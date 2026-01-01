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Истории из жизни

Умершая бабушка

Видела въяви умершую бабку, к которой не попала на похороны. Родня отца жила в глухой полесской деревушке Белоруссии, а мы - в Москве.
Дело было в 1983 году. Умерла бабка в апреле. Маму не отпустили с работы, а меня из школы (тогда телеграмма должна была быть заверена милицией или врачом, как-то так).

Я приехала на каникулы в июле. Сижу в саду, режу белый налив на сушку. Томительная жара. Индюки взгромоздились на забор, распушив крылья, и дремлют в нирване; куры во дворе ищут тень; собака спряталась в будке.
Тетка с дядькой на покосе; сестра в Гомеле — вступительные экзамены.

...Услышав звяканье щеколды на калитке (её называют у нас клямкою), вышла из сада во двор. И собака из будки нехотя вышла. Так мы и стояли рядом, таращась на вошедшую с улицы бабку. Ни страха не было, ни трясучки. И собака не лаяла...
Она постояла у калитки минуты три. Затем сделала движение, словно берет бадожок (тонкую палку, с которой выгоняла со двора птицу). Снова звяканье клямки - калитка закрылась. Моментально я выскочила на улицу - никого. И следов на песке нет.

Вернулась сестра, пришли с покоса ее родители. Описала тётке, в чем видела бабку. Оказалось, ее в этой одежде хоронили.
- Ай, нябожечка (племяшка), о то ж ты усю нядзелю тута, а бабку Катю не проведала! А вона ж, колы помирала, усё унучечку просила подвести. Москвачечку мою, каже, подведите, нехай простится и з бабою... За́утрачки - миталем на кладбишче, шоб она у окна ноччю не заглядувала да душу не тягнула!

Мы сходили на могилку, больше бабка не приходила, не снилась. Была она деревенской лекаркой, знахаркой...


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 11:51
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 11:51 by зелёное яблочкоПросмотров: 169Комментарии: 0
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Ключевые слова: Бабушка Полесье жара калитка покойница собака

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