Сверхчеловек
Одному юноше казалось, что все вокруг его недостаточно ценят. Просто потому, что не в состоянии понять его ум и масштаб его личности. Не в состоянии потому, что сами — тупые, ограниченные… Быдло! А раз обычные люди — быдло, значит, сам он — не обычный человек? А какой?
Юноша почитал всяких книг: Ницше там, Заратустра разная, ещё там чью-то книгу про борьбу, которая в РФ запрещена… И, конечно, утвердился в единственно верном мнении: Он — Сверхчеловек! Наконец-то всё встало на свои места. Юноша был так рад!
Однажды он гулял по парку на окраине города. Весенний ясный день, деревья ещё голые и чёрные, а парк большой и запущенный, прямо как лес. Горы бурелома, земля влажная, пахло мусором и гниющей листвой. Погружённый в свои высокие мысли, наш юноша и не заметил, как перед ним возник Некто.
И был этот Некто невероятно крут и харизматичен. И протянул он юноше руку и сказал: «Приветствую, юный друг! Нечасто в этих местах встретишь Равного!». У парня перехватило дыхание от восторга…
Мало только быть, надо ещё стать! — сказал Некто. — Надо, чтобы не только Ты, но и другие почувствовали, кто они есть перед Тобою. Что тебе надо? На первое время?
— Я хочу быть богатым! — сказал юноша.
— Это придёт! — ответил Некто.
— Я хочу быть сильным! Сильнее всех!
И Некто дал ему силу нескольких взрослых мужчин.
— Дай мне ещё смелость! — воскликнул Юноша.
И Некто дал ему злобу, жестокость и «отмороженность». Кто отличит-то?
— Хочу быть самым умным и свободным от моральных ограничений примитивного человека!
И Некто дал ему хитрость, подлость и бессовестность.
— Хочу иметь сверхспособности!
— Умение летать и становиться зверем подойдёт?
— Отлично!
— А теперь, — торжественно спросил Некто, — когда ты имеешь столько силы и ни от кого не зависишь, готов ли ты порвать со всеми связями и расстаться со своей прежней жизнью?
— Конечно! — гордо ответил Юноша.
— Хорошо. А пока отдохни, — сказал Некто.
Расставшись с Юношей, он дошёл до окраины парка и уехал на ожидавшей его там роскошной чёрной машине..
Юноша почитал всяких книг: Ницше там, Заратустра разная, ещё там чью-то книгу про борьбу, которая в РФ запрещена… И, конечно, утвердился в единственно верном мнении: Он — Сверхчеловек! Наконец-то всё встало на свои места. Юноша был так рад!
Однажды он гулял по парку на окраине города. Весенний ясный день, деревья ещё голые и чёрные, а парк большой и запущенный, прямо как лес. Горы бурелома, земля влажная, пахло мусором и гниющей листвой. Погружённый в свои высокие мысли, наш юноша и не заметил, как перед ним возник Некто.
И был этот Некто невероятно крут и харизматичен. И протянул он юноше руку и сказал: «Приветствую, юный друг! Нечасто в этих местах встретишь Равного!». У парня перехватило дыхание от восторга…
Мало только быть, надо ещё стать! — сказал Некто. — Надо, чтобы не только Ты, но и другие почувствовали, кто они есть перед Тобою. Что тебе надо? На первое время?
— Я хочу быть богатым! — сказал юноша.
— Это придёт! — ответил Некто.
— Я хочу быть сильным! Сильнее всех!
И Некто дал ему силу нескольких взрослых мужчин.
— Дай мне ещё смелость! — воскликнул Юноша.
И Некто дал ему злобу, жестокость и «отмороженность». Кто отличит-то?
— Хочу быть самым умным и свободным от моральных ограничений примитивного человека!
И Некто дал ему хитрость, подлость и бессовестность.
— Хочу иметь сверхспособности!
— Умение летать и становиться зверем подойдёт?
— Отлично!
