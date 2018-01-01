Дело о демонической блондинке. Глава 2

2."Я иду к тебе, моя богиня!"

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:32

Nik_dk Просмотров: 18 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 13:32 by

-Двести?! Ты уверена? - Игон поправил очки, такой информации он явно не ожидал.- Я проверила несколько раз. Двести исчезновений за две недели, - Жанин еще раз заглянула в свои записи. - Во всех случаях свидетели говорят о светящемся круге, в который жертва шагает сама. После чего исчезает вместе с кругом. Полиция сначала не придала значения этим словам, все думали, что всё это мерещится людям от пережитого шока. Но, когда цифра необъяснимых исчезновений приблизилась к двумстам, все материалы переслали нам. Я только что закончила просматривать эти дела.- Двести за две недели... - Гаррет прикинул в уме. - В среднем, исчезает по 14 человек в день, а мы до сих пор не в курсе, что вообще происходит.- Люди для чего-то нужны призраку, - задумался Роланд. - Может, он получает от них жизненную энергию?- Эй, я не хочу стать батарейкой для какого-то призрака, - встрепенулся Эдуардо. - Может, стоит поискать какую-нибудь связь между жертвами? Почему-то ведь выбрали именно их.- Хорошая идея, Эдуардо! - похвалил Игон.- Ну, я ведь учёный, - парень с чувством превосходства посмотрел на остальных охотников.- Пожалуй, поиском сходства между жертвами займусь я, - Кайли встала из-за стола и взяла у Жанин кипу бумаг. - Поговорю с родственниками пропавших.- Хорошо. Роладн, ты должен помочь мне с оборудованием, - сказал Игон. - Остальные будьте готовы в любой момент отправиться на вызов. Думаю, сегодня всем придётся остаться ночевать в пожарной башне.***- Жанин, мне надо с тобой поговорить, - Кайли остановилась возле стола секретарши. - Только парни об этом знать не должны. Пока что.- В чём дело? Это касается нашего призрака? - насторожилась Жанин.- Да. Я нашла связь между жертвами. Все они фанатели от Марго из прогноза погоды. Правда, я обзвонила еще не всех, но думаю, в этом нет необходимости - картина и так вырисовывается.- Ты думаешь, это как-то связано с этой крашеной блондинкой?- Я в этом практически уверена. Но не знаю, как сказать об этом остальным, они же буквально молятся на неё! Боюсь, без веских доказательств, они не поверят.Жанин задумалась: "Конечно, она призрак! Почему бы ещё Игон так на неё пялился? Она явно чем-то их приманивает!"- У меня есть идея, - сказала секретарша. - Наверняка она как-то воздействует на них через экран телевизора. Ведь лично с ней никто не встречался. Возможно, счетчик сможет уловить какое-нибудь излучение.- Ты права, - согласилась Кайли. - Прогноз погоды начнется через пять минут. Пойдем в гостиную, там и проверим.В этот момент что-то зашуршало в коробке из-под консервов. Оттуда выбрался Лизун.- Ты всё слышал, приятель? - спросила Жанин. - Смотри, не проболтайся ребятам. Это очень важно.***Парни уже собрались перед телевизором. На экране появилась Марго в неизменном черном облегающем платье. Кайли осторожно достала счетчик, стрелка сразу же задрожала. Жанин резко забрала у Гаррета пульт и выключила телевизор.- Что ты делаешь?! - крикнули хором Роланд, Гаррет и Эдуардо.- Жанин, объяснись, - строгим тоном попросил Игон.- Вы что не видите, она же призрак! - крикнула Жанин. - Посмотрите на показания счетчика!- Ты с ума сошла от ревности, - возразил Гаррет. - Тебе просто не нравится, что Игон тоже смотрит на Марго. Но не волнуйся, у него всё равно нет шансов!- Это у кого это нет шансов? Неужели я слышу это от какого-то мальчишки? - Игон был сам на себя не похож. Он наступал на Гаррета и готов был уже наброситься на него с кулаками.- Да ладно вам обоим. Это же очевидно, что Марго выберет меня, - встрял Эдуардо.- Ха! И чем ты собрался её привлечь? Глупыми шутками или низким IQ? - спросил Роланд.- Ну, это уж слишком!- Парни, хватит! - попыталась успокоить всех Кайли. - Вы разве сами не видите, как она на вас влияет! Вы же сами на себя не похожи! Ну, кроме Эдуардо, конечно.- А тебя, коротышка, никто не спрашивал, - огрызнулся Эдуардо. - Думаешь, я не замечаю, как ты на меня смотришь? Так и мечтаешь остаться со мной наедине! Но ты никогда не сравнишься с Марго!- Всё, хватит! - крикнула Жанин. - Игон, ну хотя бы ты должен понимать, что это всё ненормально!Лизун в панике метался от одного охотника к другому, тоже пытаясь их успокоить. Но те лишь отмахивались от летающего сгустка эктоплазмы. В этот момент на стене появился светящийся круг. Сначала из-за общей перепалки его никто не заметил, но затем...- Я иду к тебе, моя богиня! - Роланд шагнул прямо в круг.- Роланд, стой! - только и успела крикнуть Кайли.- Нет, она пришла за мной! - Эдуардо бросился следом. За ним въехал Гаррет.- Игон, не надо! - Жанин повисла на руке охотника, пытаясь оттащить его подальше от стены. Но Игон, легко сбросив секретаршу, шагнул за остальными.- Не-е-ет!!! - обе девушки ринулись к кругу, но он резко закрылся.Кайли и Жанин отскочили от стены, как резиновые мячики.Автор: Февраль-Достать-Чернил.

Ключевые слова: Охотники за привидениями исчезновение ведущая блондинка странность

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