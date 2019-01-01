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Творческие истории

Ураган. Глава 1

Глава 1 «В отпуск!»


Машина неслась по автостраде прочь от Нью-Йорка. Трое охотников находились в разной степени недовольства.

- Машина без крыши, а если внезапно польёт?

- Ноги некуда вытянуть.

- Я хотела ехать впереди.

- Да ладно вам, ребята! – жизнерадостно отмёл всё плаксивое недовольство Роланд. – Другой подходящей в прокате всё равно не было. Давайте радио послушаем.

- Радио! – хмыкнул Эдуардо. – Что-то я давно там ничего нормального не слышал.

- На вкус и цвет… - философски ответил Роланд, крутя ручку настройки. – О, какая-то музыка.

- Что за странный язык? – прислушался Гаррет. – Кайли, о чём она поёт?

Охотница закатила глаза.

- Я учила французский, а песня, кажется, на русском, - терпеливо объяснила девушка.

- Русский, французский – какая разница? Дожили! Неужели ничего на нормальном американском нет? – добавил свои пять копеек Эдуардо.

- А мне нравится, - неожиданно объявил Роланд и начал качать головой в такт музыке.

- Я думала, тебе нравится другая музыка, - удивилась Кайли.

- Я готов открывать для себя новое.

С минуту охотники ехали молча, вслушиваясь в незнакомые слова.

- Эй, - подпрыгнул Эдуардо, - вы слышали, там было слово Калифорния.

- Какое совпадение, мы ведь как раз туда едем! – сказал Роланд и сделал чуток погромче.

Как-то сразу всем стало немного веселее.

- А помните, как мы ловили лепрекона? Вот мэру тогда досталось!

- Так ему и надо!

- Эдуардо!

- А что я такого сказал?

- А голем? Вы голема помните?

- Помним, помним! Ну и отмочил ты тогда, Гаррет.

- Эй, откуда я знал, что на уме у тех парней?

- А помните, как Жанин чуть не стала жучиной королевой?

- О, не вспоминайте!

- Эх, сколько же всего произошло за этот год!

Кепка слетела с головы Эдуардо и начала своё путешествие, подгоняемая ветром. Кайли, поддавшись внезапному порыву, засмеялась и потрепала латиноса по волосам. Гаррет разделил последний шоколадный батончик с Роландом. Отпуск начался. Охотники беззаботно катили по автостраде, и никто из них даже не догадывался, что до Калифорнии они не доберутся.

Автор: Февраль-Достать-Чернил
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:26
Сегодня, 15:26 by Nik_dkПросмотров: 22Комментарии: 0
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Ключевые слова: Охотники за привидениями отпуск путешествие автомобиль

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