами цветущих клумб и чудесными видами окружающих ландшафтов. В какой-то момент она остановилась, чтобы полюбоваться большим и красивым фонтаном, от каскадных струй которого летели мелкие брызги, освежая и заставляя невольно улыбаться. Неожиданно кто-то совсем рядом произнёс: "В девяностые годы этот парк пережил период запустения: аллеи заросли сорняками, пропало освещение. Люди стали бояться заходить в парк в темное время, потому что уровень преступности был высоким". Обернувшись, девушка увидела стоявшего рядом с ней Пашу, и между ними завязалась непринуждённая беседа, в ходе которой Паша рассказал Алине много интересного об истории парка. Они решили продолжить общение и, постепенно, оно перешло в нечто большее. Сейчас же Павел и Алина направлялись в деревню с красивым названием Лесные Просторы, за которой начинался лес. Там, на берегу небольшого озера, стоял частный домик, доставшийся Паше в наследство от покойного деда, увлекавшегося охотой. Они планировали провести пару недель на природе.— Там очень красивая природа. — Рассказывал Паша, глядя на дорогу. — Я видел столько живописных мест, когда ходил на охоту вместе с дедом...— Может быть, там ты, наконец, дашь мне сделать наше первое совместное фото? — Поинтересовалась Алина.— Я же уже говорил, что не люблю фотографироваться. — Слегка нахмурившись, напомнил парень.— И когда ты уже дашь мне познакомить тебя с моими родственниками и друзьями? Я им столько рассказывала о тебе, а они ещё не ни разу тебя не видели.— Ну, вот вернёмся с отдыха, тогда и познакомишь нас.Немного позади ехал полупустой автобус, пассажирами которого, в основном, были жители Лесных Просторов, возвращающиеся домой после завершения каких-либо дел в Ростове. Все, за исключением одной девушки, которая явно была ростовчанкой. Невысокого роста, худая и гибкая, она была одета в чёрный топ и чёрные же брюки и выглядела на двадцать — двадцать пять лет. Тёмные волосы с рыжеватым отблеском обрамляли бледное лицо с тонкими чертами и чёрно-карими глазами. Девушка сидела возле окна и была погружена в мрачные мысли. Её звали Алисава, и каждый год она приезжала в Лесные Просторы, чтобы навестить могилу покойной бабушки.Вскоре на горизонте показались первые одноэтажные домики: кирпичные, обшитые сайдингом, или просто покрашенные, с двухскатными крышами, покрытыми керамической черепицей. Впрочем, встречались и крепкие бревенчатые деревянные срубы, белёные известью. На обочине дороги, совсем рядом с автобусной остановкой, местные старушки продавали грибы, ягоды, фрукты и цветы.— Паша, посмотри, какая земляника! Может быть, купим немного? — Сказала Алина, глядя на лукошко с крупными, сочными ягодами.— Хорошо, подожди меня здесь. — Ответил Паша и, выйдя из машины, направился к одной из продавщиц.Это была пожилая женщина, выглядевшая лет на шестьдесят, она продавала землянику и розы. В её тёмно-русых волосах с оттенком пепла блестели серебристо-седые пряди, а лицо покрывала сеточка мелких морщин, но васильково-голубые глаза были по-прежнему ясными.— Здравствуйте, тётя Таня. — Приветливо сказал Паша, подойдя к женщине. — Землянику продаёте по прежней цене?— Здравствуй, Павлуша, да, цена прежняя. Бери, осталось последнее лукошко. — Ответила тётя Таня.— Уже всё распродали? — Поинтересовался парень, передавая деньги продавщице.— Нет. — Печально покачала головой женщина. — Это всё, что удалось собрать.— Но как же так? В нашем же лесу всегда было полно земляники! — Изумился Паша.— Мы теперь собираем ягоды и грибы только на опушке леса. Больше никто нерискует заходить дальше в лесную чащу, даже днём.В этот момент к ним подошла покинувшая автобус Алисава, чтобы купить пару белых роз.