— А теперь, — торжественно спросил Некто, — когда ты имеешь столько силы и ни от кого не зависишь, готов ли ты порвать со всеми связями и расстаться со своей прежней жизнью?
— Конечно! — гордо ответил Юноша.
— Хорошо. А пока отдохни, — сказал Некто.
Расставшись с Юношей, он дошёл до окраины парка и уехал на ожидавшей его там роскошной чёрной машине..
* * *
Юноша очнулся в темноте и в яме, заваленный грудой мусора. Не теряя времени, он ловко выполз из-под мусора, веток, опавшей листвы и выпрямился в полный рост. Был осенний тёмный вечер. Стаи одичалых собак по всему району дружно завыли, приветствуя нового Хозяина! Он соберёт их попозже, а пока молодой Сверхчеловек желал поохотиться сам.
Юноша стал оглядываться, прислушиваться и принюхиваться: он теперь видел в темноте, слышал за сотни метров, и обоняние у него было как у собаки!
Удача! В паре километров отсюда через парк шли просточеловеки. Недочеловеки… Простолюдины… Он до сих пор сомневался, как их называть – и так, и так, и так было здорово! Сверхчеловек разбежался и взмыл вверх.
Ну а что ещё делать, если ты – Сверхчеловек? Конечно же, только простых человеков жрать…
Юноша стал оглядываться, прислушиваться и принюхиваться: он теперь видел в темноте, слышал за сотни метров, и обоняние у него было как у собаки!
Удача! В паре километров отсюда через парк шли просточеловеки. Недочеловеки… Простолюдины… Он до сих пор сомневался, как их называть – и так, и так, и так было здорово! Сверхчеловек разбежался и взмыл вверх.
Ну а что ещё делать, если ты – Сверхчеловек? Конечно же, только простых человеков жрать…
* * *
По разрушенной дорожке шли высокая худая старуха и девочка лет двенадцати. Обе — в тёмных куртках, джинсах и кроссовках, волосы собраны сзади в хвосты, небольшие рюкзаки. С дачи возвращались — неподалёку была станция электрички.
Эти две прекрасно подходили. Всё-таки, связываться с большими мужчинами ему пока рано, — мудро рассудил Сверхчеловек. Надо пока потренироваться. Завтра на всех сайтах и во всех газетах напишут, что в городе завелся новый крутой маньяк!..
Эти две прекрасно подходили. Всё-таки, связываться с большими мужчинами ему пока рано, — мудро рассудил Сверхчеловек. Надо пока потренироваться. Завтра на всех сайтах и во всех газетах напишут, что в городе завелся новый крутой маньяк!..
* * *
Когда из темноты между кронами на них с рыком спикировало большое и чёрное, бабушка сильно толкнула внучку в сторону и отпрыгнула сама. Внучка мягко перекатилась через плечо, ничего не ушибла и оказалась на ногах. Зачем-то сразу полезла в рюкзак.
Пролетевшее мимо чёрное не менее ловко прокатилось по земле и, оказавшись на ногах, сразу бросилось к старухе. Сверхчеловек заметил, что бабка смотрит на него как-то без ужаса… И даже как-то нагло! Ещё не поняла, идиотка, что с ней приключилось!..
Он хлестнул её по лицу своими белоснежными пальцами с чёрными когтями. Старуха увернулась, пропустила Сверхчеловека мимо себя и взяла его руку в захват. То ли айкидо, то ли джиу-джитсу… В норме, попав в такой захват, человек сгибается и начинает просить прощения, боясь пошевелиться, чтобы не треснули локтевой и плечевой сустав…
Но Сверхчеловек был быстр, напорист и действовал со страшной силой!
Так что его рука сразу разорвалась и в плече, и в локте, и больше не могла работать, повиснув плетью.
Но Сверхчеловек боли не чувствовал и тут же атаковал старуху когтистой другой рукой!
Женщина ушла с линии атаки и пнула Сверхчеловека в колено. Колено сломалось, и Сверхчеловек на него рухнул. Его ноги были сильнее и крепче, чем у обычных людей, но злая старуха знала, как бить, да с какой стороны...
Потом она бросила Сверхчеловека лицом в землю и взяла в захват его здоровую ногу. Видать, не в первый раз имела дело со Сверхчеловеками...
Сверхчеловек понял, что всё совсем плохо, и попытался взлететь. Левитация… Разве не даёт эта сверхспособность абсолютного преимущества в любой ситуации?!
Но страшная старуха держала под углом его выпрямленную ногу и втыкала в землю его несчастный тазобедренный сустав. Если бы Сверхчеловек взлетел, то и он бы сломался!
А к старухе подбежала девочка и дала ей в руку мачете. Которое вытащила из рюкзака. Ничего такого, хозяйственный инструмент. На дачу же ездили!
Сверхчеловек хотел было… Но старуха одним ударом отсекла ему голову. И Сверхчеловек рассыпался в прах…
Женщина вернула мачете девочке и принялась отряхиваться. Похоже, дома предстоит большая стирка…
Потом бабушка и внучка, как ни в чём не бывало, продолжили свой путь.
— Настоящий «сверхчеловек» попался. Не полумутировавший какой-нибудь, — довольно сказала бабушка. — Вот за что люблю настоящих, созревших «сверхчеловеков», так это за то, что потом трупы прятать не надо!
Девочка согласно кивнула. Ещё не хватало на сериал опоздать!
Пролетевшее мимо чёрное не менее ловко прокатилось по земле и, оказавшись на ногах, сразу бросилось к старухе. Сверхчеловек заметил, что бабка смотрит на него как-то без ужаса… И даже как-то нагло! Ещё не поняла, идиотка, что с ней приключилось!..
Он хлестнул её по лицу своими белоснежными пальцами с чёрными когтями. Старуха увернулась, пропустила Сверхчеловека мимо себя и взяла его руку в захват. То ли айкидо, то ли джиу-джитсу… В норме, попав в такой захват, человек сгибается и начинает просить прощения, боясь пошевелиться, чтобы не треснули локтевой и плечевой сустав…
Но Сверхчеловек был быстр, напорист и действовал со страшной силой!
Так что его рука сразу разорвалась и в плече, и в локте, и больше не могла работать, повиснув плетью.
Но Сверхчеловек боли не чувствовал и тут же атаковал старуху когтистой другой рукой!
Женщина ушла с линии атаки и пнула Сверхчеловека в колено. Колено сломалось, и Сверхчеловек на него рухнул. Его ноги были сильнее и крепче, чем у обычных людей, но злая старуха знала, как бить, да с какой стороны...
Потом она бросила Сверхчеловека лицом в землю и взяла в захват его здоровую ногу. Видать, не в первый раз имела дело со Сверхчеловеками...
Сверхчеловек понял, что всё совсем плохо, и попытался взлететь. Левитация… Разве не даёт эта сверхспособность абсолютного преимущества в любой ситуации?!
Но страшная старуха держала под углом его выпрямленную ногу и втыкала в землю его несчастный тазобедренный сустав. Если бы Сверхчеловек взлетел, то и он бы сломался!
А к старухе подбежала девочка и дала ей в руку мачете. Которое вытащила из рюкзака. Ничего такого, хозяйственный инструмент. На дачу же ездили!
Сверхчеловек хотел было… Но старуха одним ударом отсекла ему голову. И Сверхчеловек рассыпался в прах…
Женщина вернула мачете девочке и принялась отряхиваться. Похоже, дома предстоит большая стирка…
Потом бабушка и внучка, как ни в чём не бывало, продолжили свой путь.
— Настоящий «сверхчеловек» попался. Не полумутировавший какой-нибудь, — довольно сказала бабушка. — Вот за что люблю настоящих, созревших «сверхчеловеков», так это за то, что потом трупы прятать не надо!
Девочка согласно кивнула. Ещё не хватало на сериал опоздать!
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:25
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 23:41 by Почетный святойПросмотров: 72Комментарии: 1
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