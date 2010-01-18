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Страшилки

Тот, кто носит маску

Городок Спрингфилд всегда был скучным. Люди ходили на работу, поливали газоны, сплетничали у заборов. Но когда в прошлую пятницу нашли тело миссис Грей с перерезанным горлом и наклеенной на лицо клоунской маской, тишина взорвалась паникой.

Я, шериф Крейг, взял это дело лично. Вторая жертва — мистер Холл, старый библиотекарь. Та же маска, тот же почерк: один разрез, аккуратный, хирургический. Никаких следов, никаких отпечатков, даже камеры фиксировали только размытый силуэт в сером балахоне.
— Это кто-то из местных, — сказал мой помощник. — Он знает город, знает расписание.
Мы перерыли все заброшенные дома, проверили всех психически неуравновешенных. Ничего. Но я заметил одну деталь: маски были ручной работы, с мелкими трещинами и уникальным рисунком. Такие делал только один человек — старый художник Мартин, который жил на окраине.

Я поехал к нему. В мастерской пахло краской и сыростью. На стенах висели десятки масок — смеющихся, плачущих, с пустыми глазницами. Мартин сидел в кресле и смотрел на меня пустыми глазами.
— Вы знаете, кто это делает? — спросил я.
— Она, — сказал он, кивая на одну из масок. Ту самую, серую, с оскалом. — Она выбирает носителя. Я сделал её двадцать лет назад для карнавала. После того карнавала начали пропадать люди. Я запер её в подвале, но она умеет ждать.

Я не поверил, но взял маску с собой — для экспертизы. Ночью я положил её на стол в участке и пошёл пить кофе. Вернулся — маска лежала на моём кресле. На стуле. Я смотрел на неё, и мне показалось, что её оскал стал шире.
В ту ночь я не спал. Я слышал шёпот из комнаты, где оставил маску. Я зашёл, и она лежала на полу, но я поклялся, что вижу, как её губы двигаются: «Надень меня. Они все заслужили».

Я не знаю, что произошло дальше. Я очнулся в четыре утра с ножом в руке, стоя над телом Мартина. Его шея была разрезана, а на моём лице — маска. Я снял её, бросил в угол, но она смотрела на меня. Я хотел уничтожить её, но когда подошёл, маска была уже у меня в руках, и я не мог её отпустить.
Мой помощник вбежал в комнату: «Шериф! Ещё одно убийство!» Я обернулся, и маска снова была на мне. Я смотрел на помощника глазами, которые больше не принадлежали мне, и слышал свой собственный голос, который не я произносил: «Ты следующий».

Я закричал, сорвал маску и выбежал на улицу. Я добежал до моста, хотел бросить её в реку, но маска впилась мне в руки. Она прирастала к коже. Я пытался оторвать её, но сдирал кожу, а она всё тянула меня обратно, к городу, где ждали новые жертвы.
Теперь я сижу в подвале своего дома, и маска шепчет мне каждую ночь: «Они улыбаются, когда смотрят на тебя. Но скоро они будут улыбаться мне». Я знаю, что не могу снять её. Она — часть меня. И каждый раз, когда я вижу своё отражение в стекле, я вижу не себя. Я вижу того, кто носит маску.
И я знаю, что следующая жертва — это тот, кто смотрит на меня сейчас. Она уже выбрала его. И я не могу остановить себя.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 11:39
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 11:39 by MaratKingПросмотров: 50Комментарии: 1
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Ключевые слова: Убийство шериф маска авторская история

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Комментарии

#1 написал: Okotaen
Вчера, 21:34
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Публикаций: 21
Комментариев: 269
Жееесть! Страшилка и вправду жуткая, если всё представить наяву. wassat
Зарегистрирован: 18.01.2010
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