— Что же за опасность притаилась в нашем лесу? Из-за чего люди больше не осмеливаются ходить туда? — Спросила девушка, слышавшая начало разговора.— Никто не знает, что там поселилось. Просто те, кто отправился туда, обратно живыми уже не вернулись. Люди заходили вглубь леса и пропадали без вести. Позже их находили уже мёртвыми и остывшими. Это началось в первые дни марта. Первым пропал Коля Калинин — мужчина тридцати пяти лет, увлекавшийся охотой. Едва дождавшись открытия весеннего сезона, он взял с собой ружьё и отправился в лес за дичью. Своим родным Коля сказал, что вернётся к ужину с добычей. Но наступил вечер, а его всё не было. Его домашние начали беспокоиться, но успокоили себя тем, что Коля был опытным охотником. Они предположили, что Коля решил заночевать в лесу. Но он не вернулся и на следующий день. Тогда люди вышли на поиски. Его искали в течение нескольких дней и нашли на охотничьей тропе. Коля был мёртв, а на его лице застыла гримаса ужаса. При этом на его теле не обнаружили никаких следов борьбы, удушения или побоев. Позже врач заключил, что Коля умер от переохлаждения. Да как же так, если он был одет по погоде? А несколько дней спустя Марина Зорина, школьная учительница сорока лет, отправилась в обход по домам, где жили её ученики, и уже не вернулась. Ребята были из разных деревень, поэтому путь лежал через лес. Её нашли только через неделю — она лежала мёртвая на поляне, а её лицо было искажено от ужаса. И снова никаких травм и следов насилия. Врач сказал, что и в этом случае причиной смерти стало переохлаждение. Потом Миша Мелихов, тридцатилетний лесоруб, не вернулся домой после смены. На следующий день его нашли недалеко от бытовки — мёртвым и с тем же выражением ужаса на лице. За этим последовала целая череда исчезновений. Всего за три месяца пропало двенадцать человек, их всех нашли мёртвыми в лесу: без каких-либо видимых повреждений, с посиневшими от холода лицами и широко открытыми глазами, в которых застыл ужас. И во всех случаях причина смерти — переохлаждение, даже у тех, кто пропал в апреле или мае. — Поведала им тётя Таня и добавила. — Не ходите в лес, ребята, живыми, ведь, не вернётесь!— Так, или иначе, но я должна навестить могилу бабушки и возложить на неё цветы. А тот, кто попытается убить меня — горько об этом пожалеет. — Решительно сказала Алисава и, взяв розы, продолжила свой путь.— Я столько проехал не для того, чтобы теперь повернуть назад. Не волнуйтесь, тётя Таня, с нами всё будет в порядке. — Спокойно ответил Паша и, захватив лукошко с земляникой, вернулся к машине.Когда парень вновь сел в автомобиль, Алиса с тревогой посмотрела на него:— Паша, то, что рассказала та женщина — это правда? В здешнем лесу действительно в последнее время стали бесследно пропадать люди, а позже полиция и волонтёры находили находят их мёртвые, бездыханные тела, лишённые каких-либо внешних повреждений? Насколько тогда для нас безопасно ехать дальше? — С сомнением спросила девушка.— Алина, успокойся, мы же не собираемся забираться вглубь леса. От моего лесного домика до окраины деревни рукой подать, и мы не будем заходить дальше. — Устало вздохнув, ответил Паша.