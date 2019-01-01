Ураган. Глава 1

Глава 1 «В отпуск!»

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:26

Nik_dk Просмотров: 22 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:26 by

Машина неслась по автостраде прочь от Нью-Йорка. Трое охотников находились в разной степени недовольства.- Машина без крыши, а если внезапно польёт?- Ноги некуда вытянуть.- Я хотела ехать впереди.- Да ладно вам, ребята! – жизнерадостно отмёл всё плаксивое недовольство Роланд. – Другой подходящей в прокате всё равно не было. Давайте радио послушаем.- Радио! – хмыкнул Эдуардо. – Что-то я давно там ничего нормального не слышал.- На вкус и цвет… - философски ответил Роланд, крутя ручку настройки. – О, какая-то музыка.- Что за странный язык? – прислушался Гаррет. – Кайли, о чём она поёт?Охотница закатила глаза.- Я учила французский, а песня, кажется, на русском, - терпеливо объяснила девушка.- Русский, французский – какая разница? Дожили! Неужели ничего на нормальном американском нет? – добавил свои пять копеек Эдуардо.- А мне нравится, - неожиданно объявил Роланд и начал качать головой в такт музыке.- Я думала, тебе нравится другая музыка, - удивилась Кайли.- Я готов открывать для себя новое.С минуту охотники ехали молча, вслушиваясь в незнакомые слова.- Эй, - подпрыгнул Эдуардо, - вы слышали, там было слово Калифорния.- Какое совпадение, мы ведь как раз туда едем! – сказал Роланд и сделал чуток погромче.Как-то сразу всем стало немного веселее.- А помните, как мы ловили лепрекона? Вот мэру тогда досталось!- Так ему и надо!- Эдуардо!- А что я такого сказал?- А голем? Вы голема помните?- Помним, помним! Ну и отмочил ты тогда, Гаррет.- Эй, откуда я знал, что на уме у тех парней?- А помните, как Жанин чуть не стала жучиной королевой?- О, не вспоминайте!- Эх, сколько же всего произошло за этот год!Кепка слетела с головы Эдуардо и начала своё путешествие, подгоняемая ветром. Кайли, поддавшись внезапному порыву, засмеялась и потрепала латиноса по волосам. Гаррет разделил последний шоколадный батончик с Роландом. Отпуск начался. Охотники беззаботно катили по автостраде, и никто из них даже не догадывался, что до Калифорнии они не доберутся.Автор: Февраль-Достать-Чернил

Ключевые слова: Охотники за привидениями отпуск путешествие автомобиль

Другие, подобные истории: