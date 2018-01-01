Дело о демонической блондинке (Глава 1)
1. Прогноз погоды на завтра.
- Быстрее, сейчас начнется! - Гаррет первым влетел в гостиную и схватил пульт.
- Отодвинься, мне не видно, - ворчал Эдуардо, устраиваясь на диване. В спешке он не снял протонный блок и теперь не мог понять, что ему мешает.
- Начинается! - крикнул Роланд.
Игон тоже подошёл к телевизору. Он вёл себя спокойнее, чем остальные, но по нему тоже было заметно нетерпение.
- А сейчас наша очаровательная Марго расскажет, какую погоду нам ждать завтра, - объявил ведущий.
На экране появилась сексапильная блондинка. Маленькое черное платье (привет от Коко Шанель) облегало точёную фигуру, волосы спадали на плечи.
- Спасибо, Найджел, - бархатным голосом ответила Марго и повернулась к зрителям. - Завтра Нью-Йорк ждёт небольшой дождь, а после полудня...
Охотники смотрели на экран, как загипнотизированные.
- Только что слюни не пускают, - съязвила Жанин. - Даже Игон не сводит с неё глаз. Что они в ней такого нашли?
- Успокойся, это просто симпатичная ведущая. А Игон, Гаррет, Роланд и даже Эдуардо, - на последнем имени Кайли сделал особое ударение, - всё-таки мужчины. Вот увидишь, как только на канале появится новая ведущая, эту они быстро забудут.
Разговор девушек прервал телефонный звонок. Жанин взяла трубку:
- Охотники за привидениями слушают. Мы избавим вас от любой нечисти... Диктуйте адрес... Мы выезжаем!
Жанин повесила трубку и вернулась в гостиную. Прогноз погоды как раз заканчивался, Марго, стреляя глазками, прощалась со зрителями и ведущим.
- Ребятки, закрывайте рты, у вас есть работа, - Жанин заглянула в блокнот. - Звонила женщина, её муж пропал.
- Эй, мы ловим привидений, а не сбежавших мужей! - возразил Эдуардо.
- Муж не просто исчез. Она видела, как он шагнул в какой-то светящийся круг, - пояснила Жанин. - Так что это как раз по нашей части.
***
Экто-1 лавировала в потоке машин. Сирена на крыше бодро завывала. У ребят было приподнятое настроение, одной Кайли было не до веселья.
"Конечно, можно влюбиться в девушку из телевизора, - думала охотница. - Но у них же все разговоры только о ней, и так уже вторую неделю!"
- Каждый раз мне кажется, что Марго смотрит прямо на меня! - мечтательно закатил глаза Гаррет.
- Ну, конечно, - отозвался Эдуардо, - прямо на тебя! Да она даже о твоём существовании не знает.
- Вот бы на неё напал какой-нибудь призрак, - продолжил Гаррет, не обращая внимания на реплику Эдуардо. - Уж я бы себя показал во всей красе!
- Да ладно, - вступил в разговор Роланд. - Очевидно же, что Марго должны нравиться серьезные парни, а не такие разгильдяи, как вы!
- Роланд, следи за дорогой, - попросила Кайли, открывая окно. В машине стало душно, девушка могла поклясться, что это всё от избытка тестостерона кое у кого.
***
Миссис Ходженс плакала у Кайли на плече:
- Этот круг появился на стене в нашей спальне, - сквозь рыдания объясняла женщина. - Сначала мы с Эндрю оба испугались. Но потом он посмотрел прямо в круг, улыбнулся и сказал: "Я иду к тебе, моя богиня!" - и шагнул туда. И исчез.
- Вы видели, с кем он разговаривал? - спросила охотница.
- Нет, я никого там не видела. Но муж точно на кого-то смотрел!
Подошёл Роланд. Глядя на счетчик, он сказал:
- Похоже, десятый уровень. Ребята заканчивают снимать показания.
- Хорошо, - ответила Кайли. - Миссис Ходженс, не переживайте. Мы постараемся выяснить, что случилось.
- Пожалуйста, найдите моего мужа! - умоляла женщина, провожая охотницу к двери. - Мы в последнее время и так часто ссорились из-за... из-за этой блондинки.
- Блондинки? - Кайли резко обернулась в дверях
- Да. Этой, из прогноза погоды. Когда она появилась, моего Эндрю словно подменили. Его перестало интересовать что-то, кроме неё.
Кайли спустилась с крыльца. Остальные охотники уже сидели в машине. Она решила им пока ничего не говорить.
***
- Десятый уровень, говорите? Это серьезно! - сказал Игон, выслушав доклад охотников. - Я проверю нашу базу данных, поищу схожие случаи.
В комнату вошла Жанин:
- Плохие новости, - объявила секретарша. - Только что поступило еще два звонка. Тоже светящиеся круги и исчезающие мужья.
Охотники переглянулись. Похоже, следующие несколько дней обещают быть "весёлыми".
Автор: Февраль-Достать-Чернил.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:29
Сегодня, 06:29 by Nik_dkПросмотров: 13Комментарии: 0
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