Он действительно выглядел утомлённым, и Алина не стала уговаривать его повернуть обратно, проделав столь долгий путь. Доехав до противоположного края деревни, они свернули на грунтовую дорогу, ведущую в зелёную, тенистую дубраву. Густые, раскидистые кроны величественных дубов, а также сопутствующих им ясеней, лип, клёнов и ильмов, образовали почти сплошной полог из листвы, и лишь редкие лучи солнца пробивались сквозь эту плотную завесу и падали на густой подлесок, состоящий, в основном, из кустов лещины, боярышника и бересклета. Вскоре дорога привела их к небольшому лесному озеру круглой формы, в неподвижной, зеркальной глади которого отражались раскидистые тополя, стройные ольхи, осины с дрожащими при малейшем дуновении ветерка листьями и плакучие ивы, свесившие свои гибкие ветви к воде. В этом месте всё дышало спокойствием и умиротворением, и все страхи и сомнения Алины отступили, уйдя в тень. "А Паша не преувеличивал, говоря о красоте здешней природы"— Подумала девушка. Недалеко от берега, среди деревьев, стоял небольшой одноэтажный домик с мансардой и балконом, украшенным резной балюстрадой. Массивная покатая крыша с большими выступами и козырьком была покрыта деревянной черепицей.Выйдя из машины, Паша с наслаждением вдохнул свежий лесной воздух. Эмоциональное напряжение, не отпускавшее его на протяжении всего пути, постепенно проходило.— Здесь так красиво и спокойно! — С восхищением произнесла Алина, выходя из автомобиля.— Да, приезжая сюда, человек обретает покой. — Согласился парень и добавил. — Пойдём, я покажу тебе дом.Достав из багажника сумки с вещами, они направились к дому. Войдя в дом, они оказались в уютной гостиной, где напротив камина в портале из натурального камня стоял мягкий кожаный диван и журнальный столик. А на стене над камином висело настоящее охотничье ружьё.— Это так похоже на стиль шале! — Заметила Алина, глядя на обшитые деревянными панелями стены.— Мой дед не особо разбирался в стилях интерьера, он просто строил и обставлял дом по своему вкусу. — Ответил Паша.По деревянной лестнице они поднялись в мансарду, где располагалась просторная спальня с двумя кроватями, которые можно было сдвинуть вместе, или раздвинуть. После Паша вернулся на первый этаж, чтобы разжечь огонь в камине, а Алина осталась в спальне и принялась разбирать сумку с вещами.... Кладбище Лесных Просторов находилось недалеко от дороги, ведущей к лесному домику. Окружённое дубравой, оно было совсем небольшим, ухоженные могилы располагались непривычно просторно, на большинстве их лежали цветы. Перешагнув через невысокую металлическую оградку, Алисава подошла к могиле своей бабушки, увенчанной традиционным деревянным крестом с фотографией покойной, и возложила на неё белые розы. Присев на скамейку для поминовения, она ненадолго погрузилась в воспоминания о когда-то проведённых здесь летних днях. Неожиданно девушкапочувствовала спиной чей-то холодный, неподвижный взгляд, направленный на неё. Алисава явственно ощутила, что кто-то чужой стоит позади неё, среди деревьев, и неотрывно смотрит ей в спину. Резко обернувшись, она успела заметить на периферии зрения едва уловимое движение в дубраве. Поднявшись со скамейки, девушка поспешила к воротам кладбища. Возвращаясь по тропинке, ведущей к окраине деревни, она старалась ступать как можно тише и постоянно прислушивалась к каждому шороху листьев, чтобы знать, откуда следует ожидать опасность. Тем временем ночь постепенно опускалась на лес, а по земле стелился туман. Вдруг чуткий слух Алисавы уловил чуть впереди неё отчётливый хруст ломающейся ветки: кто-то ждал её на тропе. Порыв ветра, налетевший с той стороны, принёс с собой запах озона и холод могилы. Предчувствие подсказывало девушке, что ей не стоит идти туда. Тем временем с правой стороны зашуршали кусты, словно чёй-то тихий шёпот. Повернувшись в ту сторону, Алисава успела краем глаза заметить мимолётную тень, скользнувшую за дерево и исчезнувшую за ним. Приняв единственное верное решения, девушка сорвалась с места и побежала в левую сторону — туда, где, как она помнила, находился какой-то охотничий домик.... Близилась ночь, на постепенно темнеющем вечернем небе восходила полная белая луна, а на берегу озера начинал клубиться туман. Сидя на крыльце лесного домика, Алина любовалась окружающей природой. Вскоре на крыльцо вышел и Паша.— Не хочешь немного прогуляться под луной? — Предложил он девушке.Поднявшись со стула, она последовала за ним. Они неспешно шли по берегу озера, глядя, как в неподвижной глади воды идеально отражаются усыпанное звездами небо и темные, неподвижные силуэты деревьев.— Здесь так завораживающе красиво. — Сказала Алина, глядя, как яркий, мерцающий свет полной луны прокладывает по темной воде ослепительную серебристую тропу. — Луна на тёмном небе светит, как на картине Архипа Куинджи "Лунная ночь на Днепре". Помнишь, мы видели её в художественной галерее?— Да, я помню. — Ответил Паша, одновременно чувствуя, как звуки и цвета постепенно приобретают особую яркость, а запахи становятся более интенсивными.В этот момент от созерцания красоты природы Алину отвлекло странное чувство. Она ощутила на себе чей-то чужой, пристальный взгляд, от которого по её спине пробежал озноб. Девушке казалось, что некто посторонний стоит там, среди деревьев и наблюдает за ними из сумрачного леса. В её душе возникло некое внутреннее беспокойство, граничащее с тревогой.— Паша, ты ничего странного не чувствуешь? — Шёпотом спросила Алина.— Что ты имеешь в виду? — Парень с удивлением посмотрел на свою спутницу.— Тебе не кажется, что мы здесь не одни? Здесь есть кто-то ещё... — Ответила девушка, настороженно оглядываясь по сторонам.Прежде чем Паша успел ответить, холодный ветер донёс до его обострённого слуха слабый, протяжный плач, усталый и бесконечно тоскливый.— Ты слышишь это? — Алина крепче сжала руку парня.Её тревога сменилась страхом, девушка чувствовала, как начинает тревожно колотиться её сердце.— Я пойду и посмотрю, что там происходит, а ты подожди меня здесь.Сказав это, парень включил фонарик на своём смартфоне и направился в лес. Осторожно ступая под сенью деревьев, он всматривался в темноту и шёл, ориентируясь на приглушённый звук рыданий. Вскоре берег озера остался позади, и раскидистые кроны деревьев почти полностью скрыли сияющую луну, отчего вокруг стало значительно темнее. Неожиданно плач стих, и наступила мёртвая тишина. Паша остановился, чувствуя, как в его душу постепенно закрадывается смутное чувство беспокойства от ощущения, что из темноты за ним внимательно наблюдают чьи-то глаза. Прислушавшись к окружившей его тишине, парень различил где-то впереди шорох веток и направил фонарик в ту сторону. Свет его фонарика выхватил из темноты образ девушки. Она стояла среди вековых дубов совершенно неподвижно, длинные тёмно-каштановые волосы падали ей на лицо, и Паше казалось, что она неотрывно смотрит на него.— Кто ты? И что ты делаешь ночью в лесу? Тебе нужна помощь?Вначале в его голосе слышалось облегчение от осознания того, что перед ним всего лишь потерявшаяся девушка. Но потом парень разглядел её как следует и замер, как громом поражённый. Она была одета в короткое, изорванное и испачканное землёй платье, открывавшее покрытые синяками и кровоподтёками руки и ноги. Когда же девушка подняла голову и посмотрела на Пашу, он увидел страшные тёмные следы от пальцев на её шее. Её лицо было мертвенно бледным, с разбитых губ стекала струйка тёмной крови, а потускневшие и остекленевшие глаза смотрели в одну точку.— Этого не может быть! — Одними губами прошептал парень.В следующее мгновение глаза явно мёртвой девушки засияли изнутри зеленоватым светом, и она сделала шаг к нему. Паша тотчас ощутил, как тепло и сама жизнь тонким ручейком переходят от него к девушке, а его самого всё сильнее окутывает холод, горячая кровь превращается в студёную жидкость, биение сердца становится всё слабее...