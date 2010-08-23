Сверхчеловек

Одному юноше казалось, что все вокруг его недостаточно ценят. Просто потому, что не в состоянии понять его ум и масштаб его личности. Не в состоянии потому, что сами — тупые, ограниченные… Быдло! А раз обычные люди — быдло, значит, сам он — не обычный человек? А какой?

Юноша почитал всяких книг: Ницше там, Заратустра разная, ещё там чью-то книгу про борьбу, которая в РФ запрещена… И, конечно, утвердился в единственно верном мнении: Он — Сверхчеловек! Наконец-то всё встало на свои места. Юноша был так рад!

Однажды он гулял по парку на окраине города. Весенний ясный день, деревья ещё голые и чёрные, а парк большой и запущенный, прямо как лес. Горы бурелома, земля влажная, пахло мусором и гниющей листвой. Погружённый в свои высокие мысли, наш юноша и не заметил, как перед ним возник Некто.

И был этот Некто невероятно крут и харизматичен. И протянул он юноше руку и сказал: «Приветствую, юный друг! Нечасто в этих местах встретишь Равного!». У парня перехватило дыхание от восторга…

Мало только быть, надо ещё стать! — сказал Некто. — Надо, чтобы не только Ты, но и другие почувствовали, кто они есть перед Тобою. Что тебе надо? На первое время?

— Я хочу быть богатым! — сказал юноша.

— Это придёт! — ответил Некто.

— Я хочу быть сильным! Сильнее всех!

И Некто дал ему силу нескольких взрослых мужчин.

— Дай мне ещё смелость! — воскликнул Юноша.

И Некто дал ему злобу, жестокость и «отмороженность». Кто отличит-то?

— Хочу быть самым умным и свободным от моральных ограничений примитивного человека!

И Некто дал ему хитрость, подлость и бессовестность.

— Хочу иметь сверхспособности!

— Умение летать и становиться зверем подойдёт?

— Отлично!

— А теперь, — торжественно спросил Некто, — когда ты имеешь столько силы и ни от кого не зависишь, готов ли ты порвать со всеми связями и расстаться со своей прежней жизнью?

— Конечно! — гордо ответил Юноша.

— Хорошо. А пока отдохни, — сказал Некто.

Расставшись с Юношей, он дошёл до окраины парка и уехал на ожидавшей его там роскошной чёрной машине..

* * *

Юноша очнулся в темноте и в яме, заваленный грудой мусора. Не теряя времени, он ловко выполз из-под мусора, веток, опавшей листвы и выпрямился в полный рост. Был осенний тёмный вечер. Стаи одичалых собак по всему району дружно завыли, приветствуя нового Хозяина! Он соберёт их попозже, а пока молодой Сверхчеловек желал поохотиться сам.

Юноша стал оглядываться, прислушиваться и принюхиваться: он теперь видел в темноте, слышал за сотни метров, и обоняние у него было как у собаки!

Удача! В паре километров отсюда через парк шли просточеловеки. Недочеловеки… Простолюдины… Он до сих пор сомневался, как их называть – и так, и так, и так было здорово! Сверхчеловек разбежался и взмыл вверх.

Ну а что ещё делать, если ты – Сверхчеловек? Конечно же, только простых человеков жрать…

* * *

По разрушенной дорожке шли высокая худая старуха и девочка лет двенадцати. Обе — в тёмных куртках, джинсах и кроссовках, волосы собраны сзади в хвосты, небольшие рюкзаки. С дачи возвращались — неподалёку была станция электрички.

Эти две прекрасно подходили. Всё-таки, связываться с большими мужчинами ему пока рано, — мудро рассудил Сверхчеловек. Надо пока потренироваться. Завтра на всех сайтах и во всех газетах напишут, что в городе завелся новый крутой маньяк!..

* * *

Когда из темноты между кронами на них с рыком спикировало большое и чёрное, бабушка сильно толкнула внучку в сторону и отпрыгнула сама. Внучка мягко перекатилась через плечо, ничего не ушибла и оказалась на ногах. Зачем-то сразу полезла в рюкзак.

Пролетевшее мимо чёрное не менее ловко прокатилось по земле и, оказавшись на ногах, сразу бросилось к старухе. Сверхчеловек заметил, что бабка смотрит на него как-то без ужаса… И даже как-то нагло! Ещё не поняла, идиотка, что с ней приключилось!..

Он хлестнул её по лицу своими белоснежными пальцами с чёрными когтями. Старуха увернулась, пропустила Сверхчеловека мимо себя и взяла его руку в захват. То ли айкидо, то ли джиу-джитсу… В норме, попав в такой захват, человек сгибается и начинает просить прощения, боясь пошевелиться, чтобы не треснули локтевой и плечевой сустав…

Но Сверхчеловек был быстр, напорист и действовал со страшной силой!

Так что его рука сразу разорвалась и в плече, и в локте, и больше не могла работать, повиснув плетью.

Но Сверхчеловек боли не чувствовал и тут же атаковал старуху когтистой другой рукой!

Женщина ушла с линии атаки и пнула Сверхчеловека в колено. Колено сломалось, и Сверхчеловек на него рухнул. Его ноги были сильнее и крепче, чем у обычных людей, но злая старуха знала, как бить, да с какой стороны...

Потом она бросила Сверхчеловека лицом в землю и взяла в захват его здоровую ногу. Видать, не в первый раз имела дело со Сверхчеловеками...

Сверхчеловек понял, что всё совсем плохо, и попытался взлететь. Левитация… Разве не даёт эта сверхспособность абсолютного преимущества в любой ситуации?!

Но страшная старуха держала под углом его выпрямленную ногу и втыкала в землю его несчастный тазобедренный сустав. Если бы Сверхчеловек взлетел, то и он бы сломался!

А к старухе подбежала девочка и дала ей в руку мачете. Которое вытащила из рюкзака. Ничего такого, хозяйственный инструмент. На дачу же ездили!

Сверхчеловек хотел было… Но старуха одним ударом отсекла ему голову. И Сверхчеловек рассыпался в прах…

Женщина вернула мачете девочке и принялась отряхиваться. Похоже, дома предстоит большая стирка…

Потом бабушка и внучка, как ни в чём не бывало, продолжили свой путь.

— Настоящий «сверхчеловек» попался. Не полумутировавший какой-нибудь, — довольно сказала бабушка. — Вот за что люблю настоящих, созревших «сверхчеловеков», так это за то, что потом трупы прятать не надо!

Девочка согласно кивнула. Ещё не хватало на сериал опоздать!

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:25

Причина: Стилистика автора сохранена

Почетный святой Просмотров: 72 Комментарии: 1 0 Вчера, 23:41 by

Ключевые слова: Сверхчеловек Ницше нацисты Вампиры бабушка внучка физкультура здоровая семья авторская история

Другие, подобные истории: