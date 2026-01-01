Последняя бутылка

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:07

Причина: Стилистика автора сохранена

ТЕМНАЯ ВАМПИРША Просмотров: 56 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:06 by

Жил у нас по соседству в деревне мужичок один (назовём его дядей Гришей), жил себе, не тужил, да только уж выпить любил он крепко. И очень сильно это не нравилось его жене, Тамаре, ведь так-то он был рукастый и домовитый, когда трезвый, но как выпьет – сразу дурак дураком.Вот как-то раз задумал дядя Гриша пить бросить, да только чтоб насовсем прям! И говорит своей жене: «В последний раз схожу за бутылкой, за самой последней в своей жизни, и больше ни капли не выпью». Жинка ему, само собой, не поверила: «Бухал, бухаешь и дальше бухать будешь». Муж ещё раз клятвенно заверил её, что одна бутылка – и баста. И больше – ни капельки в жизни! Ну, делать нечего, отпустила тётя Тамара дядю Гришу за бутылкой водки.Да только не вернулся её муж домой ни через час, ни через два. Нашли Григория Петровича только на следующий день валяющимся у обочины, всего окровавленного и переломанного, и уже окоченевшего. В авоське были осколки от разбитой стеклянной водочной бутылки, которую он купил в местном сельмаге за пару минут до того, как его насмерть сбила машина.В ночь перед похоронами приснился Тамаре сон, в котором её Гриша разливает «беленькую» по рюмкам на своём же поминальном столе, а потом смотрит на неё, вздыхает и произносит:– Вот ты мне не поверила, а я же говорил, что это была самая ПОСЛЕДНЯЯ в моей жизни бутылка!P. S.: Похороны и поминки прошли без алкоголя. А сыновья Тамары и Гриши вообще никогда не пили. И мы все прекрасно понимаем, почему.

Ключевые слова: пьянство бутылка ДТП авторская история

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