Жизнь парня спасло только то, что в этот момент откуда-то из лесной чащи выбежала Алисава.— Не стой на месте, беги! Она тут не одна! — Крикнула девушка и, схватив Пашу за руку, увлекла за собой.Выбежав на берег озера, они едва не сбили с ног дожидавшуюся Пашу Алину.— Быстро, бежим к дому! — Скомандовал парень, взяв её за руку.— Что ты увидел там, в лесу? — Растерянно спросила девушка.— Смерть! — Вместо Паши ответила Алисава.Вместе они со всех ног побежали к лесному дому. Когда ребята забежали внутрь, Паша быстро запер дверь и, прислонившись к ней спиной, медленно сполз вниз. Он чувствовал себя не лучшим образом: его дыхание стало редким и поверхностным, пульс замедлился, мышцы словно окоченели. Только сейчас, включив свет, девушки увидели, что парень бледен, как покойник и дрожит от озноба.— Боже мой, Паша, у тебя переохлаждение, как у тех пропавших в лесу людей, о которых рассказывала та продавщица! — В ужасе прошептала Алина.— Алина, мне нужно согреться. Там, на кухне, у меня стоит бутылка клюквенной настойки... — Слабым голосом проговорил Паша.— Да, я сейчас принесу её!Быстро сбегав на кухню, девушка вернулась с бутылкой настойки и передала парню. С первым же глотком Паша почувствовал, как тепло постепенно растекается по телу. Алисава всё это время стояла у окна и наблюдала, как из холодного ночного тумана, одна за другой, не спеша выходят фигуры мёртвых девушек с сияющими во тьме глазами. Всего их было восемь, и они медленно приближались к дому.— Но эти девушки мертвы... Как же они могут ходить? Что это за создания? — Спросила Алина, также подойдя к окну.— Я читала, что в славянской мифологии таких, как они называют "мавками", по своей природе они схожи с русалками, но обитают в лесу. Как правило, мавками становятся не нашедшие покоя души молодых девушек, умерших в результата несчастного случая, погибших насильственной смертью или совершивших самоубийство. Также их называют "навьями", потому что они связаны с миром Нави, куда уходят души людей, умерших неестественной смертью, и откуда приходят в наш мир тёмные силы, когда дверь между мирами приоткрыта. — Вспомнила Алисава.— И что же им от нас нужно?— Их мучает холод, и почувствовав тепло, исходящее от живых, навьи стараются отнять его, чтобы вновь почувствовать себя живыми. Именно это они сделали с теми, кто пропал в этом лесу, и собираются то же сделать и с нами.— Эти девушки очень похожи между собой, и, судя по отметинам на шее, все они были задушены. — Заметила Алина. — А из этого следует...— ...Что они стали жертвами серийного убийцы. И где-то в этом лесу, под сенью деревьев, находятся восемь безымянных могил. — Закончила за неё Алисава.— И как же эти жертвы маньяка-убийцы сумели вернуться с того света обратно в наш мир? — Присоединился к разговору молчавший до этого Паша.— Скорее всего, последняя из них была убита в ночь с 31 октября на 1 ноября, Велесову ночь, когда открываются границы между мирами, а дороги ведут вовсе не туда, куда ожидалось, любой перекрёсток может привести в Навь. Если её убили или похоронили на перекрёстке лесных троп, то она, движимая жаждой мести, могла вернуться и привести следом за собой и своих сестёр по несчастью. — Предположила Алисава.— Тогда почему они появились только весной?— В зимнее время мавки спят в своих тайных лесных убежищах и просыпаются весной, с первой травой.— Ладно, посмотрим, что мы можем с этим сделать. — Решительно сказал Паша, поднимаясь с пола.Подойдя к камину, он снял со стены висевшее там ружьё и встал возле окна.— Пусть только подойдут чуть поближе, тогда я точно не промахнусь. Проблема лишь в том, что в ружье у меня всего два патрона. Остальные лежат в коробке под кроватью. — Произнёс он совершенно хладнокровно.— Я сейчас принесу! — Сказала Алина и поспешила в мансарду.Быстро поднявшись по лестнице, она вбежала в спальню. Заглянув под одну из кроватей, девушка обнаружила небольшую картонную коробку, где, очевидно, лежали патроны, и резную деревянную шкатулку. "Зачем прятать шкатулку под кроватью?" — Мелькнуло у неё в мыслях. Поддавшись какому-то подсознательному побуждению, Алина открыла шкатулку. В ней лежали паспорта, всего их было восемь. Достав один из паспортов, девушка открыла его. С фотографии на Алину смотрела девушка, как две капли воды похожая на неё. "Полина Цветкова." — Прочитала девушка. — "Она же пропала без вести в конце октября прошлого года... Господи, Алисава ведь говорила, что последняя жертва, скорее всего, была убита в ночь с 31 октября на 1 ноября!". Поражённая жуткой догадкой, Алина быстро просмотрела остальные паспорта и убедилась, что все девушки на фотографиях были похожи друг на друга, как сёстры, и все они пропали без вести за последние четыре года. Девушка застыла в ужасе перед открывшейся ей истиной: эта прогулка под луной должна была стать для неё последней. Тем временем на лестнице послышались шаги — слишком лёгкие для Паши, — и в комнату вошла Алисава.— Алина, ну где ты там?.. — Девушка замерла на полуслове, увидев шкатулку и паспорта.— Лис, это он убил их! — В ужасе прошептала Алина.— Я так и предполагала, даже в темноте трудно не заметить, как эти девушки внешне похожи на тебя. Слушай, нам необходимо выбраться отсюда и рассказать всё полиции. Тела этих несчастных нужно похоронить должным образом, с соблюдением всех православных обрядов, тогда их измученные души смогут обрести вечный покой. Мы обязаны остановить весь этот кошмар!Прежде, чем Алина успела что-либо ответить, на первом этаже дома раздался звук выстрела. Алисава вернулась на лестницу и крикнула Паше:— Ты попал в неё?— Бесполезно стрелять в них — это чёртовы призраки, а не ожившие мертвецы! — Донёсся снизу голос Паши.Понимая, что надобность в патронах отпала сама собой, девушки задвинули коробку и шкатулку обратно под кровать и вернулись на первый этаж. Паша по-прежнему стоял около окна и наблюдал за мавками. Некоторые из них неподвижно стояли перед домом таким образом, чтобы на них не падал свет из окон, другие ходили вокруг дома.— Интересно, почему они не пытаются вломиться в дом? — Задумался парень.— Мавки не любят огонь. — Пояснила Алисава, взглядом указав на камин. — Но это недолго будет их сдерживать.— Давайте просто позвоним в полицию и скажем, что какие-то люди пытаются вломиться в дом. — Предложила Алина.— А толку? Думаешь без малого десяток мавок не справится с парой полицейских? Против них же пули бесполезны! — Скептически заметила Алисава.— В полицию в любом случае никто звонить не будет. — Резко ответил Паша, после чего уже более спокойно добавил. — Вы ведь уже видели шкатулку, не правда ли? Конечно же, видели, иначе вы бы не находились там дольше, чем нужно для того, чтобы достать коробку из-под кровати.— Да, мы видели её. — Подтвердила Алина, понимая, что бессмысленно отпираться. — Зачем ты всё это сделал?Прислонив ружьё к стене, парень достал из кармана пачку сигарет и зажигалку, после чего ответил:— Понимаешь, мною движет нечто, неведомое мне самому, и это намного сильнее меня. Я пытался подавить это, но оно оказалось непреодолимо. Когда на меня накатывает этот зловещий мрак, все мои чувства обостряются, и я уже не могу контролировать себя...— И кого же ты убиваешь вновь и вновь каждые полгода, на протяжении четырёх лет? — Поинтересовалась Алисава.