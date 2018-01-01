Дело о демонической блондинке (Глава 1)

1. Прогноз погоды на завтра

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:29

Nik_dk Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:29 by

- Быстрее, сейчас начнется! - Гаррет первым влетел в гостиную и схватил пульт.- Отодвинься, мне не видно, - ворчал Эдуардо, устраиваясь на диване. В спешке он не снял протонный блок и теперь не мог понять, что ему мешает.- Начинается! - крикнул Роланд.Игон тоже подошёл к телевизору. Он вёл себя спокойнее, чем остальные, но по нему тоже было заметно нетерпение.- А сейчас наша очаровательная Марго расскажет, какую погоду нам ждать завтра, - объявил ведущий.На экране появилась сексапильная блондинка. Маленькое черное платье (привет от Коко Шанель) облегало точёную фигуру, волосы спадали на плечи.- Спасибо, Найджел, - бархатным голосом ответила Марго и повернулась к зрителям. - Завтра Нью-Йорк ждёт небольшой дождь, а после полудня...Охотники смотрели на экран, как загипнотизированные.- Только что слюни не пускают, - съязвила Жанин. - Даже Игон не сводит с неё глаз. Что они в ней такого нашли?- Успокойся, это просто симпатичная ведущая. А Игон, Гаррет, Роланд и даже Эдуардо, - на последнем имени Кайли сделал особое ударение, - всё-таки мужчины. Вот увидишь, как только на канале появится новая ведущая, эту они быстро забудут.Разговор девушек прервал телефонный звонок. Жанин взяла трубку:- Охотники за привидениями слушают. Мы избавим вас от любой нечисти... Диктуйте адрес... Мы выезжаем!Жанин повесила трубку и вернулась в гостиную. Прогноз погоды как раз заканчивался, Марго, стреляя глазками, прощалась со зрителями и ведущим.- Ребятки, закрывайте рты, у вас есть работа, - Жанин заглянула в блокнот. - Звонила женщина, её муж пропал.- Эй, мы ловим привидений, а не сбежавших мужей! - возразил Эдуардо.- Муж не просто исчез. Она видела, как он шагнул в какой-то светящийся круг, - пояснила Жанин. - Так что это как раз по нашей части.***Экто-1 лавировала в потоке машин. Сирена на крыше бодро завывала. У ребят было приподнятое настроение, одной Кайли было не до веселья."Конечно, можно влюбиться в девушку из телевизора, - думала охотница. - Но у них же все разговоры только о ней, и так уже вторую неделю!"- Каждый раз мне кажется, что Марго смотрит прямо на меня! - мечтательно закатил глаза Гаррет.- Ну, конечно, - отозвался Эдуардо, - прямо на тебя! Да она даже о твоём существовании не знает.- Вот бы на неё напал какой-нибудь призрак, - продолжил Гаррет, не обращая внимания на реплику Эдуардо. - Уж я бы себя показал во всей красе!- Да ладно, - вступил в разговор Роланд. - Очевидно же, что Марго должны нравиться серьезные парни, а не такие разгильдяи, как вы!- Роланд, следи за дорогой, - попросила Кайли, открывая окно. В машине стало душно, девушка могла поклясться, что это всё от избытка тестостерона кое у кого.***Миссис Ходженс плакала у Кайли на плече:- Этот круг появился на стене в нашей спальне, - сквозь рыдания объясняла женщина. - Сначала мы с Эндрю оба испугались. Но потом он посмотрел прямо в круг, улыбнулся и сказал: "Я иду к тебе, моя богиня!" - и шагнул туда. И исчез.- Вы видели, с кем он разговаривал? - спросила охотница.- Нет, я никого там не видела. Но муж точно на кого-то смотрел!Подошёл Роланд. Глядя на счетчик, он сказал:- Похоже, десятый уровень. Ребята заканчивают снимать показания.- Хорошо, - ответила Кайли. - Миссис Ходженс, не переживайте. Мы постараемся выяснить, что случилось.- Пожалуйста, найдите моего мужа! - умоляла женщина, провожая охотницу к двери. - Мы в последнее время и так часто ссорились из-за... из-за этой блондинки.- Блондинки? - Кайли резко обернулась в дверях- Да. Этой, из прогноза погоды. Когда она появилась, моего Эндрю словно подменили. Его перестало интересовать что-то, кроме неё.Кайли спустилась с крыльца. Остальные охотники уже сидели в машине. Она решила им пока ничего не говорить.***- Десятый уровень, говорите? Это серьезно! - сказал Игон, выслушав доклад охотников. - Я проверю нашу базу данных, поищу схожие случаи.В комнату вошла Жанин:- Плохие новости, - объявила секретарша. - Только что поступило еще два звонка. Тоже светящиеся круги и исчезающие мужья.Охотники переглянулись. Похоже, следующие несколько дней обещают быть "весёлыми".Автор: Февраль-Достать-Чернил.

Ключевые слова: Охотники за привидениями исчезновение ведущая блондинка странность

Другие, подобные истории: