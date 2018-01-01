Basiliscus. Или удар головой. Глава 6

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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 18:43

Nik_dk Просмотров: 7 Комментарии: 0 0 Сегодня, 18:43 by

— Игон, почему я должен ее обучать? Чему Я успею ЕЁ научить за 2 часа? А то и меньше… — Эдуардо ходил из угла в угол и бурчал. — Почему не ты? Не Роланд, на худой конец?— Ребята уже едут сюда, мне понадобится помощь Роланда в конструировании нового оборудования. Надо что-то придумать против этих монстров. Но для начала, понять, с чем мы вообще имеем дело, — ответил Игон, не отрывая взгляда от компьютера. — Так что, Эдуардо, у нас очень мало времени. Боюсь, даже впятером (включая меня), мы не сможем с ними справится.Эдуардо проворчал и вышел из комнаты. На кухне царил мир и покой. Жанин заканчивала готовить ужин, а Кайли сидела и подкармливала Лизуна печеньками. Последний был явно доволен.— Кгхм! — кашлянул Эд, привлекая к себе внимание. — Ну, пошли, что ли? Краткий курс молодого бойца ждет.Кайли согласно кивнула. Они вышли из кухни.И тут парню в голову пришла одна мысль. Это сумасшествие, но почему бы не попробовать?— Кайли, я забыл в гостиной приборчик, ПКЭ счетчик, а тебе тоже надо научиться с ним работать. Ты не могла бы принести его? А я буду ждать тебя внизу, — предложил Ривера, а сам думал «Блин, блин, блин, лишь бы не раскусила. Интересно, Игон успел ей рассказать, что счетчик не регистрирует излучение монстров? А оно вообще у них есть? Так, это сейчас не важно. Эх, была не была».— Хорошо, принесу, — протянула девушка. Она была в какой-то прострации — Мне потом спускаться вниз?— Именно! — улыбнулся парень и съехал по пожарному шесту.Пришлось Кайли идти опять в гостиную. Она прошла мимо комнаты Игона. Там кипела ожесточенная работа. Игон собирал какие-то агрегаты, Жанин ему помогала, Лизун же больше мешался, везде капая слизью.Счетчик она отыскала быстро. Он лежал на столике. Девушка вернулась к пожарному шесту. Внизу царил полумрак.— Эдуардо!!! Ты там? — нерешительно позвала Кайли.«Что ж, придется рискнуть» - подумала девушка и съехала вниз.— Эдди! Это не смешно! Где ты?Гриффин подошла к виднеющейся в полумраке Экто-1. Гарретт и Роланд к тому времени успели приехать.Тут послышался шум.— ААААА! — Кайли никогда не была слабонервной, но это случилось как-то… неожиданно. — Кто тут?!— Я тут, я. Успокойся. — Эдуардо поднялся с земли, и нашарил выключатель. В его руке была сковородка.— Напугать меня хотел?! Или вообще пристукнуть? — девушка вспылила.— Не пристукнуть. Я читал, что если человека хорошенько двинуть по голове, то к нему может вернуться память, — оправдывался Ривера.— Кого надо пристукнуть, так это тебя. Не знала, что ТЫ умеешь читать.«Она неисправима. Даже с потерянной памятью!» - подумалось парню.— Что ж пойдем на улицу. А то разнесешь тут еще все — проворчал он.— Бу-бу-бу-бу-бу — передразнила Кайли.«Зачем вообще учить ее пользоваться протонным блоком? Он бесполезен против монстра, а да, то есть, против монстров. Может, чтобы мы не путались под ногами. Гррр. Тоже мне. Нашлись выскочки. Мы тоже УЧЕНЫЕ. Между прочим».— Так, смотри. Надеваешь на плечи. У тебя не протонное ружье. А легкий бластер. Дамская пушечка. Вставляешь протонную капсулу сюда, здесь выставляешь мощность. Тут можно настраивать частоту протонного потока, его вид и так далее. Лучше сюда не лезь вообще, — Эдуардо быстро крутил в руках бластер Кайли. — Надо же, я хоть что-то помню. А теперь подожди, я повешу что-нибудь.С этими словами Эд отошел метров на 10. Закрепил несколько «мишеней» — тряпок, досок — на веревках.Не успел он отойти, как Кайли поразила, одну за одной, все мишени, точно в цель.У Эдди отвисла челюсть. Девушка лишь скептически подула на дуло бластера.— Дамская пушечка говоришь? — она подмигнула парню.— Ну…Э-э-э…Ведь остались рефлексы наверное. Вот и все.Они еще немного потренировались. Кайли показывала превосходные результаты, как и прежде.— Эд, так зачем ты хотел меня двинуть? — вдруг ни с того ни с сего спросила Гриффин.— Ну, мало ли, может сработал о бы…и ты все вспомнила. Ты была моей девушкой, кстати.«Черт, что я брякнул?! Идиот! И как теперь выкручиваться?» - лихорадочно соображал Эдуардо.— ЧТО-О?!Ривера ответить не успел.Кайли ворвалась в комнату Игона. Все были заняты делом. Роланд и Спенглер заканчивали настраивать новое оборудование. Жанин с Гарреттом, чем могли, помогали им.— С Эдуардо что-то случилось! — паниковала девушка. — Быстрее!Охотники поспешили на улицу. Ривера ничком лежал на земле.Игон проверил пульс, зрачок хоть и слабо, но реагировал на свет. Парень находился без сознания.— Скорее всего, болевой шок. Но чем он вызван?Латиноса перенесли в гостиную, где Игон еще раз его осмотрел. Он заинтересовался повязкой на руке Эда. Сняв ее, Спенглер ужаснулся.Через все предплечье проходил ужасный порез. По его краям и дальше по руке распространялась чернота. Казалось, рука обугливается изнутри.— Это очень скверно, — протянул Игон.Он попытался привести парня в чувство. В этом ему помог нашатырь.— Пффф!— фыркнул Ривера и пришел в себя.— Эдуардо! Пока остальные занимаются подготовкой к «защите города», у нас есть несколько минут. Я тебя внимательно слушаю.— …а что мне еще оставалось делать? Стоять и смотреть, как ее ест или обугливает монстр? Она была без сознания. Её надо было как-то спасти, — рассказывал Эдди, вспоминая, как в последний момент он ухитрился успеть, и удар, нацеленный на Кайли, пришелся по его руке. — А потом монстр отступил…— Потому что начался восход солнца, — закончил Игон. — Что ж, теперь из-за своего геройства тебе осталось жить максимум сутки. Яд этого монстра смертелен. Надо найти противоядие! Но это не совсем василиск. Я порылся в архивах. Пойдем, — Игон вышел из комнаты.Эдуардо последовал за ним. «Я знаю, Игон, тоже мне, открыл Америку. Порез выглядел сначала нормально, немного ныл, но спустя пару часов я и так все понял».Автор - Fig_Lik.

Ключевые слова: Охотники за привидениями монстр ранение яд смерть творческая история

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