— Её звали Альбина. — Начал Паша, затянувшись сигаретой. — Нам тогда было по двадцать лет, и мы учились на одном курсе в университете. Альбина была из очень обеспеченной семьи, а я из семьи со средним достатком, но это не мешало нам проводить время вместе. Я испытывал к ней чувства, и она, как мне тогда казалось, отвечала взаимностью. Со временем я решил, что хочу связать с ней свою жизнь. Когда мы приехали сюда, чтобы отдохнуть на природе, я сделал Альбине предложение. Но она просто посмеялась надо мной, сказав, что её родители найдут ей кого-нибудь более состоятельного и перспективного. Я понял, что наши отношения были для неё всего лишь забавой. В этот момент во мне словно что-то переключилось, я схватил её за горло, сжал со всей силы и держал, пока по телу Альбины не пробежала предсмертная агония.— Нарциссическая ярость в ответ на нарциссическую травму. Всё с тобой понятно. — Прокомментировала Алисава.— Вы даже не представляете, какой эмоциональный подъём я испытал при этом. Это ощущение было подобно ослепительному эмоциональному взрыву. Но потом это видение стремительно померкло. Оно было настолько всепоглощающим, что оставило меня совершенно опустошённым. Далее я закопал тело Альбины на пересечении двух лесных троп, недалеко от берега озера, где всё и произошло, и вернулся в Ростов. — Продолжил он, выпуская дым кольцами. — Меня не связали с исчезновением Альбины, потому что она никому не сказала, куда и с кем едет отдохнуть на выходных. После этого я впал в глубокую депрессию и пребывал в мрачном мире тоски, терзаемый печалью. Спустя месяц в моём сознании постепенно стали появляться фантазии и видения, где я вновь и вновь убивал Альбину. Иногда это переходило в галлюцинации, которые становились всё более навязчивыми. Это продолжалось в течение двух месяцев, пока в одном из парков Ростова я случайно не встретил Ангелину. Вы и представить себе не можете, как она была похожа на Альбину. И тогда я понял, что я должен сделать. Чтобы войти к ней в доверие, мне понадобилось три месяца. Когда я убивал её, передо мной снова была Альбина, и я вновь испытал то ощущение собственной власти и триумфа над своим прошлым. После этого я начал уже сознательно искать новые жертвы...— И тебе стало легче после всех этих убийств? — Задала риторический вопрос Алисава.Парень задумался на мгновение, после чего признал:— Нет, на самом деле меня всё более охватывают безнадёжность и бессилие. Я так и не смог достичь того настоящего эмоционального облегчения, к которому столь отчаянно стремился.— А себя убить ты не думал, псих несчастный? — В гневе крикнула Алина.— Нет, я как-то не задумывался об этом. — Невозмутимо ответил Паша. — Но давайте теперь вернёмся к проблемам насущным. Выход из сложившейся ситуации мне видится следующим образом: вы двое выходите на улицу к мавкам, и, когда они отвлекутся на вас, я успею выбраться через окно на противоположной стороне дома, добежать до своей машины и уехать отсюда. Как вам мой план?— А не пошёл бы, чёртов маньяк!.. — Начала, было, Алисава.Закончить фразу она не успела: в то же мгновение парень вскинул ружьё и, почти не целясь, выстрелил в девушку. Та тут же метнулась в сторону, но недостаточно быстро. С замершим от ужаса сердцем Алина смотрела, как под неподвижным телом Алисавы растекается багровая лужа. Отбросив уже не нужное ружьё в сторону, Паша схватил девушку за руку и потащил к двери. В отличие от худощавой, но более спортивной Алисавы, Алина не могла оказать должного сопротивления маньяку-убийце, поэтому он и выбрал её в качестве приманки. Распахнув дверь, парень вытолкнул девушку на крыльцо с такой силой, что та не смогла удержать равновесие и упала со ступенек, после чего захлопнул дверь. На мгновение задержавшись у окна, убийца увидел, как мавки обступили свою новую жертву, и поспешил к окнам на другой стороне дома. Поднявшись на ноги и морщась от боли в местах ушибов, Алина смотрела, как мавки не спеша приближаются к ней, образуя полукольцо. Вскоре одна из них подошла почти вплотную, и девушка почувствовала исходящий от неё холод. Чувствуя, как тревожно колотится её сердце, Алина решилась заговорить с мавкой:— Полина... Ты помнишь, что тебя звали Полиной? Ты слышишь меня?Мавка положила свои ледяные руки на плечи Алины, и девушка ощутила, как её окутывает холод.— То, что сделал ваш убийца, обрекло ваши души на скитания по лесу в поисках жизненного тепла, но это ещё можно исправить... — Продолжала Алина, чувствуя, как постепенно немеют руки и ноги.Пальцы мавки сомкнулись на шее девушки, Алине стало больно дышать.— Ваш убийца рассказал, где он спрятал ваши тела. Я расскажу об этом полиции. Вас похоронят так, как положено, и вы сможете обрести вечный покой. Ваши родные и близкие смогут попрощаться с вами, они будут навещать ваши могилы. — Из последних сил проговорила девушка.Неожиданно в пустом взгляде тусклых, остекленевших глаз мавки появилась тень осмысленности и она отпустила горло своей жертвы. Мавка слегка прикоснулась к лицу Алины, и в её глазах цвета зелёного льда отразилось узнавание, ведь их лица были почти зеркальными отражениями друг друга.— Да, я должна была стать его девятой жертвой. Он сейчас здесь, совсем рядом, не дайте ему сбежать.И девушка указала в сторону машины, к которой уже бежал Паша. Одержимым жаждой мести мавкам не составило особого труда догнать и окружить беглеца. Подобно загнанному зверю, он метался из стороны в сторону, пока кольцо вокруг него стремительно сжималось. С каждой выпитой ими каплей тепла тела мавок становились всё более плотными и осязаемыми. Став достаточно материальными, они набросились на своего убийцу, словно обезумевшие менады, растерзавшие Пенфея голыми руками во время обряда спагарамоса. Алина не стала смотреть на всё это и вернулась в дом, чтобы помочь Алисаве, если та ещё жива. Когда она вошла в гостиную, раненая девушка, лежавшая в луже собственной крови со стоном перевернулась на спину.— Слава Богу, ты жива! — Воскликнула Алина.— Я знала, что, выбирая из нас двоих, он выстрелит в меня, поэтому успела дёрнуться в сторону, чтобы пуля попала в плечо, а не в лёгкое. Как же больно, блин! — Проговорила Алисава.— Не двигайся, я поищу что-нибудь, чем можно будет перевязать твою рану.Найдя в доме аптечку, девушка вернулась к своей подруге и перевязала её рану, остановив кровотечение.— Тебе нужно в больницу. Чтобы не терять времени, ожидая "скорую помощь", я отвезу тебя в ближайшую больницу на машине Паши, а потом мы сообщим полиции о Паше и его жертвах. Ты можешь встать?— Да, могу.Поднявшись на ноги, ослабевшая от потери крови Алисава опёрлась на руку Алины, и вместе они покинули дом. Мавок на улице уже не было, равно как и тела Паши, лишь кровавый след тянулся от машины по направлению к лесной чаще. К счастью для девушек, ключи от автомобиля лежали рядом на земле. Доехав до ближайшего города, Алина отвезла Алисаву в больницу, где ей оказали всю необходимую помощь. Утром следующего дня девушки обратились в полицию и рассказали о серийном убийце и могилах его жертв, умолчав о мистической составляющей всего произошедшего. Могилы убитых им девушек были найдены недалеко от того места, где Паша собирался убить Алину, а вот его тело так и не было найдено. И по сей день парень числится пропавшим без вести.

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